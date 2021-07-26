УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10272 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
7 747 37

Змішування COVID-вакцин AstraZeneca і Pfizer підвищує рівень антитіл проти коронавірусу в шість разів, - дослідження

Змішування COVID-вакцин AstraZeneca і Pfizer підвищує рівень антитіл проти коронавірусу в шість разів, - дослідження

Змішана вакцинація спочатку препаратом від AstraZeneca, а потім від Pfizer підвищила рівень антитіл проти коронавірусу в шість разів порівняно з двома дозами AstraZeneca.

Про це йдеться в дослідженні, проведеному в Південній Кореї, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

У дослідженні брали участь 499 медиків, із них 100 отримали змішані дози, 200 - дві дози вакцини від Pfizer, 199 - дві дози вакцини від AstraZeneca.

У всіх випадках були виявлені нейтралізуючі антитіла, які перешкоджають проникненню вірусу в клітини і його реплікації. Результат змішаної дози виявився аналогічним результату двох ін'єкцій препарату від Pfizer.

Читайте також: МОЗ закликало вагітних жінок щепитися проти коронавірусу: Вакцина не шкодить здоров'ю матері і дитини. ВIДЕО

Журналісти зазначають, що проведене в червні британське дослідження показало схожі результати: послідовність уколів AstraZeneca-Pfizer викликала кращу Т-клітинну відповідь і вищий рівень антитіл, ніж зворотна послідовність.

Жодна з груп у південнокорейському дослідженні не показала зниженої нейтралізуючої дії проти штаму альфа, вперше виявленого у Великій Британії, але титр нейтралізуючих антитіл знизився в 2,5-6 разів проти штамів бета, гамма і дельта, знайдених у ПАР, Бразилії та Індії.

Автор: 

вакцина (4419) дослідження (624) карантин (18172) Південна Корея (478) COVID-19 (19768) коронавірус (19923) Pfizer (202) AstraZeneca (140)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
А если добавить туда еще короновак, синовак и спутник в, то сразу откроются сверхспособности и чакра
показати весь коментар
26.07.2021 17:06 Відповісти
+7
Та давайте уже в двадцать. Хомячкам нравятся большие цифры.
показати весь коментар
26.07.2021 17:10 Відповісти
+6
А астразенеку вам порезать или куском?
Мне всё равно, я на велосипеде)))
показати весь коментар
26.07.2021 17:22 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А сразу, в результате испытаний на добровольцах, было не?
показати весь коментар
26.07.2021 17:05 Відповісти
Вдогонку: изобретатели ерша, блин. По отдельности неплохо, одновременно-ещё лучше.
показати весь коментар
26.07.2021 17:07 Відповісти
Вірно, змішування горілки й пепсі-коли збільшує швидкість засвоення алкоголю в 6 разів. )))
Доведено на практиці.
показати весь коментар
26.07.2021 21:13 Відповісти
Ну так ерш отличное доказательство того что смешивание правильных ингредиентов повышает качество.
показати весь коментар
26.07.2021 21:18 Відповісти
В том числе и качество похмелюги
показати весь коментар
27.07.2021 07:28 Відповісти
Малчат они.. смешавши водку с пивом...
😪
показати весь коментар
26.07.2021 17:08 Відповісти
Ще й IQ!!
))
показати весь коментар
26.07.2021 17:06 Відповісти
А если добавить туда еще короновак, синовак и спутник в, то сразу откроются сверхспособности и чакра
показати весь коментар
26.07.2021 17:06 Відповісти
А смешивание водки с пивом - в двенадцать!
показати весь коментар
26.07.2021 17:07 Відповісти
Ну если клеточный иммунитет уничтожен маргинальным образом жизни, то только и остается, что надеяться на антитела
показати весь коментар
26.07.2021 17:07 Відповісти
Результат смешанной дозы оказался аналогичным результату двух инъекций препарата от Pfizer.Источник: https://censor.net/ru/n3279226
показати весь коментар
26.07.2021 17:08 Відповісти
Та давайте уже в двадцать. Хомячкам нравятся большие цифры.
показати весь коментар
26.07.2021 17:10 Відповісти
Издєлійо √1 і √2 спасут МЫР ва фсьом МЫРЄ!
🤣
показати весь коментар
26.07.2021 17:13 Відповісти
коктейль
показати весь коментар
26.07.2021 17:13 Відповісти
- змішайте мені, будь ласка, 60% пфайзеру, 30% астразенеки та 10% ковішилду!
змішують, колють

