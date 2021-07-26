УКР
Жителів ОРДЛО примушують отримувати паспорти РФ, погрожуючи звільненнями і "розмовами" в "МГБ", - правозахисники

Окупанти в окремих районах Донецької і Луганської областей (ОРДЛО) примушують жителів оформляти паспорти РФ. За відмову погрожують санкціями.

Про це повідомив у Facebook правозахисник, засновник організації "Східна правозахисна група" Павло Лисянський, передає Цензор.НЕТ.

"НЗФ "ЛНР" і "ДНР" мають забезпечити явку на вибори в Держдуму РФ на рівні 75% від кількості виданих паспортів РФ (це приблизно 550 тис.)", - написав він.

За даними "Східної правозахисної групи", з 1 серпня 2021 року на підприємствах, розташованих на території ОРДЛО і контрольованих НЗФ, буде посилено санкції щодо подачі документів на паспорти РФ працівниками підприємств, а також своєчасне їх отримання.

Читайте також: Гармаш про кількість російських паспортів у громадян України на окупованому Донбасі: Цифра не є критичною. ВIДЕО

"Такі дії НЗФ "ЛНР" і "ДНР" зумовлені завданням кураторів від Кремля, а також політтехнологів від РФ, які намагаються виконати завдання і збільшити кількість жителів ОРДЛО, які отримали паспорти РФ для підвищення явки на голосування", - пояснив Лисянський.

За даними правозахисників, санкції полягають у тому, що:

- працівників, які не оформили чи не подали заявку на оформлення паспорта РФ, звільнятимуть з підприємств і установ, які входять під контроль НЗФ;

- з людьми, які відмовляються від отримання паспорта РФ, проводитимуть профілактичні розмови в місцевих відділеннях "МГБ" НЗФ;

- підприємцям погрожують анулюванням підприємницьких "патентів" в ОРДЛО.

На окупованому Донбасі діє 66 пунктів збору документів на отримання паспорта РФ і 8 пунктів видачі паспортів РФ у Ростовській області.

