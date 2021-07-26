Головні новини 26 липня: кадрові перестановки в СБУ, Семенченко знову в СІЗО

Зеленський звільнив Баранецького, Мамедов пішов у відставку сам, Семенченка знову відправили в СІЗО, вагітним жінкам дозволили робити щеплення від ковіда, - головні новини України та світу 26 липня.

Загострення на Донбасі

Від початку доби на Донбасі - 10 обстрілів, поранень зазнали 7 українських військовослужбовців, зокрема жінки. Один поранений - у важкому стані. З цього приводу хотіли скликати екстрене засідання ТКГ, але це неможливо - представники ОБСЄ перебувають у відпустках.

Кадрові перестановки в СБУ

Руслана Баранецького звільнено з посади першого заступника голови СБУ і звільнено від виконання обов'язків керівника Антитерористичного центру при СБУ. Тепер обидві ці посади обіймає Сергій Андрущенко - раніше він був заступником глави СБУ. Також звільнені: перший заступник голови СБУ Малюк, начальник департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Олексій Корнійчук і начальник управління СБУ в Чернівецькій області Віталій Монастирецький.

Сам Зеленський пояснив, що мета цих перестановок - забезпечення готовності СБУ до системної трансформації. "Жодної альтернативи реформі Служби немає і не буде", - пояснив Зеленський.

Відставка Мамедова

Гюндуз Мамедов подав у відставку з посади заступника генерального прокурора.

"Керівництво Офісу генерального прокурора свідомо створило складні умови роботи і всіляко блокує виконання Мамедовим своїх посадових обов'язків, систематично здійснюючи тиск на нього, що повністю нівелює основоположні принципи незалежності прокурора", - пояснили його адвокати.

Семенченко знову в СІЗО

Міру запобіжного заходу колишньому нардепу змінив Солом'янський суд. Суддя задовольнив клопотання СБУ. У СІЗО Семенченко має провести як мінімум 60 днів.

Нові підозри організаторам B2B Jewelry

СБУ провела низку обшуків у Києві, Київській, Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Івано-Франківській, Одеській, Харківській та Черкаській областях і задокументувала нові факти шахрайства. Чотирьом кураторам фінансової піраміди повідомили про підозру.

Поліцейський з Ізмаїла напозичав у колег $300 тис. Його знайшли повішеним

Спочатку ЗМІ повідомили про зникнення заступника начальника управління патрульної поліції Ізмаїла Івана Митькина. Журналісти писали, що він позичив у колег $300 тис. для закупівлі врожаю зернових, а потім перестав виходити на зв'язок. Незабаром Митькина знайшли повішеним у парку в Одесі. Поліція розслідує справу про самогубство, веде службове розслідування.

Українську тріатлоністку Єлістратову усунули за день до змагань

Юлія Єлістратова не зможе взяти участь у змаганнях в Токіо - її відсторонила Всесвітня агенція з тестування. Деталей не повідомляють.

Оцінками в молодших класах будуть не бали, а букви

Результати досягнень учнів позначатимуть буквами "початковий" (Н), "середній" (С), "достатній" (Д), "високий" (В).

Вагітним жінкам можна робити щеплення

"Клінічні дослідження підтверджують, що у вакцинованих вагітних не було виявлено жодних негативних наслідків щеплення від COVID-19. Вакцина не шкодить здоров'ю матері і дитини. COVID-19 є небезпечною хворобою для вагітних, оскільки це може призвести до передчасних пологів або переривання вагітності", - розповіли в МОЗ.