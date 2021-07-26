23-річний хлопець випав із вагону під час руху поїзда на Львівщині, його госпіталізували з важкими травмами, - Нацполіція
23-річний пасажир поїзда "Львів-Маріуполь" під час руху відкрив двері вагона і випав. Його госпіталізували з важкими травмами.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
Сьогодні, 26 липня, приблизно о 3:00 до поліції надійшло повідомлення від начальника потяга сполученням "Львів-Маріуполь" про те, що під час руху в місті Золочів випав молодий чоловік . Внаслідок падіння він зазнав важких травм.
Особу 23-річного мешканця Хмельницького встановлено. Його госпіталізували з важкими тілесними ушкодженнями.
Попередньо правоохоронці з’ясували, що чоловік у тамбурі самовільно відчинив двері під час руху потяга, не втримався та випав з вагона.
За фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ст.128 (Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють усі обставини події, призначено експертизи.
Это Донбасс, деточа. Чем туда ехать лучше ласточкой на рельсы.