Посольство України в Іспанії закликає припинити цькування футболіста Зозулі

Після чуток про перехід українського футболіста Романа Зозулі в іспанський клуб "Алькоркон" на спортсмена обрушилася хвиля ненависті. Зозулю звинувачували у зв'язках з українськими "нацистами". Перехід у клуб зірвався.

Заяву посольства опубліковано на його сторінці в Фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми повторюємо, що Роман Зозуля - один із українських патріотів, який підтримує Збройні Сили України в боротьбі проти російської збройної агресії, і просимо футбольну владу Іспанії вжити конкретних і рішучих заходів для припинення несправедливих переслідувань Романа Зозулі. Брехливі звинувачення не можуть вплинути на професійний розвиток Романа", - сказано в повідомленні.

Раніше в іспанських ЗМІ з'явилася інформація про ймовірний перехід українського форварда Романа Зозулі в клуб "Алькоркон". Іспанські фанати виступили проти цього, мотивуючи свою позицію нібито зв'язками футболіста з українськими "нацистами".

Читайте також: Футболіст Зозуля відвідав військовослужбовців, які проходять реабілітацію після поранення. ФОТО

24 липня іспанські ЗМІ повідомили, що перехід Зозулі в "Алькоркон" зірвався, головна причина - невдоволення уболівальників.

Зозуля в сезоні-2020/2021 грав у клубі "Альбасете" і провів 37 матчів, забивши два голи і зробивши одну результативну передачу.

Іспанія (945) посольство (962) футбол (1595) Зозуля Роман (38)
+46
Отвалите от Зозули, подлые уроды!
26.07.2021 19:34 Відповісти
26.07.2021 19:34 Відповісти
+29
Так свиноРоссия этих неонацистов в Европе и спонсирует.
26.07.2021 19:44 Відповісти
26.07.2021 19:44 Відповісти
+19
паутина "Россотрудничествооккупация" работает.. а чем ответит наше СБУ?
26.07.2021 19:35 Відповісти
26.07.2021 19:35 Відповісти
Отвалите от Зозули, подлые уроды!
26.07.2021 19:34 Відповісти
26.07.2021 19:34 Відповісти
Поверніть Зозулю в український клуб!
26.07.2021 22:18 Відповісти
26.07.2021 22:18 Відповісти
Українці "невиправні"! Нагадать по Усика і Ломаченка? Це вам не Василь Сліпак! Основна маса подібних персонажів ніякого "патріотизму" не має а користується ним коли це вигідно - додає популярності!
26.07.2021 04:09 Відповісти
27.07.2021 04:09 Відповісти
паутина "Россотрудничествооккупация" работает.. а чем ответит наше СБУ?
26.07.2021 19:35 Відповісти
26.07.2021 19:35 Відповісти
в испании тоже дебилов-козломордофилов хватает. а еще говорят цивилизованная просвещенная европа. обывательские разговорчики
26.07.2021 19:37 Відповісти
26.07.2021 19:37 Відповісти
Так свиноРоссия этих неонацистов в Европе и спонсирует.
26.07.2021 19:44 Відповісти
26.07.2021 19:44 Відповісти
палюбасу
26.07.2021 19:51 Відповісти
26.07.2021 19:51 Відповісти
Чого він там живе? Покинув би все.
Отак діє ворожа пропаганда. Іспанцям ввижаються нацисти.
26.07.2021 19:38 Відповісти
26.07.2021 19:38 Відповісти
Фашисти завжди ворогували з нацистами.
26.07.2021 19:41 Відповісти
26.07.2021 19:41 Відповісти
Нацисты это русские?
26.07.2021 19:46 Відповісти
26.07.2021 19:46 Відповісти
Хотя и то и другое.
26.07.2021 19:46 Відповісти
26.07.2021 19:46 Відповісти
Национал фашисты
26.07.2021 19:51 Відповісти
26.07.2021 19:51 Відповісти
дамачка из Словакии никогда о такой Европе нам не писала...!
26.07.2021 19:54 Відповісти
26.07.2021 19:54 Відповісти
Це робота Петушарія та його півників.
27.07.2021 12:14 Відповісти
27.07.2021 12:14 Відповісти
А почему он не уедет из Испании, из этого европейского притона левых. Там с флагами СССР жгут полицию. Медом намазано?

