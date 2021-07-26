Ще шість випадків штаму "Дельта" підозрюють на Закарпатті: більшість хворих були в РФ
В Ужгороді зафіксували ще шість підозр на штам "Дельта", біоматеріал хворих направили в європейські лабораторії, у більшості в анамнезі є подорожі до Російської Федерації.
Про це в коментарі Укрінформу повідомила лікарка-епідеміологиня ДУ "Закарпатський обласний центр з контролю і профілактики хвороб МОЗ України" Любов Данич, інформує Цензор.НЕТ.
"Нині ми говоримо про те, що на Закарпатті маємо шість підозр на коронавірус штаму "Дельта", це молоді люди віком від 18 до 35 років, є і люди старшого віку також. Деякі лікуються амбулаторно, дехто - у стаціонарі. У переважної більшості цих хворих є в анамнезі подорожі в Російську Федерацію. "Дельта" зафіксовано в Ужгороді, зокрема", - сказала Данич.
За її словами, на основі біоматеріалу цих хворих уже проведено попередні молекулярно-генетичні дослідження на базі референтної лабораторії у м. Київ. За результатами цих досліджень виявлено мутації коронавірусу. Надалі ці дослідження потребують додаткового секвенування для того, щоб із точністю сказати, що це саме вірус штаму "Дельта" , який циркулює зараз в інших країнах.
Результати досліджень з європейської лабораторії очікують найближчим часом, біоматеріал був відібраний у хворих 16 липня.
Як повідомлялося, у Львівській області підтверджено три випадки коронавірусної хвороби, яку викликав штам "Дельта". Перед тим хворі перебували за кордоном.
Раніше у ВООЗ заявили, що зараз світ перебуває на початку третьої хвилі пандемії коронавірусу через штам "Дельта". Ця мутація вважається більш заразною, ніж попередні штами коронавірусу. Штам коронавірусу "Дельта" станом на 25 липня виявили на території 124 країн, зокрема в Україні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Нафіга повертаються???
Залишались би на мацквє, якщо там так гарно...
приезжали заробитчане и шли по родичам с "подарками"...иногда за пару-тройку дней могли пару-тройку сел пройти.....а в воскресенье на Службу Божью...
- Дед, а правда, когда-то была эпидемия короновируса?
- Правда, внученька, ответил дед, и погладил девочку по голове.
- А правда, что всех заставили вакцинироваться?
- Правда, внученька, ответил дед, и погладил девочку по второй голове.
Еще немного постояв на берегу Москва-Реки, они сплели хвосты, и поскакали к своей норе.
Почему этих идиотов приехавших из рашки,не поселили на две недели изоляции под присмотр???
Вывод,все ЗЕмарадерами делается спецом,что бы разокрасть ковидные деньги,которые будут выделятся безгранично.
К федерастам же, не в Европу же.
Закрыть и забыть открыть лет на 30. Нафига вы туда людей выпускаете . . . Если ищут работу, пусть лучше в Европу едут, хоть увидят, как жить надо.