Бойова місія армії США в Іраку завершиться до кінця 2021 року, - Байден

Президент США Джо Байден заявив, що бойова місія американських військ в Іраку завершиться до кінця 2021 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

За словами Байдена, критично важливою для безпеки регіону залишається спільна боротьба з угрупованням "Ісламська держава", тому контртерористична операція, спільна з владою Іраку, триватиме і після виведення бойових частин.

Президент не уточнив, скільки військовослужбовців США планується далі залишити в Іраку для участі в такій операції.

На думку фахівців, скорочення чисельності американських військ у цій країні може бути незначним, просто ті, хто залишаться, перейдуть від бойової місії до навчально-тренувальної.

З кінця 2020 року в Іраку перебуває приьлизно 2500 військовослужбовців США.

Байден Джо (2899) Ірак (189) США (24372)
27.7.1976 - у Монреалі під час півфіналу з футболу Данило Мигаль станцював гопак вимахуючи українським прапором

27.07.2021 01:24
27.07.2021 01:24
Увы, но Байден всех нае##бал! Увы, за него голосовали или его поддерживали как антироссийского президента! Боюсь он сразу так и планировал, наладить отношения с Германией и Россией, за счёт других европейских стран! Увы!
27.07.2021 04:13
https://censor.net/ru/user/413785 Германия хочет, но не может выгнать войска США. Согласно договору 1945 года, ФРГ оккупирована США, а ГДР - СССР. Договор не денонсирован, и США, не спрашивают разрешения, о нахождении своих войск вФРГ, на территории бывшей ГДР, их нет, не их зона оккупации)))
27.07.2021 02:22
Вот тогда там и начнётся настоящее веселье...
27.07.2021 01:22
не факт
туда, скорее всего, уже полноценно войдет иран
27.07.2021 07:54
А что будет , если через некоторое время канцлер Германии заявит , что германский народ не нуждается больше в иностранных войсках и базах в своей стране . Не будут ли восстанавливать историческую справедливость ? Если вспомнить , что две трети территории Польши бывший рейх , возникнут претензии к Франции , Дании , Чехии , вспомнят про Кенигсберг и Мемель , ныне литовская Клайпеда . К этому идет .
27.07.2021 02:10
https://censor.net/ru/user/413785 Германия хочет, но не может выгнать войска США. Согласно договору 1945 года, ФРГ оккупирована США, а ГДР - СССР. Договор не денонсирован, и США, не спрашивают разрешения, о нахождении своих войск вФРГ, на территории бывшей ГДР, их нет, не их зона оккупации)))
27.07.2021 02:22
А какой договор? И с кем можете уточнить? Или как выдумка ***** про НАТО которое что кому-то на словах обещало.
27.07.2021 08:48
Потсдамское соглашение (1945), участники США, СССР, Великобритания. Среди прочего, принято решение об образовании ФРГ и ГДР, т. е. о делении Германии на зоны влияния США и СССР (оккупация)
27.07.2021 09:07
Где в этом соглашении Германия? Не мелите чепухи. Оккупация ФРГ была скасована в 1954 году https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(1954) Конец оккупации , тогда же ФРГ принято в НАТО. Базы НАТО там по просьбе правительства ФРГ для защиты от СССР, который оккупировал свою зону образовав там гдр и никогда оккупацию не отменял вплоть до обьеденения Германии.
27.07.2021 11:00
В 1954 году оккупация была снята, НО.... США, Великобритания и Франция подтвердили сохранение своих прав, а также вооружённых сил в Западном Берлине. Т. е. уйти они могут, только добровольно
27.07.2021 11:18
Дошло наконец что оккупация только советская. А западный берлин при чем к ФРГ? Что то у вас совсем туго с понятиями, только виляете черти куда.
27.07.2021 11:23
https://censor.net/ru/user/436472 западный Берлин, находился на западе, т. е. в американской оккупационной зоне.
27.07.2021 11:31
