На Олімпіаді-2020 перенесли змагання чотирьох українських спортсменів: на Токіо насувається тайфун
На Олімпійських Іграх у Токіо перенесли змагання чотирьох українських спортсменів. До міста наближається тайфун.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Під зміни в розкладі потрапили змагання двох українських лучниць Вероніки Марченко та Лідії Січенікової в 1/32 фіналу одиночного турніру. А також півфінальний заплив у веслуванні двійок за участю Ігоря Хмари та Станіслава Ковальова.
Змагання перенесли не тільки для українців, а й для більшості інших учасників, через погоду.
Очікується, що у вівторок Токіо повинен потрапити під епіцентр тайфуну третьої категорії.
