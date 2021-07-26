Змішування COVID-вакцин AstraZeneca і Pfizer підвищує рівень антитіл проти коронавірусу в шість разів, - дослідження
Змішана вакцинація спочатку препаратом від AstraZeneca, а потім від Pfizer підвищила рівень антитіл проти коронавірусу в шість разів порівняно з двома дозами AstraZeneca.
Про це йдеться в дослідженні, проведеному в Південній Кореї, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
У дослідженні брали участь 499 медиків, із них 100 отримали змішані дози, 200 - дві дози вакцини від Pfizer, 199 - дві дози вакцини від AstraZeneca.
У всіх випадках були виявлені нейтралізуючі антитіла, які перешкоджають проникненню вірусу в клітини і його реплікації. Результат змішаної дози виявився аналогічним результату двох ін'єкцій препарату від Pfizer.
Журналісти зазначають, що проведене в червні британське дослідження показало схожі результати: послідовність уколів AstraZeneca-Pfizer викликала кращу Т-клітинну відповідь і вищий рівень антитіл, ніж зворотна послідовність.
Жодна з груп у південнокорейському дослідженні не показала зниженої нейтралізуючої дії проти штаму альфа, вперше виявленого у Великій Британії, але титр нейтралізуючих антитіл знизився в 2,5-6 разів проти штамів бета, гамма і дельта, знайдених у ПАР, Бразилії та Індії.
Доведено на практиці.
😪
))
🤣
змішують, колють
- що ж ви не попередили, що ковішилд індійський?! весь кайф поламали!
Мне всё равно, я на велосипеде)))
К короне-А, хотя уже давно Дельта "свирепствует" и они недействительны 🙄
Люди учёные, которых никто никогда не слушает, об этом предупреждали с самого начала.
РНК-вирус должен мутировать, это его природное свойство.
Условия для мутации- свободный пассаж по большим популяциям людей и длинными эпидемические цепочки.
Чтобы пресечь и укоротить эти цепочки, нужны противоэпидемические мероприятия и создание коллективного иммунитета.
Иначе говоря карантинные мероприятия с одновременной быстрой и массовой вакцинацией против актуального вируса.
Условия для свободного хождения вируса нарушаться, соответвенно и для его мутаций тоже.
А если это порно с вакцинацией тянуть годами по капле, используя вакцины против актуального год назад вируса, ну так и получится то, что мы видим.
Погулял вирус свободно и всласть по миллиардной Индии, вот и держите новый штамм.
Что характерно, никто не сказал, что имеющиеся вакцины не эффективны против новых штаммов. Речь о том, что для защиты нужен более высокий титр антител.
Но у нас сейчас каждый суслик агроном. ***** послать некого, сплошные эксперты вокруг.
Вот тогда то вы должны будете выложить свои деньги , что бы привиться снова, иначе вы или погибните или почти умрёте. Вся эта кампания и была на это рассчитана с прицелом на будущие два годика. Так вот, как говорят эти специалисты, все компании, которые выпускают прививки очень разбогатеют, так как вы любые деньги будете выкладывать, что-бы не умереть. Вот и весь фокус. В 2021 году всех привьют бесплатно. А вот в 2022 говорят, что население здорово сократиться. Так как или денег не будет заплатить, или прививку не достать. А уж вирус нам подкинут, не сомневайтесь. Получается, что вам искусственно сделают... синдром приобретенного иммуна дефицита... Подумайте над этим.
>>прививка берет всю борьбу с вирусом на себя, и иммунитет как-бы расслаблен
Ну точно **********. Именно прививка растармаживает иммунитет ДО того, как в организм попадает вирус. И в случае попадания вируса организм уже имеет антитела.
>>Ваша имунка всю ответственность и борьбу за вашу жизнь перебросила на плечи прививки. Вот где ловушка.
*****, умри уже самостоятельно, не прививайся, и умри спокойно под кислородным баллоном. Так ты меньше вреда принесешь.