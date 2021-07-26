УКР
Чинний керівник Дніпровського вагоноремонтного заводу, ймовірно, воював у лавах "ЛНР". Він - під нічним домашнім арештом

У квітні СБУ повідомила про затримання колишнього терориста "ЛНР" у ході спецоперації в Дніпропетровській області.

Як з'ясував Цензор.НЕТ, підозрюваний - Андрій Анофрієв, керівник Акціонерного товариства "Дніпровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів".

Навесні СБУ затримала в Дніпропетровській області колишнього терориста так званої "ЛНР". Про це повідомили на сайті відомства 2 квітня. В Офісі Генпрокурора додали, що чоловікові висунули підозру у створенні терористичної організації (стаття 258-3 Кримінального кодексу).

Читайте також: 27-річного підозрюваного в причетності до НЗФ затримано на одному з блокпостів Луганщини, - штаб ООС

За версією слідства, підозрюваний з травня по червень 2014 року в складі незаконного збройного формування "Всевелике Військо Донське" організовував і ніс службу на блокпостах між Слов'яносербськом та Трьохізбенкою Луганської області.

До його обов'язків нібито входив контроль чергових змін на блокпостах, організація і забезпечення перевірки документів осіб, їхнє затримання, огляд і обшук транспортних засобів.

Як вважає слідство, підозрюваний повернувся на підконтрольну Україні територію, оскільки в нього був конфлікт із ватажками "ЛНР".

Версія СБУ відрізняється від версії Офісу Генпрокурора. Там вважають, що група, до якої входив підозрюваний, причетна до вбивства співробітника СБУ в жовтні 2014 року і підриву моста через Сіверський Донець у Луганській області. Також, за версією спецслужби, члени очолюваної підозрюваним групи незаконно позбавляли волі людей для викупу.

Два незалежні джерела повідомили "Цензор.НЕТ", що йдеться про вбивство майора СБУ Тимура Гетьманського. Ніхто з них, однак, не згадав про те, що затриманий може бути безпосередньо причетний до цього вбивства.

Також дивіться: Терориста "ЛНР" затримано в Києві, - контррозвідка СБУ. ФОТО

Крім того, в повідомленні СБУ зазначено, що чоловікові інкримінують ще 2 статті - посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (стаття 110 Кримінального кодексу) і диверсія (стаття 113 Кримінального кодексу). Однак "Цензор.НЕТ" ознайомився з клопотанням прокуратури. У кваліфікації вказана лише одна стаття - створення терористичної організації (стаття 258-3 Кримінального кодексу).

І СБУ, і Офіс Генпрокурора не назвали прізвища підозрюваного. Однак джерело "Цензор.НЕТ" у правоохоронних органах повідомило, що йдеться про керівника Дніпровського вагоноремонтного заводу Андрія Анофрієва. Він сам також підтвердив журналістці своє затримання.

Як повідомили в Офісі Генпрокурора, Шевченківський районний суд 1 квітня обрав йому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Прокуратура не погодилася з цим рішенням і оскаржила його, однак суд не змінив рішення. Андрій Анофрієв перебуває під нічним домашнім арештом. На нього наділи електронний браслет.

У єдиному реєстрі судових рішень не опубліковано інформацію про запобіжний захід.

Згідно з даними OpenDataUa, із 6 листопада 2019 року Андрій Анофрієв очолює "Дніпровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів".

Читайте: Російський терорист з 3-ї бригади ГРУ РФ Кривко, який воював на Донбасі, змінив прізвище, щоб потрапити в Грузію, - "InformNapalm". ФОТО

Із 2014 року він керував держпідприємством "Укрспецвагон", яке входить до структури "Укрзалізниці". Відповідно до реєстру публічних осіб, у 2015 році Анофрієв балотувався до Харківської облради від політичної партії "Наш Край", але не пройшов.

У 2017 році став членом правління Дніпропетровського тепловозоремонтного заводу.

У тому ж 2017 році публіцист Сергій Іванов у своїй колонці на Цензор.НЕТ звернув увагу на те, що людина, схожа на Андрія Анофрієва, неодноразово фігурує на фото в соцмережах інших терористів. Сам Анофрієв у коментарі Іванову заявив, що на фото - не він, а він у цей час, у 2014 році, працював в "Укрспецвагоні".

