Організаторів фінансової піраміди B2B Jewelry підозрюють у нових фактах шахрайства, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Організатори фінансової піраміди "B2B Jewelry" підозрюються в нових фактах шахрайства. СБУ провела низку обшуків у Києві, Київській, Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Івано-Франківській, Одеській, Харківській та Черкаській областях.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Так, правоохоронці задокументувати нові факти протиправної діяльності, провели нову серію обшуків, а також припинили роботу частини із магазинів мережі. Крім того, 4-м кураторам фінансової піраміди повідомили про підозру.
Представників "B2B Jewelry" підозрюють у шахрайстві з фінансовими ресурсами та легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом в особливо великих розмірах.
Минулого тижня СБУ провела 26 обшуків за місцем проживання керівництва фінансової піраміди та в магазинах "B2B Jewelry". Вони відбулися на території Києва, Київської, Вінницької, Дніпропетровської, Житомирської, Івано-Франківської, Одеської, Харківської та Черкаської областей.
У ході проведення обшуків вилучено:
- документи, які мають доказове значення;
- ювелірні вироби;
- печатки юридичних осіб, які використовували під час вчинення злочинів;
- мобільні телефони та комп’ютерну техніку, що містять необхідну слідству інформацію;
- майно, у тому числі транспортні засоби, здобуті злочинним шляхом.
Також СБУ припинила роботу магазинів "B2B Jewelry", а їхні приміщення опечатано. Для одного із підозрюваних СБУ клопотала про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Втім, Печерський районний суд м. Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання (не передбачає будь-яких обмежень на переміщення чи виїзду за кордон).
Усім 4-м фігурантам провадження оголошено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 3 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією);
- ч. 2 ст. 222 (шахрайство з фінансовими ресурсами);
- ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).
Нагадаємо, 27 серпня у СБУ заявили, що заблокували діяльність масштабної фінансової піраміди, організатори якої встигли привласнити понад $250 млн. Назву піраміди правоохоронці так і не уточнили, але на оприлюднених ними фото фігурує один з магазинів ювелірних виробів та папери, що схожі на "сертифікати" B2B Jewelry.
За даними СБУ, загалом у піраміду вклалися 600 тисяч осіб. До організації фінансової оборудки причетні понад 20 людей. Вони залучили понад 100 підконтрольних юридичних осіб.
Зловмисники привласнили понад $250 мільйонів через купівлю елітного рухомого та нерухомого майна, а також інвестування в підконтрольний бізнес. Зокрема, вони придбали один з островів Дніпровського каскаду з розташованими на ньому об’єктами нерухомості, 18 елітних позашляховиків вартістю понад 100 тисяч доларів США кожен, коштовності, інше рухоме та нерухоме майно.
Пізніше в Офісі генпрокурора повідомили, що організатору фінансової піраміди і його співучасникам повідомлено про підозру в шахрайстві з фінансовими ресурсами, а також легалізації (відмиванні) грошових коштів, отриманих злочинним шляхом (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч . 3 ст. 209 ККУ).
