Мінцифри заплатить 1 млн грн за злам "Дії": Спробувати можуть усі охочі

Міністерство цифрової трансформації запускає другий етап багбаунті "Дії" з призовим фондом в 1 мільйон гривень.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пресслужба міністерства повідомляє у Facebook.

"Вже завтра, 27 липня, віцепрем’єр-міністр - Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров проведе брифінг щодо запуску багбаунті. Учасники шукатимуть вразливості (баги) в застосунку та за кожну знайдену помилку отримуватимуть нагороду. Пріоритет цього етапу - тестування Дія.Підпису", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що призовий фонд становить 1 млн грн.

Взяти участь можуть усі охочі незалежно від досвіду і кваліфікації.

Читайте: У Нацслужбі здоров'я розповіли, коли вакциновані зможуть завантажувати COVID-сертифікати в "Дії": "Період бетатестування вже завершується"