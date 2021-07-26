УКР
Ізмаїльського поліцейського Митькина, який заборгував колегам $300 тис., знайшли повішеним, - ЗМІ

Тіло Івана Митькина виявили в парку Перемоги в Одесі. Поліція розслідує справу про вбивство.

Про це пише одеське видання "Думская", інформує Цензор.НЕТ.

Як повідомили джерела в правоохоронних органах, старший лейтенант поліції помер від механічної асфіксії - він сидів під деревом із петлею на шиї, що була закріплена на гілці.

Зовні все має вигляд суїциду, але поліцейські не виключають убивство. Це слід з'ясувати експертам.

Кримінальне провадження відкрито за частиною 1 ст. 115 КК України.

Нагадаємо, Іван Митькин зник вранці 24 липня. За даними ЗМІ, незадовго до зникнення він привіз дружину додому до матері, яка мешкає в Одесі, після чого сказав, що має піти у справах. Відтоді про місце його перебування нічого не було відомо.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Поліцейський чиновник Митькин позичив у колег $300 тис. і зник на Одещині, - ЗМІ

До цього чоловік позичив у своїх товаришів по службі близько 300 тисяч доларів нібито на закупівлю врожаю зернових, після чого вийшов з усіх робочих чатів і перестав виходити на зв'язок.

Іван Митькин служив у відділі організації несення служби управління патрульної поліції Одеської області в Ізмаїлі з грудня 2019 року. Був одружений, виховував двох синів, один із яких народився кілька місяців тому.

Ізмаїл (177) Одеса (5617) Одеська область (3492) Нацполіція (15507)
Топ коментарі
+62
А Тоня Геращенко говорила что полицейские последний уй без соли доедают на зарплату 10000 грн, а они вон на легке чуваку 300к баксов отлестнули
показати весь коментар
26.07.2021 18:07 Відповісти
+55
Откуда у патрульных полицейских 300 тыс?
показати весь коментар
26.07.2021 18:05 Відповісти
+39
старлей рехформированной полиции, зажопного Измаила - оперирует суммами в сотни тысяч баксов...
показати весь коментар
26.07.2021 18:08 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не думаю що це він сам себе …
показати весь коментар
26.07.2021 18:04 Відповісти
Збирав на хабар керівництву, колеги взяли в нього гроші, а його самого повісили. Одеська поліція це кримінальна банда!
показати весь коментар
26.07.2021 18:28 Відповісти
Може бути і така версія..
показати весь коментар
26.07.2021 19:36 Відповісти
Ну так наглеть не надо и людей за лохов держать. Напозычался сотни тысяч долларов, отдавать не думал, поэтому и на тот свет отправили. Деньги то по закону не получишь , тем более от полицейского.
показати весь коментар
27.07.2021 11:55 Відповісти
https://youtu.be/tD13dyPeaV0?t=31 Песня про полицейского Бобби каторый любил деньхи.

