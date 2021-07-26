УКР
Новини
Я абсолютно не вірю, що можна змінити Рудик на посаді голови партії, - нардепка "Голосу" Клименко

Я абсолютно не вірю, що можна змінити Рудик на посаді голови партії, - нардепка "Голосу" Клименко

На запланованому на четвер, 29 липня, з'їзді партії "Голос" не вдасться змінити главу партії Кіру Рудик, бо не змінено статут і правила проведення з'їзду.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповіла нардепка "Голосу" Юлія Клименко.

"Я абсолютно не вірю, що можна змінити Рудик. Тому що не змінені статут і правила проведення з’їзду. Тобто представляти будь-які осередки буде одна людина. Наприклад, осередок, де є 300 партійців, як у Львові, буде представляти одна людина. І Одеський осередок, де є дві людини, - теж представлятиме одна людина. За останній час вони відкрили достатньо осередків (фактично фіктивних) або взяли під контроль наявні осередки (такі, як Чернівецький, Дніпропетровський), поставивши туди керувати своїх помічників", - заявила парламентарка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обидва звернення "Голосу" про можливу зміну керівництва фракції спрямовані в регламентний комітет: там є колізія, - Разумков

"Ми не знаємо, ані скільки нових партійців, ані скільки нових осередків. Це свідоме розмиття кількості фіктивних осередків де-факто, які не проводять свою діяльність. Або заміна голів існуючих осередків на своїх лояльних людей, які будуть піднімати руки, голосувати. Тобто це вчергове профанація фейковим з’їздом", - зазначила нардепка.

"Це не політична боротьба. Політична боротьба - коли ти борешся ідеями і контентом, кількістю членів, ще чимось. А це – рейдерська бюрократична метушня. Вже не одна партія таким чином була фактично рейдернута, в тому числі і партія "Голос"... Тому я не маю ніяких очікувань з приводу цього з’їзду. Думаю, це буде такий же фіктивний з’їзд, як і попередній. На жаль, не буде лібералізовано статут, який дозволяє іншим членам партії, крім Кіри Рудик, брати активну участь у політичному житті партії. Впевнена, що Кіра Рудик сама себе переобере своїми помічниками - і це знову продовжуватиметься. Фактично це буде мертва партія. Але ми зробили офіційного листа від від 11 народних депутатів - і внесли свої кандидатури на голову партії - Ярослава Юрчишина і Ярослава Рущишина. Обидва будуть представляти свої програми на з’їзді. Я сподіваюсь, вони будуть включені в порядок денний як можливі кандидати на голову партії", - резюмувала Клименко.

Детальніше про ситуацію в партії "Голос" читайте в матеріалі Цензор.НЕТ "Четверговий з’їзд "Голосу": останній шанс домовитись чи останній день Помпеї?" тут.

з’їзд (120) Голос партія (517) Клименко Юлія (26) Рудик Кіра (104)
