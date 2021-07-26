УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8852 відвідувача онлайн
Новини
6 660 10

Несправності в одному з двигунів: у Belavia озвучили офіційну причину екстреної посадки літака в Росії

Несправності в одному з двигунів: у Belavia озвучили офіційну причину екстреної посадки літака в Росії

В літака авіакомпанії Belavia, що летів з Мінська в Анталію та екстрено сів у Москві, виникли несправності в одному з двигунів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Захід, про це повідомили в пресслужбі перевізника в понеділок.

"26.07.2021, під час виконання рейсу В2-9215 з Мінська в Анталію зі 189 пасажирами і 7 членами екіпажу на борту на літаку Boeing 737-800 спрацювала сигналізація про несправність одного з двигунів. Відповідно до інструкцій екіпаж ухвалив рішення про відключення двигуна, зниження до висоти у 8000 футів і захід на посадку в "Домодєдово", - поінформували в авіакомпанії.

За інформацією перевізника, пасажирам буде надано запасний літак.

"Об 11:46 борт здійснив посадку в московському аеропорту "Домодєдово". Пасажирам буде надано харчування, запасний літак буде відправлений найближчим часом для доставки пасажирів в Анталію", - зазначили в компанії.

Там додали, що докладають усіх зусиль для того, щоб доставити пасажирів до місця призначення в максимально короткий термін.

Через запроваджені проти авіакомпанії санкції літаки Belavia не можуть зараз літати в низку країн. Польоти в Туреччину здійснюються в обліт - через територію Росії.

Також читайте: Літак Belavia, який подав сигнал лиха, попрямував до Москви. На борту 197 пасажирів і 7 членів екіпажу

Щодо Belavia діють санкції, запроваджені через інцидент з літаком авіакомпанії Ryanair. Компанія втратила більш як дві третини країн-напрямків для перевезень пасажирів через закриття низкою країн свого повітряного простору. "Білавіа" не може виконувати польоти в 21 країну. Крім того, літаки європейських авіакомпаній відмовилися від використання повітряного простору Білорусі. Віцепрем'єр Анатолій Сивак оцінив втрати авіагалузі Білорусі через західні санкції в $10,3 млн на місяць.

23 травня борт авіакомпанії Ryanair, що прямував з Афін до Вільнюса через повітряний простір Білорусі, здійснив вимушену посадку в аеропорту Мінська через сигнал про замінування, який виявився неправдивим. Для супроводу літака було піднято винищувач МіГ-29 ВПС Білорусі. На борту рейсу Ryanair перебував колишній редактор визнаного в Білорусі екстремістським телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич і його подруга, громадянка РФ Софія Сапега. Обох після приземлення лайнера затримала білоруська влада.

ЄС і США засудили примусове приземлення в Мінську лайнера Ryanair, зажадавши звільнення Протасевича. Розслідуванням інциденту займається ICAO.

Автор: 

авіація (4268) Білорусь (8076) росія (67880) літак (3020) НС (108)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
Трохи не так треба писати, Вице-премьер Анатолий Сивак оценил потери авиаотрасли Беларуси из-за вчинка Лукашенко в $10,3 млн в месяц Источник: https://censor.net/ru/n3279164
показати весь коментар
26.07.2021 13:11 Відповісти
+5
Протасевича на этот раз в самолёте не было?
показати весь коментар
26.07.2021 13:12 Відповісти
+3
А сколько арестовали?
показати весь коментар
26.07.2021 14:53 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Трохи не так треба писати, Вице-премьер Анатолий Сивак оценил потери авиаотрасли Беларуси из-за вчинка Лукашенко в $10,3 млн в месяц Источник: https://censor.net/ru/n3279164
показати весь коментар
26.07.2021 13:11 Відповісти
Протасевича на этот раз в самолёте не было?
показати весь коментар
26.07.2021 13:12 Відповісти
Ещё не вечер!
показати весь коментар
26.07.2021 13:52 Відповісти
Шось тут не так.
показати весь коментар
26.07.2021 13:23 Відповісти
Чекаємо на арешти - Рубікон перейдено.
показати весь коментар
26.07.2021 13:23 Відповісти
Знову когось знімуть з борта, на цей раз уже в Макві!
показати весь коментар
26.07.2021 13:37 Відповісти
Поэтому спокойно пролетели мимо кучи запасных аэропортов и посадочных полос?
показати весь коментар
26.07.2021 13:59 Відповісти
А сколько арестовали?
показати весь коментар
26.07.2021 14:53 Відповісти
Фути? Боїнг? «Белавія»? WTF???
показати весь коментар
26.07.2021 15:41 Відповісти
Що, не терорист з вибухівкою? Це промах КГБ.
показати весь коментар
26.07.2021 15:52 Відповісти
 
 