Зеленський про кадрові перестановки в СБУ: альтернативи реформі Служби немає і не буде

Президент України Володимир Зеленський прокоментував кадрові перестановки в Службі безпеки України.

Про це повідомляється на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

"Жодної альтернативи реформі Служби немає й не буде. Щойно парламент проголосує за реформу, ми маємо почати трансформацію в перший же день, не втрачаючи часу на адаптацію до ухваленого рішення", – сказав Зеленський, коментуючи підписання низки указів про кадрові перестановки в керівництві СБУ в понеділок.

Як наголошується в повідомленні, основною метою Глави держави при прийнятті цих кадрових рішень є забезпечення готовності СБУ до системної трансформації, що відповідає змісту реформи відомства. Відповідний законопроєкт опрацьовується у Верховній Раді.

При цьому, за словами президента, вже зараз робота СБУ має посилюватися з урахуванням майбутніх змін, оскільки держава потребує набагато інтенсивнішої діяльності СБУ у виконанні поставлених законом завдань.

"Друге завдання – суттєва активізація боротьби з контрабандою. Темп роботи проти контрабанди, який бачимо зараз, не може нікого влаштовувати", – наголосив Зеленський.

У повідомленні наголошується, що, за експертними оцінками, внаслідок діяльності контрабандистів держава щороку втрачає до 300 мільярдів гривень, і фундаментом для протидії такій деструктивній ситуації має бути посилення роботи СБУ.

"Конкретний результат має бути відчутний як на кордоні, так і в усіх інституціях держави, що відповідальні за чистоту економічних процесів", – зазначив Зеленський.

Зеленский о кадровых перестановках в СБУ: альтернативы реформе Службы нет и не будет - Цензор.НЕТ 6848
26.07.2021 20:37 Відповісти
Зеленский о кадровых перестановках в СБУ: альтернативы реформе Службы нет и не будет - Цензор.НЕТ 8419
26.07.2021 20:49 Відповісти
Ніякого кумівства, казало воно...

Зеленский о кадровых перестановках в СБУ: альтернативы реформе Службы нет и не будет - Цензор.НЕТ 6431
26.07.2021 20:36 Відповісти
Отвлеченное сравнение стиля работы Рона Клейна (глава администрации Байдена) и Андрея Ермака (глава администрации Зеленского).
Клейн почти не покидает Белый дом. Клейн никогда не сопровождает Байдена в поездках. За всю свою жизнь Клейн только пару раз летал "бортом №1".
Клейн контролирует работу огромного аппарата, обеспечивающего точную работу Президента.

Ермак всегда сопровождает Зеленского, Ермак представляет Зеленского, Ермак работает "именем президента". Работу аппарата Ермак не знает и не интересуется.

Вывод - Клейн контролирует аппарат для президента, что делает его очень важной фигурой.
Ермак контролирует Зеленского, для выполнения не свойственных его должности функций, что делает его очень фигурой-манипулятором.
26.07.2021 20:38 Відповісти
Зеленский о кадровых перестановках в СБУ: альтернативы реформе Службы нет и не будет - Цензор.НЕТ 8419
26.07.2021 20:49 Відповісти
А точнее, кремлёвским смотрящим....
27.07.2021 00:16 Відповісти
- Відтепер Єрмак впливатиме на звільнення чи призначення не усіх радників президента, також цим Указом Президент позбавив радників статусу держслужбовців, та скасував попередні положення про радників, які видав Петро Порошенко

https://24tv.ua/yermak-ne-zmozhe-zvilnyati-priznachati-radnikiv-zelenskogo_n1696059 КЛАЦ

