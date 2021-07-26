Сім поїздів затримуються з відправленням із Києва у зв'язку з аварією в електромережі, - "Укрзалізниця"
Сім поїздів відстають від графіка відправлення з Києва через аварійне відключення напруги в електромережі.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу АТ "Укрзалізниця".
Зокрема затримуються поїзди: №10 Київ - Маріуполь (+57 хв); №228 Київ - Бердянськ (+50 хв); №12 Київ - Новоолексіївка (+50 хв); №44 Чернігів - Івано-Франківськ (+53 хв); №81 Київ - Ужгород (+32 хв); №116/136 Київ - Бердянськ, Авдіївка (25 хв); №49 Київ - Трускавець (+15 хв).
В "Укрзалізниці" обіцяють докласти максимальних зусиль для скорочення відставання потягів від графіка.
