В патрульній поліції Одещини почали службове розслідування можливих боргів знайденого сьогодні мертвим Митькина

В патрульній поліції Одещини почали службове розслідування можливих боргів знайденого сьогодні мертвим Митькина

В управлінні патрульної поліції Одеської області почали службову перевірку щодо можливих неправомірних дій т.в.о. заступника начальника відділу організації несення служби в місті Ізмаїл Івана Митькина.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку відділення.

"Нещодавно в соціальних мережах та ЗМІ з'явилася інформація про можливі неправомірні дії т.в.о. заступника начальника відділу організації несення служби в місті Ізмаїл управління патрульної поліції в Одеській області. Щодо цих подій було розпочато службове розслідування", - сказано в повідомленні.

Також уточнюється, що правоохоронця розшукували і сьогодні виявили на території дендропарку Перемоги в Одесі його тіло.

"Попередня кваліфікація події - самогубство. Остаточну причину смерті встановить судово-медична експертиза. За цим фактом розпочато кримінальне провадження, деталі події встановлюються", - наголошується в повідомленні.

В патрульній поліції Одещини почали службове розслідування можливих боргів знайденого сьогодні мертвим Митькина 01

Нагадаємо, Іван Митькин зник вранці 24 липня. За даними ЗМІ, незадовго до зникнення він привіз дружину додому до матері, яка мешкає в Одесі, після чого сказав, що має піти у справах. Відтоді про місце його перебування нічого не було відомо.

До цього чоловік позичив у своїх товаришів по службі близько 300 тисяч доларів нібито на закупівлю врожаю зернових, після чого вийшов з усіх робочих чатів і перестав виходити на зв'язок.

Іван Митькин служив у відділі організації несення служби управління патрульної поліції Одеської області в Ізмаїлі з грудня 2019 року. Був одружений, виховував двох синів, один із яких народився кілька місяців тому.

Ізмаїл (177) Одеська область (3492) Правоохоронні органи (2712) силовики (2518) смерть (6828) патрульна поліція (1448)
+27
300 штук зелени одолжил. Мент, у коллег )))
26.07.2021 19:37 Відповісти
+19
Коллеги,,отзарплатыдозарплаты,, друг у друга треть лимона баксов одалживают. Честные аваковские орлы
26.07.2021 19:50 Відповісти
+11
300 000 долларов отнес в казино?

а вовка-шмаркля снизил налоги и платежи для казино и лотерейщиков в ТРИ раза...
Бо они очеееень бедные и нуждаются в господдержке...
26.07.2021 19:49 Відповісти
честные патрульные
показати весь коментар
26.07.2021 19:59 Відповісти
уже не аваковские
показати весь коментар
26.07.2021 23:26 Відповісти
скока там зряплата у ментов?
показати весь коментар
26.07.2021 19:58 Відповісти
12 тысяч у простого патрульного.Дальше можно грубо прикинуть.
показати весь коментар
27.07.2021 09:32 Відповісти
Дурака не жалко,жалко тех,с кого теперь будут долги выбивать...
показати весь коментар
26.07.2021 19:37 Відповісти
ВР ухвалила в першому читанні законопроєкт про зменшення податків для грального бізнесу/ Психотерапевт : рівень поширення ігроманії в Україні вже перевершив захворюваність на алкоголізм. Серед тих людей, які до нас приходять, найбільше саме ігроманів. Це страшно, скільки їх зараз і які трагедії стаються. -Ігроманія в Україні: експерт пояснив, у чому особлива проблема нашої країни.18 січня 2020
показати весь коментар
26.07.2021 19:55 Відповісти
Ну, кто одалживал ему, тот и грохнул....
показати весь коментар
26.07.2021 19:59 Відповісти
Зачем? Чтобы что?
показати весь коментар
26.07.2021 20:20 Відповісти
убивают не должников, убивают кредиторов. а дибров просто избиратель зеленского, в их тухлом разуме всё наоборот
показати весь коментар
26.07.2021 23:35 Відповісти
Комедия,сотни тысяч долларов в обороте у провинциальных полицейских,мутные бизнес схемы на которые они скидывались без вопросов,повешенный главарь группировки,а у них служебное расследование,как будто кто то в раздевалке душа свиснул у коллег мобильник с бумажником.
показати весь коментар
26.07.2021 20:09 Відповісти
С мёртвого уже ни чего не возмёшь. И что эта служебка сделает? филькина проверка, нет человека, всё.
показати весь коментар
26.07.2021 20:18 Відповісти
То есть - он одолжил 300 тысяч долларов чтобы покончить жизнь самоубийством? Звучит правдоподобно...
показати весь коментар
26.07.2021 20:51 Відповісти
Он их накануне одолжил вроде. Когда успел просрать?
показати весь коментар
26.07.2021 22:51 Відповісти
два часа в казино)
показати весь коментар
26.07.2021 23:36 Відповісти
на рулетке легко,там страшная математика бывает..
показати весь коментар
26.07.2021 23:40 Відповісти
чтоб проиграть математику можно вообще не знать
показати весь коментар
27.07.2021 01:46 Відповісти
Мітькіна тепер мітькою завати, як казала моя бабуся про тих, хто зник з дурі своєї... Мітькіна чогось не жаль. Жаль Україну нарід якої мітькіних собі за владу обрав.
показати весь коментар
26.07.2021 20:58 Відповісти
Да какая разница, повесился или просто сдох, а за коллег повод порадоваться!
показати весь коментар
26.07.2021 20:58 Відповісти
Фєрмєр - мєнт, у нас і таке буває ...
показати весь коментар
26.07.2021 21:10 Відповісти
у нас возможности не ограничены и это печально.
показати весь коментар
26.07.2021 21:29 Відповісти
ковбой
показати весь коментар
26.07.2021 21:38 Відповісти
Я не думаю, что мусора берут в долг, мусора - говенное быдло
показати весь коментар
26.07.2021 22:28 Відповісти
Аваков так и не защитил честь? Кравченко респектище
показати весь коментар
26.07.2021 22:59 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=f0KHynMEpD4 Перебивался , сердешный, от зарплаты до зарплаты.
показати весь коментар
27.07.2021 00:06 Відповісти
Дебилы!
Нужно расследовать "куда дел эти деньги".
Тем, у кого занимал, нет смысла убивать!
показати весь коментар
27.07.2021 08:45 Відповісти
Самоубийство?!та помогли ему,это же очевидно.
показати весь коментар
27.07.2021 09:46 Відповісти
 
 