Особливо небезпечну озброєну банду затримано на Київщині. Серед жертв - чиновники, судді і правоохоронці. ВIДЕО
Правоохоронці затримали озброєну злочинну групу, що скоїла понад 20 тяжких та особливо тяжких злочинів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Нацполіції в Київській області в Facebook.
За даними поліції, серед жертв злочинців - чиновники, судді, правоохоронці.
Злочинці не тільки здійснювали напади, а й знімали жертв на відео і навіть відкрили свій Телеграм-канал.
ОЗУ діяло з 2017 року. Ватажок банди - ексспівробітник однієї з силових структур.
Більше деталей повинен розповісти на брифінгу начальника Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов. Він розповість про хронологію вчинення злочинів угрупованням, особливості затримання банди, а також надасть рекомендації як убезпечити свої будинки від злочинних посягань.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
С мусором Небытовым
І чи були ці суми задекларовані у тих суддів, правоохоронців, і чиновників?
І якщо ні, то чи будуть на них заведені справи за недостовірне декларування?
Те кто всю жизнь грабил нас,теперь народ грабит их таким способом.
Народных героев немедленно отпустить.
Це особливо корисна спілка.
Прошла бы в парламент и в президенты.
.... Особо опасная вооруженная банда чиновников, судей и правоохранителей задержана на Киевщине .....
Квінтесенція української **********.
Народ немовби окремим життям живе.
Головне, що люди не постраждали...
это точно бандиты??? кажется это народные мстители...)
и обязательно на руководящие должности
Так это не банда , а народные мстители .
Преступники не только совершали нападения, но и снимали жертв на видео и даже открыли свой Телеграмм-канал. Источник: https://censor.net/ru/n3279170
ВОНИ БАНДЮКИ ???
Чомусь навіть не жалко їх жертв - чиновників, суддів, правоохоронців
А засадять їх по повній - ЦЕ Ж ВАМ НЕ ЯКИЙСЬ http://bug.org.ua/news/v-tsentri-kyieva-vodiy-v-ikhav-u-natovp-zahynuly-2-liudyny-483259/ БУХИЙ ЯКИЙ НАСМЕРТЬ
http://bug.org.ua/news/v-tsentri-kyieva-vodiy-v-ikhav-u-natovp-zahynuly-2-liudyny-483259/ НА МАЙДАНІ ЗБИВ КІЛЬКА ЛЮДЕЙ НА РЕНЖ РОВЕРІ, ЙОМУ Ж ТІЛЬКИ
ДОМАШНІЙ АРЕШТ СКОРІШЕ ЗА ВСЕ....
а ведь ещё при совке грабили именно этот "класс" потому шо они не обращались в органы......
ОСОБО ОПАСНУЮ ДЛЯ ЧИНОВНИКІВ, СУДДІВ, ПРАВООХОРОГЦІВ,
а звичайним людям чому і чого тоді боятися ?
По больше бы таких ,,особоопасных,, в нашей стране.
Это благородные РобинГуды.....