Особливо небезпечну озброєну банду затримано на Київщині. Серед жертв - чиновники, судді і правоохоронці. ВIДЕО

Правоохоронці затримали озброєну злочинну групу, що скоїла понад 20 тяжких та особливо тяжких злочинів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Нацполіції в Київській області в Facebook.

За даними поліції, серед жертв злочинців - чиновники, судді, правоохоронці.

Злочинці не тільки здійснювали напади, а й знімали жертв на відео і навіть відкрили свій Телеграм-канал.

ОЗУ діяло з 2017 року. Ватажок банди - ексспівробітник однієї з силових структур.

Більше деталей повинен розповісти на брифінгу начальника Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов. Він розповість про хронологію вчинення злочинів угрупованням, особливості затримання банди, а також надасть рекомендації як убезпечити свої будинки від злочинних посягань.

