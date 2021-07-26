Зеленський про кадрові перестановки в СБУ: альтернативи реформі Служби немає і не буде
Президент України Володимир Зеленський прокоментував кадрові перестановки в Службі безпеки України.
Про це повідомляється на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.
"Жодної альтернативи реформі Служби немає й не буде. Щойно парламент проголосує за реформу, ми маємо почати трансформацію в перший же день, не втрачаючи часу на адаптацію до ухваленого рішення", – сказав Зеленський, коментуючи підписання низки указів про кадрові перестановки в керівництві СБУ в понеділок.
Як наголошується в повідомленні, основною метою Глави держави при прийнятті цих кадрових рішень є забезпечення готовності СБУ до системної трансформації, що відповідає змісту реформи відомства. Відповідний законопроєкт опрацьовується у Верховній Раді.
При цьому, за словами президента, вже зараз робота СБУ має посилюватися з урахуванням майбутніх змін, оскільки держава потребує набагато інтенсивнішої діяльності СБУ у виконанні поставлених законом завдань.
"Друге завдання – суттєва активізація боротьби з контрабандою. Темп роботи проти контрабанди, який бачимо зараз, не може нікого влаштовувати", – наголосив Зеленський.
У повідомленні наголошується, що, за експертними оцінками, внаслідок діяльності контрабандистів держава щороку втрачає до 300 мільярдів гривень, і фундаментом для протидії такій деструктивній ситуації має бути посилення роботи СБУ.
"Конкретний результат має бути відчутний як на кордоні, так і в усіх інституціях держави, що відповідальні за чистоту економічних процесів", – зазначив Зеленський.
Клейн почти не покидает Белый дом. Клейн никогда не сопровождает Байдена в поездках. За всю свою жизнь Клейн только пару раз летал "бортом №1".
Клейн контролирует работу огромного аппарата, обеспечивающего точную работу Президента.
Ермак всегда сопровождает Зеленского, Ермак представляет Зеленского, Ермак работает "именем президента". Работу аппарата Ермак не знает и не интересуется.
Вывод - Клейн контролирует аппарат для президента, что делает его очень важной фигурой.
Ермак контролирует Зеленского, для выполнения не свойственных его должности функций, что делает его очень фигурой-манипулятором.
https://24tv.ua/yermak-ne-zmozhe-zvilnyati-priznachati-radnikiv-zelenskogo_n1696059 КЛАЦ
Баканову пока что удается отстоять своего первого заместителя и главу антитеррористического центра Руслана Баранецького от увольнения. Баранецький Руслан Федорови. Ситуация с начальником Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрем Наумовым более сложная.
Ермак обвиняет Наумова в утаивании части доходов от откатов от таможни и перехвате большей части закарпатского кейса.
.Дело в том, что с деньгами у Зеленского и К становится все хуже и все сложнее выплачивать своим депутатам дополнительные вознаграждения. В этой ситуации уход денег в сторону уже рассматривается как политический акт.
телепузик - бедосик из видосика...
Де і чим займається сам преЗедент невідомо.
Його холуї подоляки вже створюють чергову інформаційну завісу, переймаючись відпочинком ПП.
З власних джерел редакції "Прямого" стало відомо, що журналістів телеканалу почали прослуховувати слідчі ДБР. Серед тих, за ким будуть цілодобово стежити - Володимир Сташевський, гендиректор каналу. Який заявив: «Ми працюємо чесно. І теперішнє прослуховування - це просто чергова спроба тиснути на телеканал».
Водночас за інформацією наших інсайдерів, ДБР має навіть відповідне рішення суду, яке дозволяє прослуховувати журналістів. Щоправда, в єдиному реєстрі досудових розслідувань воно не зареєстроване.
Як так може бути, журналісти "Прямого" намагалися дізнатися у представників ДБР, проте у пресслужбі не відповіли на телефонні дзвінки. Тож ми надіслали відповідний інформаційний запит електронною поштою, на який ми поки що також не отримали відповіді.
Влада тисне на "Прямий" і за допомогою славнозвісного Печерського районного суду Києва. Саме цей суд минулого року продовжив справу про купівлю-продаж каналу та дозволив проводити обшуки на "Прямому". Такі дії суду журналісти розцінили як тиск на свободу слова. Крім того, паралельно з обшуками ДБР тиснула на канал і Нацрада з питань телебачення і радіомовлення, призначаючи на "Прямому" необґрунтовані перевірки.
Источник: https://censor.net/ru/n3279276
Від його імені на сайті можуть будь що повідомляти і єрмак, і подоляк, і чергове мендель.
у нас вообще есть тело которое по недоразумению сейчас носит звание "преЗЕдент"?
Вони нас українців мають за биків
Подивиться на це обличчя, що він має спільного з українським народом?