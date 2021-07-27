Два десятки військових навчань провела Росія в окупованому Криму за пів року, - Кримськотатарський ресурсний центр

За перше півріччя Росія в окупованому Криму провела 20 військових навчань за участю 23 850 військовослужбовців і понад 1 900 одиниць бойової техніки.

Такі дані в ефірі телеканалу "Дом" озвучив глава Кримськотатарського ресурсного центру Ескендер Барієв, передає Цензор.НЕТ.

Кримськотатарський ресурсний центр збирає факти порушень на окупованому півострові, зокрема, за темою мілітаризації. Вже узагальнена ситуація за пів року.

"За нашими підрахунками (я не претендую на те, що вони ідеальні, можливо, ми щось упустили) за звітний період російська влада 20 разів проводила військові навчання на території окупованого півострова за участю 23 850 військовослужбовців і понад 1 900 одиниць бойової спеціальної техніки. Можливо, техніки було більше, можливо, людей було більше. Але у звіті відбито те, що вдалося зафіксувати нам, ми спираємося на свої джерела", — повідомив Барієв.

Він підкреслив, що мілітаризацію потрібно пов'язувати з ситуацією із правами корінних народів.

"Згідно з Декларацією про права корінних народів, наявність збройних контингентів або військових контингентів на території, де проживають корінні народи, повинні передусім узгоджуватися з корінними народами, з їхнім представницьким органом. Але насправді у нас окупанти не тільки не погоджують, але ще й забороняють представницький орган — Меджліс кримськотатарського народу", — продовжив глава Кримськотатарського ресурсного центру.

Барієв зазначив, що інформацію про порушення в Криму потрібно доносити до всіх міжнародних майданчиків, до політикумів різних країн. Особливо з урахуванням того, що політичний істеблішмент в країнах час від часу оновлюється.

"Нам потрібно про це системно говорити. Нам потрібно інформувати наших партнерів і політиків цих країн. Бо оновлюються парламенти тих чи інших країн, з'являються нові політики. Ці нові політики не завжди володіють повною інформацією. Тому ми повинні системно демонструвати, показувати інформацію в динаміці, що порушення прав людини не зменшуються, а навпаки — з'являються нові тенденції, нові підходи", — резюмував він.