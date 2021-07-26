Несправності в одному з двигунів: у Belavia озвучили офіційну причину екстреної посадки літака в Росії

В літака авіакомпанії Belavia, що летів з Мінська в Анталію та екстрено сів у Москві, виникли несправності в одному з двигунів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Захід, про це повідомили в пресслужбі перевізника в понеділок.

"26.07.2021, під час виконання рейсу В2-9215 з Мінська в Анталію зі 189 пасажирами і 7 членами екіпажу на борту на літаку Boeing 737-800 спрацювала сигналізація про несправність одного з двигунів. Відповідно до інструкцій екіпаж ухвалив рішення про відключення двигуна, зниження до висоти у 8000 футів і захід на посадку в "Домодєдово", - поінформували в авіакомпанії.

За інформацією перевізника, пасажирам буде надано запасний літак.

"Об 11:46 борт здійснив посадку в московському аеропорту "Домодєдово". Пасажирам буде надано харчування, запасний літак буде відправлений найближчим часом для доставки пасажирів в Анталію", - зазначили в компанії.

Там додали, що докладають усіх зусиль для того, щоб доставити пасажирів до місця призначення в максимально короткий термін.

Через запроваджені проти авіакомпанії санкції літаки Belavia не можуть зараз літати в низку країн. Польоти в Туреччину здійснюються в обліт - через територію Росії.

Також читайте: Літак Belavia, який подав сигнал лиха, попрямував до Москви. На борту 197 пасажирів і 7 членів екіпажу

Щодо Belavia діють санкції, запроваджені через інцидент з літаком авіакомпанії Ryanair. Компанія втратила більш як дві третини країн-напрямків для перевезень пасажирів через закриття низкою країн свого повітряного простору. "Білавіа" не може виконувати польоти в 21 країну. Крім того, літаки європейських авіакомпаній відмовилися від використання повітряного простору Білорусі. Віцепрем'єр Анатолій Сивак оцінив втрати авіагалузі Білорусі через західні санкції в $10,3 млн на місяць.

23 травня борт авіакомпанії Ryanair, що прямував з Афін до Вільнюса через повітряний простір Білорусі, здійснив вимушену посадку в аеропорту Мінська через сигнал про замінування, який виявився неправдивим. Для супроводу літака було піднято винищувач МіГ-29 ВПС Білорусі. На борту рейсу Ryanair перебував колишній редактор визнаного в Білорусі екстремістським телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич і його подруга, громадянка РФ Софія Сапега. Обох після приземлення лайнера затримала білоруська влада.

ЄС і США засудили примусове приземлення в Мінську лайнера Ryanair, зажадавши звільнення Протасевича. Розслідуванням інциденту займається ICAO.