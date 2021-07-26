Диспетчер Галегов, що посадив літак з Протасевичем, зник разом із сім'єю, - ЗМІ

Олег Галегов мав вийти на зміну після відпустки, але не з'явився на роботу і видалив профілі в соцмережах, за місцем проживання його теж немає. Вважають, що він разом із сім'єю виїхав до себе на батьківщину - в Грузію.

Про зникнення Галегова стало відомо від декількох його колег - диспетчерів "Белаеронавігації". За їхніми словами, Галегов мав на початку червня вийти на роботу після відпустки. Його ім'я стоїть у робочому графіку, але на зміну диспетчер не з'явився.

"Ходять чутки, що він зник. Колеги не можуть зв'язатися з ним і переживають: зателефонувати йому неможливо, він видалив свої соцмережі. Офіційно влада нам нічого не повідомила. Але я особливо через нього не переймаюся, бо думаю, що він просто перестрахувався і виїхав. Він чудовий фахівець, без проблем знайде роботу в будь-якій країні. Голос на опублікованому записі інциденту з Ryanair належить йому", - розповів журналістам один із колег Галегова.

Заступник гендиректора "Белаеронавігації" Іван Герловський спочатку говорив журналістам, що Галегов у відпустці. Але пізніше додав, що йому дзвонили і не додзвонилися співробітники відділу кадрів.

Олег Галегов - етнічний грузин. Він переїхав до Білорусі вже дорослим, познайомившись з мінчанкою Ганною.

"Думаю, він поїхав до родичів у Грузію", - сказав журналістам інший колега диспетчера.

Телефони Галегова і його дружини не відповідають, профілі в соцмережах видалено. Є тільки Інстаграм - закритий зі зміненим нікнеймом і без фото профілю, майже всіх фоловерів видалено.