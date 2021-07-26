УКР
Суд звільнив організатора тітушок Крисіна від кримінальної відповідальності за трьома статтями звинувачення

Суд звільнив організатора тітушок Крисіна від кримінальної відповідальності за трьома статтями звинувачення

Дарницький райсуд Києва 26 липня звільнив Юрія Крисіна від кримінальної відповідальності за трьома статтями у справі про викрадення та катування активістів Майдану.

Про це інформує Watchers із зали суду, передає Цензор.НЕТ.

Адвокатка Тетяна Гнатюк подала клопотання про звільнення Крисіна від кримінальної відповідальності через те, що строки давності по кількох статтях звинувачення спливли.

Йдеться про звинувачення Крисіна по ст. 296 (хуліганство вчинене групою осіб), ст. 340 (незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, походів, демонстрацій) та ст. 146 (незаконне позбавлення волі, викрадення людини вчинене з корисливих мотивів щодо двох чи більше осіб) Кримінального кодексу України.

Прокурорка Юлія Малашич в суді зауважила, що захисники Крисіна робили все можливе, аби затягнути судовий розгляд даної справи.

"Вся поведінка захисту, а саме затягування — дало свій результат. Після 5 місяців неявок адвокатів судовий розгляд розпочався із запізненням. Строки давності по трьох статтях дійсно минули", — сказала вона в суді.

Суддя Олена Просалова задовольнила клопотання захисту Крисіна. Відтак, суд звільнив його від кримінальної відповідальності за згаданими вище статтями.

Відтак, у справі проти Крисіна залишилась лише ст. 127 (катування з метою примусити потерпілого чи іншу особу чинити дії, що суперечать їх волі).

Також під час слухання 26 липня представник потерпілих Павло Дикань долучив свої додаткові матеріали під час стадії доповнень. Так, він звернув увагу на справу за звинуваченням Олександра Сєрова. Вона стосується епізоду з викраденням Владислава Іваненка. За версією слідства, Сєров охороняв викраденого потерпілого Іваненка у наметовому таборі біля метро "Бориспільська". За це він отримав 800 грн.

Викрадення Іваненка сталося в ніч на 21 січня 2014 року. Тоді потерпілого переплутали з іншими активістом Майдану, викрали і катували.

Захисниця Тетяна Гнатюк просила долучити до матеріалів копію вироку Сергію Чемесу. Саме Чемес в часи Майдану був спільником Крисіна. Згодом, після передачі обвинувального акту в суд, Чемес визнав вину і пішов на угоду зі слідством.

Наступного засідання — 29 липня о 10:30 — суд переходить до дебатів у справі.

Нагадаємо, Юрій Крисін відбуває термін за участь у вбивстві журналіста В'ячеслава Веремія в ніч на 19 лютого 2014 року.

У Дарницькому суді Києва також слухається справа про викрадення й катування майданівців у січні 2014 року. Зокрема, йдеться про викрадення оператора Владислава Іваненка.

Тоді ж, за версією слідства, Чеботарьов запропонував Крисіну 200 тисяч доларів за протидію майданівцям. Крисін погодився, але з 10 до 22 січня поїхав на відпочинок за кордон, а свої "повноваження" переклав на довірених осіб - Сергія Чемеса та Павла Бялая. Вони неофіційно працювали в охоронній фірмі Крисіна "П'ятий регіон" і належали до його найближчого оточення.

З-за кордону Крисін нібито спілкувався із замовниками та віддавав накази Чемесу та Бялаю телефоном. Сам він це заперечує. У цій справі, у разі доведення провини, Крисіну загрожує до 10 років позбавлення волі.