- що ж ви не попередили, що ковішилд індійський?! весь кайф поламали!
показати весь коментар
26.07.2021 17:18 Відповісти
А астразенеку вам порезать или куском?
Мне всё равно, я на велосипеде)))
показати весь коментар
26.07.2021 17:22 Відповісти
та все правильно - смешайте и наблюдайте...выводы ж надо на основании чего то делать...
показати весь коментар
26.07.2021 17:34 Відповісти
Який гучний заголовок і яка розв'язка : "Результат смешанной дозы оказался аналогичным результату двух инъекций препарата от Pfizer".
показати весь коментар
26.07.2021 17:39 Відповісти
Змішування COVID-вакцин AstraZeneca і Pfizer підвищує рівень антитіл проти коронавірусу в шість разів, - дослідження - Цензор.НЕТ 4312
показати весь коментар
26.07.2021 18:31 Відповісти
Ну да, а какие єто антитела после уколов получаются?
К короне-А, хотя уже давно Дельта "свирепствует" и они недействительны 🙄
показати весь коментар
26.07.2021 18:54 Відповісти
Действительны.
Люди учёные, которых никто никогда не слушает, об этом предупреждали с самого начала.
РНК-вирус должен мутировать, это его природное свойство.
Условия для мутации- свободный пассаж по большим популяциям людей и длинными эпидемические цепочки.
Чтобы пресечь и укоротить эти цепочки, нужны противоэпидемические мероприятия и создание коллективного иммунитета.
Иначе говоря карантинные мероприятия с одновременной быстрой и массовой вакцинацией против актуального вируса.
Условия для свободного хождения вируса нарушаться, соответвенно и для его мутаций тоже.
А если это порно с вакцинацией тянуть годами по капле, используя вакцины против актуального год назад вируса, ну так и получится то, что мы видим.
Погулял вирус свободно и всласть по миллиардной Индии, вот и держите новый штамм.
Что характерно, никто не сказал, что имеющиеся вакцины не эффективны против новых штаммов. Речь о том, что для защиты нужен более высокий титр антител.
Но у нас сейчас каждый суслик агроном. ***** послать некого, сплошные эксперты вокруг.
показати весь коментар
26.07.2021 19:18 Відповісти
Бред, те же вченые утверждают, что вакцинация ни коим образом не защищает от заражения и заболевания. Просто оно, возможно, будет протекать в более легкой форме
показати весь коментар
26.07.2021 21:16 Відповісти
Я про это и писал-иммунитет от вакцины,способен противостоять,грубо говоря 100К вирусам,которые попадут в твой организм,10 млн-выдержать невозможно,и человек заболеет.Имеет значение вирусная нагрузка,против дельта штамма Ковида необходим более высокий титр антител.Есть громадная разница,если зараженный человек тебе кашляет в лицо,или ты находишься в одном помещении с ним)
показати весь коментар
27.07.2021 10:53 Відповісти
Если рассчитывать только на антитела, а не иммунную память организма, то тогда придется ширяться минимум каждые полгода всю жизнь всему населению планеты, т.к. этот вирус, как и грипп, никуда не денется. Вот это прибыль для производителей вакцин
показати весь коментар
27.07.2021 13:49 Відповісти
Т.е., главная задача для них - посадить всех на вакцинную иглу путем "усовершенствования" вируса. Об этом, в т.ч., свидетельствуем агрессивное навязывание всяких там санпаспартов и т.п.
показати весь коментар
27.07.2021 13:52 Відповісти
