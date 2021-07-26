УКР
Екстрене засідання ТКГ через обстріли на Донбасі малоймовірне - деякі представники ОБСЄ перебувають у відпустках, - радник глави ОП

Екстрене засідання ТКГ через обстріли на Донбасі малоймовірне - деякі представники ОБСЄ перебувають у відпустках, - радник глави ОП

Проведення позачергового екстреного засідання ТКГ в зв'язку з артилерійським обстрілом позицій військовослужбовців Збройних сил України російськими найманцями вдень 26 липня малоймовірно через перебування деяких представників ОБСЄ в планових відпустках.

Про це спікер Української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) щодо Донбасу Олексій Арестович повідомив в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Наразі питання обговорюється. Але технічно, це навряд чи можливо, тому що представники ОБСЄ в планових відпустках", - сказав Арестович.

Він також нагадав, що наступне планове засідання ТКГ призначено на 26 серпня.

Як повідомлялося, російські найманці на Донбасі в понеділок, 26 липня, порушили режим припинення вогню й обстріляли позиції української армії із забороненого Мінськими домовленостями важкого артилерійського озброєння, внаслідок чого сім військовослужбовців Збройних сил України дістали поранень.

Під обстріл ворожої артилерії потрапили українські захисники в смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сім українських воїнів зазнали поранень унаслідок обстрілу військами РФ, - штаб ООС

Українська сторона в Спільному центрі з контролю та координації питань припинення вогню вже повідомила про направлення письмової ноти на адресу СММ ОБСЄ і МЗС України.

А где говнокомандующий пропал?
26.07.2021 16:20 Відповісти
Экстренное заседание ТКГ из-за обстрелов на Донбассе маловероятно - некоторые представители ОБСЕ пребывают в отпусках, - советник главы ОП - Цензор.НЕТ 4012
26.07.2021 16:22 Відповісти
У відпустках і все нормально ...
Кожен з ниніших членів ТКГ сходив на г-но коли на кілька днів Порошенко пішов у відпустку.
Де г-командувач?
Чому розслідувачі ткачі, бігуси, гнапи не риють землю, з'ясовуючи де він зараз знаходиться?
26.07.2021 16:24 Відповісти
А где говнокомандующий пропал?
26.07.2021 16:20 Відповісти
Од шоб насовсем...)))
26.07.2021 16:27 Відповісти
А в карцері давали макарони?
26.07.2021 16:27 Відповісти