СБУ (13379) Укрзалізниця (7053) Донбас (22366) найманці рф (2076) домашній арешт (203) Анофрієв Андрій (1) Дніпропетровська область (4266)
Я только одно не понимаю - как это тупое ЧМО смогло стать целым директором (не слесарем, рабочим, бригадиром) - а целым, *****, ДИРЕКТОРОМ вагоноремонтного завода!!!!!!!!????
26.07.2021 14:05 Відповісти
+34
26.07.2021 14:08 Відповісти
+27
ТЮ , У НАС ПЕРША ЛЕДЯ У КАЦАПІВ В ПРИЖКУ ОДСМОКТУВАЛА !!! І ШО ?
26.07.2021 14:06 Відповісти
26.07.2021 14:05 Відповісти
А цілий неолігарх Ахметка возить сепарні гуманітарку і нічо.
26.07.2021 14:08 Відповісти
дело не в этом вообще!! отбросив статью о предательстве и терроризме в целом, как эта "личность " смогла за 5-6 лет из почти дыровского бомжа стать директором и членом правления крупнейшего завода в Днепропетровской области???!!!!!
26.07.2021 14:11 Відповісти
Кто то в него влил бабло...и продвинул...
26.07.2021 14:16 Відповісти
Возможно он зиц-председатель.
26.07.2021 16:13 Відповісти
Думаю заработал "немного" денег, во время службы на "блокпостах"....
Самое интересное, что следствие, даже не рассматривает вариант, что это были не блокпосты! Т.е. ему подготовили возможность откупиться и легализоваться на подконтрольной Украине территории
26.07.2021 14:23 Відповісти
"нес службу на блокпостах.... вернулся на подконтрольную территорию Украины в связи с конфликтом из главарями лугандонии...." диссонанас чувствуете? завшивленный блокпостовик и конфликт с главарями... там что субординаци вообще нет, всякая шваль, типа блокпостовика вступает в разные дискусы з главарямы бандитов, даже конфликтует с ними и без последствий... - брешет сабака шолудивая... Правый сектор подключить, быстро развяжут язык.
26.07.2021 17:16 Відповісти
очень просто. ЗЕнаркоман его туда лично назначил!!
26.07.2021 14:54 Відповісти
в 2017 году ? ))))))))))))))
26.07.2021 16:25 Відповісти
А зе-президент вас не удивляет?
26.07.2021 15:28 Відповісти
Все просто, я думаю, что эти заводы контролируют "донецкие"
26.07.2021 15:32 Відповісти
Без помощи влиятельных людей с той и с нашей стороны не обошлось.
26.07.2021 18:00 Відповісти
26.07.2021 14:06 Відповісти
ОпоЧЛЕНОЧКА !!!!
26.07.2021 14:07 Відповісти
26.07.2021 14:08 Відповісти
Зебіл, це назавжди.
26.07.2021 14:10 Відповісти
зєбіл це совок, а прастой савєцкій чілавєк трансформаціям не піддатний від слова "взагалі".
Це доведено соціологом Юрієм Левадою, тільки ж ніхто не вірив у 1996-му, коли про те писали й говорили.
26.07.2021 14:56 Відповісти
Гвозди бьі делать из етих людей
В мире бьі не бьіло крепче гвоздей.
26.07.2021 15:05 Відповісти
Вот блин подпишусь под каждым словом...
26.07.2021 14:40 Відповісти
як, курва, та зешобла дістала. Нічого, полоса біла, полоса чорна
26.07.2021 15:48 Відповісти
твоя ледя?
26.07.2021 17:21 Відповісти
как это нынче модно у Слуг народа:
террористы под домашним арестом сидят, а люди, которые носят похожие с террористом майки под арестом в СИЗО 500 суток сидят.
26.07.2021 14:09 Відповісти
показати весь коментар
26.07.2021 14:10 Відповісти
26.07.2021 15:34 Відповісти
В 2017 году стал членом правления Днепропетровского тепловозоремонтного завода. Источник: https://censor.net/ru/n3279178
26.07.2021 14:10 Відповісти
26.07.2021 14:12 Відповісти
Штепа за него грудью встанет!...
26.07.2021 14:12 Відповісти
Ночной домашний арест...изверги...так над сепаром издеваются...
26.07.2021 14:11 Відповісти
Это не сепары, а коллаборанты. Уясни кардинальное различие.
26.07.2021 14:47 Відповісти
Срочно на подставного таксиста меняем. Его пристроили, чтоб он целый завод как минимум вывел со строя, а его под домашний арест. Непорядок.
26.07.2021 14:11 Відповісти
Этот завод вывели из строя ещё йуля с яныком, когда хотели прибрать к рукам сборочное производство локомотивов
26.07.2021 14:29 Відповісти
Для того, щоб скласти вірне враження про цю особу - потрібно більше інформації.
Бо ******* СБУ ім.літінантаБаканова вже не раз обдризкувалась на подібних справах. Он, наприклад, зверху в коменті https://censor.net/ru/user/169417 особа, з якою СБУ сплутала (навмисне, чи по недолугості, досі не встановлено) відому нашу волонтерку; і та певний час просиділа в СІЗО... допоки не розібрались вже в ході судового розслідування...
26.07.2021 14:13 Відповісти
Дык, оно шо, супротив жыдобандэры бэни на тот момент пошел?! Не, я ничего в этом 7-40 непонимаю! Зуб даю! Бубачкин!)))
26.07.2021 14:16 Відповісти
Вси на блокпостах стрялы а хто ж14000 наших убыв мы то знаем хто
26.07.2021 14:20 Відповісти
Ппц...7 лет прошло, а портновский УПК, созданный преступниками для защиты преступников до сих пор действует. Давно пора отменить эту рыговскую отрыжку! Какой нафиг ночной домашний арест по такой статье???
26.07.2021 14:31 Відповісти
Неплохую карьеру делают террористы в Украине. Сколько уже можно копать дно?
26.07.2021 14:32 Відповісти
попался касабина.
26.07.2021 14:42 Відповісти
Вы такое пишите... кабуто он тикал и ныкался, а его догнали и нашли.
26.07.2021 14:48 Відповісти
Як,як під домашнім, ні -ч- ниим арештом?!!!
26.07.2021 14:53 Відповісти
тяжко зрозуміти як такі випадки взагалі можливі при такій кількості правоохоронних органів, яким ми платимо з своїх кишень але результат поки що наближається нулю
26.07.2021 14:54 Відповісти
Крутые у нас суды однако, Семенченко в СИЗО, а сепар под ночным домашним арестом, а днём гуляет свободно.
26.07.2021 15:04 Відповісти
нажаль так, друже..
От якби була можливість таких потвор утилізовувати за законами військового часу.
26.07.2021 15:29 Відповісти
За терроризм и убийство ночной домашний арест??? Да за кражу булки в супермаркете в сизо сажают. Оруэлл отдыхает. Та дайте уже ему медаль и не заморачивайтесь. Это ж все-таки не Антоненко. Вот тот настоящий враг, Украину на фронте защищал.
26.07.2021 15:47 Відповісти
шо, там, курви, з законом про колобараціоналізм, вже прийняли ?
26.07.2021 15:50 Відповісти
Пробито дно 100500-го уровня!))))
26.07.2021 15:54 Відповісти
"нес службу на блокпостах.... вернулся на подконтрольную территорию Украины в связи с конфликтом из главарями лугандонии...." диссонанас чувствуете? завшивленный блокпостовик и конфликт с главарями... там что субординаци вообще нет, всякая шваль типа блокпостовика вступает в разные дискусы з главарямы банды, даже конфликтует с ними??? - брешет сабака шолудивая... Правый сектор подключить, быстро развяжут язык.
26.07.2021 16:09 Відповісти
Та це маячня якась...