=========================================
Задолжавшего коллегам $300 тыс. измаильского полицейского Митькина нашли повешенным, - СМИ - Цензор.НЕТ 9509
показати весь коментар
26.07.2021 22:30 Відповісти
Откуда у патрульных полицейских 300 тыс?
показати весь коментар
26.07.2021 18:05 Відповісти
Таке дивне питання.
показати весь коментар
26.07.2021 18:06 Відповісти
До зарплаты с зарплаты товарищей одолжено, чтоб с зарплаты отдать.
показати весь коментар
26.07.2021 18:09 Відповісти
якщо кожен день служби - зарплата, то може бути...
показати весь коментар
26.07.2021 18:19 Відповісти
так рюкзаков же зп повысил...
показати весь коментар
26.07.2021 18:35 Відповісти
Та, млять, он вчителів по 4000 баксів отримують, а поліцейські тимпаче. В льохкую по 10 кусков зєлєні рядові отримують, та на сігарети по штуці баксів начальнику скидуються кожен місяць. А ви кажете откуда...
показати весь коментар
26.07.2021 21:36 Відповісти
мусарской общак
показати весь коментар
26.07.2021 22:17 Відповісти
накалядовали бджилкы...... дорожный сбор называется
показати весь коментар
27.07.2021 15:16 Відповісти
Шо, совсем повесился? И даже умер? Мои поздравления коллегам Митькина, плакали ваши денежки!
показати весь коментар
26.07.2021 18:06 Відповісти
Как пришли...
показати весь коментар
26.07.2021 19:35 Відповісти
А Тоня Геращенко говорила что полицейские последний уй без соли доедают на зарплату 10000 грн, а они вон на легке чуваку 300к баксов отлестнули
показати весь коментар
26.07.2021 18:07 Відповісти
Тонька ще та ***** ********!
показати весь коментар
26.07.2021 19:35 Відповісти
тоня защищала чэсть млять мундыра панымаишь... а вы тут эта.... смишновам панымаишь
показати весь коментар
27.07.2021 15:19 Відповісти
старлей рехформированной полиции, зажопного Измаила - оперирует суммами в сотни тысяч баксов...
показати весь коментар
26.07.2021 18:08 Відповісти
Представляю себе какие цифры в Киеве...
показати весь коментар
26.07.2021 18:16 Відповісти
Вах-вах-вах!!!! А как нада біла?)
показати весь коментар
26.07.2021 18:22 Відповісти
прастить/панять.... онижедети!!!
показати весь коментар
27.07.2021 15:20 Відповісти
И то, он єти 300 000 взял у них только чтоб купить зерна. Так, по мелочевке 🙄
показати весь коментар
26.07.2021 18:36 Відповісти
зерно смолол бы на муку, и напек бы голодной семье хлебушка
показати весь коментар
26.07.2021 20:30 Відповісти
Чекав підвищення зарплатні, а авакова звільнили.
показати весь коментар
26.07.2021 18:13 Відповісти
Печалька коллегам, кто вложился в него...
показати весь коментар
26.07.2021 18:13 Відповісти
В казино наверное проигрался..
показати весь коментар
26.07.2021 18:13 Відповісти
кажется кто то отмыл бабки...кто то у кого то повыше взял, а списали на этого...кто в здравом уме даст 300 к уе рядовому мусорку, живущему на сьемной квартире и играющему на автоматах?
показати весь коментар
26.07.2021 18:14 Відповісти
Надо разбираться с тем урожаем , который он хотел вырастить и продать
У него тоже могли выдуривать деньги лже- фермеры
показати весь коментар
26.07.2021 18:17 Відповісти
Там есть тема которую лучше не трогать мелкому народу. Не о зерне тема, а о конторе :Укрспирт*. Ох и крепкая это тема. Зерна на самом деле собирают больше чем показывают. А быстро сдать такое что не учтено можно только на указаное дело. А потом с него водочку сделать. Хранится долго, условия хранения не крепко дорого и продаётся всегда весело и надёжно. А недавно спиртзаводы пошли в частные руки. А ведь с покон века это государственная монополия была везде---и правильно очень это. Водочное производчтво в смысле. А дело можно и закрыть это. Так получается.
показати весь коментар
26.07.2021 20:11 Відповісти
над такими тварями.... только суд Линча, который возможно и состоялся...
показати весь коментар
26.07.2021 18:20 Відповісти
кредиторы мытькина присекли его мыролюбное реформаторство и сами его отреформирование.
показати весь коментар
26.07.2021 18:22 Відповісти
Председателя ВЧК ССсра Феликса Дзержинского в 1926 году нашли изнасилованным,а Красный террор который объявил Феликс Эдмундович после убийства чЛенина 30 августа 1918 года объявили происками американского Империялизма
показати весь коментар
26.07.2021 18:25 Відповісти
Хохотай Мене більлше-МАЛАДЦА!!
👍🏻👍🏻
показати весь коментар
26.07.2021 18:31 Відповісти
На его месте должен быть Зе.
показати весь коментар
26.07.2021 18:26 Відповісти
Фсі прези...)))
показати весь коментар
26.07.2021 18:29 Відповісти
Мєнти своїх вішають...
показати весь коментар
26.07.2021 18:27 Відповісти
Сам себе завів у пастку, а потім у могилу...
Служба внутрішньої безпеки не знала, що він ігроман?
показати весь коментар
26.07.2021 18:33 Відповісти
Та нє, не ігроман, а бізнесмен. Хотів купити балкєр з зерном...
показати весь коментар
26.07.2021 18:38 Відповісти
Коли хочуть купити балкер, то беруть кредит. Для цього треба мати досвід в бізнесі і насамперед мати право займатися цим бізнесом. Він не мав ні першого, ні другого. Тому й позичав "на чорно". Тому й не вийшло купити балкер. А віддавати треба було. А не було чим. Чи це не азартна гра, за якою завжди смерть?
показати весь коментар
27.07.2021 03:08 Відповісти
нестало Авакова... і фсьо... капец ментам. А може він з горя, відчаю та сумом за Аваковим...
показати весь коментар
26.07.2021 18:38 Відповісти
причиной .........могла стать игровая зависимость патрульного / Обезьянник Коломойского за деньги делает из украинцев игроманов . ВР приняла в первом чтении законопроект об уменьшении налогов для игорного бизнеса. "На сегодняшний день 236 народных депутатов получают конверт из Офиса Президента, который наполняется олигархами. На сегодняшний день "общак" Офиса Зеленского составляет от 60 до 80 миллионов доларов ежемесячно", - сказал Лерос.
показати весь коментар
26.07.2021 18:38 Відповісти
Недавно как бы ИСТОРИК всего Красного Говна Марк Солонин сказал....в город блокадный Санкт-Питирьбюргер только в октябре 1941 года доставили 2 млн тонн хлеба,5 миллиардов рублей наличкой,а также красной икры 200 000 тон,икры черной 250 000 тонн,рыба горбуша,рыба севрюга,шампанское,сухие вина,красные вина,водка и немецкий шнапс завозились с Ладожской Красной флотилии в неограниченном количестве КАЖДЫЕ СУТКИ...,вопрос простой...,армия генерала Власова попавшая в окружение в ходе Любанской наступательной операции Волховского фронта в апреле 1942 года не получила ни одной банки ТУШОНКИ Рузвельта...,не говоря о Горбуше и Севрюге Уинстона Черчилля...кто сожрал все это американско-английское дерьмо в 1942 году???
показати весь коментар
26.07.2021 18:38 Відповісти
забыл ты еще добавить до своего бреда про праституток, сколько тысяч их было поставлено в блокадный петербург? да, еще и про Власова, он нигде не попадал в окружение, был направлен прыщавым сухоручкою в тыл немцам без снабжения... голод был такой что солдаты занимались каннибализмом... потом разбежались, кто куда... армия перестала существовать... Власова с воеенно-полевой женой сдали же свои кацапские крестьяне... за марки немцам.
показати весь коментар
26.07.2021 18:50 Відповісти
Плохо ты думаешь...а по сути звиздишь ни о ЧЕМ...Читай Марка Солонина и его братана Виктора Суворова...Окурок блин...
показати весь коментар
26.07.2021 19:03 Відповісти
Вы не прописали про ленинградский каннибализм... - Выдержка к закидону главдураку нарабсеи, проблеявшем о кацапах закидавших гитлеровцев шапками без Украины...

