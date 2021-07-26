Чинний керівник Дніпровського вагоноремонтного заводу, ймовірно, воював у лавах "ЛНР". Він - під нічним домашнім арештом
У квітні СБУ повідомила про затримання колишнього терориста "ЛНР" у ході спецоперації в Дніпропетровській області.
Як з'ясував Цензор.НЕТ, підозрюваний - Андрій Анофрієв, керівник Акціонерного товариства "Дніпровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів".
Навесні СБУ затримала в Дніпропетровській області колишнього терориста так званої "ЛНР". Про це повідомили на сайті відомства 2 квітня. В Офісі Генпрокурора додали, що чоловікові висунули підозру у створенні терористичної організації (стаття 258-3 Кримінального кодексу).
За версією слідства, підозрюваний з травня по червень 2014 року в складі незаконного збройного формування "Всевелике Військо Донське" організовував і ніс службу на блокпостах між Слов'яносербськом та Трьохізбенкою Луганської області.
До його обов'язків нібито входив контроль чергових змін на блокпостах, організація і забезпечення перевірки документів осіб, їхнє затримання, огляд і обшук транспортних засобів.
Як вважає слідство, підозрюваний повернувся на підконтрольну Україні територію, оскільки в нього був конфлікт із ватажками "ЛНР".
Версія СБУ відрізняється від версії Офісу Генпрокурора. Там вважають, що група, до якої входив підозрюваний, причетна до вбивства співробітника СБУ в жовтні 2014 року і підриву моста через Сіверський Донець у Луганській області. Також, за версією спецслужби, члени очолюваної підозрюваним групи незаконно позбавляли волі людей для викупу.
Два незалежні джерела повідомили "Цензор.НЕТ", що йдеться про вбивство майора СБУ Тимура Гетьманського. Ніхто з них, однак, не згадав про те, що затриманий може бути безпосередньо причетний до цього вбивства.
Крім того, в повідомленні СБУ зазначено, що чоловікові інкримінують ще 2 статті - посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (стаття 110 Кримінального кодексу) і диверсія (стаття 113 Кримінального кодексу). Однак "Цензор.НЕТ" ознайомився з клопотанням прокуратури. У кваліфікації вказана лише одна стаття - створення терористичної організації (стаття 258-3 Кримінального кодексу).
І СБУ, і Офіс Генпрокурора не назвали прізвища підозрюваного. Однак джерело "Цензор.НЕТ" у правоохоронних органах повідомило, що йдеться про керівника Дніпровського вагоноремонтного заводу Андрія Анофрієва. Він сам також підтвердив журналістці своє затримання.
Як повідомили в Офісі Генпрокурора, Шевченківський районний суд 1 квітня обрав йому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Прокуратура не погодилася з цим рішенням і оскаржила його, однак суд не змінив рішення. Андрій Анофрієв перебуває під нічним домашнім арештом. На нього наділи електронний браслет.
У єдиному реєстрі судових рішень не опубліковано інформацію про запобіжний захід.
Згідно з даними OpenDataUa, із 6 листопада 2019 року Андрій Анофрієв очолює "Дніпровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів".
Із 2014 року він керував держпідприємством "Укрспецвагон", яке входить до структури "Укрзалізниці". Відповідно до реєстру публічних осіб, у 2015 році Анофрієв балотувався до Харківської облради від політичної партії "Наш Край", але не пройшов.
У 2017 році став членом правління Дніпропетровського тепловозоремонтного заводу.
У тому ж 2017 році публіцист Сергій Іванов у своїй колонці на Цензор.НЕТ звернув увагу на те, що людина, схожа на Андрія Анофрієва, неодноразово фігурує на фото в соцмережах інших терористів. Сам Анофрієв у коментарі Іванову заявив, що на фото - не він, а він у цей час, у 2014 році, працював в "Укрспецвагоні".
Самое интересное, что следствие, даже не рассматривает вариант, что это были не блокпосты! Т.е. ему подготовили возможность откупиться и легализоваться на подконтрольной Украине территории
Це доведено соціологом Юрієм Левадою, тільки ж ніхто не вірив у 1996-му, коли про те писали й говорили.
В мире бьі не бьіло крепче гвоздей.
террористы под домашним арестом сидят, а люди, которые носят похожие с террористом майки под арестом в СИЗО 500 суток сидят.
Бо ******* СБУ ім.літінантаБаканова вже не раз обдризкувалась на подібних справах. Он, наприклад, зверху в коменті https://censor.net/ru/user/169417 особа, з якою СБУ сплутала (навмисне, чи по недолугості, досі не встановлено) відому нашу волонтерку; і та певний час просиділа в СІЗО... допоки не розібрались вже в ході судового розслідування...
От якби була можливість таких потвор утилізовувати за законами військового часу.
Як чоловік який "з 2014 року він керував держпідприємством "Укрспецвагон", яке входить до структури "Укрзалізниці", та сидів на відкатах шо вареник в діжці зі сметаною, міг профукати свое надготівкове місце на якусь "службу на блокпостах між Слов'яносербськом та Трьохізбенкою Луганської області"?!
Мабуть єкспертизу по фото робив той самий експерт шо і в "справі Шеремета" по Антоненко, Дугарь та Кузьменко?