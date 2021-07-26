УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8515 відвідувачів онлайн
Новини Хабарники
6 100 35

У фракції ОПЗЖ Харківської облради підтвердили, що на мільйонному хабарі затримали Андрія Малиша, виключати його поки не будуть

У фракції ОПЗЖ Харківської облради підтвердили, що на мільйонному хабарі затримали Андрія Малиша, виключати його поки не будуть

Доки у суді не доведуть провини заступника голови Харківської облради Андрія Малиша, "Опозиційна платформа — За життя", яку він представляє, не розглядатиме питання про його виключення з фракції.

Про це Суспільному сказав голова фракції ОПЗЖ у Харківській облраді Сергій Гладкоскок, передає Цензор.НЕТ. Він підтвердив, що затриманий Андрій Малиш.

"Дійсно, так. Із засобів масової інформації я почув, що є запобіжний захід — тримання під вартою, є застава. Наразі вирішується питання щодо перебування його в СІЗО", — сказав Гладкоскок.

"Жодна особа не може бути визнана винною без рішення суду. Коли рішення набере законної сили, тоді ми можемо вирішити питання стосовно винуватості особи або перебування його у фракції. У цьому випадку я не розглядав інформацію ЗМІ, щоб виносити на розгляд фракції, у нас немає офіційної інформації", — додав він.

За даними видання, Андрій Малиш — один з чотирьох заступників голови Харківської облради.

Читайте також: Суд відправив під арешт з альтернативою застави в 4,75 млн грн спійманого на хабарі заступника голови Харківської облради, - САП. ФОТО

На запитання, чи вплине відсутність одного із заступників голови облради на її роботу, Гладкоскок відповів: "Є розподіл обовязків, підписаний головою облради. Окрім Малиша, є ще три заступники. Якщо один захворіє, у відпустці або інше, його обов'язки виконує інший заступник. Головою облради буде прийняте рішення щодо виконання його обов'язків іншим заступником".

До сфери відповідальності Малиша належать комунальне господарство, земельні питання та питання агропромислового комплексу, уточнив Гладкоскок.

42-річного Андрія Малиша обрали депутатом Харківської облради VIII скликання на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року. Заступником голови облради обрали на першій сесії - 11 грудня 2020 року.

Нагадаємо, 22 липня детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП затримали заступника голови Харківської облради і його спільника-адвоката під час одержання 350 тис. грн - останньої частини з хабара в 1 млн 50 тис. грн. За ці гроші фігуранти обіцяли залишити на посаді директора комунального підприємства.

Читайте також: Венедіктова підписала повідомлення про підозру заступнику голови Харківської облради та адвокату, які вимагали хабар за працевлаштування

23 липня Генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру обом затриманим за ч. 4 ст. 368 (неправомірна вигода) КК України. Вона також дала зрозуміти, що затриманий заступник голови облради є представником партії влади.

24 липня суд відправив під арешт з альтернативою застави в 4,75 млн грн спійманого на хабарі заступника голови Харківської облради, на наступний день - його пособника-адвоката.

Автор: 

хабар (4792) облрада (285) Харків (5875) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (498)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
"Никто не может быть признан виновным без решения суда. Когда решение вступит в законную силу, тогда мы можем решить вопрос о виновности лица или пребывания во фракции. В этом случае я не рассматривал информацию СМИ, чтобы выносить на рассмотрение фракции, у нас нет официальной информации ", - добавил он.

Иллюстрация к слову "словоболудие".
показати весь коментар
26.07.2021 22:30 Відповісти
+6
Там все такие,РЫГИОНАЛЫ.
Волчья путинская стая.
показати весь коментар
26.07.2021 22:31 Відповісти
+6
Зеленский пропал...с 23 числа его не могут найти...,каже Тарас Березовец...
показати весь коментар
26.07.2021 22:44 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Виключати, якщо не поділиться
показати весь коментар
26.07.2021 22:29 Відповісти
він сказав, що більше так не буде.
показати весь коментар
26.07.2021 22:38 Відповісти
Достойный член "достойнейшей" полит силы предателей ,воров и бандюков.
А еще меня умиляет- без суда обвинять не будем. Без суда у нас можно обвинять Порошенко во всех преступлениях- мира, и считать это правильным и совсем не стесняться.
показати весь коментар
27.07.2021 00:05 Відповісти
"Никто не может быть признан виновным без решения суда. Когда решение вступит в законную силу, тогда мы можем решить вопрос о виновности лица или пребывания во фракции. В этом случае я не рассматривал информацию СМИ, чтобы выносить на рассмотрение фракции, у нас нет официальной информации ", - добавил он.