Исторический экскурс.
На Донбассе распространен такой термин, как "воскресные дети".
После войны на Донбасс требовались "рабочие руки" - восстанавливать порушенную немцами угольную промышленность. Кроме уголовников и предателей, так милых сердцу электората "Партии регионов"
на Донбасс массово свозили и иных приверженцев физического труда - любителей помахать лопатой на свежем воздухе с двумя неполными классами образования. Работа находилась для всех - днем пролетарии разгребали говны, а вечерами массово напивались и убывали в вытрезвители, где, окруженные душевным теплом и медикаментозным вмешательством, культурно отдыхали в теплой компании таких же пьяных идиотов. Но первое место среди ценителей обильных возлияний уверенно держали духовные наследники Алексея Стаханова.
В пятницу вечером та часть контингента, которая в криминальных сводках числилась "шахтерами", массово вылезала из шахт и, побросав отбойные молотки и каски, стремглав неслась прямо к магазину, где моментально отоваривалась горячительным на все предстоящие выходные. Зверская часть купленного выпивалась прямо на месте и занюхивалась рукавом - не бояре, чай, перебьёмся! К чудом дотащенному домой стремительно готовилась экспериментальная закуска и начинался восторг души. Всю субботу шахтер с сожительницей адски бухали, хором распевая "Спят курганы темные" и "Губит людей не пиво", а в воскресенье решительно отринув алкогольный угар переходили к т.н. "плотским утехам". Чутка опохмелившись и обмахнув с хера угольную пыль, наш герой мастерски заправлял под хвост своей милой - такой же пропитой дегенератке - и, булькая рассолом, жарил боевую подругу от всей пролетарской души - вдумчиво и безкомпромисно. Разве что на гармошке не играл.
Спустя 9 месяцев к радости родителей на свет появлялся наследник, надежно защищенный от военкомата и маршевых рот звучным диагнозом "умственная недостаточность". В медицинских кругах в строгом соответствии с днем зачатия данный тип граждан стал именоваться "воскресные дети", со всеми вытекающими. Когда количество подобных наследников перевалило за определенный порог власть очухалась и продажу водки чуток подсократила. Но было поздно. Родились дебилы - электорат Партии Рабов и Таёжного Союза.
Жителей ОРДЛО принуждают получать паспорта РФ, угрожая увольнениями и "беседами" в "МГБ", - правозащитники - Цензор.НЕТ 6121
Аж прямо плакати хочеться! бідненькі! Наче не про це вони мріяли, коли горлопанили "євнуховощ наш презервадент" і потім "путєн (*****) ввєді"
Ага как "заставляли" в 2004 году угрожать выходом их состава Украины как "понуждали" звать Путин прийти и спаси нас...суки там все 100% а не жертвы....
Там желающих полно и без всяких санкций.
Текст хорош. Но только "беСкомпромиссный".
все правильно кроме, как "восстанавливать порушенную немцами угольную промішленность" - рушили, рвали и уничтожали промішленность, как впрочем и Крещатик с пол- Киевом" - красные коммуно-фашисты.
Ну ты и мразь! Писать такую муйню!
Десь в 2008 бував частенько в Донецькій області. І в Краматорску бачив сам не раз. Закінчується зміна на ... яка різниця якому заводі. Повалив пролєтарій з роботи. але не додому. Спершу в ганделик, що на другому боці дороги, просто навпроти прохідної. Майже без виключень, всі туди. Друга картина. завод феросплавів, там же. Мені казали телефон з собою не брати. Взяв сдуру - спалив свій безвідмовний алкатель 403. Повзають по звалищу люди, щочь довбуть. Питаю - що мов таке? Це, каже, з відходів лиття виколупують ферити. По 5 доларів за кг здають. Я здивувався, чого, мовляв, такі злидні? Так їх через рік нікого не буде, передохнуть від канцеру, каже один з замів директора. Третя історія - Пролєтарка (виїзд на Макіївку). Два похоронних бюро. Одно в хатці 2-3 м (я назвав Безменчук), друге збоку продуктового магазину (Німфа, виходить) з ксероксом і ремонтом холодильників *(судячи з реклами на вході). А в продуктовому ковбаса по 4 грн.60 коп. (варьонка тоді їстівна коштувала більше 60 грн). Колір ковбаси - якщо покласти на фундаментний блок, не побачив би різниці і Лєвітан. Питаю продавчині - хто ж таке купує? Ти шо, каже, це ж сама ходова закусь! Я з цих відповідей багато тоді зрозумів і про донецькі цінності і про людей Донбасу.
Прикинь, это МСК (https://www.allcarz.ru/wp-content/uploads/2019/09/foto-ino-nomera_01.jpg ссылка ), и знаешь, ездить на украинских номерах очень выгодно - камеры не штрафуют))) А вот такую хрень, как на фото, в Раше, представить не возможно, не способны на такое, дебилы.
Свежая краска смывается чуть ли не керхером, пару часов работы и пару литров растворителя, так что ущерб так себе. Лучше гвоздем расписаться, как по мне, ну или монтажную пену в глушак, радиатор и вентиляцию.
Да-да, "все как один умрем в борьбе за это", "весь советский народ в едином порыве" - помним, скорбим.
Это тебе ********* сообщила?
****** 50х50! Здесь другая проблема: Если у тебя id паспорт, *** куда устроишься официально, получить местный аусвайс из-за этого практически невозможно. А без него нельзя получить и российский. Особо умиляют вопросы мгб, типа какого буя ты сделал id? *****! Я что выбирал? Какой дали -такой и есть! Короче - весело тут у нас! А вы всЁ ************!
нестаранаканфликта
раздаёт двуглавых куриц,
для будущего ...
в гриле
ну наконец хоть ктото поставил вопрос правильным ребром а главное что обратное доказать
некак.....
Можна подумати, які жертви... В черзі стояли за аусвайсами з дохлими курками. Сім років війни. Нічого не зроблено для, хоч тимчасового, відокремлення енерго і водопостачання. Що б окупант, за міжнародним правом, відповідав за забезпечення необхідного. Так і пенсії досі отримують. Кармільци, б..ь
Чем глупее человек, тем больше у него уверенность в том, ему все должны, а сам он никому ничего не должен.
это явка мацковии с повинной, явное доказательство кремлевской агресссии.
Цена квартиры или дома на Дамбассе упадет до ноля...,можно по факту сказать,что это капздец....выезд из того концлагеря ГУЛАГ запрещен по факту...
Всіх, хто отримав москальські паспорти позбавити українського громадянства, українських пенсій та інших соціальних виплат !!!
Так может их всех пожалеть, что их с работы уволят, если они не оформят паспорт РФ? Может пусть все откажутся от паспорта и некому будет работать и рухнет дыра? Нееет! Они поедут за паспортами! А зебилоидам на жалость будут давить, что там всё очень тяжело!
А хто їх заставляв "референдувати"? Тепер опинилися як та субстанція в ополонці, ні до Росії ні до України.
Цей, фйковий, п'яниця та дебошир,який називає себе правозахисником(про те,що Денісова забирала в нього статус правозахисника - чув,що повертала - НІ) БРЕШЕ.Нагло,цинічно БРЕШЕ.Нікого,повторюю,НІ-КО-ГО не примушують отримувати російський аусвайс.Всі це роблять ДОБРОВІЛЬНО.Лисянський БРЕХУН!
Это ясно уже давно. Примерно к 2017г там кто хотел окончательно переехали кто сюда к нам, кто в РФ, и много таких и паспортов не ждали, на месте получали. А остались кому пофиг и старые конечно. Этим деваться некуда. А подросшая к 16 годам молодёжь поставлена в условие получать такой паспорт, ведь без выбора им. Пора нам быстрее думать и решать. Там остался балласт---и не только нам.
Согласен! Аусвайс РФ в Донецке не так просто получить! Их не раздают как пирожки на базаре. В процессе получения твой мозг просто "высушат" чиновники.У нас в Украине чинушам в принципе пох на тебя, но ты хоть можешь повозмущаться и пожаловаться, а в ДНР тебя ****** справками на справку и ******! Ты можешь только выйти на площадь Ленина и просто громко пёрднуть , выражая своё возмущение!
Эта патаму шта площадь Ленина, а не Майдан Незалежності.
Раздача расеянских паспортов жителям Бамбаса
Жителів ОРДЛО примушують отримувати паспорти РФ, погрожуючи звільненнями і "розмовами" в "МГБ", - правозахисники - Цензор.НЕТ 1070
К сожалению это так и есть. Начали с силовиков включая МЧС и с гос. служащих.. потом перешли на работников ЖКХ.. потом перешли на малый бизнес... ( хотя конечно есть и те кто получает гражданство РФ с превеликим удовольствием ( и это тоже факт)