Льется ретро-песнь Кремля, во стиле Поля Куликова:
Немцу рог скрутили б мы без вас...- Чудна та песнь Кремлева.
То новый шапкозакидательству есть гимн.История ведь ничему не учит.
В какой раз всю ее перекроив, Кремль Римом жаждет стать могучим.
Фашист ведь рвался не к Москве, стремился к нефтяным артериям.
Тогда лишь Каспий всю снабжал -- Советскую Империю....
Ан нет,не унимается наш брат - лилейно он смакует,
В Победе никого не видит брат-себя он там рисует
Ты не спеши салют давать: тебе прийдется, ведь, признать
неоспоримый факт других «героев» Ленинграда:
Ведь был же в страшные те дни, «солдат» невидимых респект,
от сытной жизни-- черный шабаш?
А каннибалов алчных, был «парад»?
А может флаг украинский приспущен,
у праха, где почил солдат, тебя же грудью защищая,
от твоего же Власова ребят?
Фундамент Санкта- Петерсбурга-
весь на костях украинцев ты,гад! …
показати весь коментар
26.07.2021 19:37 Відповісти
…Ты - горд. Сему ты салютуешь?
Лукавишь в этом. И сему ты - рад?
Что значит сердцу Украина,
для ленинградских- северных ребят,
которая забрала немца силу,
чтоб защитился «славный» град.
Твоих бездарных полководцев,
что взялись боронить твой град,
лишь Жуков спас от явного позора,
врагу без жали сдав Великий Киев-град....
показати весь коментар
26.07.2021 19:38 Відповісти
сенатор, я говорю исходя из исторических данных и документов, ты свою дезиинформационную хрень из дупы наверное выковыриваешь, палец не сломай... спекулятивно прикрываясь марком солониным еще и в. суворовым.
показати весь коментар
26.07.2021 20:11 Відповісти
Наверное тот,кто потом хорошо пакакал.....
показати весь коментар
26.07.2021 18:52 Відповісти
Ізмаїльського поліцейського Митькина, який заборгував колегам $300 тис., знайшли повішеним, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8001 https://censor.net/ru/user/201477 икры черной 250 000 тонн
***********
Ох, уж еті сказочнікі!
Максимуму в отриманні чорної ікри совок досяг у 80-х, - дві з половиною тисячі тонн (2 500). Це становило 90% світового виробництва.
Тепер, наприклад, світовим лідером є Китай, - 300 тонн за рік. Росія зараз виробляє всього лише 45 тонн чорної ікри на рік.
показати весь коментар
27.07.2021 16:53 Відповісти
Скорее всего замешан не один митькин, есть еще крыса (или несколько крыс) которая сделала многоходовочку...завалила митькина, а деньги присвоила себе...
Короче менты плакали ваши денюжки....
Есть еще один вариант...казино..а там гэбнявые в прошлом и в нынешнем крышуют этот бизнес...
так что менты опять таки плакали ваши денюжки
показати весь коментар
26.07.2021 18:40 Відповісти
А случайно не на закупку вот этого урожая он деньги одолжил
Задолжавшего коллегам $300 тыс. измаильского полицейского Митькина нашли повешенным, - СМИ - Цензор.НЕТ 4162
показати весь коментар
26.07.2021 18:45 Відповісти
Простой полковник МВД РАБссии Захарченко и его отец как бы владелец акций банка скомуниздили у Путлера под носом 9 миллиардов рублей налички...,что говорить о генералась РАБссии? Украина в этом плане даже не лейтенант финансовых махинаций...,а Леонид ДЖанилыч даже не дважды президент Мацковии...,ой простите Незалежной Украины Вихтара Индюковича и его сына Саши Стоматолога...
показати весь коментар
26.07.2021 18:47 Відповісти
Одесские менты считают нормой после "работы" зависать а казино, оттуда и такие суммы в зелени и такие долги. Имею одесского родственника в звании полковника, который оставил в казино не только деньги, но и совесть.
показати весь коментар
26.07.2021 19:03 Відповісти
тоже одолжил и не возвращает?
показати весь коментар
26.07.2021 20:53 Відповісти
Мутное дело, вот откуда у нашей честной полиции такие огромные деньги на займ коллеге, занимали то близкие знакомые а не все полицейские Измаила.
показати весь коментар
26.07.2021 19:07 Відповісти
Интересно, а нашли пропавшего в Очакове, если не ошибаюсь, военного?
показати весь коментар
26.07.2021 19:08 Відповісти
и не просто военного...а первого заместителя командира - начальника штаба Одесского отряда морской охраны Государственной пограничной службы... имеющего доступ к ну ооочень секретной информации
показати весь коментар
26.07.2021 19:31 Відповісти
Одесских бандюков после Мировой революции чЛЕНИНА - сРалина возглавил Григорий Котовский и его Шлюха типа жена...Грыша был ПЕРВЫМ Красным МИЛЛИАРДЕРОМ СССР......капец...вы ваще что читаете чуваки о ГОВНЕ советском на Западе вышло столько норомальных стихов и книжков,что ВОЙНОВИЧ и Миша БУЛГАКОВ с СОБАЧЬИМ СЕРДЦЕМ...НИКТО...
показати весь коментар
26.07.2021 19:09 Відповісти
Задолжавшего коллегам $300 тыс. измаильского полицейского Митькина нашли повешенным, - СМИ - Цензор.НЕТ 1938
показати весь коментар
26.07.2021 19:12 Відповісти
300 кілобаксів на зерно, а на муку скільки, цікаво?
показати весь коментар
26.07.2021 19:16 Відповісти
300К..... Нормально прошла реформа МВД...
показати весь коментар
26.07.2021 19:30 Відповісти
неплохо так мусора заколачивают баблишко. 300 тонн баксов позычить коллеге могут. и это только рядовые патрульные...
показати весь коментар
26.07.2021 20:09 Відповісти
300 тыс. бакинских у ментов занял и приказал долго жить, - с чувством юмора пацанчик= )

