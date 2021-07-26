Екстрене засідання ТКГ через обстріли на Донбасі малоймовірне - деякі представники ОБСЄ перебувають у відпустках, - радник глави ОП

Проведення позачергового екстреного засідання ТКГ в зв'язку з артилерійським обстрілом позицій військовослужбовців Збройних сил України російськими найманцями вдень 26 липня малоймовірно через перебування деяких представників ОБСЄ в планових відпустках.

Про це спікер Української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) щодо Донбасу Олексій Арестович повідомив в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Наразі питання обговорюється. Але технічно, це навряд чи можливо, тому що представники ОБСЄ в планових відпустках", - сказав Арестович.

Він також нагадав, що наступне планове засідання ТКГ призначено на 26 серпня.

Як повідомлялося, російські найманці на Донбасі в понеділок, 26 липня, порушили режим припинення вогню й обстріляли позиції української армії із забороненого Мінськими домовленостями важкого артилерійського озброєння, внаслідок чого сім військовослужбовців Збройних сил України дістали поранень.

Під обстріл ворожої артилерії потрапили українські захисники в смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Українська сторона в Спільному центрі з контролю та координації питань припинення вогню вже повідомила про направлення письмової ноти на адресу СММ ОБСЄ і МЗС України.