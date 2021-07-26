Семеро українських воїнів зазнали поранень і травм, від початку доби війська РФ 10 разів порушили режим "тиші" на Донбасі, - штаб ООС

Російсько-окупаційні війська від початку доби 10 разів порушили режим припинення вогню. Семеро українських воїнів зазнали поранень і травм.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Поблизу населеного пункту Водяне, що біля окупованого Донецька, ворог вів вогонь з протитанкових ракетних комплексів і станкових протитанкових гранатометів.

Біля Авдіївки російські окупанти обстріляли наші позиції зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

В районі Причепилівки збройні формування Російської Федерації обстріляли українські позиції з ручних протитанкових гранатометів.

У напрямку села Галицинівка ворог застосував артилерію калібру 122-мм.

Неподалік Опитного окупанти вели вогонь з мінометів 82-го калібру.

Біля Старогнатівки російські найманці обстріляли наші позиції з артилерії калібру 122-мм і мінометів 120-го та 82-го калібру.

У районі населеного пункту Південне ворог вів вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.

Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, російські окупанти обстріляли українські позиції з автоматичних станкових гранатометів.

Крім того, у Донецькій та Луганській областях зафіксовані прольоти двох ворожих безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

Внаслідок ворожих обстрілів чотири військовослужбовці зазнали осколкових поранень, ще троє – бойових травмувань. Поранені перебувають у лікувальному закладі. Стан здоров’я одного військовослужбовця – тяжкий, одного – середньої тяжкості, п’ятьох – задовільний.

На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Про дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців Українська сторона СЦКК повідомила представників СММ ОБСЄ через встановлений координаційний механізм.

У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні піротехнічні розрахунки ДСНС розмінували 1 гектар території та передали на знищення 43 вибухонебезпечні предмети.