На посаду посла США в Україні претендують дипломати Годфрі і Розенблюм, - ЗМІ
Ентоні Годфрі нині обіймає посаду посла США в Сербії, а Деніель Розенблюм - посла США в Узбекистані.
Про це із посиланням на джерела Zn.ua інформує Цензор.НЕТ.
Обидва посли були призначені на свої посади в 2019 році.
Розенблюм у 2014-2018 роках працював заступником помічника держсекретаря в Бюро Держдепу у справах Південної та Центральної Азії. До його обов'язків входило управління політикою США і дипломатичними відносинами з п'ятьма державами Центральної Азії - Казахстаном, Киргизстаном, Таджикистаном, Туркменістаном та Узбекистаном. У 2008-2014 роках пан Розенблюм був координатором сприяння США Європі, Євразії та Центральній Азії.
Годфрі до свого призначення послом США в Сербії був заступником посла Сполучених Штатів у Росії, а також працював у Бюро Держдепу у справах Близького Сходу, де відповідав за Ірак.
Нагадаємо, раніше тимчасовий повірений у справах США в Україні Джордж Кент обіцяв, що Вашингтон назве ім'я майбутнього посла вже найближчими тижнями.
))
такая же как между Зильберштейном и Голдманом
А не можна українця за походженням?
Чому євреї ,?
З щирою посмiшкою
Хоч смiйся, хоч плач
Интересы Украины будут защищены.
Тому недопустимо, щоб в нас була олігархія, бо серед олігархів нема жодного українця.