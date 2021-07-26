УКР
Якщо вакцинувати 1 млн мешканців Києва, то локдаун у столиці можна і не запроваджувати, - Рубан

На тлі поширення штаму коронавірусу "Дельта" нового локдауну в Києві можна уникнути, якщо вдасться вакцинувати мільйон мешканців міста.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це в ефірі "Україна 24" заявив глава столичної Держпродспоживслужби Олег Рубан.

За його словами, третя хвиля в Києві буде, коли всі повернуться з канікул і відпусток, - це наприкінці серпня і початок вересня. Тому влада вже готує додаткові ліжко-місця в лікарнях. Але велика надія зберігається на вакцинацію.

"Якщо провести вакцинацію 1 мільйона осіб у Києві, з урахуванням тих, хто перехворів, то локдаун можна буде не запроваджувати", - зазначив Рубан.

Він підкреслив, що поки рано говорити про можливе переведення шкіл на дистанційну освіту. Також він уточнив, що якщо 100% педагогів, медиків та інші соціальні групи вакцинуються до 1 вересня, то жодні обмеження не знадобляться.

+4
записався на вакцинацію на суботу нап файзер. Подивимось що вколять та як буде... В кожного є вибір і кожден для себе його має зробити сам і нести за нього відповідальність! Щасти усим нам побачити кінець днів Росії та кінець коронавірусної епопеї!
26.07.2021 14:29 Відповісти
+4
какой бред !!! в Израиле и США больше 50% вакцинировали и что !? Накрывает волна и новый локдаун !!!
26.07.2021 15:01 Відповісти
+3
Локдаун можно будет и не вводить, если не повышать тарифы на тепло. Может тогда и обойдется как-то
26.07.2021 14:15 Відповісти
Конца не видно...
26.07.2021 14:14 Відповісти
Гусары, молчать! (с)
26.07.2021 14:25 Відповісти
Упечь Рубана в психушку и сразу будет виден конец эпидемии.
26.07.2021 14:52 Відповісти
Локдаун можно будет и не вводить, если не повышать тарифы на тепло. Может тогда и обойдется как-то
26.07.2021 14:15 Відповісти
То невже в Києві важко знайти 1 мільон баранів.
показати весь коментар
26.07.2021 14:17 Відповісти
судя по результатам "выборы- 19" - нет проблем..
26.07.2021 14:21 Відповісти
Даже коцабе уже не ведуцца на эту замануху. Под угрозой увольнения.
26.07.2021 14:28 Відповісти
легко, в Киеве 4млн - 25% это великоразумная порохомудот ня

вот и посмотрим
26.07.2021 14:41 Відповісти
Правильно. Порохоботи переживуть зебілів, тому що розумні
показати весь коментар
26.07.2021 14:55 Відповісти
записався на вакцинацію на суботу нап файзер. Подивимось що вколять та як буде... В кожного є вибір і кожден для себе його має зробити сам і нести за нього відповідальність! Щасти усим нам побачити кінець днів Росії та кінець коронавірусної епопеї!
26.07.2021 14:29 Відповісти
Зробіть аналіз крові до уколу та після. Цікаво.
26.07.2021 14:49 Відповісти
Если Рубана посадить на цепь, локдаун точно так же можно не вводить.
26.07.2021 14:48 Відповісти
какой бред !!! в Израиле и США больше 50% вакцинировали и что !? Накрывает волна и новый локдаун !!!
26.07.2021 15:01 Відповісти
Количество случаев большое, но уровень смертности и госпитилазации низкий. А это - главное.
показати весь коментар
26.07.2021 20:49 Відповісти
Ковідоаферисти розуміють що поки вони будуть варити шмурдяк проти Дельти, з'явиться Омега. Тому ковідоаферисти придумали третє вакцінування, бо більше немає способу як заробити на Дельті. І їм насрати що вакцина неефективна. А ваше здоров'я цим цинічним і жадібним падлюкам пофіг! (с) ... І додам - ​​Хто відповість за подальші побочки від вакцинації !? У будь-якому мед довіднику написано - від вірусів вакцин НЕМАЄ !!! Тому що вірус мутує КОЖНІ СІМ ДНІВ !!! Ми ВТРАТИМ ЦІЛЕ ПОКОЛІННЯ ЛЮДЕЙ ТА ДІТЕЙ !!! Жах *** !!!
26.07.2021 23:29 Відповісти
 
 