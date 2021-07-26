На посаду посла США в Україні претендують дипломати Годфрі і Розенблюм, - ЗМІ

Ентоні Годфрі нині обіймає посаду посла США в Сербії, а Деніель Розенблюм - посла США в Узбекистані.

Обидва посли були призначені на свої посади в 2019 році.

Розенблюм у 2014-2018 роках працював заступником помічника держсекретаря в Бюро Держдепу у справах Південної та Центральної Азії. До його обов'язків входило управління політикою США і дипломатичними відносинами з п'ятьма державами Центральної Азії - Казахстаном, Киргизстаном, Таджикистаном, Туркменістаном та Узбекистаном. У 2008-2014 роках пан Розенблюм був координатором сприяння США Європі, Євразії та Центральній Азії.

Годфрі до свого призначення послом США в Сербії був заступником посла Сполучених Штатів у Росії, а також працював у Бюро Держдепу у справах Близького Сходу, де відповідав за Ірак.

Нагадаємо, раніше тимчасовий повірений у справах США в Україні Джордж Кент обіцяв, що Вашингтон назве ім'я майбутнього посла вже найближчими тижнями.