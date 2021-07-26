Мінцифри про визнання COVID-сертифікатів: Україна проходить технічну валідацію, потім буде ще два етапи

Подорожувати з українськими COVID-сертифікатами за кордон можна буде після завершення технічної валідації українських документів та їхнього політичного визнання іншими урядами.

Про це повідомили Суспільному в Мінцифри, інформує Цензор.НЕТ.

"Наразі триває процес визнання COVID-сертифікатів ЄС (Євросоюзом). Нам надіслали чекліст, за яким маємо самостійно пройти перевірку на відповідність наших сертифікатів їхнім вимогам", — повідомили у пресцентрі відомства.

Після проходження технічної валідації українського рішення з боку ЄС завершиться і бета-тест українських COVID-сертифікатів.

Водночас точні дати наразі невідомі, оскільки Україна залежить від того, як триватиме процес в ЄС.

"На Україну чекає трьохетапний процес технічної валідації та підключення до довірчої мережі. Після цього ще визнання на політичному рівні", — повідомили у міністерстві.

У відомстві також зазначили, що наразі країни вперше опинилися у ситуації, коли вони мають за короткий термін напрацювати універсальні системи обміну інформацією, домовитись про взаємодію, протестувати інновації.

Нагадаємо, раніше в Нацслужби здоров'я заявили, що період бета-тестування COVID-сертифікатів у мобільному додатку "Дія" незабаром закінчується і з'явиться можливість їх завантаження для всіх вакцинованих користувачів.