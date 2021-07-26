Тупицький не повернеться до КС, він тепер звичайний громадянин, - "слуга народу" Веніславський
Ексглава Конституційного суду України (КСУ) Олександр Тупицький не зможе повернутися в КСУ через низку кримінальних проваджень. Зараз для правоохоронних органів він звичайний громадянин.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Обозреватель", про це заявив представник президента у КС Федір Веніславський.
"Пан Тупицький до Конституційного суду точно не повернеться, тому що є декілька кримінальних проваджень. Думаю, він отримає те, чого він заслуговує з точки зору оцінки його діянь. Далі він буде займатися іншими питаннями", - розповів він.
Веніславський також перерахував головні обвинувачення в бік Тупицького: "про втручання у здійснення правосуддя, перевищення влади, незаконні дії щодо втручання в автоматизовану електронну систему, неправомірне використання службового транспорту і заробітної плати".
За словами представника Зеленського в КС, Тупицький може бути притягнутий до кримінальної відповідальності, оскільки має статус звичайного громадянина.
"Згідно з чинною Конституцією і законом про КСУ суддя КСУ не може бути притягнутий до кримінальної відповідальності, за виключенням, якщо він не був затриманий безпосередньо на місці скоєння тяжкого або особливо тяжкого злочину або одразу після нього, без згоди КСУ. Але оскільки пан Тупицький на сьогоднішній день статусу судді КСУ не має, на нього ці положення не поширюються", – сказав він.
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/6556132361079481 Борислав БЕРЕЗА
Человек-недоразумение, соглашается со всей х.й, которую творит Зеленский.
Как попал в сн? Да всю свою жизнь пытался куда-то влезть, но посылали нах. И тут, о счастье сн.
Очень советую, почитать его биографию, и даже не только его, а всех сн. Там столько интересного.
И да, сочувствую тем, кому венеславский преподавал КП.