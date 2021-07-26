УКР
Новини
4 583 14

23-річний хлопець випав із вагону під час руху поїзда на Львівщині, його госпіталізували з важкими травмами, - Нацполіція

23-річний пасажир поїзда "Львів-Маріуполь" під час руху відкрив двері вагона і випав. Його госпіталізували з важкими травмами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Сьогодні, 26 липня, приблизно о 3:00 до поліції надійшло повідомлення від начальника потяга сполученням "Львів-Маріуполь" про те, що під час руху в місті Золочів випав молодий чоловік . Внаслідок падіння він зазнав важких травм.

Особу 23-річного мешканця Хмельницького встановлено. Його госпіталізували з важкими тілесними ушкодженнями.

Попередньо правоохоронці з’ясували, що чоловік у тамбурі самовільно відчинив двері під час руху потяга, не втримався та випав з вагона.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ст.128 (Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють усі обставини події, призначено експертизи.

потяг (2031) Нацполіція (15499) Укрзалізниця (7053) Львівська область (2555)
Топ коментарі
+7
Пить треба менше!
26.07.2021 16:16 Відповісти
26.07.2021 16:16 Відповісти
+7
100% побили й викинули з вагона.
26.07.2021 17:17 Відповісти
26.07.2021 17:17 Відповісти
+6
100% зевиборець
26.07.2021 16:01 Відповісти
26.07.2021 16:01 Відповісти
Хуже не будет!
26.07.2021 15:56 Відповісти
26.07.2021 15:56 Відповісти
сам? да неужели!
26.07.2021 16:00 Відповісти
26.07.2021 16:00 Відповісти
100% зевиборець
26.07.2021 16:01 Відповісти
26.07.2021 16:01 Відповісти
Как и все местные..
26.07.2021 16:09 Відповісти
26.07.2021 16:09 Відповісти
Интересно, а как они узнали, что он выпал? В три часа ночи отряд не должен был заметить потери бойца
26.07.2021 16:06 Відповісти
26.07.2021 16:06 Відповісти
Пишут же, что выпал в городе.
26.07.2021 16:31 Відповісти
26.07.2021 16:31 Відповісти
Пить треба менше!
26.07.2021 16:16 Відповісти
26.07.2021 16:16 Відповісти
Старина Дарвин-аплодирует стоя.
26.07.2021 16:29 Відповісти
26.07.2021 16:29 Відповісти
Ох уж эта Донецкая область..
26.07.2021 16:42 Відповісти
26.07.2021 16:42 Відповісти
Не, місцевий вулик
26.07.2021 16:46 Відповісти
26.07.2021 16:46 Відповісти
Сегодня, 26 июля, около 03.00, в полицию поступило сообщение от начальника поезда сообщением "Львов-Мариуполь" о том, что во время движения в городе Золочев выпал молодой человек. В результате падения он получил тяжелые травмы. Личность 23-летнего жителя Хмельницкого установлена. Источник: https://censor.net/ru/n3279204
Это Донбасс, деточа. Чем туда ехать лучше ласточкой на рельсы.
26.07.2021 16:51 Відповісти
26.07.2021 16:51 Відповісти
100% побили й викинули з вагона.
26.07.2021 17:17 Відповісти
26.07.2021 17:17 Відповісти
Чудасія ...
26.07.2021 21:16 Відповісти
26.07.2021 21:16 Відповісти
а хотел в туалет срочно..
27.07.2021 01:52 Відповісти
27.07.2021 01:52 Відповісти
 
 