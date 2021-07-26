На Олімпіаді-2020 перенесли змагання чотирьох українських спортсменів: на Токіо насувається тайфун

На Олімпійських Іграх у Токіо перенесли змагання чотирьох українських спортсменів. До міста наближається тайфун.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Під зміни в розкладі потрапили змагання двох українських лучниць Вероніки Марченко та Лідії Січенікової в 1/32 фіналу одиночного турніру. А також півфінальний заплив у веслуванні двійок за участю Ігоря Хмари та Станіслава Ковальова.

Змагання перенесли не тільки для українців, а й для більшості інших учасників, через погоду.

Очікується, що у вівторок Токіо повинен потрапити під епіцентр тайфуну третьої категорії.

Також читайте: Серед захворілих на коронавірус на Олімпіаді в Токіо немає українських спортсменів, - Мінспорту