23-річний хлопець випав із вагону під час руху поїзда на Львівщині, його госпіталізували з важкими травмами, - Нацполіція

23-річний пасажир поїзда "Львів-Маріуполь" під час руху відкрив двері вагона і випав. Його госпіталізували з важкими травмами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Сьогодні, 26 липня, приблизно о 3:00 до поліції надійшло повідомлення від начальника потяга сполученням "Львів-Маріуполь" про те, що під час руху в місті Золочів випав молодий чоловік . Внаслідок падіння він зазнав важких травм.

Особу 23-річного мешканця Хмельницького встановлено. Його госпіталізували з важкими тілесними ушкодженнями.

Попередньо правоохоронці з’ясували, що чоловік у тамбурі самовільно відчинив двері під час руху потяга, не втримався та випав з вагона.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ст.128 (Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють усі обставини події, призначено експертизи.

