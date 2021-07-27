Бойова місія армії США в Іраку завершиться до кінця 2021 року, - Байден

Президент США Джо Байден заявив, що бойова місія американських військ в Іраку завершиться до кінця 2021 року.

За словами Байдена, критично важливою для безпеки регіону залишається спільна боротьба з угрупованням "Ісламська держава", тому контртерористична операція, спільна з владою Іраку, триватиме і після виведення бойових частин.

Президент не уточнив, скільки військовослужбовців США планується далі залишити в Іраку для участі в такій операції.

На думку фахівців, скорочення чисельності американських військ у цій країні може бути незначним, просто ті, хто залишаться, перейдуть від бойової місії до навчально-тренувальної.

З кінця 2020 року в Іраку перебуває приьлизно 2500 військовослужбовців США.