Сім поїздів затримуються з відправленням із Києва у зв'язку з аварією в електромережі, - "Укрзалізниця"

Сім поїздів затримуються з відправленням із Києва у зв'язку з аварією в електромережі, - "Укрзалізниця"

Сім поїздів відстають від графіка відправлення з Києва через аварійне відключення напруги в електромережі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу АТ "Укрзалізниця".

Зокрема затримуються поїзди: №10 Київ - Маріуполь (+57 хв); №228 Київ - Бердянськ (+50 хв); №12 Київ - Новоолексіївка (+50 хв); №44 Чернігів - Івано-Франківськ (+53 хв); №81 Київ - Ужгород (+32 хв); №116/136 Київ - Бердянськ, Авдіївка (25 хв); №49 Київ - Трускавець (+15 хв).

В "Укрзалізниці" обіцяють докласти максимальних зусиль для скорочення відставання потягів від графіка.

Читайте також: 15 поїздів затримуються через негоду, - "Укрзалізниця". СПИСОК

73% ЗЕх@есос Лещенко и Укрзализниця

Семь поездов задерживаются с отправлением из Киева в связи с аварией в электросети, – "Укрзализныця" - Цензор.НЕТ 9162
26.07.2021 22:12 Відповісти
ДТЕК "Ахметова" перейшов від здачі на брухт мереж Укртелекому (вже вирізав всі АТС та кабелі) до ЛЕП та ТЕС. Замки ж треба купувати....
26.07.2021 22:12 Відповісти
Не виріже він, виріжуть "мєталісти-черепашки"
26.07.2021 22:20 Відповісти
вы будете не сильно удивлены если узнаете что в свое время укртелекому запретили внедрять gsm? зарабатывать должны только свои.
26.07.2021 22:30 Відповісти
Да і куй на них , слуги потягами не їздять
26.07.2021 22:31 Відповісти
А перейти на тепловозы, слабо?
26.07.2021 22:49 Відповісти
"По данным следствия, группа чиновников УЗ систематически разворовывала горюче-смазочные материалы государственного предприятия. Они дважды в день - утром и вечером откачивали из маневровых тепловозов топливо. Таким образом присваивалось от 15 до 30 тонн ежемесячно (то есть до тонны топлива в день - Ред.), которые работники реализовывали. По результатам проведенных негласных следственных действий, в форме контроля за совершением преступления в виде оперативной закупки, у них приобретено 200 литров похищенного топлива", - говорится в сообщении. https://www.gp.gov.ua/ua/news?_m=publications&_t=rec&id=300384&fbclid=IwAR0caP8KWwM1vsCk7TEC2n7jFTY9qm04KkqAbXa5YE4rSC2SioXCnAQMYLo
26.07.2021 23:33 Відповісти
та да, ток это называется "украли все что можно", а не авария на электросети!!!
27.07.2021 00:01 Відповісти
 
 