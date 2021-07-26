Якщо вакцинувати 1 млн мешканців Києва, то локдаун у столиці можна і не запроваджувати, - Рубан

На тлі поширення штаму коронавірусу "Дельта" нового локдауну в Києві можна уникнути, якщо вдасться вакцинувати мільйон мешканців міста.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це в ефірі "Україна 24" заявив глава столичної Держпродспоживслужби Олег Рубан.

За його словами, третя хвиля в Києві буде, коли всі повернуться з канікул і відпусток, - це наприкінці серпня і початок вересня. Тому влада вже готує додаткові ліжко-місця в лікарнях. Але велика надія зберігається на вакцинацію.

"Якщо провести вакцинацію 1 мільйона осіб у Києві, з урахуванням тих, хто перехворів, то локдаун можна буде не запроваджувати", - зазначив Рубан.

Він підкреслив, що поки рано говорити про можливе переведення шкіл на дистанційну освіту. Також він уточнив, що якщо 100% педагогів, медиків та інші соціальні групи вакцинуються до 1 вересня, то жодні обмеження не знадобляться.

