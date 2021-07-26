УКР
Диспетчер Галегов, що посадив літак з Протасевичем, зник разом із сім'єю, - ЗМІ

Диспетчер Галегов, що посадив літак з Протасевичем, зник разом із сім'єю, - ЗМІ

Олег Галегов мав вийти на зміну після відпустки, але не з'явився на роботу і видалив профілі в соцмережах, за місцем проживання його теж немає. Вважають, що він разом із сім'єю виїхав до себе на батьківщину - в Грузію.

Про це повідомляє з посиланням на джерела білоруське видання "Наша Ніва", інформує Цензор.НЕТ.

Про зникнення Галегова стало відомо від декількох його колег - диспетчерів "Белаеронавігації". За їхніми словами, Галегов мав на початку червня вийти на роботу після відпустки. Його ім'я стоїть у робочому графіку, але на зміну диспетчер не з'явився.

"Ходять чутки, що він зник. Колеги не можуть зв'язатися з ним і переживають: зателефонувати йому неможливо, він видалив свої соцмережі. Офіційно влада нам нічого не повідомила. Але я особливо через нього не переймаюся, бо думаю, що він просто перестрахувався і виїхав. Він чудовий фахівець, без проблем знайде роботу в будь-якій країні. Голос на опублікованому записі інциденту з Ryanair належить йому", - розповів журналістам один із колег Галегова.

Читайте також: Twitter заблокував новий акаунт Протасевича

Заступник гендиректора "Белаеронавігації" Іван Герловський спочатку говорив журналістам, що Галегов у відпустці. Але пізніше додав, що йому дзвонили і не додзвонилися співробітники відділу кадрів.

Олег Галегов - етнічний грузин. Він переїхав до Білорусі вже дорослим, познайомившись з мінчанкою Ганною.

"Думаю, він поїхав до родичів у Грузію", - сказав журналістам інший колега диспетчера.

Телефони Галегова і його дружини не відповідають, профілі в соцмережах видалено. Є тільки Інстаграм - закритий зі зміненим нікнеймом і без фото профілю, майже всіх фоловерів видалено.

Білорусь (8080) Протасевич Роман (297)
+33
Он слишком много знал...
26.07.2021 19:34 Відповісти
+25
Диспетчер Галегов, посадивший самолет с Протасевичем, исчез вместе с семьей, - СМИ - Цензор.НЕТ 2883
26.07.2021 19:58 Відповісти
+14
Зачистили спецслужбы,наверняка уже червей кормит.
26.07.2021 19:51 Відповісти
Диспетчер Галегов, посадивший самолет с Протасевичем, исчез вместе с семьей, - СМИ - Цензор.НЕТ 2883
26.07.2021 19:58 Відповісти
Диспетчер Галегов, посадивший самолет с Протасевичем, исчез вместе с семьей, - СМИ - Цензор.НЕТ 1297
26.07.2021 19:36 Відповісти
Диспетчер Галегов, посадивший самолет с Протасевичем, исчез вместе с семьей, - СМИ - Цензор.НЕТ 2761
26.07.2021 19:43 Відповісти
Боюсь, что правы предидущие комментаторы - он слишком много знал и в возможном суде над Лукашенко представлял для него очень реальную опасность.
26.07.2021 19:48 Відповісти
Зачистили спецслужбы,наверняка уже червей кормит.
26.07.2021 19:51 Відповісти
Мойша, дзе вы іх прыкапаць?
26.07.2021 20:02 Відповісти
Типа Протасевич использован в слепую....Выпустили под домашний арест...Иран в наглую сбил и ничего! А здесь аккуратно посадил, развели как котят, спасибо Чечетову за афоризм, и прям, страшное преступление!
26.07.2021 20:05 Відповісти
А что у них за 25 лет правления Лукашенко нет ещё общей могилы безымяных борцов за свободу ?
26.07.2021 20:32 Відповісти
а на такi кладовища хiба афiшують
26.07.2021 21:34 Відповісти
А мені здається, що корінці ромашок нюхає. Не стверджую, але то в стилі всіх кохаючих путінХУЙЛО.
26.07.2021 21:04 Відповісти
І цього Лука прикопав?
26.07.2021 21:06 Відповісти
Якщо втік - то правильно зробив! Бо там така "жопа" розростається, що може так статься, що Лука кимось захоче пожертвувать А він може цією "жертвою" буть призначений Або просто уб"ють - бо знає правду про цей "шкандаль"
26.07.2021 21:28 Відповісти
Poxoze sto sbezal,skoro pjavitsia gde to ,budet svidetelem.Jesli ubrali tak ego tolko zacem semju trogat,daze rezim vriatli takoje zdelal
26.07.2021 22:58 Відповісти
Мог рассказать кому-нибудь
26.07.2021 23:16 Відповісти
Подібні операції не завжди йдуть "по плану" - сім"я могла опиниться "не там" і " в не той час" А коли "на кону " стоїть влада в державі і майбутній суд (а в Білорусі діє смертна кара) то Лука на і таке може дать "добро"!
27.07.2021 04:13 Відповісти
Мавр сделал своё дело, мавр должен уйти. Старая истина и концы в воду.
26.07.2021 21:32 Відповісти
цe кажe лишe про тe що вiн отримав вказiвку напряму. до нього прийшли прям у "рубку". а нe вiн отримав повiдомлeння звичайним шляхом вiд "сeрeктарки"
26.07.2021 21:38 Відповісти
может это диспетчер Карлос?
26.07.2021 22:02 Відповісти
Без права переписки, скорее всего, уехал.
27.07.2021 00:09 Відповісти
 
 