Посольство Украины в Испании призывает прекратить травлю футболиста Зозули - Цензор.НЕТ 8200
26.07.2021 19:39 Відповісти
26.07.2021 19:39 Відповісти
Лучший вопрос.Тоже не понятно, что он так упорно сидит в Испании.
26.07.2021 20:19 Відповісти
26.07.2021 20:19 Відповісти
Пучдемона на них нема.
26.07.2021 19:40 Відповісти
26.07.2021 19:40 Відповісти
_Пучдемон и эти подлые уроды, атакующие Зозулю, руководимы одной и тою же людоедской лапой.
26.07.2021 19:43 Відповісти
26.07.2021 19:43 Відповісти
путинские нацисты
сознательно путают
нацизм с национализмом,
ведь для новых гибридных войн и завоеваний
нужно подпитывать ложью - ненависть
и создавать пушечному мясу- образ врага
ибо так фуйлу завещал нацист - геббельс с адольфом
26.07.2021 19:42 Відповісти
26.07.2021 19:42 Відповісти
путінХУЙЛО збудував фашистське державоутворення за всім 14 ознаками ще в 2012 році. В повному обсязі.
26.07.2021 21:03 Відповісти
26.07.2021 21:03 Відповісти
Вы еще упускаете важнейший момент, а о нём НЕОБХОДИМО писать

Нацизм - термин, выдуманный в кремле, так как полное название гитлеровской идеологии, НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИЗМ!!! Вот этот самый социализм, который тогда был и у сталинской идеологии, кремлевские и сократили.
27.07.2021 17:20 Відповісти
27.07.2021 17:20 Відповісти
В Барселону його не візьмуть, але в який небудь каталонський "Хімнастик" чи "Реус" ще може перейти.
26.07.2021 19:49 Відповісти
26.07.2021 19:49 Відповісти
Хай в Аргентину їде, там є славетний клуб "Хімназія де хухуй". Мабуть відомий піаніст козєл-єньський там стажирувався.
26.07.2021 21:02 Відповісти
26.07.2021 21:02 Відповісти
Дежавю какое-то.
26.07.2021 19:53 Відповісти
26.07.2021 19:53 Відповісти
Испанцы ещё те фашики, припомнить им историю,
ублюдки
26.07.2021 19:57 Відповісти
26.07.2021 19:57 Відповісти
Всегда найдётся паршивая овца, вот их фашисткая расия и пользует.
26.07.2021 20:01 Відповісти
26.07.2021 20:01 Відповісти
везде нацисты мерещатся.
мне этих нацистов несчастных прямо жалко уже.
где бы на них вообще посмотреть?
26.07.2021 20:02 Відповісти
26.07.2021 20:02 Відповісти
Испания это там где правил фашист Франсиско Франко, а ну как же слышал-слышал😁😁😁
26.07.2021 20:02 Відповісти
26.07.2021 20:02 Відповісти
Певно ще з часів громадянської війни 1936-1939 років в них лишилися лівацькі настрої. Частина іспанців фалангісти, частина комуністи.
26.07.2021 20:05 Відповісти
26.07.2021 20:05 Відповісти
В Іспанії комуняк повно, як гівна!
Іспанський плакат 1937 року.

Посольство Украины в Испании призывает прекратить травлю футболиста Зозули - Цензор.НЕТ 7192
26.07.2021 21:05 Відповісти
26.07.2021 21:05 Відповісти
Российская пропаганда через RT оболванила уже и испанское общество? Дай Бог, чтобы свои не смотрели поповых-скабеевых, особенно, в южных областях!
26.07.2021 20:20 Відповісти
26.07.2021 20:20 Відповісти
А оте хванаты наверна из сраны мардовских людоедав.
26.07.2021 20:37 Відповісти
26.07.2021 20:37 Відповісти
Возможно Зозуля и патриот, но забитые нападающим за сезон два гола заставляют сомневаться в нем как футболисте. Впрочем, три года необременительной футбольной жизни в третьесортных клубах полной приятностей Испании ставят под сомнение и его украинский патриотизм.
26.07.2021 20:41 Відповісти
26.07.2021 20:41 Відповісти
пусть парень зарабатывае, кому какое дело
26.07.2021 20:56 Відповісти
26.07.2021 20:56 Відповісти
Хоч би раз побачити того українського нациста. Курва, як той суслік в ДМБ - ніхто його не бачив, а він є.
26.07.2021 20:59 Відповісти
26.07.2021 20:59 Відповісти
Як що в любій країні багато кремлядських проституток, то там добра не буде
А в Іспанії багато кремлядських проституток, як і спецслужб, кацапських бандюків,
багато кацапських військових на пенсії. Отака муйня хлопчики та дівчатка.
26.07.2021 21:31 Відповісти
26.07.2021 21:31 Відповісти
Не додушив свого часу старий Франко тих довбаних комуняк😠
26.07.2021 21:41 Відповісти
26.07.2021 21:41 Відповісти
Зозуля - патриот!
Патриотам место в Украине.
27.07.2021 08:48 Відповісти
27.07.2021 08:48 Відповісти
Да, испанцы травящие Зозулю, те еще суки. и чем больше им объяснять, что эти испанцы мягко говоря не правы, это еще больше их подзодорит. и тут я не понимаю Зозулю. Ты уже не "стрельнишь" как футболист, твоя спортивная карьера уже позади, как бы это не было грустно, но это факт. Что, на Испании белый свет сошелся клином?! Вернись в Украину, займись футболом. 37 матчей в них 2 гола одна голевая передача!!!!! О чем еще говорить, Рома???? Или ты Рома садомозахист и тебе все это нравится?
27.07.2021 09:52 Відповісти
27.07.2021 09:52 Відповісти
 
 