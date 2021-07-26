Семеро українських воїнів зазнали поранень і травм, від початку доби війська РФ 10 разів порушили режим "тиші" на Донбасі, - штаб ООС

УКР
Новини Агресія Росії проти України
6 995 46

Російсько-окупаційні війська від початку доби 10 разів порушили режим припинення вогню. Семеро українських воїнів зазнали поранень і травм.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Поблизу населеного пункту Водяне, що біля окупованого Донецька, ворог вів вогонь з протитанкових ракетних комплексів і станкових протитанкових гранатометів.

Біля Авдіївки російські окупанти обстріляли наші позиції зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

В районі Причепилівки збройні формування Російської Федерації обстріляли українські позиції з ручних протитанкових гранатометів.

Читайте також: Сім українських воїнів зазнали поранень унаслідок обстрілу військами РФ, - штаб ООС

У напрямку села Галицинівка ворог застосував артилерію калібру 122-мм.

Неподалік Опитного окупанти вели вогонь з мінометів 82-го калібру.

Біля Старогнатівки російські найманці обстріляли наші позиції з артилерії калібру 122-мм і мінометів 120-го та 82-го калібру.

У районі населеного пункту Південне ворог вів вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.

Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, російські окупанти обстріляли українські позиції з автоматичних станкових гранатометів.

Крім того, у Донецькій та Луганській областях зафіксовані прольоти двох ворожих безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

Внаслідок ворожих обстрілів чотири військовослужбовці зазнали осколкових поранень, ще троє – бойових травмувань. Поранені перебувають у лікувальному закладі. Стан здоров’я одного військовослужбовця – тяжкий, одного – середньої тяжкості, п’ятьох – задовільний.

На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Про дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців Українська сторона СЦКК повідомила представників СММ ОБСЄ через встановлений координаційний механізм.

У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні піротехнічні розрахунки ДСНС розмінували 1 гектар території та передали на знищення 43 вибухонебезпечні предмети.

поранення (2845) Донбас (22366) найманці рф (2076) операція Об'єднаних сил (6725)
+25
Вова, повтори им - Просто прекратите стрелять))))
26.07.2021 17:56
+23
вова --- возвращайся в свою ..сказочную русь.. или в дебильный 95квартал --- куда нибудь возвращайся . ну не позорь 40 млн или сколько там нас осталось . ну хоть какое-то критическое мышление есть у тебя -- ну блин еще три года --- януковощ и тот был умнее . хоть анну ахматову и ахметова путал иногда -- вова возьми вместо дерьмака в америку ПОРОХА которого ты так ненавидиш . будет нормальный диалог с байдэном . а так будет как с меркель --- ппз --- посидели . покиздели . разошлись --- ВОВА НУ ТЫ ПОДУМАЙ ПОКА ЕСТЬ ВРЕМЯ . а то осенью твою мать мы кварплату не потянем........или ты хочеш МАЙДАН........
26.07.2021 18:12
+21
Семеро українських воїнів зазнали поранень і травм, від початку доби війська РФ 10 разів порушили режим "тиші" на Донбасі, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2134
26.07.2021 18:26
26.07.2021 17:56
Потрібно створювати війська безпілотних засобів розвідки та ураження та знищувати терористів ударними БПЛА ще до того моменту як вони почнуть стріляти! Українські виробники вже виробляють всю гамму безпілотних засобів розвідувальних та ударних і нічого не заважає використати цей потенціал в війні з терористами! Розробок тільки одного Касьянова достатньо щоб виграти війну з путіним. Його унікальні БПЛА успішно діють на фронті вже 7 років і можуть знищувати терористів не менш ефективно ніж ізраїльські бойові системи! Всі очікували від Хомчака створення нового роду військ та активного використання ударних БПЛА в війні з терористами, але схоже що Хомчак не відповідає займаній посаді. За роки його роботи ніхто не побачив жодних військових реформ!
26.07.2021 18:25
Семеро українських воїнів зазнали поранень і травм, від початку доби війська РФ 10 разів порушили режим "тиші" на Донбасі, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8617
26.07.2021 20:51
Местонахождение Верховного Главнокомандующего не установлено
26.07.2021 18:01
не позорьте звание Главнокомандующего оно ему это звание как на рояле сыграть только позорит
26.07.2021 18:04
26.07.2021 18:26
**** !
26.07.2021 20:21
У рояля. Рєпітірует. Скоро к путінХУЙЛО с концертом і вазєліном.
26.07.2021 21:11
штаб оос
слепые глухие и Вова с Ермаков не велят

