Ще шість випадків штаму "Дельта" підозрюють на Закарпатті: більшість хворих були в РФ

4 748 32

В Ужгороді зафіксували ще шість підозр на штам "Дельта", біоматеріал хворих направили в європейські лабораторії, у більшості в анамнезі є подорожі до Російської Федерації.

Про це в коментарі Укрінформу повідомила лікарка-епідеміологиня ДУ "Закарпатський обласний центр з контролю і профілактики хвороб МОЗ України" Любов Данич, інформує Цензор.НЕТ.

"Нині ми говоримо про те, що на Закарпатті маємо шість підозр на коронавірус штаму "Дельта", це молоді люди віком від 18 до 35 років, є і люди старшого віку також. Деякі лікуються амбулаторно, дехто - у стаціонарі. У переважної більшості цих хворих є в анамнезі подорожі в Російську Федерацію. "Дельта" зафіксовано в Ужгороді, зокрема", - сказала Данич.

Також читайте: Голубовська про небезпеку "дельта"-штаму коронавірусу: Може вислизати від імунної системи

За її словами, на основі біоматеріалу цих хворих уже проведено попередні молекулярно-генетичні дослідження на базі референтної лабораторії у м. Київ. За результатами цих досліджень виявлено мутації коронавірусу. Надалі ці дослідження потребують додаткового секвенування для того, щоб із точністю сказати, що це саме вірус штаму "Дельта" , який циркулює зараз в інших країнах.

Результати досліджень з європейської лабораторії очікують найближчим часом, біоматеріал був відібраний у хворих 16 липня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Три нові випадки інфікування новим штамом коронавірусу "Дельта" виявлено на Львівщині, - ОДА

Як повідомлялося, у Львівській області підтверджено три випадки коронавірусної хвороби, яку викликав штам "Дельта". Перед тим хворі перебували за кордоном.

Раніше у ВООЗ заявили, що зараз світ перебуває на початку третьої хвилі пандемії коронавірусу через штам "Дельта". Ця мутація вважається більш заразною, ніж попередні штами коронавірусу. Штам коронавірусу "Дельта" станом на 25 липня виявили на території 124 країн, зокрема в Україні.

карантин (18172) Ужгород (353) COVID-19 (19768) коронавірус (19923) Закарпатська область (2166)
МОСКОВИТСЬКЕ ГІВНО ВЕЗЕ З ГІВНОСТАНА ЛАЙНО.
26.07.2021 14:35 Відповісти
Що роблять українці на фєдєрашкє???
Нафіга повертаються???
Залишались би на мацквє, якщо там так гарно...
26.07.2021 14:36 Відповісти
То сидіть в тій рашці поганій, не везіть сюди інфекцію
26.07.2021 14:37 Відповісти
Згоден, оце гівно і не потрібно лікувати, іншим буде уроком
показати весь коментар
26.07.2021 14:36 Відповісти
Це меншовартісні хохли, які більше ніж в Україні не зароблять навіть на москві, при тому живучи в скотських умовах, по 20 человік в однокімнатній квартирі
показати весь коментар
26.07.2021 14:38 Відповісти
Закройте с па рашкой границу - хотя зесрань точно не поймет...
показати весь коментар
26.07.2021 14:37 Відповісти
26.07.2021 20:34 Відповісти
а помните как начинался коронавирус ?
приезжали заробитчане и шли по родичам с "подарками"...иногда за пару-тройку дней могли пару-тройку сел пройти.....а в воскресенье на Службу Божью...
показати весь коментар
26.07.2021 14:37 Відповісти
Так секта фсб завтра крестный ход в Киеве проводит.А там тысячи.часть сектантов приехали из козлостана ,специально поделиться вирусом.
показати весь коментар
26.07.2021 16:22 Відповісти
Нам подходит только фирменная Европейская....
показати весь коментар
26.07.2021 14:42 Відповісти
С Европы, намного меньше вероятность завезти, так как там уже вацинировано много людей, а в рашке вакцина не работает, говно то есть
показати весь коментар
26.07.2021 14:44 Відповісти
2100 год. На берегу реки стоят дедушка и внучка. Внучка спрашивает:
- Дед, а правда, когда-то была эпидемия короновируса?
- Правда, внученька, ответил дед, и погладил девочку по голове.
- А правда, что всех заставили вакцинироваться?
- Правда, внученька, ответил дед, и погладил девочку по второй голове.
Еще немного постояв на берегу Москва-Реки, они сплели хвосты, и поскакали к своей норе.
26.07.2021 15:03 Відповісти
Так в Европу завезли вирус кацапские свинособаки туристы.
показати весь коментар
26.07.2021 14:46 Відповісти
Смотрю ты таки Неважно себя чувствуешь...
показати весь коментар
Може вже час закрити кордон з ***********, як це зробили нормальні країни через карантин?
показати весь коментар
26.07.2021 14:39 Відповісти
ЗЕгавноеды спецом завозят штампы вируса,что бы под шумок прикрыть свою бездарность в экономике
26.07.2021 14:42 Відповісти
Идиотизму нет предела...
показати весь коментар
ЗЕидиотизму.
Почему этих идиотов приехавших из рашки,не поселили на две недели изоляции под присмотр???
Вывод,все ЗЕмарадерами делается спецом,что бы разокрасть ковидные деньги,которые будут выделятся безгранично.
26.07.2021 14:51 Відповісти
Когда закроют кордон с лаптестаном???
показати весь коментар
И чого ото там шльондрать?
показати весь коментар
Всі шестеро померли? Для чого ця істерія?
показати весь коментар
Не ну а чЁ, куда еще поехать как не на расею жителям Закарпатья ?
К федерастам же, не в Европу же.
показати весь коментар
Зеленое чучело, та закрой ты мразь границу с русней *** !!!! Чего ты тянешь ушлепок !!!
показати весь коментар
А як же барижити на Сватах та іншій електриці?
показати весь коментар
Гастарбайтери навезуть сюди штаммів на всю абетку.
показати весь коментар
Все кто приехал из козлостана,должны лечится за свои деньги.Эти ватаны знали куда они едут.
показати весь коментар
Когда уже та вата передохнет.
показати весь коментар
Навіщо отих шльонр пускати з Мокшандії до Неньки на 8 (восьмому) році війни? Хай здихають там.
показати весь коментар
Не пускать их обратно, пусть себе там и сидят.
показати весь коментар
Странные наши власти. Ну ок, Порох не хотел спровоцировать усиление боевых действий. Но пандемия - такая прекрасная причина для закрытия границы с россией и про-российской Беларусью . . . Против санитарных причин возразить даже вечно лгущему и всё извращающему русскому МИДу будет нечем.
Закрыть и забыть открыть лет на 30. Нафига вы туда людей выпускаете . . . Если ищут работу, пусть лучше в Европу едут, хоть увидят, как жить надо.
показати весь коментар
