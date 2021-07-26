ВАКС відправив під арешт адвоката, якого разом із заступником голови Харківської облради зловили на хабарі понад 1 млн грн, - САП

Обрано запобіжний захід адвокату - пособнику заступника голови Харківської облради. Їх спіймали на хабарі понад 1 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку Спеціальної антикорупційної прокуратури.

"25 липня 2021 року за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду обрав запобіжний захід адвокату - пособнику заступника голови Харківської облради, якого разом із чиновником викрили на вимаганні та отриманні 1 млн 50 тис. гривень неправомірної вигоди від директора комунального підприємства за незвільнення його із займаної посади.

За рішенням суду до адвоката застосовано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 60 діб - до 20.09.2021.

Водночас, суд визначив підозрюваному заставу в розмірі 713 700 гривень, в разі внесення якої на адвоката буде покладено низку процесуальних обов'язків", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 22 липня детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП затримали заступника голови Харківської облради і його спільника-адвоката під час одержання 350 тис. грн - останньої частини з хабара в 1 млн 50 тис. грн. За ці гроші фігуранти обіцяли залишити на посаді директора комунального підприємства.

23 липня Генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру обом затриманим за ч. 4 ст. 368 (неправомірна вигода) КК України. Вона також дала зрозуміти, що затриманий заступник голови облради є представником партії влади. У глави Харківської облради три заступники і перший заступник. Один із них - Андрій Малиш - є представником партії "Слуга народу".

24 липня суд відправив під арешт з альтернативою застави в 4,75 млн грн спійманого на хабарі заступника голови Харківської облради.