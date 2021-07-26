Шамана Габишева, який збирався вигнати Путіна з Кремля, відправили на примусове психіатричне лікування

Якутський міський суд відправив шамана Олександра Габишева на примусове лікування у кримінальних справах про застосування насильства до співробітників правоохоронних органів і екстремізм.

Про це повідомив адвокат Габишева Олексій Прянишніков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Сибирь.Реалии".

За словами адвоката, термін примусового лікування не визначено. Під час лікування над пацієнтом здійснюватиметься "інтенсивне спостереження".

Захист Габишева оскаржуватиме рішення суду. "Як правило, коли призначають примусове лікування, люди проводять у лікарні щонайменше 2,5-3 роки. Як буде в нашому випадку, я не можу сказати, але практика показує, що термін буває саме такий", - зазначив адвокат.

Сестра Олександра повідомила, що рідні і прихильники шамана (у будівлі суду сьогодні зібралося близько 30 осіб) були впевнені в його звільненні. Сама Захарова планувала відразу після суду відвезти брата до цивільних лікарів, щоб відновити його здоров'я, зіпсоване примусовим "лікуванням" у диспансері. "На звільнення розраховував і сам Олександр, бо на завтра призначена медкомісія в психдиспансері для оцінки його стану. Він, судячи з усього, дійсно не був готовий до такого рішення суду", - уточнив Прянишніков.

Поки рішення суду не набрало сили, Габишев перебуватиме під вартою.