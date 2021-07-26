УКР
У Міноборони РФ заявили, що повернули ракетні комплекси в пункти дислокації після навчань в окупованому Криму

Російські протикорабельні комплекси "Бастіон" і "Бал" повернулися в пункти постійної дислокації після проведення тактичного навчання біля берегів Криму і на Кавказі.

Про це повідомляє Крим.Реалії з посиланням на пресслужбу Міноборони Росії, передає Цензор.НЕТ.

За даними відомства, дивізіони мобільних берегових протикорабельних ракетних комплексів "Бастіон" і "Бал" "здійснили марші і зайняли позиції для спостереження за надводною обстановкою".

"Їхнім завданням було виявити і взяти на супровід загін десантних кораблів умовного супротивника, який згідно з даними розвідки, готувався до висадки морського десанту за двома напрямками: на узбережжі Кримського півострова і Кавказького узбережжя. В ході навчальної операції комплекси "Бал" і "Бастіон" відпрацювали алгоритм дій щодо завдання ракетних ударів по морських цілях", - сказано в повідомленні.

Вказується також, що відпрацьовано більше 20 різних нормативів, в тому числі по "висновку комплексів з-під удару противника, зміні, обладнання та маскування як нових, так і хибних стартових позицій, а також по поповненню боєкомплекту".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Режим Лукашенка може використати присутність військ РФ у Білорусі для шантажу західних сусідів і України, - Тіхановська

Згідно з інформацією відомства, всього в ході бойової підготовки було задіяно понад 40 одиниць військової і спеціальної техніки.

Видання зазначає, що про заплановані навчання російських військових з використанням комплексів "Бастіон" і "Бал" в Криму російські ЗМІ повідомляли минулого тижня.

Крим (14241) військові навчання (2814) Міноборони рф (727)
Не вижу в сообщении о количестве героически погибших при этой передислокации, так же как и количестве тупых косяков. Вывод: это всего-лишь сообщение, не более.
26.07.2021 16:56 Відповісти
пздт, как всегда
26.07.2021 16:58 Відповісти
плечі й досі болять ?
26.07.2021 17:08 Відповісти
Верить этим... себя не уважать.
26.07.2021 18:08 Відповісти
место ракетных комплексов андрофагийской резервации в аду, как и самого раССеянского сатаната.
26.07.2021 18:08 Відповісти
_Да-да, конечно. Уроды, засуньте себе свою наглючюю и бесполезную брехню туда, куда Макар телят не гонял. Чмошники примитивные.
26.07.2021 18:22 Відповісти
кто еще верит этим животным?
26.07.2021 20:32 Відповісти
Пи...ять москалі хужє собак.
26.07.2021 22:24 Відповісти
 
 