Зеленский о кадровых перестановках в СБУ: альтернативы реформе Службы нет и не будет - Цензор.НЕТ 1594
26.07.2021 20:40 Відповісти
"Какое умное лицо у етого идиота"©
26.07.2021 20:55 Відповісти
26.07.2021 20:58 Відповісти
Так він же не його кум. Просто пиріжки в криворізький булочній разом крали
26.07.2021 21:39 Відповісти
Бо немає альтернативи вмісту відра.
26.07.2021 20:56 Відповісти
Ты зеленый д....л, не служивший нигде, не имеющий понятия об оперативной работе, давай поиграйся со спецслужбой. БАРАН (это аббревиатура)
26.07.2021 20:37 Відповісти
не отстоял баранецкого))

Баканову пока что удается отстоять своего первого заместителя и главу антитеррористического центра Руслана Баранецького от увольнения. Баранецький Руслан Федорови. Ситуация с начальником Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрем Наумовым более сложная.
Ермак обвиняет Наумова в утаивании части доходов от откатов от таможни и перехвате большей части закарпатского кейса.
.Дело в том, что с деньгами у Зеленского и К становится все хуже и все сложнее выплачивать своим депутатам дополнительные вознаграждения. В этой ситуации уход денег в сторону уже рассматривается как политический акт.
26.07.2021 20:37 Відповісти
де він, і що і як сказав? Знову по відосіку? Куди він пропав?
26.07.2021 20:37 Відповісти
голограмма )))) короче...
телепузик - бедосик из видосика...
26.07.2021 20:39 Відповісти
Написано на сайті преЗедента ....
Де і чим займається сам преЗедент невідомо.
Його холуї подоляки вже створюють чергову інформаційну завісу, переймаючись відпочинком ПП.
26.07.2021 20:50 Відповісти
Зеленского нигде не могут найти.... Может в кремле корпоратив какой-нибудь, на котором он развлекает лаптей игрой на рояле? А в Омане не спрашивали? Куда он ещё любит на лыжах с Дерьмаком и семьёй ездить с официальными визитами ?
27.07.2021 00:21 Відповісти
Проявилось чучело?
26.07.2021 20:42 Відповісти
Судьи и сбу - первые враги стране.
26.07.2021 20:43 Відповісти
https://prm.ua/vlada-prodovzhuie-tysk-na-zmi-dbr-pochalo-proslukhovuvaty-spivrobitnykiv-priamoho/ Державне бюро розслідувань продовжує тиск на опозиційні ЗМІ. Зокрема працівники ДБР почали прослуховувати співробітників телеканалу "Прямий". Про це йдеться в відеосюжеті телеканалу (за ссиллю).
З власних джерел редакції "Прямого" стало відомо, що журналістів телеканалу почали прослуховувати слідчі ДБР. Серед тих, за ким будуть цілодобово стежити - Володимир Сташевський, гендиректор каналу. Який заявив: «Ми працюємо чесно. І теперішнє прослуховування - це просто чергова спроба тиснути на телеканал».
Водночас за інформацією наших інсайдерів, ДБР має навіть відповідне рішення суду, яке дозволяє прослуховувати журналістів. Щоправда, в єдиному реєстрі досудових розслідувань воно не зареєстроване.
Як так може бути, журналісти "Прямого" намагалися дізнатися у представників ДБР, проте у пресслужбі не відповіли на телефонні дзвінки. Тож ми надіслали відповідний інформаційний запит електронною поштою, на який ми поки що також не отримали відповіді.
Влада тисне на "Прямий" і за допомогою славнозвісного Печерського районного суду Києва. Саме цей суд минулого року продовжив справу про купівлю-продаж каналу та дозволив проводити обшуки на "Прямому". Такі дії суду журналісти розцінили як тиск на свободу слова. Крім того, паралельно з обшуками ДБР тиснула на канал і Нацрада з питань телебачення і радіомовлення, призначаючи на "Прямому" необґрунтовані перевірки.
26.07.2021 20:43 Відповісти
"Об этом сообщается на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ."

