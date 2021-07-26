УКР
Новини
2 924 40

На посаду посла США в Україні претендують дипломати Годфрі і Розенблюм, - ЗМІ

Ентоні Годфрі нині обіймає посаду посла США в Сербії, а Деніель Розенблюм - посла США в Узбекистані.

Про це із посиланням на джерела Zn.ua інформує Цензор.НЕТ.

Обидва посли були призначені на свої посади в 2019 році.

Розенблюм у 2014-2018 роках працював заступником помічника держсекретаря в Бюро Держдепу у справах Південної та Центральної Азії. До його обов'язків входило управління політикою США і дипломатичними відносинами з п'ятьма державами Центральної Азії - Казахстаном, Киргизстаном, Таджикистаном, Туркменістаном та Узбекистаном. У 2008-2014 роках пан Розенблюм був координатором сприяння США Європі, Євразії та Центральній Азії.

Годфрі до свого призначення послом США в Сербії був заступником посла Сполучених Штатів у Росії, а також працював у Бюро Держдепу у справах Близького Сходу, де відповідав за Ірак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Радник Єрмака про майбутню поїздку Зеленського в США: Сигнали йдуть доволі обнадійливі. Візит не мине даремно

Нагадаємо, раніше тимчасовий повірений у справах США в Україні Джордж Кент обіцяв, що Вашингтон назве ім'я майбутнього посла вже найближчими тижнями.

Автор: 

посол (1140) посольство (961) США (24357)
Топ коментарі
+13
поки при владі віслючій кагал, прізвище посла не має значення
показати весь коментар
26.07.2021 15:54 Відповісти
+12
Такі собі посли...
А не можна українця за походженням?
Чому євреї ,?
показати весь коментар
26.07.2021 16:03 Відповісти
+11
Мабуть вважають, що в нас 73% євреїв.
показати весь коментар
26.07.2021 16:08 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Супруншу взад!!
показати весь коментар
26.07.2021 15:48 Відповісти
"в зад" нужно писать раздельно.
показати весь коментар
26.07.2021 15:49 Відповісти
Членораздєльно??
))
показати весь коментар
26.07.2021 15:52 Відповісти
Да.
показати весь коментар
26.07.2021 15:54 Відповісти
показати весь коментар
26.07.2021 21:14 Відповісти
Я за Розенблюм.
показати весь коментар
26.07.2021 15:49 Відповісти
А Я за Петьмана!!)))
показати весь коментар
26.07.2021 15:50 Відповісти
А наш Розенблат не подойдет?
показати весь коментар
26.07.2021 15:52 Відповісти
Блюм и Блат - две большие разницы.
показати весь коментар
26.07.2021 15:55 Відповісти
гигантская!
такая же как между Зильберштейном и Голдманом
показати весь коментар
26.07.2021 20:49 Відповісти
26.07.2021 15:54 Відповісти
Прізвище "п.осла"?
показати весь коментар
26.07.2021 15:56 Відповісти
Ойц! На прізвище Розенблюб зелін шеф трохи збудивсЯ!) А от нічого в тебе не вийде, бабусю бородата!) Ми на стрьомі!))
показати весь коментар
26.07.2021 15:56 Відповісти
при ЗЕленском иметь еще Блюма - это уже перебор, граждане симиты !
показати весь коментар
26.07.2021 20:50 Відповісти
Мда... Украина с отношениях с США скатилась до уровня между Сербией и Узбекистаном... ну круто, чо...
показати весь коментар
26.07.2021 15:58 Відповісти
Якщо ці джентльмени не фанатами Північного потоку №2 та інших проектів двійного призначення: как бы бизнес для покорения Украины и Европы.
показати весь коментар
26.07.2021 16:00 Відповісти
показати весь коментар
26.07.2021 16:03 Відповісти
показати весь коментар
26.07.2021 16:08 Відповісти
КалоМойша, Зеленша и РозенБлюм
показати весь коментар
26.07.2021 16:12 Відповісти
Те ж саме питання можна поставити і про Блінкена, Нуланд і Керрі.
показати весь коментар
26.07.2021 16:38 Відповісти
Немає іврєйського прізвища БлінкЕн. Є БлінкІн. У мене був харківський знайомий Блінкін. Всі ведучі американських тб-каналів, від фокса до сіенен чітко вимовляють "блінкІн". А писати можна як завгодно. Тому - не ламайте язика, і вимовляйте правильно.
показати весь коментар
26.07.2021 21:18 Відповісти
Ватники небось какие-нибудь.
показати весь коментар
26.07.2021 16:07 Відповісти
А из банановой страны никого нет?
показати весь коментар
26.07.2021 16:12 Відповісти
нем больше подойдет фамилия розенблюм, у нас вся правящая верхушка -розенблюмы
показати весь коментар
26.07.2021 16:15 Відповісти
Цукермана и Трахтенберга еще предложите, а Рабинович у нас уже свой имеется.
показати весь коментар
26.07.2021 16:25 Відповісти
Мін'юст США звинуватив Коломойського у крадіжці мільярдів доларів з ПриватБанку і вимагає конфіскувати його майно. / США рассчитывают, что Зеленский отдаст под суд олигарха Коломойского. /Зеленський подякував США за санкції проти Коломойського. / Мендель не стала однозначно отвечать на вопрос, будет ли выдан Коломойский США. Ответила типа Чтобы да так нет и Будем посмотреть./ Розенблюм будет лучше Годфри переводить с хитрожопого языка Зеленского на язык, понятный американцам .
показати весь коментар
26.07.2021 16:28 Відповісти
кого пришлють-того й будете цiлувати в дупу.
З щирою посмiшкою
показати весь коментар
26.07.2021 17:19 Відповісти
ти вже там
Хоч смiйся, хоч плач
показати весь коментар
26.07.2021 17:25 Відповісти
Однажды, когда на выборах то ли в Сенат, то ли в Палату представителей попали пару депутатов с фамилиями вроде Розенблюм, чьи деды сбежали в США ещё в позапрошлом веке с бывших польских территорий на Западе Украины, Цензор разразился заголовком: "В Конгресс США избраны двое украинцев".
показати весь коментар
26.07.2021 17:08 Відповісти
Похоже оба - коренные американцы.
Интересы Украины будут защищены.
показати весь коментар
26.07.2021 18:18 Відповісти
ты ждал Белое Перо?
показати весь коментар
26.07.2021 20:06 Відповісти
Нам треба зрозуміти, що нам необхідно самим захищати свої інтереси. Для цього нам необхідна розумна українська влада.
Тому недопустимо, щоб в нас була олігархія, бо серед олігархів нема жодного українця.
показати весь коментар
26.07.2021 18:40 Відповісти
І необхідно всім зрозуміти що ми ніколи не знищимо олігархію поки в нас така система виборів, що місця в бюлетенях виборів президента офіційно скуповуються за величезні декілька мільйонні гроші. Так звана "виборча" застава. Ніде в світі такого нема. А хто може за великі гроші їх скуповувати окрім ставленників олігархів? Думайте.
показати весь коментар
26.07.2021 18:51 Відповісти
Цю величезну, злочинну грошову заставу ввів Кучма, в процесі створення ним олігархічної системи. Ото вона і є головним фундаментом олігархії. Але ні один президент після Кучми не захотів ліквідувати її, бо кожен з них був ставленником олігархії.
показати весь коментар
26.07.2021 18:58 Відповісти
Розенблюм хорошо вписывается
показати весь коментар
26.07.2021 21:10 Відповісти
 
 