Экстренное заседание ТКГ из-за обстрелов на Донбассе маловероятно - некоторые представители ОБСЕ пребывают в отпусках, - советник главы ОП - Цензор.НЕТ 8071
26.07.2021 16:36 Відповісти
Есть подозрение, что до 30 числа его будут тюнинговать перед визитом в США. Только непонятно то ли откачивать, толи накачивать. После увидим.
показати весь коментар
26.07.2021 17:14 Відповісти
Экстренное заседание ТКГ из-за обстрелов на Донбассе маловероятно - некоторые представители ОБСЕ пребывают в отпусках, - советник главы ОП - Цензор.НЕТ 4012
26.07.2021 16:22 Відповісти
ваЗЕлиновая шобла тоже разъехалась по Мальдивам, Турциям, Оманам....
26.07.2021 16:23 Відповісти
Роботуни!!
Може дезеитири??
Напевно...
26.07.2021 16:24 Відповісти
...дезертири...
вибачаюсь..))
26.07.2021 16:25 Відповісти
Аби ж не Порошенко президент.
Семеро поранено, а Зеленський відпочиває.
26.07.2021 17:13 Відповісти
Ксюша, какакуна в штанці вже мало кого цікавить..
Не будь копрофілом..
Хотя, о вкусах не спорят..
🤑
26.07.2021 17:37 Відповісти
У відпустках і все нормально ...
Кожен з ниніших членів ТКГ сходив на г-но коли на кілька днів Порошенко пішов у відпустку.
Де г-командувач?
Чому розслідувачі ткачі, бігуси, гнапи не риють землю, з'ясовуючи де він зараз знаходиться?
26.07.2021 16:24 Відповісти
Навіть якщо він фізично тут, не факт що він з нами.
26.07.2021 16:31 Відповісти
ЦІКАВО НАВІЩО ВАМ Г КОМАНДУВАЧ, Є ЦІЛЕ ШОБЛО ГЕНЕРАЛІВ, І НАВІТЬ БАЙРАКТАРИ, ЧОМУ НЕ НАНЕСЛИ УДАРИ НА ВИПЕРЕДЖЕНЯ, ПИТАНЯ ДО ГЕНЕРАЛІВ ІЗ ЗАРПЛАТАМИ.
показати весь коментар
Отпуска-это святое.Гнать вас ссаными тряпками,дармоедов.
показати весь коментар
Я думал экстренное заседание РНБО под предводительством величайшего! Оказывается все на мальдивах.
26.07.2021 16:26 Відповісти
И не первый раз...
показати весь коментар
Зе теж у відпустці. Але його скоро попустить.
показати весь коментар
Да уже всем понятно, что ТКГ умерла. Люся, ты с зеледентом любищь запах гниющей плоти? Зеледент не рассказал тебе чем пахнет в анальном глазике тупина, в который он заглядывал? Вам, зебилам, нужен конкретный посыл? Так это он и был, читайте учебник "Дипломатия на селе".
показати весь коментар
декотрі головнокомандувачі та члени РНБО перебувають у відпустці
показати весь коментар
пфф...из-за таких пустяков портить людям отпуска а главнокакбыкомандующему настроение?
(сарказм...горький и... черт возьми!!! как эта побрякушка задолбала своими идиотскими и бездумными... выс*рами (пардон)
показати весь коментар
Ай молодець...
Та що там та стрільба, поранені, вбиті??.
В нас відпустки! Літо на дворі!
показати весь коментар
И почему охранники Банков так дружно не уходят в отпуска, еще и всех предупредив?
показати весь коментар
КОГДА СТРАНОЙ ПРАВИТ ШУТ И ЛАРЕЧНИК ТО ЧТО вы ОТ НИХ ХОТИТЕ ПОДПЕВАЛКИ У НИХ ЛЮСИ КОТОРЫЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ ТОЛЬКО ВЫСЕРЫ И ДЕЛАЮТ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ДАВНО УМЕРЛА И В СТРАНЕ ТЕАТР АБСУРДА ВКУПЕ С ДУРДОМОМ
показати весь коментар
Як зручно все склалось.
показати весь коментар
Экстренное заседание ТКГ из-за обстрелов на Донбассе маловероятно - некоторые представители ОБСЕ пребывают в отпусках, - советник главы ОП - Цензор.НЕТ 8092
показати весь коментар
фу, пархатая мразь, с детства убивали, рылом в унитазе были на каждой перемене.
показати весь коментар
плять, а відповідати зустрічним вогнем нашим заборонено... Я вже не кажу за упереджувальний.
показати весь коментар
Напевно самий час зробити екстренне засідання народу України. В Києві
показати весь коментар
В 0м6мане ?..
показати весь коментар
Кого-то в окопах утюжат,а кто-то жопы на солнце греет. Прекрасно. Только в этой ситуации надо принимать решение,а не сопли жевать в рассчете на какие-то бессмысленные заседания. Вернуть на передовую снайперов,вернуть БПЛА,сбивать всё,что летает над головами. Только кому решение принять? Кловану? Д'ерьмак категорически против.
показати весь коментар
Сиплого на роботу відкликайте з відпустики...
показати весь коментар
В Европе отдых -- до 1 сентября.
показати весь коментар
Екстрене засідання ТКГ через обстріли на Донбасі малоймовірне - деякі представники ОБСЄ перебувають у відпустках, - радник глави ОП - Цензор.НЕТ 7198
показати весь коментар
Та не ТКГ треба збирати, а всю артилерію ЗСУ і влупити так, щоб сепари рік в себе не могли прийти. Не будьте терпилами, ординці бояться лише сили. Беріть приклад із Ізраїлю.
показати весь коментар
https://twitter.com/ua24uanet

https://twitter.com/EngineerKPI
https://twitter.com/EngineerKPI

Engy Kpi

@EngineerKPI


Какое классное фото.

БезЦензор - альтернативные новости Украины
@ua24uanet
Превращение мечты в цель или как умирают народы
https://ua24ua.net/prevrashchenie-mechti-v-tsel-tak-umirayut-narodi/
Екстрене засідання ТКГ через обстріли на Донбасі малоймовірне - деякі представники ОБСЄ перебувають у відпустках, - радник глави ОП - Цензор.НЕТ 8471
26.07.2021 18:31 Відповісти
главное - что бы... суки - *******ся не успели.....
показати весь коментар
Людей вбивають, а ці по відпустках. То який сенс утримувати цих безтурботних ледарів?
показати весь коментар
