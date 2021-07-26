Посольство України в Іспанії закликає припинити цькування футболіста Зозулі
Після чуток про перехід українського футболіста Романа Зозулі в іспанський клуб "Алькоркон" на спортсмена обрушилася хвиля ненависті. Зозулю звинувачували у зв'язках з українськими "нацистами". Перехід у клуб зірвався.
Заяву посольства опубліковано на його сторінці в Фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ми повторюємо, що Роман Зозуля - один із українських патріотів, який підтримує Збройні Сили України в боротьбі проти російської збройної агресії, і просимо футбольну владу Іспанії вжити конкретних і рішучих заходів для припинення несправедливих переслідувань Романа Зозулі. Брехливі звинувачення не можуть вплинути на професійний розвиток Романа", - сказано в повідомленні.
Раніше в іспанських ЗМІ з'явилася інформація про ймовірний перехід українського форварда Романа Зозулі в клуб "Алькоркон". Іспанські фанати виступили проти цього, мотивуючи свою позицію нібито зв'язками футболіста з українськими "нацистами".
24 липня іспанські ЗМІ повідомили, що перехід Зозулі в "Алькоркон" зірвався, головна причина - невдоволення уболівальників.
Зозуля в сезоні-2020/2021 грав у клубі "Альбасете" і провів 37 матчів, забивши два голи і зробивши одну результативну передачу.
сотрудничествооккупация" работает.. а чем ответит наше СБУ?
Отак діє ворожа пропаганда. Іспанцям ввижаються нацисти.
сознательно путают
нацизм с национализмом,
ведь для новых гибридных войн и завоеваний
нужно подпитывать ложью - ненависть
и создавать пушечному мясу- образ врага
ибо так фуйлу завещал нацист - геббельс с адольфом
Нацизм - термин, выдуманный в кремле, так как полное название гитлеровской идеологии, НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИЗМ!!! Вот этот самый социализм, который тогда был и у сталинской идеологии, кремлевские и сократили.
ублюдки
мне этих нацистов несчастных прямо жалко уже.
где бы на них вообще посмотреть?
Іспанський плакат 1937 року.
А в Іспанії багато кремлядських проституток, як і спецслужб, кацапських бандюків,
багато кацапських військових на пенсії. Отака муйня хлопчики та дівчатка.
Патриотам место в Украине.