суд (11874) злочини проти Майдану (310) Крисін Юрій (103)
+69
Враждебных Украине бандитов в мантиях - на перегной.
26.07.2021 19:13 Відповісти
+59
Скоро такі Крисіни знову будуть потрібні, але на цей раз для нових зелених морд все повертаєтся лаври Януковоча не дають спокою Зе
26.07.2021 19:18 Відповісти
+39
Це вже не імітація, а відкрита співпраця з ворогом.
Син овоча звертається до бенЯдіктової. Виправдовують тітушок.
26.07.2021 19:24 Відповісти
Враждебных Украине бандитов в мантиях - на перегной.
26.07.2021 19:13 Відповісти
і за тих, які в мантіях адвокатів - не забувай
26.07.2021 20:05 Відповісти
Портновське правосуддя.
26.07.2021 20:22 Відповісти
При чем тут портнов? Каков 🤢🤡🐲Зеленский, такое и правосудие!
26.07.2021 21:58 Відповісти
а, кто автор УПК...?
27.07.2021 08:15 Відповісти
не ужели тот о ком я подумал....ужас)
27.07.2021 10:09 Відповісти
Дідусь Лінч! Агов! Ти де? Тебе Україна вже років 30 чекає.
26.07.2021 21:05 Відповісти
Чому не публікують прізвища цих суддів?
26.07.2021 22:56 Відповісти
Какие вопросы к судье,если прошли сроки рассмотрения? Это дело показало то,что у нас законодательство с пробелами,и нужно вносить изменения,которые не давали бы возможности следствию,адвокатам затягивать дело,не являться на заседания.
Не явился адвокат на заседание,сроки продляются на пол года год и т.д.
Должно бы ть понимание,что сколько сроки не затягивай,а дело закрыто не будет.
27.07.2021 08:08 Відповісти
Скоро такі Крисіни знову будуть потрібні, але на цей раз для нових зелених морд все повертаєтся лаври Януковоча не дають спокою Зе
26.07.2021 19:18 Відповісти
Імітація державної діяльності триває !!!!)))
26.07.2021 19:19 Відповісти
Це вже не імітація, а відкрита співпраця з ворогом.
Син овоча звертається до бенЯдіктової. Виправдовують тітушок.
26.07.2021 19:24 Відповісти
Зелена пліснява наполеглево та послідовно втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України!!! Дійство кремлівського лялькового балагана триває !!!)))
26.07.2021 19:33 Відповісти
Зелена пліснява,це жалюгідна пародія на державну владу,лялькова імітація !!! Тому діяльність цієї т.зв."влади",це лише імітація !!!)))
26.07.2021 19:36 Відповісти
Портнов руліт.
26.07.2021 20:23 Відповісти
А почему не Печёрский Вовк ???
26.07.2021 19:21 Відповісти
Реформа
26.07.2021 22:11 Відповісти
Дякувати клоуну, що у нас так весело!
26.07.2021 19:22 Відповісти
ну не только кловану, но и всем попередникам, щиро дякуемо !
26.07.2021 21:26 Відповісти
Згоден. Але теперішній рідкісна гидота.
26.07.2021 21:45 Відповісти
Крысин - такой душка. Говорят, вся зона, где он сидит, стонет от него. Вымахал, детина.
26.07.2021 19:25 Відповісти
Яка зона, коли йде судовий розгляд?!!!
26.07.2021 19:30 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3277951/organizatora_titushek_krysina_budut_sudit_za_terrorizirovanie_zaklyuchennyh_v_kolonii
26.07.2021 20:45 Відповісти
Просто плевок в лицо. Такими приговорами тестируется уровень восприимчиовсти гражанского общества. Если промолчит и проглотит, значит с ним можно делать все что угодно. Как в Беларуси...
26.07.2021 19:25 Відповісти
общество давно протестировали, когда раненого Журавля несколько дней снайпер расстреливал ,а президент ничего не делал и не замечал
