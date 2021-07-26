В патрульній поліції Одещини почали службове розслідування можливих боргів знайденого сьогодні мертвим Митькина

В управлінні патрульної поліції Одеської області почали службову перевірку щодо можливих неправомірних дій т.в.о. заступника начальника відділу організації несення служби в місті Ізмаїл Івана Митькина.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку відділення.

"Нещодавно в соціальних мережах та ЗМІ з'явилася інформація про можливі неправомірні дії т.в.о. заступника начальника відділу організації несення служби в місті Ізмаїл управління патрульної поліції в Одеській області. Щодо цих подій було розпочато службове розслідування", - сказано в повідомленні.

Також уточнюється, що правоохоронця розшукували і сьогодні виявили на території дендропарку Перемоги в Одесі його тіло.

"Попередня кваліфікація події - самогубство. Остаточну причину смерті встановить судово-медична експертиза. За цим фактом розпочато кримінальне провадження, деталі події встановлюються", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, Іван Митькин зник вранці 24 липня. За даними ЗМІ, незадовго до зникнення він привіз дружину додому до матері, яка мешкає в Одесі, після чого сказав, що має піти у справах. Відтоді про місце його перебування нічого не було відомо.

До цього чоловік позичив у своїх товаришів по службі близько 300 тисяч доларів нібито на закупівлю врожаю зернових, після чого вийшов з усіх робочих чатів і перестав виходити на зв'язок.

Іван Митькин служив у відділі організації несення служби управління патрульної поліції Одеської області в Ізмаїлі з грудня 2019 року. Був одружений, виховував двох синів, один із яких народився кілька місяців тому.