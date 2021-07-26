Шамана Габишева, який збирався вигнати Путіна з Кремля, відправили на примусове психіатричне лікування
Якутський міський суд відправив шамана Олександра Габишева на примусове лікування у кримінальних справах про застосування насильства до співробітників правоохоронних органів і екстремізм.
Про це повідомив адвокат Габишева Олексій Прянишніков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Сибирь.Реалии".
За словами адвоката, термін примусового лікування не визначено. Під час лікування над пацієнтом здійснюватиметься "інтенсивне спостереження".
Захист Габишева оскаржуватиме рішення суду. "Як правило, коли призначають примусове лікування, люди проводять у лікарні щонайменше 2,5-3 роки. Як буде в нашому випадку, я не можу сказати, але практика показує, що термін буває саме такий", - зазначив адвокат.
Сестра Олександра повідомила, що рідні і прихильники шамана (у будівлі суду сьогодні зібралося близько 30 осіб) були впевнені в його звільненні. Сама Захарова планувала відразу після суду відвезти брата до цивільних лікарів, щоб відновити його здоров'я, зіпсоване примусовим "лікуванням" у диспансері. "На звільнення розраховував і сам Олександр, бо на завтра призначена медкомісія в психдиспансері для оцінки його стану. Він, судячи з усього, дійсно не був готовий до такого рішення суду", - уточнив Прянишніков.
Поки рішення суду не набрало сили, Габишев перебуватиме під вартою.
Припустимо, шаманство таки працює. Ще припустимо, що саме тому у ***** є цілий підрозділ шаманів. Тепер співставимо факти: на мацкву крокує якийсь інший шаман з недружніми для ***** намірами (зауважмо: один чоловік). Сенс гучно відправляти цього самотнього шамана до дурки (між іншим, уже вдруге! - бо після першої відправки через мор серед осіб, що його затримували), якщо є цілий підрозділ відданих шаманів? Єдине пояснення - вони безсилі.
До речі, на "Апостроф ТБ" Роксана Руно один час надзвичайно наполегливо збирала по крихтах дані про... як це сказати... про ***** і вплив на нього метафізичних чинників. Підсумок для ***** виявився безрадісним.
Тому міркую, що і цього разу пан Габишев у дурдомі надовго не затримається.
Ліч (англ. lich, від давн-англ. līċ - «труп») - один з типів немертвих, чаклун, який досягнув тілесного безсмертя. Для цього жива істота використовує заклинання чи ритуали, які вбивають її тіло, але прив'язують розум до нього. Таким чином ліч уникає старіння і стає безсмертним.
Також leech - англійською "п'явка".
От оно і виходить: Ілліч = ill leech (хворий труп, хвора п'явка) - лежить собі у мавзолеї та смокче енергію з мільйонів прочан, що приходять вклонитися вождю...
Дашь побубнить? Очередь будет - шо при совке в мавзолей.
Я просто залишу це тут (зі збірки якутських вужасів):
"...при советской власти шаманов стали прессовать, поэтому их стало мало. Но это вовсе не означает, что они все выродились или что раньше все они были шарлатанами - просто ушли в подполье, стали скрывать свои способности, подавлять проявления своей силы и так далее.