И народ тоже эту ситуацию проглотил
26.07.2021 19:36 Відповісти
Он взял под личный контроль.
26.07.2021 19:54 Відповісти
действия снайпера
26.07.2021 21:06 Відповісти
Вполне может быть
26.07.2021 22:06 Відповісти
зато
17:45
https://censor.net/ru/news/3279241/semenchenko_opyat_otpravili_v_sizo
26.07.2021 21:14 Відповісти
Как в Беларуси не получится.Лука убийца,диктатор,узурпатор.....но точно не ПРЕДАТЕЛЬ.И триколоры власовские не в моде.Из 73% больше половины точно рюзький мир ждут не дождутся.
27.07.2021 00:21 Відповісти
Вы же сами перечислили все то, что бульбенфюрер делает с собственным народом. Что из этого всего не подпадает под определение "делать все что угодно"?
27.07.2021 03:50 Відповісти
Це вже курва правове дно…
26.07.2021 19:32 Відповісти
готуйтe украiнцi cвох дiтeй i внукiв до цiєi боротьби бо цeй дощ надовго. або вiдстрiлюйтe щоб дiти нe мучалися.
26.07.2021 19:36 Відповісти
после этого, ясный красный, доверие к судам и судьям в Украине еще вырастет...
26.07.2021 19:39 Відповісти
если здесь вообще можно говорить хоть о каком-то доверии
26.07.2021 19:57 Відповісти
Лайфхак.
Творите лютую дичь.
Ваш адвокат забивает на суд.
Вас освобождают по профуканным срокам.
????
PROFIT !!!
26.07.2021 19:56 Відповісти
Крисіних виправдовують, мертвеччук на підписці, а Семенченка за грати... *****, вони таки нариваються...
26.07.2021 20:01 Відповісти
ти не повіриш, але твоє насіння - така ж тітушка, як і топаз. Тільки один тітушкувуав в стоматолога, а ти з насінням - в бені.
ЗІ: прикметно, що ти не згадав за Антоненка, Кузьменко, генерала Павловського, рядового Погребиського... а лише за насіння.
26.07.2021 20:09 Відповісти
Саме цікаве що для "Бені" він уже "ніхто"! Відпрацьований матеріал!
26.07.2021 20:32 Відповісти
Боишься титушку поплачь в полушку... а так беларусам и чеченцам советы давал,дрЫщ ты диванный...ржунемогу с тебя)))
27.07.2021 00:26 Відповісти
шо? опять? мырная демонстрация? тапочки носите с собой в которых на лавочки влезать.......
просто убийц просто отпускают... думаю с "расследованием" дел майдана уже всем и уже всё.
.... совсем всё. и не только с майданом... зюзя гнида вошь и просто гандон.
26.07.2021 20:16 Відповісти
Зеля прикамливает титушню, совсем не странно
26.07.2021 20:19 Відповісти
Здібний хлопець, такі цій владі скоро будуть потрібні. Егеж, 73%?
26.07.2021 20:23 Відповісти
Скоро Крисін знову почне вбивати...
26.07.2021 20:25 Відповісти
надеюсь, суд ЛИНЧА будет справедлив и к крысину и к тому кто его выпустил...
26.07.2021 20:26 Відповісти
Бандитов освобождают, а невинных Атошников наоборот - закрывают. Это в сотый раз доказывает, что клоуну наши защитники абсолютно не нужны, он ведь четырежды уклонист...
26.07.2021 20:50 Відповісти
Він реваншист.
26.07.2021 21:14 Відповісти
А помните как в Париже, когда шмаркля встречался с ******, то ***** сказал- у нас с вами, влд.алекс- общие враги- волонтеры, активисты и атошники. И наша ослобородька только улыбалась и кивала в ответ. Как то все дружно забыли об этом
27.07.2021 00:28 Відповісти
В днр хоть одного оправдали?давали от 18 до25 лет.Судьям повести в военкомат и на передовую
26.07.2021 20:56 Відповісти
Часи Януковоща повертаються, як що Порох стане президентом то всіх цих крисинів треба буде посадити до тюряги

