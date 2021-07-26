УКР
Особливо небезпечну озброєну банду затримано на Київщині. Серед жертв - чиновники, судді і правоохоронці. ВIДЕО

Правоохоронці затримали озброєну злочинну групу, що скоїла понад 20 тяжких та особливо тяжких злочинів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Нацполіції в Київській області в Facebook.

За даними поліції, серед жертв злочинців - чиновники, судді, правоохоронці.

Злочинці не тільки здійснювали напади, а й знімали жертв на відео і навіть відкрили свій Телеграм-канал.

ОЗУ діяло з 2017 року. Ватажок банди - ексспівробітник однієї з силових структур.

Більше деталей повинен розповісти на брифінгу начальника Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов. Він розповість про хронологію вчинення злочинів угрупованням, особливості затримання банди, а також надасть рекомендації як убезпечити свої будинки від злочинних посягань.

+84
так их наградить надо !
26.07.2021 13:40
+75
Грабили награбленное
26.07.2021 13:39
+67
якщо їх жертвами є тільки чиновники, судді та правоохоронці, то це не банда
негайно відпустіть!
26.07.2021 13:42
эх, ещё бы по банкам бы прошлись....цены б им не было))
26.07.2021 14:56
Так это Робин Гуды современности! Наградить их!
26.07.2021 14:58
начальника Главного управления Национальной полиции Небытов расскажет о хронологии совершения преступлений группировкой, , а также предоставит рекомендации как обезопасить свои дома от преступных посягательств... .просто не нужно заниматься коррупцией и тогда рекомендации будут не так нужны
26.07.2021 15:00
По сути бандиты это те, кто задерживали во главе
С мусором Небытовым
26.07.2021 15:01
От що мені цікаво, так те те, якими сумами обчислювався їхній вилов за один напад.
І чи були ці суми задекларовані у тих суддів, правоохоронців, і чиновників?
І якщо ні, то чи будуть на них заведені справи за недостовірне декларування?
26.07.2021 15:04
Народные мстители.
Те кто всю жизнь грабил нас,теперь народ грабит их таким способом.
Народных героев немедленно отпустить.
26.07.2021 15:09
ожидал увидеть штурм верховной рады...
26.07.2021 15:18
одна банда повязала другую банду
26.07.2021 15:18
а если отставить в сторону эпичную музыку и текст, что по факту? молоко в школе украли?
26.07.2021 15:21
Яка ж це "особиво небезпечна" і "банда"?
Це особливо корисна спілка.
26.07.2021 15:24
Если бы эта банда начала по ночам ямы на дорогах латать - цены бы ей не было.
Прошла бы в парламент и в президенты.
26.07.2021 15:38
Свободу Юрію Дєточкіну!!!!
26.07.2021 15:55
....краще б прочитати так ....
.... Особо опасная вооруженная банда чиновников, судей и правоохранителей задержана на Киевщине .....
26.07.2021 16:22
Робин Гуд - возвращение
26.07.2021 16:43
Коротше, банда колишніх мусорів грабувала найбагатших - мусорів поточних.
Квінтесенція української **********.
Народ немовби окремим життям живе.
26.07.2021 16:50
Мусорня колишньою не буває (с).
26.07.2021 23:36
тут они зашевелились, мрази
26.07.2021 17:00
"Серед жертв - чиновники, судді і правоохоронці." ©
Головне, що люди не постраждали...
26.07.2021 17:01
хіба це банда? це народні месники!
26.07.2021 17:25
Действительно опасная банда раз грабила исключительно чинуш, судей и правоохранителей.
26.07.2021 17:26
То вони їх тільки чистили, а нєбітов ще небитий.
26.07.2021 17:28
Що за клятущий Шериф Ноттінгема спіймав Робін Гуда і його хлопців?
26.07.2021 17:39
кацапы сняли сериал "меч". Всегда говорил что подобная группа скорее появиться в Украине чем на россии, и вот...
26.07.2021 18:01
По данным полиции, среди жертв преступников - чиновники, судьи, правоохранители.

это точно бандиты??? кажется это народные мстители...)
26.07.2021 18:18
БАНДУ В ПРАВИТЕЛЬСТВО !!!
и обязательно на руководящие должности
26.07.2021 21:17
"Среди жертв - чиновники, судьи и правоохранители."

