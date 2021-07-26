Жителів ОРДЛО примушують отримувати паспорти РФ, погрожуючи звільненнями і "розмовами" в "МГБ", - правозахисники

Окупанти в окремих районах Донецької і Луганської областей (ОРДЛО) примушують жителів оформляти паспорти РФ. За відмову погрожують санкціями.

Про це повідомив у Facebook правозахисник, засновник організації "Східна правозахисна група" Павло Лисянський, передає Цензор.НЕТ.

"НЗФ "ЛНР" і "ДНР" мають забезпечити явку на вибори в Держдуму РФ на рівні 75% від кількості виданих паспортів РФ (це приблизно 550 тис.)", - написав він.

За даними "Східної правозахисної групи", з 1 серпня 2021 року на підприємствах, розташованих на території ОРДЛО і контрольованих НЗФ, буде посилено санкції щодо подачі документів на паспорти РФ працівниками підприємств, а також своєчасне їх отримання.

"Такі дії НЗФ "ЛНР" і "ДНР" зумовлені завданням кураторів від Кремля, а також політтехнологів від РФ, які намагаються виконати завдання і збільшити кількість жителів ОРДЛО, які отримали паспорти РФ для підвищення явки на голосування", - пояснив Лисянський.

За даними правозахисників, санкції полягають у тому, що:

- працівників, які не оформили чи не подали заявку на оформлення паспорта РФ, звільнятимуть з підприємств і установ, які входять під контроль НЗФ;

- з людьми, які відмовляються від отримання паспорта РФ, проводитимуть профілактичні розмови в місцевих відділеннях "МГБ" НЗФ;

- підприємцям погрожують анулюванням підприємницьких "патентів" в ОРДЛО.

На окупованому Донбасі діє 66 пунктів збору документів на отримання паспорта РФ і 8 пунктів видачі паспортів РФ у Ростовській області.