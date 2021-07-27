Два десятки військових навчань провела Росія в окупованому Криму за пів року, - Кримськотатарський ресурсний центр
За перше півріччя Росія в окупованому Криму провела 20 військових навчань за участю 23 850 військовослужбовців і понад 1 900 одиниць бойової техніки.
Такі дані в ефірі телеканалу "Дом" озвучив глава Кримськотатарського ресурсного центру Ескендер Барієв, передає Цензор.НЕТ.
Кримськотатарський ресурсний центр збирає факти порушень на окупованому півострові, зокрема, за темою мілітаризації. Вже узагальнена ситуація за пів року.
"За нашими підрахунками (я не претендую на те, що вони ідеальні, можливо, ми щось упустили) за звітний період російська влада 20 разів проводила військові навчання на території окупованого півострова за участю 23 850 військовослужбовців і понад 1 900 одиниць бойової спеціальної техніки. Можливо, техніки було більше, можливо, людей було більше. Але у звіті відбито те, що вдалося зафіксувати нам, ми спираємося на свої джерела", — повідомив Барієв.
Він підкреслив, що мілітаризацію потрібно пов'язувати з ситуацією із правами корінних народів.
"Згідно з Декларацією про права корінних народів, наявність збройних контингентів або військових контингентів на території, де проживають корінні народи, повинні передусім узгоджуватися з корінними народами, з їхнім представницьким органом. Але насправді у нас окупанти не тільки не погоджують, але ще й забороняють представницький орган — Меджліс кримськотатарського народу", — продовжив глава Кримськотатарського ресурсного центру.
Барієв зазначив, що інформацію про порушення в Криму потрібно доносити до всіх міжнародних майданчиків, до політикумів різних країн. Особливо з урахуванням того, що політичний істеблішмент в країнах час від часу оновлюється.
"Нам потрібно про це системно говорити. Нам потрібно інформувати наших партнерів і політиків цих країн. Бо оновлюються парламенти тих чи інших країн, з'являються нові політики. Ці нові політики не завжди володіють повною інформацією. Тому ми повинні системно демонструвати, показувати інформацію в динаміці, що порушення прав людини не зменшуються, а навпаки — з'являються нові тенденції, нові підходи", — резюмував він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Москвевыдали за "марш в Киеве". Мокшанский телеканал использовал кадры из "Русского марша" для презентации "киевских фашистов" (фото, видео, архив)
https://jagiellonia.org/rosyjski-kanal-telewizyjny-wykorzystal-przedstawienia-kijowskich-faszystow-kadry-w-rosyjskiego-marszu-foto-wideo/ Rosyjski kanał telewizyjny wykorzystał do przedstawienia "kijowskich faszystów" kadry z Rosyjskiego marszu (foto, wideo
Итак, оказывается на ******** фашистские организации разделяют на умеренные, радикальные и запрещенные, и числится их 53 штуки!
Умеренные - 23 организации:
1. Российский общенародный союз - РОС
2. Национально-Демократическая Партия - НДП
3. Новая Сила
4. ЭО Русские
5. Великая Россия - ВР
6. Национал-демократический альянс - НДА
7. Народный собор - НС
8. Русское Имперское Движение - РИД
9. НСР(Национальный Союз России)
10. Собор русского народа - СРН
11. Русское общественное движение - РОД
12. Национальное русское освободительное движение - НРОД
13. Партия защиты российской Конституции «Русь» - ПЗРК «Русь»
14. Национал-патриоты России - НПР
15. Национал-демократическое движение «Русский Гражданский Союз» - НДД РГС
16. Нация Свободы - НС
17. Русское Национал-патриотическое движение
18. Сопротивление
19. Национальная Социалистическая Инициатива - НСИ
20. Конгресс русских общин
21. Реструкт
22. ОД "РАССВЕТ"(Общественное Движение "РАССВЕТ")
23. Национальная организация русских мусульман
Радикальные - 22 организации
1. Народное ополчение имени Минина и Пожарского - НОМП
2. Другая Россия
3. Русский Фронт Освобождения «Память» - РФО «Память»
4. ООПД «Русское национальное единство» - "Гвардия Баркашова"
5. ВОПД «Русское национальное единство» - ВОПД РНЕ
6. Движение «Александр Баркашов»
7. Национально-державная партия России - НДПР
8. Народная национальная партия - ННП
9. Истинное русское национальное единство - ИРНЕ
10. Балтийский Авангард Русского Сопротивления - БАРС
11. Русский объединённый национальный альянс (РОНА)
12. Гвардия Христа
13. Национальный союз - НС
14. Союз православных хоругвеносцев- СПХ
15. Союз русского народа - СРН
16. Северное братство - СБ
17. Чёрная Сотня
18. Движение Парабеллум
19. Национал-социалистическая партия Руси - НСПР
20. Партия Свободы - ПС
21. Русский Образ
22. Национал-синдикалистское наступление - НСН
Запрещенные - 8 организаций
1. Движение против нелегальной иммиграции - ДПНИ
2. Национал-социалистическое общество - НСО
3. Национал-большевистская партия - НБП
4. Славянский союз - СС
5. Фронт национал-революционного действия (ФНРД)
6. Русский общенациональный союз - РОНС
7. Лига обороны Москвы
8. Формат 18
Для чистоты эксперимента посмотрел сколько в Украине. Знаете сколько? Четыре. ЧЕТЫРЕ организации националистического толка, и то фашистами их может считать разве что Киселев!!! Понимаете о чем я? Вот:
1.ВО Свобода
2. Конгресс украинских националистов
3. УНА-УНСО
4. Украинская национальная ассамблея, на базе которой недавно создан Правый Сектор.
И ВСЕ! Так какие еще нужны доказательства? Какие еще нужны аргументы чтобы доказать - современная Россия это и есть Четвертый Рейх?!
Не знаю кто как, а я от такой России хочу быть подальше. И если не на другом континенте, то хотя бы рвы по границе, и десятиметровый забор. Россияне, люди, как вы могли это допустить? Как вы могли в стране, считающей себя победителем фашизма, дать возродиться фашистской гадине?
https://mobile.twitter.com/dmitriypaut Дмитрий https://mobile.twitter.com/dmitriypaut @dmitriypaut https://mobile.twitter.com/dmitriypaut/status/1419506121560268800 16 ч
Вы заметили? Войны то нет! И не нужно просто перестать стрелять, и пусть гибнут эти Украинцы. Можно просто перестать о ней говорить, упоминать.
Зеля - смеётся...и ему в ответ - улыбаются !
руSSкому міру повірити....себе обманути!!