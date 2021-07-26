Мінцифри заплатить 1 млн грн за злам "Дії": Спробувати можуть усі охочі
Міністерство цифрової трансформації запускає другий етап багбаунті "Дії" з призовим фондом в 1 мільйон гривень.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пресслужба міністерства повідомляє у Facebook.
"Вже завтра, 27 липня, віцепрем’єр-міністр - Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров проведе брифінг щодо запуску багбаунті. Учасники шукатимуть вразливості (баги) в застосунку та за кожну знайдену помилку отримуватимуть нагороду. Пріоритет цього етапу - тестування Дія.Підпису", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що призовий фонд становить 1 млн грн.
Взяти участь можуть усі охочі незалежно від досвіду і кваліфікації.
Топ коментарі
+4 Вла
показати весь коментар26.07.2021 15:39 Відповісти Посилання
+3 Оберст Шмидт
показати весь коментар26.07.2021 15:39 Відповісти Посилання
+3 Зэлэный_Змий
показати весь коментар26.07.2021 15:41 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Хіба що хтось з криворогих далеких родичів "найвеличнішого" замислив отримати мільйон "за просто так"
- Вжик! - сказала японская пила.
- Ух ты! - сказали мужики и положили бревно потолще.
- Вжжжик! - сказала японская пила.
- Ого! - сказали мужики и положили рельсу.
- Вжж-крях! - сказала японская пила и поломалась.
- То-то - сказали русские мужики.
Транспорт небось хттпС. Буржуи делали
Значит надо просто уборщице малость заплатить
миннохти/минноги/минруки/минволос/минголос/миндупа/минпися/минсися/миндед/минбаба/
минтётя/миндядя/минтама/минтута/минздеся/минхде/минхто/минкак/минтрах/минбах/минбум/
минбубух/минууух/минээээх/минхохо/минхихи/минхуху/минхехе/минминминми- минестерское
министерство министерствующих министерств........................................ уятаваищи!!!!!!!