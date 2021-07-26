У Міноборони РФ заявили, що повернули ракетні комплекси в пункти дислокації після навчань в окупованому Криму

Російські протикорабельні комплекси "Бастіон" і "Бал" повернулися в пункти постійної дислокації після проведення тактичного навчання біля берегів Криму і на Кавказі.

Про це повідомляє Крим.Реалії з посиланням на пресслужбу Міноборони Росії, передає Цензор.НЕТ.

За даними відомства, дивізіони мобільних берегових протикорабельних ракетних комплексів "Бастіон" і "Бал" "здійснили марші і зайняли позиції для спостереження за надводною обстановкою".

"Їхнім завданням було виявити і взяти на супровід загін десантних кораблів умовного супротивника, який згідно з даними розвідки, готувався до висадки морського десанту за двома напрямками: на узбережжі Кримського півострова і Кавказького узбережжя. В ході навчальної операції комплекси "Бал" і "Бастіон" відпрацювали алгоритм дій щодо завдання ракетних ударів по морських цілях", - сказано в повідомленні.

Вказується також, що відпрацьовано більше 20 різних нормативів, в тому числі по "висновку комплексів з-під удару противника, зміні, обладнання та маскування як нових, так і хибних стартових позицій, а також по поповненню боєкомплекту".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Режим Лукашенка може використати присутність військ РФ у Білорусі для шантажу західних сусідів і України, - Тіхановська

Згідно з інформацією відомства, всього в ході бойової підготовки було задіяно понад 40 одиниць військової і спеціальної техніки.

Видання зазначає, що про заплановані навчання російських військових з використанням комплексів "Бастіон" і "Бал" в Криму російські ЗМІ повідомляли минулого тижня.