И с этим связана высокая смертность в больницах.Ковид поражает легкие-человека везут в лечебное заведение,а в реанимации лежат такие же,с поражением легких и выделением огромного количества вирусов Происходит взаимное опыление и кто то обязательно умирает.Решение проблемы-больного оставлять дома,подключать к ИВЛ,давать кислород и обеспечить врачебной помощью.А это невозможно)
показати весь коментар
27.07.2021 11:05 Відповісти
"...повышает уровень антител ... в шесть раз" Интересно,а все понимают, что тут написано. Вот именно - НИЧЕГО.
показати весь коментар
26.07.2021 19:49 Відповісти
А сколько их надо,чтобы не заболеть? А получить последствия,сопоставимые с самим вирусом? При ковиде,пациент зачастую погибает от имунного шторма,а не от болезни напрямую. Не зря мудрые ученые и хитрые журналюги ,не говорят б после а.А как-бы подталкивают невнимательного читателя к дурацким выводам. БОЛЬШЕЕ-ЛУЧШЕЕ!
показати весь коментар
26.07.2021 19:54 Відповісти
а испытайте этот шмурдяк на нашем говнокамандующем.....
показати весь коментар
26.07.2021 20:33 Відповісти
ОБЬЯСНЕНИЯ ВИРУСОЛОГОВ НА ПРИВИВКУ COVID-19. Сама по себе прививка не страшна, а страшны последствия поведения иммунной системы после привития. Дело в том, что прививка берет всю борьбу с вирусом на себя, и иммунитет как-бы расслаблен. Он усыпает. И поэтому, когда вирус мутирует, нужно опять прививаться. ТО ЕСТЬ вас посадят,,,, на иглу,,,, как наркомана. Есть прививка, организм живёт. Нет прививки, то любой вирус вас уничтожит. А прививка действует от шести до девяти месяцев. Именно от вируса разновидностей сезонного гриппа. Вам каждый опасный сезон, когда произошла очередная вспышка нужно бежать и прививаться по новой. Ваша имунка всю ответственность и борьбу за вашу жизнь перебросила на плечи прививки. Вот где ловушка. И сейчас вам сделают 2 прививки бесплатно. А вот через год, когда вспыхнет новый вирус, а он вспыхнет непременно. Так как каждый год весной и осенью вирусы гриппа возобновятся и мутируют.
Вот тогда то вы должны будете выложить свои деньги , что бы привиться снова, иначе вы или погибните или почти умрёте. Вся эта кампания и была на это рассчитана с прицелом на будущие два годика. Так вот, как говорят эти специалисты, все компании, которые выпускают прививки очень разбогатеют, так как вы любые деньги будете выкладывать, что-бы не умереть. Вот и весь фокус. В 2021 году всех привьют бесплатно. А вот в 2022 говорят, что население здорово сократиться. Так как или денег не будет заплатить, или прививку не достать. А уж вирус нам подкинут, не сомневайтесь. Получается, что вам искусственно сделают... синдром приобретенного иммуна дефицита... Подумайте над этим.
показати весь коментар
26.07.2021 20:33 Відповісти
Ты **********?
>>прививка берет всю борьбу с вирусом на себя, и иммунитет как-бы расслаблен

Ну точно **********. Именно прививка растармаживает иммунитет ДО того, как в организм попадает вирус. И в случае попадания вируса организм уже имеет антитела.

>>Ваша имунка всю ответственность и борьбу за вашу жизнь перебросила на плечи прививки. Вот где ловушка.

*****, умри уже самостоятельно, не прививайся, и умри спокойно под кислородным баллоном. Так ты меньше вреда принесешь.
показати весь коментар
26.07.2021 20:50 Відповісти
показати весь коментар
26.07.2021 21:07 Відповісти
Пфайзер без Астразенеки - деньги на ветер
показати весь коментар
27.07.2021 00:55 Відповісти
👍👍👍
показати весь коментар
27.07.2021 01:02 Відповісти
 
 