Так это не банда , а народные мстители .
26.07.2021 21:27
По данным полиции, среди жертв преступников - чиновники, судьи, правоохранители.
Преступники не только совершали нападения, но и снимали жертв на видео и даже открыли свой Телеграмм-канал.
ВОНИ БАНДЮКИ ???
Чомусь навіть не жалко їх жертв - чиновників, суддів, правоохоронців
А засадять їх по повній - ЦЕ Ж ВАМ НЕ ЯКИЙСЬ http://bug.org.ua/news/v-tsentri-kyieva-vodiy-v-ikhav-u-natovp-zahynuly-2-liudyny-483259/ БУХИЙ ЯКИЙ НАСМЕРТЬ
http://bug.org.ua/news/v-tsentri-kyieva-vodiy-v-ikhav-u-natovp-zahynuly-2-liudyny-483259/ НА МАЙДАНІ ЗБИВ КІЛЬКА ЛЮДЕЙ НА РЕНЖ РОВЕРІ, ЙОМУ Ж ТІЛЬКИ
ДОМАШНІЙ АРЕШТ СКОРІШЕ ЗА ВСЕ....
26.07.2021 21:50
Да по ходу среди ОБЫЧНЫХ граждан Украины потерпевших - НЕТ!
26.07.2021 22:33
Это в будущем освободители страны от гнид судей, мусоров узурпивовавших власть
26.07.2021 22:34
странно, что их не перестреляли, как в Княжичах
26.07.2021 23:55
шо та нет сочуствия потерпевшим..... а собственно кого ещё грабить в смысле шота взять ???
а ведь ещё при совке грабили именно этот "класс" потому шо они не обращались в органы......
26.07.2021 23:56
Особо опасная вооруженная банда задержана на Киевщине. Среди жертв - чиновники, судьи и правоохранители.

ОСОБО ОПАСНУЮ ДЛЯ ЧИНОВНИКІВ, СУДДІВ, ПРАВООХОРОГЦІВ,
а звичайним людям чому і чого тоді боятися ?

Особливо небезпечну озброєну банду затримано на Київщині. Серед жертв - чиновники, судді і правоохоронці - Цензор.НЕТ 8297
27.07.2021 00:05
Як що грабували суддів, чиновників то це НАЙКРАЩА банда у світі.
27.07.2021 00:35
Не грабували а виносили вироки від яких їх відмазували грощі та звязки.
27.07.2021 08:55
Банда Робін Гудів
27.07.2021 01:14
Ну да...особо опасная для для воров у власти банда... Те банды, что убивают "кого надо" сестёр Ноздровских, Шеремета, трижды покушались на Стерненко - те не особо опасные... А это ж, по сути, народные мстители...Типа "хабаровских партизан" Это дааа - особо для власти опасные... как и все патриоты,добровольцы и просто честные люди.
27.07.2021 07:20
Грабили нажитое непосильным трудом...
27.07.2021 08:24
Який цинізм!!!
27.07.2021 13:12
Наконец-то и в Украине свой ,,Меч,, появился,дай им Бог здоровя и скорейшего выхода на волю.
По больше бы таких ,,особоопасных,, в нашей стране.
27.07.2021 08:53
это не банда. это добропорядочные граждане наводящие порядок в стране...
27.07.2021 11:00
ублюдки привыкли что страдают простые смертные всегда. а тут даже твари заявляют По данным полиции, среди жертв преступников - чиновники, судьи, правоохранители.
27.07.2021 11:01
Огласите весь список ограбленных, пожалуйста...
27.07.2021 11:42
Не понимаю засем грабить чиновников и судей. У них же такая нищенская зарплата..
27.07.2021 12:08
среди жертв преступников - чиновники, судьи, правоохранители.Источник: https://censor.net/ru/n3279170

Это благородные РобинГуды.....
27.07.2021 12:26
Якщо перефразувати відому фразу нашої медичної міністерки :"Мочи мєнту".
27.07.2021 13:11
Це не бандити, це Кармелюки й Робін Гуди.
27.07.2021 13:52
Особо опасная группа Робингудов грабила награбленное
29.07.2021 20:33