Як чоловік який "з 2014 року він керував держпідприємством "Укрспецвагон", яке входить до структури "Укрзалізниці", та сидів на відкатах шо вареник в діжці зі сметаною, міг профукати свое надготівкове місце на якусь "службу на блокпостах між Слов'яносербськом та Трьохізбенкою Луганської області"?!
Мабуть єкспертизу по фото робив той самий експерт шо і в "справі Шеремета" по Антоненко, Дугарь та Кузьменко?
26.07.2021 16:59 Відповісти
Чинний керівник Дніпровського вагоноремонтного заводу, ймовірно, воював у лавах "ЛНР". Він - під нічним домашнім арештом - Цензор.НЕТ 8045
26.07.2021 18:50 Відповісти
Андрій Анофрієв був активним "кізяком донського козацтва". Починаючи з 2005 року так звані " козацькі громадські обєднання" почали плодитись по усім українським землям. З метою найбільшого охоплення чоловічого українського населення під так званим прапором "Добровільного козацтва" виникли таврійські,донські,південні,запорожське і інші обєднання. Проводились по містам і містечкам України виїзні "наради". Але патріотичним було лише одне " Вільне військо". Як згодом зясувалось "вільне військо" чомусь мало прапор схожий на російський, а однострої офіцерів царської російської армії і зовсім не мали нічого спільного з українським історичним традмційним козацтвом. Так от,Андрій Анофрієв і приймав участь в організації цих "казачєскіх таварєщєств" по східним і південним областям. Географія вже зараз ясна: підготовка збройних груп для захоплення країв України і допомозі ВС РФ на місцях.
26.07.2021 20:55 Відповісти
 
 