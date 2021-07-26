Посольство України в Іспанії закликає припинити цькування футболіста Зозулі

Після чуток про перехід українського футболіста Романа Зозулі в іспанський клуб "Алькоркон" на спортсмена обрушилася хвиля ненависті. Зозулю звинувачували у зв'язках з українськими "нацистами". Перехід у клуб зірвався.

Заяву посольства опубліковано на його сторінці в Фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми повторюємо, що Роман Зозуля - один із українських патріотів, який підтримує Збройні Сили України в боротьбі проти російської збройної агресії, і просимо футбольну владу Іспанії вжити конкретних і рішучих заходів для припинення несправедливих переслідувань Романа Зозулі. Брехливі звинувачення не можуть вплинути на професійний розвиток Романа", - сказано в повідомленні.

Раніше в іспанських ЗМІ з'явилася інформація про ймовірний перехід українського форварда Романа Зозулі в клуб "Алькоркон". Іспанські фанати виступили проти цього, мотивуючи свою позицію нібито зв'язками футболіста з українськими "нацистами".

Читайте також: Футболіст Зозуля відвідав військовослужбовців, які проходять реабілітацію після поранення. ФОТО

24 липня іспанські ЗМІ повідомили, що перехід Зозулі в "Алькоркон" зірвався, головна причина - невдоволення уболівальників.

Зозуля в сезоні-2020/2021 грав у клубі "Альбасете" і провів 37 матчів, забивши два голи і зробивши одну результативну передачу.