...случай имел место быть в сталинские времена. В небольшой деревне центрального района (кажется, Намского) жил один человек, который втихаря предоставлял местным «услуги шамана». Народ говаривал, что если бы он специально не скрывался, то в прежние времена мог бы стать большим шаманом. В конце концов, когда аж люди из других районов стали приезжать к этому человеку, НКВД решило взять за жабры «распространителя мракобесия». Приехали, значит, специально по его душу, ворвались в дом, навели шороху, арестовали. Повезли в Якутск на лошадях. Путь был неблизкий, ехали долго, пока не стемнело. А как стемнело, один из конвоиров внезапно обратил внимание, что лошадь шамана идёт без всадника. Деться он никуда не мог - только что был тут, никто не видел, как он убегал, да и руки в наручниках - однако пропал. Подняли ор, поехали обратно, приехали в полночь в деревню - а он там спокойно спит, сытно поужинав. В общем, связали по рукам и ногам, погрузили на телегу, повезли на ночь глядя. Где-то в середине пути конвоир в очередной раз заглядывает в телегу - *******, пусто. Застремались, но что поделать - пришлось опять назад переться. Начальник энкэвэдэшников поговорил наедине с шаманом, надавил на жалость - мол, я человек подневольный, и если я не привезу тебя в город, как мне приказано, то меня самого посадят. Сжалился шаман, сам поехал с ними без всяких наручников. Доехали до города под утро и сразу отправили его в тюрьму, да только опять вышла незадача: как только шаман входил во двор, с каждым шагом он начинал распухать, а к моменту, когда он таким макаром доходил до здания тюрьмы, уже становился таким большим и бесформенным, что ни в дверь, ни в окно залазить не мог. ЧСХ, с каждым шагом обратно он снова уменьшался. Тюремщики сотрясались от ужаса. Увидел это вызванный большая шишка из НКВД, велел привести шамана к нему. Неизвестно, о чём они там говорили, но после этого он приказал отпустить его с миром и даже велел за счет казны отвезти его обратно в село до дома. Больше НКВД его не трогало, да и сам он старался особо не светиться умениями, хотя втихаря по-прежнему продолжал помогать людям..."
Есть много легенд об удаганше (шаманке) Алысардах... Кстати, по описанию современников, выглядела она как самая обычная тян - не выдалась ни ростом, ни какими-то демоническими особенностями внешности. Наоборот, по телосложению и чертам лица она казалась очень хрупкой и беспомощной. Многие упоминают, что в "обычное" время (не во время транса) её часто принимали за обыкновенную молодую и привлекательную девушку.
...история скорее юмористическая, чем криповая, но показывает, что удаганше не чуждо было ловить лулзы. Как-то в село, где жила удаганша, из города проездом были какие-то чины (напоминаю, время было ещё царское), два человека. Услышав, что тут живёт "шаманка", они не особо поверили, но всё-таки заявились к ней с визитом, чтобы взглянуть. Увидев вместо грозной старухи молодую тян, они почувствовали себя вольготнее и стали вести себя довольно развязно: поели, попили, стали обсуждать её между собой вслух, а в конце концов в ультимативной форме потребовали, чтобы Алысардах показала им "фокус-покус". Та скромно согласилась и стала изображать транс. Мужчины смотрели на неё пять минут, десять, полчаса - им надоело это, и они, выругавшись, встали и пошли прочь. Но как только открыли дверь балагана, снаружи в дом хлынула толща воды, будто балаган был под водой. Мужчины моментально промокли насквозь, барахтаясь в ледяной воде, в которой плавали рыбы. А Алысардах только смеялась над ними. Они почувствовали, что этак они скоро утонут, и слёзно попросили её закончить представление. Она милостиво согласилась и велела мужчинам поймать по одной рыбе из воды. С трудом, но им это удалось. Вода меж тем всё прибывала. "Ну а теперь, если хотите прекратить это, - сказала удаганша, - сжимайте эти пойманные рыбы двумя руками изо всех сил!". Мужчины стали сжимать, а она кричала: "Сильнее! Сильнее!". От напряжения у мужиков аж вздулись вены на висках, а Алысардах, глядя на них, покатывалась со смеху. И вдруг... чуваки опомнились, и оказалось, что стоят в балагене перед целой толпой местных зрителей со спущенными штанами и, пыхтя, сжимают *** друг другу. Народ, естественно, весь лежит от смеха. Мужчины бурно покраснели, бросились вон из балагана и больше к Алысардах не возвращались.
Утім описану кумедію насправді цілком реально зробити без потойбічних сил - достатньо володіти гіпнозом 😵😵😵 причому чуваки підлогу години спостерігали шаманку, яка увійшла в транс... Подумали, що фокус-покус не вийшов - а ось хій, самі не помітили, як їх поперло по повній...
І так, шаманка була з гумором - вивела двох москалів з мороку в такий, е-е-еее, пікантний момент...
...Нє, таки треба буде перечитати "Подорож в Ікстлан".
ОТ ЩО ЦІКАВО - ПЕЄДОФІЛ ПУКІН БОЇТЬСЯ ШАМАНІВ І НЕ БОЇТЬСЯ
ХРИСТИЯНСЬКИХ ПАТРІАРХІВ, А ПОВИННО БУТИ НАВПАКИ