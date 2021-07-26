Ще шість випадків штаму "Дельта" підозрюють на Закарпатті: більшість хворих були в РФ

В Ужгороді зафіксували ще шість підозр на штам "Дельта", біоматеріал хворих направили в європейські лабораторії, у більшості в анамнезі є подорожі до Російської Федерації.

Про це в коментарі Укрінформу повідомила лікарка-епідеміологиня ДУ "Закарпатський обласний центр з контролю і профілактики хвороб МОЗ України" Любов Данич, інформує Цензор.НЕТ.

"Нині ми говоримо про те, що на Закарпатті маємо шість підозр на коронавірус штаму "Дельта", це молоді люди віком від 18 до 35 років, є і люди старшого віку також. Деякі лікуються амбулаторно, дехто - у стаціонарі. У переважної більшості цих хворих є в анамнезі подорожі в Російську Федерацію. "Дельта" зафіксовано в Ужгороді, зокрема", - сказала Данич.

За її словами, на основі біоматеріалу цих хворих уже проведено попередні молекулярно-генетичні дослідження на базі референтної лабораторії у м. Київ. За результатами цих досліджень виявлено мутації коронавірусу. Надалі ці дослідження потребують додаткового секвенування для того, щоб із точністю сказати, що це саме вірус штаму "Дельта" , який циркулює зараз в інших країнах.

Результати досліджень з європейської лабораторії очікують найближчим часом, біоматеріал був відібраний у хворих 16 липня.

Як повідомлялося, у Львівській області підтверджено три випадки коронавірусної хвороби, яку викликав штам "Дельта". Перед тим хворі перебували за кордоном.

Раніше у ВООЗ заявили, що зараз світ перебуває на початку третьої хвилі пандемії коронавірусу через штам "Дельта". Ця мутація вважається більш заразною, ніж попередні штами коронавірусу. Штам коронавірусу "Дельта" станом на 25 липня виявили на території 124 країн, зокрема в Україні.