26.07.2021 18:03
вони не знають, відосіка ще в FВ не було
26.07.2021 18:17
Бирюков заявил что обстреляли ксп, который находился на 20км в глубине от линии фронта, били 12 и 152мм ствольной артой и прицельно наводясь с воздуха, там же и 7 раненых
показати весь коментар
26.07.2021 18:09
і з них - чотири дівчини
26.07.2021 18:15
угу
26.07.2021 18:54
Это дословно.
"КСП бата находится на удалении 16-17 км от линии фронта. Стреляли издалека, стреляли очень издалека. И стреляли по нашим точно - это вот по количеству потерь понятно. Такую стрельбу вести без постоянной корректировки ну никак. В воздухе были глаза. Нагло, спокойно, без помех. Долго",

По данным источников, по украинским позициям было выпущено не менее 25 снарядов, калибра 122 - 152 мм, обстрел вели российские САУ прямо из поселка Лозовое под Донецком.
26.07.2021 21:45
вот это я в фейсбуке и читал
26.07.2021 22:15
Глаза👀👁👁👁👁👁👁👁👁👁
26.07.2021 18:09
вова --- возвращайся в свою ..сказочную русь.. или в дебильный 95квартал --- куда нибудь возвращайся . ну не позорь 40 млн или сколько там нас осталось . ну хоть какое-то критическое мышление есть у тебя -- ну блин еще три года --- януковощ и тот был умнее . хоть анну ахматову и ахметова путал иногда -- вова возьми вместо дерьмака в америку ПОРОХА которого ты так ненавидиш . будет нормальный диалог с байдэном . а так будет как с меркель --- ппз --- посидели . покиздели . разошлись --- ВОВА НУ ТЫ ПОДУМАЙ ПОКА ЕСТЬ ВРЕМЯ . а то осенью твою мать мы кварплату не потянем........или ты хочеш МАЙДАН........
26.07.2021 18:12
26.07.2021 18:20
Зеля ти де? Агов? Хлопці їбаште руССню без наказів, ви ж бачите що зелене чмо в бекграунді🤬
26.07.2021 18:24
а ти допожи хлопцям
27.07.2021 11:59
Головне режим "тиші" в голові клоуна не порушили .......
26.07.2021 18:30
Вчера Роман Донік писал о проблеме с российскими Орланами, которые безнаказанно висят над нашими позициями круглосуточно.

Сегодня разнесли КСП батальона одной из бригад. И тут такой нюанс - КСП бата находится на удалении 16-17 км от линии фронта. Стреляли издалека, стреляли очень издалека. И стреляли по нашим точно - это вот по количеству потерь понятно.