Часи Януковоща повертаються, як що Порох стане президентом то всіх цих крисинів треба буде посадити до тюряги
26.07.2021 21:01 Відповісти
"Топаз, дай команду!" (с)
26.07.2021 21:04 Відповісти
Крысы за Крысина.
26.07.2021 21:06 Відповісти
Браво! Вот какая Родина!
26.07.2021 21:26 Відповісти
только суд дядюшки Линча может спасти эту страну !
26.07.2021 21:28 Відповісти
100%
27.07.2021 04:56 Відповісти
А начинать надо с ОПы.
27.07.2021 10:28 Відповісти
Авторитет с навесом Крыса
26.07.2021 21:32 Відповісти
..походу у бандитской шоблы Зели ЗолотойРучки лучше получается бороться с патриотами Украины чем с врагами Украины..
73%ные зебилы-протрироты должны быть довольны
26.07.2021 21:38 Відповісти
Весна прийде - відпускати будете.
73% зробили це разом.
26.07.2021 21:38 Відповісти
Герои НЕБЕСНОЙ СОТНИ -
рыдают от несказанной украинской гуманности ,
идут дожди
из слёз !
26.07.2021 22:00 Відповісти
https://twitter.com/uspenovka19632
https://twitter.com/uspenovka19632

Отец Солдата

@uspenovka19632

·https://twitter.com/uspenovka19632/status/1419735118692986887 14 мин

Это было ожидаемо.Осень близится,Крысин нужен тут,в Киеве,на свободе.

Цитировать твит

По
26.07.2021 22:18 Відповісти
Виявляється немає методів на недобросовісних адвокатів! Чи це не стосується адвокатів активістів?
26.07.2021 22:20 Відповісти
Доллар думаю к Новому году будетдорожать)
26.07.2021 22:29 Відповісти
бред какой то . что значить не являлись адвокаты в суд?? что за чушь? так у всех адвокаты начнут прятаться. всех отпускайте
26.07.2021 22:33 Відповісти
Колись дуче вистачило кількох днів, щоб загнати хвалену італійську мафію під віник. Просто відстрілювали...
27.07.2021 00:07 Відповісти
значит скоро будет Майдан и им нужны титушки и они их выпускают.
27.07.2021 00:54 Відповісти
Українці не чекайте справедливості від гнилої системи,справедливість в крісах у ваших руках для крис.
27.07.2021 01:34 Відповісти
Суки
27.07.2021 04:56 Відповісти
реформированная папердником судебная система.
27.07.2021 05:42 Відповісти
Я так понимаю, тебя щипцами за голову на этот свет доставали. Других вариантов нет.
27.07.2021 07:38 Відповісти
хорошо ты само себе лишь о себе написало "Я так понимаю, тебя щипцами за голову на этот свет доставали. Других вариантов нет."
27.07.2021 07:59 Відповісти
Это круто. Ты даже местоимения путаешь. Крепко же тебя...
27.07.2021 08:02 Відповісти
молодца. не останавливайся. давай снова накопительным итогом всегда само себе лишь о себе: "Это круто. Ты даже местоимения путаешь. Крепко же тебя...Я так понимаю, тебя щипцами за голову на этот свет доставали. Других вариантов нет. "
27.07.2021 08:08 Відповісти
Я вижу, свои итоги ты уже подвёл. Картина безрадостная на поверку и очень крепко напоминает замкнутый цикл, из которого нет ни просвета ни какого-либо шанса выбраться. Не буду тебе мешать тебе накручивать итерации. Авось когда замыкание и прекратится. Не уверен, но все ведь бывает…
27.07.2021 08:31 Відповісти
сложное самовнушение ты сам себе написал. надо проще. ну да ладно, тебе видней, что тебе больше подходит. прочти сам себе о себе раз пять: "Я вижу, свои итоги ты уже подвёл. Картина безрадостная на поверку и очень крепко напоминает замкнутый цикл, из которого нет ни просвета ни какого-либо шанса выбраться. Не буду тебе мешать тебе накручивать итерации. Авось когда замыкание и прекратится. Не уверен, но все ведь бывает…"
27.07.2021 08:34 Відповісти
Прекрасная страна и ее падлы руководотели.
27.07.2021 07:34 Відповісти
В Украине должно быть процессуальное препятствие затягиванию процесса.
