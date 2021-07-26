У фракції ОПЗЖ Харківської облради підтвердили, що на мільйонному хабарі затримали Андрія Малиша, виключати його поки не будуть

Доки у суді не доведуть провини заступника голови Харківської облради Андрія Малиша, "Опозиційна платформа — За життя", яку він представляє, не розглядатиме питання про його виключення з фракції.

Про це Суспільному сказав голова фракції ОПЗЖ у Харківській облраді Сергій Гладкоскок, передає Цензор.НЕТ. Він підтвердив, що затриманий Андрій Малиш.

"Дійсно, так. Із засобів масової інформації я почув, що є запобіжний захід — тримання під вартою, є застава. Наразі вирішується питання щодо перебування його в СІЗО", — сказав Гладкоскок.

"Жодна особа не може бути визнана винною без рішення суду. Коли рішення набере законної сили, тоді ми можемо вирішити питання стосовно винуватості особи або перебування його у фракції. У цьому випадку я не розглядав інформацію ЗМІ, щоб виносити на розгляд фракції, у нас немає офіційної інформації", — додав він.

За даними видання, Андрій Малиш — один з чотирьох заступників голови Харківської облради.

На запитання, чи вплине відсутність одного із заступників голови облради на її роботу, Гладкоскок відповів: "Є розподіл обовязків, підписаний головою облради. Окрім Малиша, є ще три заступники. Якщо один захворіє, у відпустці або інше, його обов'язки виконує інший заступник. Головою облради буде прийняте рішення щодо виконання його обов'язків іншим заступником".

До сфери відповідальності Малиша належать комунальне господарство, земельні питання та питання агропромислового комплексу, уточнив Гладкоскок.

42-річного Андрія Малиша обрали депутатом Харківської облради VIII скликання на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року. Заступником голови облради обрали на першій сесії - 11 грудня 2020 року.

Нагадаємо, 22 липня детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП затримали заступника голови Харківської облради і його спільника-адвоката під час одержання 350 тис. грн - останньої частини з хабара в 1 млн 50 тис. грн. За ці гроші фігуранти обіцяли залишити на посаді директора комунального підприємства.

23 липня Генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру обом затриманим за ч. 4 ст. 368 (неправомірна вигода) КК України. Вона також дала зрозуміти, що затриманий заступник голови облради є представником партії влади.

24 липня суд відправив під арешт з альтернативою застави в 4,75 млн грн спійманого на хабарі заступника голови Харківської облради, на наступний день - його пособника-адвоката.