Источник: https://censor.net/ru/n3279276

Від його імені на сайті можуть будь що повідомляти і єрмак, і подоляк, і чергове мендель.
26.07.2021 20:47 Відповісти
У меня дежавю, в рюсне это я видел в 2004-м.
26.07.2021 20:48 Відповісти
Народний спорт української"еліти" біг по граблям
26.07.2021 20:53 Відповісти
Так буде реформа чи альтернатива?
26.07.2021 20:53 Відповісти
В переводе это значит, что клоуну нужны деньги. Платить скотам, "слугам" то бишь.
26.07.2021 20:54 Відповісти
Бородата тьотя Беня руліт, це усі реформи
26.07.2021 20:59 Відповісти
Насколько я знаю СБУ было создано для противостояния иноземным разведкам и антитеррористическая деятельности (а не для контроля контрабанды которая осуществляет таможня)
26.07.2021 21:01 Відповісти
тут я соглашусь. действительно альтернативы этой безальтернативной реформы мыролюбного сбу нет.
26.07.2021 21:05 Відповісти
рехвормы согласно зе - это кадровые перестаноффки
26.07.2021 21:09 Відповісти
Так кадры всё хуже и хуже. Где он их находит?
26.07.2021 21:28 Відповісти
куда пропал брауни? после грузии его не видно. на детоксе до сих пор? или в отпуск очередной укатил? зеленка тоже не появляется на людях
у нас вообще есть тело которое по недоразумению сейчас носит звание "преЗЕдент"?
26.07.2021 21:12 Відповісти
Зеленский о кадровых перестановках в СБУ: альтернативы реформе Службы нет и не будет - Цензор.НЕТ 8305
26.07.2021 21:15 Відповісти
Що можна Зевсу, не можна бику!
Вони нас українців мають за биків
Подивиться на це обличчя, що він має спільного з українським народом?
26.07.2021 21:43 Відповісти
воно такий вумний....вагнерівців злив...аж страшно!
26.07.2021 21:15 Відповісти
Зеленский о кадровых перестановках в СБУ: альтернативы реформе Службы нет и не будет - Цензор.НЕТ 7598
26.07.2021 21:19 Відповісти
Зеля всякую туфту в госструктурах проводимую своих личных целях называет "реформой".
26.07.2021 21:26 Відповісти
Зеля старій ЧеКист,....старше Дзержинского и прочих краснопузіх баранов Мацковіі
26.07.2021 21:32 Відповісти
Как говно не перемешивай, оно всё равно останется говном.
26.07.2021 21:32 Відповісти
Арестович кстати встречался с Владиславов Сурковым в Москве в 2003 году,будучи старлеем ГРУ МО Украины..., о чем была беседа Арестович не рассказал до сих пор...
26.07.2021 21:35 Відповісти
Зеленський і реформи ,це щось із ряду фантастики .
26.07.2021 21:35 Відповісти
Штирлиц,у вас УСы и Парик явно не Козака Запорожской Сечи...,это я в Голливуде скомуниздил товаристчЗеленський про кадрові перестановки в СБУ: альтернативи реформі Служби немає і не буде - Цензор.НЕТ 8119 Мюллер
26.07.2021 21:44 Відповісти
Зеленський про кадрові перестановки в СБУ: альтернативи реформі Служби немає і не буде - Цензор.НЕТ 7692
26.07.2021 21:48 Відповісти
Зеленський про кадрові перестановки в СБУ: альтернативи реформі Служби немає і не буде - Цензор.НЕТ 8011
26.07.2021 21:52 Відповісти
Надо обязательно прописать, что СБУшник не может становиться президентом ДНР или ЛНР, в крайнем случае, комбатом "Востока". Но это максимум. И его звание в ФСБ не должно превышать аналогичное в СБУ.
26.07.2021 22:09 Відповісти
Зелений зрадник! Буде сидіти, пісюнець!
26.07.2021 22:30 Відповісти
Підрахуйте статистику звільнених та скорочених в запас профі від капітана до підполковника в СБУ,СВР,УДОУ і ви жахнетесь! Я кажу не про пузатих дибілів, а саме профі та проукраїнських офіцерів!
26.07.2021 22:37 Відповісти
правильно.
27.07.2021 05:52 Відповісти
 
 