Змішування COVID-вакцин AstraZeneca і Pfizer підвищує рівень антитіл проти коронавірусу в шість разів, - дослідження

Змішана вакцинація спочатку препаратом від AstraZeneca, а потім від Pfizer підвищила рівень антитіл проти коронавірусу в шість разів порівняно з двома дозами AstraZeneca.

Про це йдеться в дослідженні, проведеному в Південній Кореї, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

У дослідженні брали участь 499 медиків, із них 100 отримали змішані дози, 200 - дві дози вакцини від Pfizer, 199 - дві дози вакцини від AstraZeneca.

У всіх випадках були виявлені нейтралізуючі антитіла, які перешкоджають проникненню вірусу в клітини і його реплікації. Результат змішаної дози виявився аналогічним результату двох ін'єкцій препарату від Pfizer.

Читайте також: МОЗ закликало вагітних жінок щепитися проти коронавірусу: Вакцина не шкодить здоров'ю матері і дитини. ВIДЕО

Журналісти зазначають, що проведене в червні британське дослідження показало схожі результати: послідовність уколів AstraZeneca-Pfizer викликала кращу Т-клітинну відповідь і вищий рівень антитіл, ніж зворотна послідовність.

Жодна з груп у південнокорейському дослідженні не показала зниженої нейтралізуючої дії проти штаму альфа, вперше виявленого у Великій Британії, але титр нейтралізуючих антитіл знизився в 2,5-6 разів проти штамів бета, гамма і дельта, знайдених у ПАР, Бразилії та Індії.