Иллюстрация к слову "словоболудие".
показати весь коментар
26.07.2021 22:30 Відповісти
Там все такие,РЫГИОНАЛЫ.
Волчья путинская стая.
показати весь коментар
26.07.2021 22:31 Відповісти
Такі ото санкції проти Мертвечука, фейкові.
показати весь коментар
26.07.2021 22:50 Відповісти
А судьи кто?...
показати весь коментар
26.07.2021 22:32 Відповісти
Можливо відкупиться, тоді виключати не будуть.
показати весь коментар
26.07.2021 22:34 Відповісти
Як його "виключати", якщо Товмасяна уроди прислуг також відмовляються здавати?
показати весь коментар
26.07.2021 22:35 Відповісти
Це ж для них норма!
показати весь коментар
26.07.2021 22:36 Відповісти
Зачем сироту исключать так старался себя незабыть и москалям нравиться.
показати весь коментар
26.07.2021 22:36 Відповісти
зачем его исключать из фракции ОПЗЖ?! Надо все ОПЗЖ исключить из украинского политикума!
показати весь коментар
26.07.2021 22:39 Відповісти
И как же это сделать?
показати весь коментар
27.07.2021 00:27 Відповісти
легко.. как три канала отключить.. жмём на клавишу - политическая целесообразность и вуаля
показати весь коментар
27.07.2021 06:15 Відповісти
И что это за клавиша такая?
показати весь коментар
27.07.2021 14:39 Відповісти
заместитель погорел, председатель не при делах
для этого замы и нужны
показати весь коментар
26.07.2021 22:40 Відповісти
и действительно, зачем исключать? подумаешь взятка...
в конце концов партии зеленского слуга народа можно брать взятки, а опзж что нет?
показати весь коментар
26.07.2021 22:43 Відповісти
Зеленский пропал...с 23 числа его не могут найти...,каже Тарас Березовец...
показати весь коментар
26.07.2021 22:44 Відповісти
Мавзолейные,верните Зелю...,хватит что вы Индюковича похитили в Ростов ночью 21 февраля 2014 года...
показати весь коментар
26.07.2021 22:45 Відповісти
....он ведь взял миллион -
потому что - За Жизнь...
показати весь коментар
26.07.2021 22:48 Відповісти
"ЗаЖОП" - кремлівські калоїди.
показати весь коментар
26.07.2021 22:49 Відповісти
Если из ОПЗЖ исключить всех взяточников,воров, грабителей, мошенников и предателей, то там просто никого не будет!
показати весь коментар
26.07.2021 22:49 Відповісти
пипец в стране гныдник !
показати весь коментар
26.07.2021 22:52 Відповісти
Если опзж заменить на европейскую солидарность, то так и будет!
показати весь коментар
27.07.2021 00:28 Відповісти
Риги такі риги... Он невінават. А харьків"яни знову оберуть собі чергове ригівське лайно.
показати весь коментар
26.07.2021 22:53 Відповісти
ну так все.... чого виключати??? Взяв, так І взяв... І ЩО?
показати весь коментар
26.07.2021 22:54 Відповісти
Во фракции ОПЗЖ Харьковского облсовета подтвердили, что на миллионной взятке задержан Андрей Малыш, исключать его пока не будут - Цензор.НЕТ 6243Конечно -
это честный и благородный человек .
Все старался для партии.
В Китае такого бы расстреляли перед футбольным матчем .
Для ботов -
читаем в инете статью - Казни миллионеров в Китае.
показати весь коментар
26.07.2021 22:57 Відповісти
С тем быдлостадлом что сформировалось в городе с давних лет что либо творить запросто. Запрягай----катайся! Спишут любые преступления---лишь бы поровну всем пообещай пайку раздавать.
показати весь коментар
26.07.2021 22:58 Відповісти
Азиров Индюкович Пшонка Захарченко и Якименко покинули Украину из айропорта Симферополь одним рейсом,под охраной спецназа Путлера "Вымпел",,,а по факту за ними прилетал борт Патрушева,....который был в айропорту Буэнос-Айреса ...с Аргентинской Мукой из Колумбии...,Боюсь что Зелю скомуниздил тот же РАБссиянский спецназ "Вымпел"...
показати весь коментар
26.07.2021 23:00 Відповісти
було би за щастя, якщо б насправді...
показати весь коментар
26.07.2021 23:24 Відповісти
Так "за життя" ж крав. Навіщо ж його виключати з партії. Сралін он теж грабував начебто для партії. То майбутня "велика людина" у партійному керівництві.
показати весь коментар
26.07.2021 23:44 Відповісти
Як на мене, якщо був в ригоанальній, ожопепешній шлюхонарідній або комунячий партії - можна автоматом давати 25 років з конфіскацією всього до 3 коліна родичів. І той партєєц знатиме за що, і всі знатимуть. Тут не потрібні інші докази, навіть зайві.
показати весь коментар
26.07.2021 23:50 Відповісти
Зеленского нигде не могут найти.... Может в кремле корпоратив какой-нибудь, на котором он развлекает лаптей игрой на рояле? А в Омане не спрашивали? Куда он ещё любит на лыжах с Дерьмаком и семьёй ездить с официальными визитами ?
показати весь коментар
27.07.2021 00:11 Відповісти
берёт по чину, исключать не будут.
показати весь коментар
27.07.2021 06:01 Відповісти
Исключать не обязательно-главное посадить. Желательно всю фракцию хутинских пуесосов
показати весь коментар
27.07.2021 09:01 Відповісти
 
 