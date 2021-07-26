Чинний керівник Дніпровського вагоноремонтного заводу, ймовірно, воював у лавах "ЛНР". Він - під нічним домашнім арештом

У квітні СБУ повідомила про затримання колишнього терориста "ЛНР" у ході спецоперації в Дніпропетровській області.

Як з'ясував Цензор.НЕТ, підозрюваний - Андрій Анофрієв, керівник Акціонерного товариства "Дніпровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів".

Навесні СБУ затримала в Дніпропетровській області колишнього терориста так званої "ЛНР". Про це повідомили на сайті відомства 2 квітня. В Офісі Генпрокурора додали, що чоловікові висунули підозру у створенні терористичної організації (стаття 258-3 Кримінального кодексу).

За версією слідства, підозрюваний з травня по червень 2014 року в складі незаконного збройного формування "Всевелике Військо Донське" організовував і ніс службу на блокпостах між Слов'яносербськом та Трьохізбенкою Луганської області.

До його обов'язків нібито входив контроль чергових змін на блокпостах, організація і забезпечення перевірки документів осіб, їхнє затримання, огляд і обшук транспортних засобів.

Як вважає слідство, підозрюваний повернувся на підконтрольну Україні територію, оскільки в нього був конфлікт із ватажками "ЛНР".

Версія СБУ відрізняється від версії Офісу Генпрокурора. Там вважають, що група, до якої входив підозрюваний, причетна до вбивства співробітника СБУ в жовтні 2014 року і підриву моста через Сіверський Донець у Луганській області. Також, за версією спецслужби, члени очолюваної підозрюваним групи незаконно позбавляли волі людей для викупу.

Два незалежні джерела повідомили "Цензор.НЕТ", що йдеться про вбивство майора СБУ Тимура Гетьманського. Ніхто з них, однак, не згадав про те, що затриманий може бути безпосередньо причетний до цього вбивства.

Крім того, в повідомленні СБУ зазначено, що чоловікові інкримінують ще 2 статті - посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (стаття 110 Кримінального кодексу) і диверсія (стаття 113 Кримінального кодексу). Однак "Цензор.НЕТ" ознайомився з клопотанням прокуратури. У кваліфікації вказана лише одна стаття - створення терористичної організації (стаття 258-3 Кримінального кодексу).

І СБУ, і Офіс Генпрокурора не назвали прізвища підозрюваного. Однак джерело "Цензор.НЕТ" у правоохоронних органах повідомило, що йдеться про керівника Дніпровського вагоноремонтного заводу Андрія Анофрієва. Він сам також підтвердив журналістці своє затримання.

Як повідомили в Офісі Генпрокурора, Шевченківський районний суд 1 квітня обрав йому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Прокуратура не погодилася з цим рішенням і оскаржила його, однак суд не змінив рішення. Андрій Анофрієв перебуває під нічним домашнім арештом. На нього наділи електронний браслет.

У єдиному реєстрі судових рішень не опубліковано інформацію про запобіжний захід.

Згідно з даними OpenDataUa, із 6 листопада 2019 року Андрій Анофрієв очолює "Дніпровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів".

Із 2014 року він керував держпідприємством "Укрспецвагон", яке входить до структури "Укрзалізниці". Відповідно до реєстру публічних осіб, у 2015 році Анофрієв балотувався до Харківської облради від політичної партії "Наш Край", але не пройшов.

У 2017 році став членом правління Дніпропетровського тепловозоремонтного заводу.

У тому ж 2017 році публіцист Сергій Іванов у своїй колонці на Цензор.НЕТ звернув увагу на те, що людина, схожа на Андрія Анофрієва, неодноразово фігурує на фото в соцмережах інших терористів. Сам Анофрієв у коментарі Іванову заявив, що на фото - не він, а він у цей час, у 2014 році, працював в "Укрспецвагоні".