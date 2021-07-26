Суд звільнив організатора тітушок Крисіна від кримінальної відповідальності за трьома статтями звинувачення

Дарницький райсуд Києва 26 липня звільнив Юрія Крисіна від кримінальної відповідальності за трьома статтями у справі про викрадення та катування активістів Майдану.

Адвокатка Тетяна Гнатюк подала клопотання про звільнення Крисіна від кримінальної відповідальності через те, що строки давності по кількох статтях звинувачення спливли.

Йдеться про звинувачення Крисіна по ст. 296 (хуліганство вчинене групою осіб), ст. 340 (незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, походів, демонстрацій) та ст. 146 (незаконне позбавлення волі, викрадення людини вчинене з корисливих мотивів щодо двох чи більше осіб) Кримінального кодексу України.

Прокурорка Юлія Малашич в суді зауважила, що захисники Крисіна робили все можливе, аби затягнути судовий розгляд даної справи.

"Вся поведінка захисту, а саме затягування — дало свій результат. Після 5 місяців неявок адвокатів судовий розгляд розпочався із запізненням. Строки давності по трьох статтях дійсно минули", — сказала вона в суді.

Суддя Олена Просалова задовольнила клопотання захисту Крисіна. Відтак, суд звільнив його від кримінальної відповідальності за згаданими вище статтями.

Відтак, у справі проти Крисіна залишилась лише ст. 127 (катування з метою примусити потерпілого чи іншу особу чинити дії, що суперечать їх волі).

Також під час слухання 26 липня представник потерпілих Павло Дикань долучив свої додаткові матеріали під час стадії доповнень. Так, він звернув увагу на справу за звинуваченням Олександра Сєрова. Вона стосується епізоду з викраденням Владислава Іваненка. За версією слідства, Сєров охороняв викраденого потерпілого Іваненка у наметовому таборі біля метро "Бориспільська". За це він отримав 800 грн.

Викрадення Іваненка сталося в ніч на 21 січня 2014 року. Тоді потерпілого переплутали з іншими активістом Майдану, викрали і катували.

Захисниця Тетяна Гнатюк просила долучити до матеріалів копію вироку Сергію Чемесу. Саме Чемес в часи Майдану був спільником Крисіна. Згодом, після передачі обвинувального акту в суд, Чемес визнав вину і пішов на угоду зі слідством.

Наступного засідання — 29 липня о 10:30 — суд переходить до дебатів у справі.

Нагадаємо, Юрій Крисін відбуває термін за участь у вбивстві журналіста В'ячеслава Веремія в ніч на 19 лютого 2014 року.

У Дарницькому суді Києва також слухається справа про викрадення й катування майданівців у січні 2014 року. Зокрема, йдеться про викрадення оператора Владислава Іваненка.

Тоді ж, за версією слідства, Чеботарьов запропонував Крисіну 200 тисяч доларів за протидію майданівцям. Крисін погодився, але з 10 до 22 січня поїхав на відпочинок за кордон, а свої "повноваження" переклав на довірених осіб - Сергія Чемеса та Павла Бялая. Вони неофіційно працювали в охоронній фірмі Крисіна "П'ятий регіон" і належали до його найближчого оточення.

З-за кордону Крисін нібито спілкувався із замовниками та віддавав накази Чемесу та Бялаю телефоном. Сам він це заперечує. У цій справі, у разі доведення провини, Крисіну загрожує до 10 років позбавлення волі.