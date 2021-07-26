Семеро українських воїнів зазнали поранень і травм, від початку доби війська РФ 10 разів порушили режим "тиші" на Донбасі, - штаб ООС
Російсько-окупаційні війська від початку доби 10 разів порушили режим припинення вогню. Семеро українських воїнів зазнали поранень і травм.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.
Поблизу населеного пункту Водяне, що біля окупованого Донецька, ворог вів вогонь з протитанкових ракетних комплексів і станкових протитанкових гранатометів.
Біля Авдіївки російські окупанти обстріляли наші позиції зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
В районі Причепилівки збройні формування Російської Федерації обстріляли українські позиції з ручних протитанкових гранатометів.
У напрямку села Галицинівка ворог застосував артилерію калібру 122-мм.
Неподалік Опитного окупанти вели вогонь з мінометів 82-го калібру.
Біля Старогнатівки російські найманці обстріляли наші позиції з артилерії калібру 122-мм і мінометів 120-го та 82-го калібру.
У районі населеного пункту Південне ворог вів вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.
Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, російські окупанти обстріляли українські позиції з автоматичних станкових гранатометів.
Крім того, у Донецькій та Луганській областях зафіксовані прольоти двох ворожих безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.
Внаслідок ворожих обстрілів чотири військовослужбовці зазнали осколкових поранень, ще троє – бойових травмувань. Поранені перебувають у лікувальному закладі. Стан здоров’я одного військовослужбовця – тяжкий, одного – середньої тяжкості, п’ятьох – задовільний.
На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Про дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців Українська сторона СЦКК повідомила представників СММ ОБСЄ через встановлений координаційний механізм.
У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні піротехнічні розрахунки ДСНС розмінували 1 гектар території та передали на знищення 43 вибухонебезпечні предмети.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
зателефонуйте будь-ласка пізніше...
слепые глухие и Вова с Ермаков не велят
"КСП бата находится на удалении 16-17 км от линии фронта. Стреляли издалека, стреляли очень издалека. И стреляли по нашим точно - это вот по количеству потерь понятно. Такую стрельбу вести без постоянной корректировки ну никак. В воздухе были глаза. Нагло, спокойно, без помех. Долго",
По данным источников, по украинским позициям было выпущено не менее 25 снарядов, калибра 122 - 152 мм, обстрел вели российские САУ прямо из поселка Лозовое под Донецком.
Вчера Роман Донік писал о проблеме с российскими Орланами, которые безнаказанно висят над нашими позициями круглосуточно.
Сегодня разнесли КСП батальона одной из бригад. И тут такой нюанс - КСП бата находится на удалении 16-17 км от линии фронта. Стреляли издалека, стреляли очень издалека. И стреляли по нашим точно - это вот по количеству потерь понятно.
Такую стрельбу вести без постоянной корректировки ну никак. В воздухе были глаза. Нагло, спокойно, без помех. Долго.
Знаєш, кого мені бракує - Леоніда. Його стандартний коментар - чому президент ( обраний ним, до речі )не цікавиться війною, пораненими, не висловлює співчуттів родичам полеглих - зараз був якраз в тему.
За один рік злились
Перед Днем Незалежності на Донбасі загостриться ситуація, - військовий Олег Жданов
Проросійські бойовики активізуються на Донбасі перед Днем Незалежності України. Варто очікувати нових провокацій та обстрілів українських позицій.
варто до цього готуватись, адже почалось перекидання військ з Західного військового округу на територію Білорусі для підготовки участі у навчанні "Захід-2021".
Росія може посилити обстріли українських позицій.
буде конфронтація перед Днем Незалежності України. Вже найближчим часом ми спостерігатимемо посилення обстрілів.
https://24tv.ua/bude-zagostrennya-donbasi-pered-dnem-nezalezhnosti-********-novini_n1693679
Він не відводив контрснайперькі групи, та не забороняв вести розвідку.
Так шо, нишкни, зелене!
Окрім того, "підписав вигідні міліардні контракти" з Оманом, ОАЄ, Катаром.
"Швидше за всіх проводить реформи".
"Посадив мільярд дерев".
"Біля кожної школи влаштував басейн".
https://twitter.com/eternalrailway
https://twitter.com/eternalrailway
https://twitter.com/eternalrailway
https://twitter.com/eternalrailway
Herman Aksom
@eternalrailway
·https://twitter.com/eternalrailway/status/1419922736546263040 6 год
На вчорашній обстріл Зеленський так і не відповів, зате на бронзові медальки моментально відписав в соцмережах. Знає що бидлота не любить нагадування про війну, а розваги бидло любить.