Ізмаїльського поліцейського Митькина, який заборгував колегам $300 тис., знайшли повішеним, - ЗМІ

Тіло Івана Митькина виявили в парку Перемоги в Одесі. Поліція розслідує справу про вбивство.

Про це пише одеське видання "Думская", інформує Цензор.НЕТ.

Як повідомили джерела в правоохоронних органах, старший лейтенант поліції помер від механічної асфіксії - він сидів під деревом із петлею на шиї, що була закріплена на гілці.

Зовні все має вигляд суїциду, але поліцейські не виключають убивство. Це слід з'ясувати експертам.

Кримінальне провадження відкрито за частиною 1 ст. 115 КК України.

Нагадаємо, Іван Митькин зник вранці 24 липня. За даними ЗМІ, незадовго до зникнення він привіз дружину додому до матері, яка мешкає в Одесі, після чого сказав, що має піти у справах. Відтоді про місце його перебування нічого не було відомо.

До цього чоловік позичив у своїх товаришів по службі близько 300 тисяч доларів нібито на закупівлю врожаю зернових, після чого вийшов з усіх робочих чатів і перестав виходити на зв'язок.

Іван Митькин служив у відділі організації несення служби управління патрульної поліції Одеської області в Ізмаїлі з грудня 2019 року. Був одружений, виховував двох синів, один із яких народився кілька місяців тому.