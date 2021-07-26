Ізмаїльського поліцейського Митькина, який заборгував колегам $300 тис., знайшли повішеним, - ЗМІ
Тіло Івана Митькина виявили в парку Перемоги в Одесі. Поліція розслідує справу про вбивство.
Про це пише одеське видання "Думская", інформує Цензор.НЕТ.
Як повідомили джерела в правоохоронних органах, старший лейтенант поліції помер від механічної асфіксії - він сидів під деревом із петлею на шиї, що була закріплена на гілці.
Зовні все має вигляд суїциду, але поліцейські не виключають убивство. Це слід з'ясувати експертам.
Кримінальне провадження відкрито за частиною 1 ст. 115 КК України.
Нагадаємо, Іван Митькин зник вранці 24 липня. За даними ЗМІ, незадовго до зникнення він привіз дружину додому до матері, яка мешкає в Одесі, після чого сказав, що має піти у справах. Відтоді про місце його перебування нічого не було відомо.
До цього чоловік позичив у своїх товаришів по службі близько 300 тисяч доларів нібито на закупівлю врожаю зернових, після чого вийшов з усіх робочих чатів і перестав виходити на зв'язок.
Іван Митькин служив у відділі організації несення служби управління патрульної поліції Одеської області в Ізмаїлі з грудня 2019 року. Був одружений, виховував двох синів, один із яких народився кілька місяців тому.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
=========================================
У него тоже могли выдуривать деньги лже- фермеры
👍🏻👍🏻
Служба внутрішньої безпеки не знала, що він ігроман?
Льется ретро-песнь Кремля, во стиле Поля Куликова:
Немцу рог скрутили б мы без вас...- Чудна та песнь Кремлева.
То новый шапкозакидательству есть гимн.История ведь ничему не учит.
В какой раз всю ее перекроив, Кремль Римом жаждет стать могучим.
Фашист ведь рвался не к Москве, стремился к нефтяным артериям.
Тогда лишь Каспий всю снабжал -- Советскую Империю....
Ан нет,не унимается наш брат - лилейно он смакует,
В Победе никого не видит брат-себя он там рисует
Ты не спеши салют давать: тебе прийдется, ведь, признать
неоспоримый факт других «героев» Ленинграда:
Ведь был же в страшные те дни, «солдат» невидимых респект,
от сытной жизни-- черный шабаш?
А каннибалов алчных, был «парад»?
А может флаг украинский приспущен,
у праха, где почил солдат, тебя же грудью защищая,
от твоего же Власова ребят?
Фундамент Санкта- Петерсбурга-
весь на костях украинцев ты,гад! …
Лукавишь в этом. И сему ты - рад?
Что значит сердцу Украина,
для ленинградских- северных ребят,
которая забрала немца силу,
чтоб защитился «славный» град.
Твоих бездарных полководцев,
что взялись боронить твой град,
лишь Жуков спас от явного позора,
врагу без жали сдав Великий Киев-град....
***********
Ох, уж еті сказочнікі!
Максимуму в отриманні чорної ікри совок досяг у 80-х, - дві з половиною тисячі тонн (2 500). Це становило 90% світового виробництва.
Тепер, наприклад, світовим лідером є Китай, - 300 тонн за рік. Росія зараз виробляє всього лише 45 тонн чорної ікри на рік.
Короче менты плакали ваши денюжки....
Есть еще один вариант...казино..а там гэбнявые в прошлом и в нынешнем крышуют этот бизнес...
так что менты опять таки плакали ваши денюжки
не то что зеленый зе-банат
курузных семян на 1га посева сорт Вакула стоит дето 1500гр. если половину суммы вбить в
зерно потому что доставка/работа/зарплаты 150тыщ зелени = 4ляма гр. делим на 1500 и.......
опа 2700 га....... 9Х3 км!!!!!! километра блть....... не у в сякого города такие аэродромы есть......
кароче версия тухлая как яма для очисток на рыбъем базаре.....