Не пришли адвокаты 3 раза - все, назначается государственный адвокат.
Причем, вне зависимости отсутствовали на заседаниях подряд или поодиночке.
Тогда правосудие будет осуществляться в срок, без затяжек.
27.07.2021 08:36 Відповісти
Отлично, зебилы молодцы не зря на выборы ходили.
27.07.2021 08:58 Відповісти
А при Пороху такого не було ? Багатьох тітушок, організаторів вбивств Небесної Сотні , корупціонерів посадили ? Згадайте справу Н. Штепи в 2017р. .... згадайте, як прокурори "Юри-мигалки" в 2016 р. розвалили судову справу Кернеса. Доблесні "прокурори-орли" в кількості, здаєтья 7 семи осіб, навіть не ходили на судові засідання.
27.07.2021 09:17 Відповісти
Що змінили 3 революції в Україні? НІЧОГО!...На нову вільну від корупції,демократичну країну заслуговують лише захисники на фронті,лікарі,які їх лікують і волонтери.Решта,включаючи і мене,не зробили нічого, щоб вичистити від сміття власний дім.Україна поділена на 2 категорії населення-ті,які беруть (або крадуть) гроші, і ті-які дають гроші.Все!!! Це і є економіка і політика так називаємої держави! Це і є основна проблема всіх наших негараздів.Це і є проблемою нашої деградації.Проблемою того,що з цієї країни хочеться втекти,а не вкладати в неї кошти.Проблемою того,що від нас відвертається весь цивілізований світ,якому вже набридло чекати від владних покидьків виконання хоч яких взятих на себе обіцянок.Намагаючись обдурити Захід,обдурити вдасться тільки самих себе!Закінчиться все це дуже і дуже погано. Біда в тому,що у нас так і не народилась українська нація. Вдягання вишиванок і "Слава Україні" це символи,перетворені в фікцію.І навіть локальна війна на Сході,яку не відчуває більшість населення не здатна створити українську націю,без якої неможлива повноцінна держава.Тільки велика війна здатна її народити.А її вже чекати недовго.Так що готуйтесь всі ті,до кого ще це не доходить!
27.07.2021 09:56 Відповісти
Ворон ворону глаз не выклюет. Рыгоаналы как тараканы, которых Порох загнал под плинтус, теперь выползли и они фактически рулят Украиной. Особенно в судах, прокуратуре, НАБУ, в в общем, практически везде.
27.07.2021 10:25 Відповісти
надо было не под плинтусом ныкать, а давить до кровавых соплей
27.07.2021 11:04 Відповісти
Шо ждать от зебильной власти.
27.07.2021 10:34 Відповісти
сепаров и титушню всю уже освободили зеленые антиукраинские ушлепки...
27.07.2021 10:35 Відповісти
Скільки можна терпіти цей цирк??!
Таке тільки з відвертими колаборантами канає!

Скільки можна терпіти цей цирк??!
Таке тільки з відвертими колаборантами канає!
27.07.2021 12:03 Відповісти
Мабуть скоро влада потребуватиме послуг подібних Крисіних.
27.07.2021 12:08 Відповісти
Довольно таки манипулятивно составлен заголовок, рассчитанный на читателя, который полный ноль в юриспруденции. Потому что дальше по тексту указано, что:
1. Освободили по трем пунктам обвинения, но самый тяжелый - 127-я остался в силе
2. Крысин УЖЕ сидит, поэтому, учитывая действующий принцип поглощения более мягкого наказания более тяжелым - даже если бы его по тем трем пунктам обвинения и осудили, то на его срок это НИКАК бы не повлияло.
3. Освободили в связи с истечением сроков давности обвинния. Да, защита затягивала процесс, но судьи тут при чем? Они действовали в рамках закона, который гласит: не смог привлечь в установленный законом срок к ответственности? Извиняешься и закрываешь производство.

Поэтому "зрада" которую сейчас разводят порохоботы и то, что на нее повелось столько людей - лучшая демонстрация низкой правовой культуры нашего населения.
27.07.2021 12:14 Відповісти
 
 