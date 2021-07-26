Екстрене засідання ТКГ через обстріли на Донбасі малоймовірне - деякі представники ОБСЄ перебувають у відпустках, - радник глави ОП
Проведення позачергового екстреного засідання ТКГ в зв'язку з артилерійським обстрілом позицій військовослужбовців Збройних сил України російськими найманцями вдень 26 липня малоймовірно через перебування деяких представників ОБСЄ в планових відпустках.
Про це спікер Української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) щодо Донбасу Олексій Арестович повідомив в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.
"Наразі питання обговорюється. Але технічно, це навряд чи можливо, тому що представники ОБСЄ в планових відпустках", - сказав Арестович.
Він також нагадав, що наступне планове засідання ТКГ призначено на 26 серпня.
Як повідомлялося, російські найманці на Донбасі в понеділок, 26 липня, порушили режим припинення вогню й обстріляли позиції української армії із забороненого Мінськими домовленостями важкого артилерійського озброєння, внаслідок чого сім військовослужбовців Збройних сил України дістали поранень.
Під обстріл ворожої артилерії потрапили українські захисники в смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".
Українська сторона в Спільному центрі з контролю та координації питань припинення вогню вже повідомила про направлення письмової ноти на адресу СММ ОБСЄ і МЗС України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Може дезеитири??
Напевно...
вибачаюсь..))
Семеро поранено, а Зеленський відпочиває.
Не будь копрофілом..
Хотя, о вкусах не спорят..
🤑
Кожен з ниніших членів ТКГ сходив на г-но коли на кілька днів Порошенко пішов у відпустку.
Де г-командувач?
Чому розслідувачі ткачі, бігуси, гнапи не риють землю, з'ясовуючи де він зараз знаходиться?
(сарказм...горький и... черт возьми!!! как эта побрякушка задолбала своими идиотскими и бездумными... выс*рами (пардон)
Та що там та стрільба, поранені, вбиті??.
В нас відпустки! Літо на дворі!
https://twitter.com/EngineerKPI
https://twitter.com/EngineerKPI
Engy Kpi
@EngineerKPI
Какое классное фото. 100% в точку.
БезЦензор - альтернативные новости Украины
@ua24uanet
Превращение мечты в цель или как умирают народы
https://ua24ua.net/prevrashchenie-mechti-v-tsel-tak-umirayut-narodi/