не то что зеленый зе-банат
показати весь коментар
26.07.2021 21:12 Відповісти
Видимо общак у него хранился
показати весь коментар
27.07.2021 08:18 Відповісти
Не хило так полицейские у нас живут)))) 300 тысяч баксов в долг дать.)))) А министр МВД говорит, что у нас полицейские как собаки бродячие по улицам голодные ходят.
показати весь коментар
27.07.2021 09:56 Відповісти
Интересно было бы узнать откуда у его сослуживцев,бедных ментов,такая сумма,да и кто будет уничтожать должника у которого хоть и со временем но есть шанс ,,выбить,,долг.Скорее ему помогли те кто снабжал деньгами ,,бедных ментов,, и этот ,,суицид,, по видимому не последний.
показати весь коментар
27.07.2021 11:00 Відповісти
Лёгкая смерть, а мог и под поезд попасть.
показати весь коментар
27.07.2021 11:10 Відповісти
о! а злые языки пишут на цензоре шо у милиции зарплата маленькая , а оно вона как оказывается
показати весь коментар
27.07.2021 12:07 Відповісти
Менты работают методами бандитов, закрысил общак, порешали. Вот така рехформа
показати весь коментар
27.07.2021 14:23 Відповісти
а деньги хоть нашли?
показати весь коментар
27.07.2021 15:00 Відповісти
ну шо кроты посчитаем(С)..... пробежал по спецсайтикам надыбал следущее : один мешок ку-
курузных семян на 1га посева сорт Вакула стоит дето 1500гр. если половину суммы вбить в
зерно потому что доставка/работа/зарплаты 150тыщ зелени = 4ляма гр. делим на 1500 и.......
опа 2700 га....... 9Х3 км!!!!!! километра блть....... не у в сякого города такие аэродромы есть......
кароче версия тухлая как яма для очисток на рыбъем базаре.....
показати весь коментар
27.07.2021 15:50 Відповісти
 
 