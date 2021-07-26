УКР
На Олімпіаді-2020 перенесли змагання чотирьох українських спортсменів: на Токіо насувається тайфун

На Олімпійських Іграх у Токіо перенесли змагання чотирьох українських спортсменів. До міста наближається тайфун.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Під зміни в розкладі потрапили змагання двох українських лучниць Вероніки Марченко та Лідії Січенікової в 1/32 фіналу одиночного турніру. А також півфінальний заплив у веслуванні двійок за участю Ігоря Хмари та Станіслава Ковальова.

Змагання перенесли не тільки для українців, а й для більшості інших учасників, через погоду.

Очікується, що у вівторок Токіо повинен потрапити під епіцентр тайфуну третьої категорії.

там нашего весельчака не было случайно? а то в прошлый раз - сгорел раритетный храм)) - его уже гнать отовсюду должны как Всадника Акрополитеса
показати весь коментар
26.07.2021 13:33 Відповісти
в россию его пнриглашать бояться - кабы ***** какое не вышло
показати весь коментар
26.07.2021 13:55 Відповісти
Бидосик мысленно с нашими спортсменами в Токио.... 😂
показати весь коментар
26.07.2021 14:02 Відповісти
Мабуть Зеля теж поїхав з ними, бо щось його не видно і не чути.
показати весь коментар
26.07.2021 13:36 Відповісти
Хорошо хоть не цунами. Та шо ж такое с этой Олипиадой? То вирус ей ходу не дает, то погода. Тайфуны на дальнем востоке раньше успокаивались в июне, а теперь у них вообще периода покоя, похоже, нет.
показати весь коментар
26.07.2021 13:38 Відповісти
унылая лошадь зглазив все напрочь !
показати весь коментар
26.07.2021 13:43 Відповісти
 
 