ВАКС відправив під арешт адвоката, якого разом із заступником голови Харківської облради зловили на хабарі понад 1 млн грн, - САП

Обрано запобіжний захід адвокату - пособнику заступника голови Харківської облради. Їх спіймали на хабарі понад 1 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку Спеціальної антикорупційної прокуратури.

"25 липня 2021 року за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду обрав запобіжний захід адвокату - пособнику заступника голови Харківської облради, якого разом із чиновником викрили на вимаганні та отриманні 1 млн 50 тис. гривень неправомірної вигоди від директора комунального підприємства за незвільнення його із займаної посади.

За рішенням суду до адвоката застосовано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 60 діб - до 20.09.2021.

Водночас, суд визначив підозрюваному заставу в розмірі 713 700 гривень, в разі внесення якої на адвоката буде покладено низку процесуальних обов'язків", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 22 липня детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП затримали заступника голови Харківської облради і його спільника-адвоката під час одержання 350 тис. грн - останньої частини з хабара в 1 млн 50 тис. грн. За ці гроші фігуранти обіцяли залишити на посаді директора комунального підприємства.

Читайте також: Венедіктова підписала повідомлення про підозру заступнику голови Харківської облради та адвокату, які вимагали хабар за працевлаштування

23 липня Генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру обом затриманим за ч. 4 ст. 368 (неправомірна вигода) КК України. Вона також дала зрозуміти, що затриманий заступник голови облради є представником партії влади. У глави Харківської облради три заступники і перший заступник. Один із них - Андрій Малиш - є представником партії "Слуга народу".

24 липня суд відправив під арешт з альтернативою застави в 4,75 млн грн спійманого на хабарі заступника голови Харківської облради.

хабар (4792) облрада (285) Харків (5875) Харківщина (6054)
Бидло, як тобі живеться з подоланою корупцією? А гаїшники в кущах тобі як? Чи здешевшала вже твоя комуналка, бидлан? Як справи з курсом валют? Вже по вісім? А давно? Як там зарплати? Вже 4к доларів на місяць? Війну вже зупинили? Руки відрубані? Олігархи вже в тюрмах? Ггг
показати весь коментар
26.07.2021 21:41 Відповісти
Когда я вижу, как ты воруешь,
Малыш, ты меня волнуешь..

мы видели тебя в гробу,
мы - весь коллектив НАБУ))
показати весь коментар
26.07.2021 21:42 Відповісти
Галімий популізм та гра на лохторат 73% х@есосів. Будь-яки заяви починаючи з "ми ух... як перевіремо", "ми як ух... зробимо" тому є яскравий маркер. Зєчмо, доречі, теж в таке ********.
показати весь коментар
26.07.2021 21:47 Відповісти
Тепер заплатить 1 мільйон та на волю з прибутком.
показати весь коментар
26.07.2021 21:43 Відповісти
Ще ніколи українці так не надіялись на кокоїн)))
показати весь коментар
26.07.2021 21:44 Відповісти
Есть мер золотой батон, который ровно ходит и уничтожает граждан, полиция Чернигова уже чмырдяи консеннве, что не секрет, спасибо жителям Чернигова за мера быдло
показати весь коментар
26.07.2021 22:03 Відповісти
А этот малыш на свободе,а адвоката закрыли!
показати весь коментар
27.07.2021 09:43 Відповісти
 
 