Зеленський про кадрові перестановки в СБУ: альтернативи реформі Служби немає і не буде

Президент України Володимир Зеленський прокоментував кадрові перестановки в Службі безпеки України.

Про це повідомляється на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

"Жодної альтернативи реформі Служби немає й не буде. Щойно парламент проголосує за реформу, ми маємо почати трансформацію в перший же день, не втрачаючи часу на адаптацію до ухваленого рішення", – сказав Зеленський, коментуючи підписання низки указів про кадрові перестановки в керівництві СБУ в понеділок.

Як наголошується в повідомленні, основною метою Глави держави при прийнятті цих кадрових рішень є забезпечення готовності СБУ до системної трансформації, що відповідає змісту реформи відомства. Відповідний законопроєкт опрацьовується у Верховній Раді.

При цьому, за словами президента, вже зараз робота СБУ має посилюватися з урахуванням майбутніх змін, оскільки держава потребує набагато інтенсивнішої діяльності СБУ у виконанні поставлених законом завдань.

"Друге завдання – суттєва активізація боротьби з контрабандою. Темп роботи проти контрабанди, який бачимо зараз, не може нікого влаштовувати", – наголосив Зеленський.

У повідомленні наголошується, що, за експертними оцінками, внаслідок діяльності контрабандистів держава щороку втрачає до 300 мільярдів гривень, і фундаментом для протидії такій деструктивній ситуації має бути посилення роботи СБУ.

"Конкретний результат має бути відчутний як на кордоні, так і в усіх інституціях держави, що відповідальні за чистоту економічних процесів", – зазначив Зеленський.