Такую стрельбу вести без постоянной корректировки ну никак. В воздухе были глаза. Нагло, спокойно, без помех. Долго.
26.07.2021 18:38
а вот тут пригодиться зрк Тор должен но у ген Хомы своё виденье поля боя так что не торы не кубы модернизированные мы не получим можер по3й цене купит там роланда или ещё какую то хню
26.07.2021 19:03
мамаріма знов не показала повістку сину. Що поробиш - мамина любов.
26.07.2021 18:41
У мене одне питання. Де Вовік?
26.07.2021 18:43
вовік під пальмовим кущем...
Знаєш, кого мені бракує - Леоніда. Його стандартний коментар - чому президент ( обраний ним, до речі )не цікавиться війною, пораненими, не висловлює співчуттів родичам полеглих - зараз був якраз в тему.
26.07.2021 18:46
Він тут, купу ніків наробив. Захищає Вовіка.
26.07.2021 18:48
Нема його тут.
26.07.2021 18:53
Та я купу коментарів в його стилі щодня зустрічаю.
26.07.2021 20:10
так тут кучи топивших за вовку нету
26.07.2021 18:52
Не витримали бою і відповідальності за власний вибір.
За один рік злились
26.07.2021 18:54
они ждуны. всё ждут что их ЗЕлох - их не обманет...
26.07.2021 19:35
26 липня 2021 року. І вже традиційне питання: Вовка, ти де? Чого мовчиш? Відосік хоча б зроби, скажи вже щось родинам воїнів, яких ти позбавляєш права на адекватний захист.
26.07.2021 19:13
Зелені дятли війну в головах закінчили, пішли пиляти бабло.
26.07.2021 19:37
Будут рассматриваться в совбезе ООН или ОБСЕ?
26.07.2021 20:58
Обострение будет продолжаться.

Перед Днем Незалежності на Донбасі загостриться ситуація, - військовий Олег Жданов

Проросійські бойовики активізуються на Донбасі перед Днем Незалежності України. Варто очікувати нових провокацій та обстрілів українських позицій.

варто до цього готуватись, адже почалось перекидання військ з Західного військового округу на територію Білорусі для підготовки участі у навчанні "Захід-2021".
Росія може посилити обстріли українських позицій.
буде конфронтація перед Днем Незалежності України. Вже найближчим часом ми спостерігатимемо посилення обстрілів.

https://24tv.ua/bude-zagostrennya-donbasi-pered-dnem-nezalezhnosti-********-novini_n1693679
26.07.2021 22:14
А коли Петя 5 років тому обьявляв перемирья ви теж так обурювались?
26.07.2021 23:19
да хватит уже...
27.07.2021 11:58
Коли петя об'явив перемир'я, він не забороняв відкривати вогонь у відповідь.
Він не відводив контрснайперькі групи, та не забороняв вести розвідку.
Так шо, нишкни, зелене!
27.07.2021 13:35
Вы очень зря потешаетесь над ним, считаете дурачком, зеленский вполне серьезно и последовательно делает свое дело. Очевидно, что зеленский - предатель, марионетка путлера, под чутким контролем своего младшего хозяина и надсмотрщика (мало ли чего) ермака он делает все для разрушения страны: разваливает армию, экономику Украины, растит и развивает коррупцию, уничтожает институции, в первую очередь антикоррупционные, помогает кремлевскому упырю в международных судах, тормозит дела против страны-агрессора в украинских судах. Более сомнений в предательстве этого мерзавца быть не может, это очевидно.
26.07.2021 23:35
Господи! Помоги украинским воинам, защити их! Задача даже для Бога не из простых с таким главнокомандующим. Сложные времена наступили для Украины. 73% хоть осознали, ЧТО они натворили?! Стоматолога или парикмахера выбирают тщательней, чем они президента страны. Если в Украине прольется большая кровь, знайте, зе-дебилы, это на вашей совести, и не успокоятся ваши души на небесах.
27.07.2021 01:00
Україна знаходиться на краю загибелі. З такими керівниками, що не бажають завдавати удару на удар (як мінімум) - пуйло за допомогою посібників всередині України може найближчим часом розхитати ситуацію всередині і напасти ззовні.
27.07.2021 11:51
Зеленський вже "скінчив війну", тепер "закінчує з олігархами".
Окрім того, "підписав вигідні міліардні контракти" з Оманом, ОАЄ, Катаром.
"Швидше за всіх проводить реформи".
"Посадив мільярд дерев".
"Біля кожної школи влаштував басейн".
27.07.2021 12:38
Herman Aksom

@eternalrailway

·https://twitter.com/eternalrailway/status/1419922736546263040 6 год

На вчорашній обстріл Зеленський так і не відповів, зате на бронзові медальки моментально відписав в соцмережах. Знає що бидлота не любить нагадування про війну, а розваги бидло любить.
27.07.2021 16:52
 
 