А можно как то без идиотизма? Западный Берлин до обьединения находился на востоке и был окружен советской оккупацией и от советской оккупации его спасала амерекано французко английская оккупация. И к ФРГ никакого отношения он не имел. Развивайтесь и учитесь, а то так и останетесь таким же тупым и брехливым как ваше *****.
27.07.2021 14:01
https://censor.net/ru/user/436472 Понял, западный Берлин, тогда был восточным, и его (Берлин) СССР с крысами делили, по забору. Спасибо за раз"яснения.
27.07.2021 14:29
Ни че не понятно что вы пишите, вы хоть вашу википедию читайте а не бредни ***** слушайте.
27.07.2021 14:37
так они газом уже пол-еропы контролируют
27.07.2021 07:15
Без Мавзолейного Наркобарона Путлера и Аргентинского летчика Патрушева ничего в этом Мире не происходит,а Колумбийские Наркобароны отдыхают,им нефть и газ не нуна... им главное чтобы Патрушев вовремя забирал партию товара....
27.07.2021 04:05
байден оказался пацифистом... вывод войск с Афгана, с Ирака... кто следующий? порядок в Мире кто будет наводить? кацапия или китай?
27.07.2021 04:06
Старина Байден залез в казну РАБссии,теперь хмырям Путлера по факту подарили Афганистан и Ирак,на очереди Ливия....,помните сказку о Золотой Антилопе? Накормят Мавзолейных баранов по полному тарифу...,Восток дело Тонкое,классика жанра...
27.07.2021 04:09
Увы, но Байден всех нае##бал! Увы, за него голосовали или его поддерживали как антироссийского президента! Боюсь он сразу так и планировал, наладить отношения с Германией и Россией, за счёт других европейских стран! Увы!
27.07.2021 04:13
Один нюанс, за него никто не голосовал, разве что кладбищенские.
27.07.2021 07:36
Макрона во Франции не изберут больше никогда...,а знаете почему? Мсье Балабол,точно так будет и с Зелемойскими...,Куда исчез Зеля ?с пятницы о нем ни слуху ни духу кажуть Тарас Березовец и Виталий Портников...,предполагаю что Зелю похитили в Грузии...,на съемки очередного сериала типа Сваты...,про советское быдло...,но оно сдохло 30 лет назад,СОВЕТСКИХ ЛЮДЕЙ бабы больше не рожают...,маршал Жюков набрехал,типа шутки 95 квартала...
27.07.2021 04:19
... ну, фигассе! Чо, скоро и с Украины "драпать" начнут? Так моджахеды донбасса с Говерлы ссать в сторону Потомака ведь будут. (ну, то что "ограниченый контингент группы американских войск в германии" тоже поедет в Гоухоум видать при Байдене реальность)
27.07.2021 05:09
если всу не дадут сдачи, то может быт и так
27.07.2021 07:57
Главный принцип КАММУНИЗЬМЫ и Мавзолейных баранов,...отнять поделить ,остальное сжечь и взорвать...вы плохо изучали Доктрину чЛенина-Сралина... нашли созидателей блин...кроме ГУЛАГа ничего не Умеют...Шариковы блин...на Кубу с Венесуэлой еще зайдите,...рывалюцинеры Уго Чавсеса и Фиделя Кастрированного заждались...,но всем виновата Омерика....
27.07.2021 06:24
я так думаю что штаты давно мечтают уйти с востока просто потому что там полнейшая нераз
бериха кто кому рабинович все в круговую пинают друг друга а штаты тщетно пытались там
вымутить чтото типа наты..... тоисть тут просто рацио лично я в этом предательства не вижу
но тут есть урок для нас- если мы также будем вести себя как средняя азия то на нас забъют
большой и толстый уже все не только штаты.
27.07.2021 07:22
да? а кто же там устоявшиеся правила игры поломал, кто неразбериху первый устроил? не США, вторгшиеся в 2001 г. в Афганистан, в 2003 г. в Ирак, в 2011 г. в Ливию, в 2014 г. в Сирию?
до американских упражнений там вполне себе действовала система сдержек и противовесов
например, Ирак сдержив
27.07.2021 07:59 Відповісти
какие там нахрен правила игры ты забыл про ирано-иракскую войну или про нападение на
катар? это штаты тщетно пытались там установить хоть какието правило но запыхались
27.07.2021 08:05 Відповісти
да вот такие - ПРАВИЛА ИГРЫ
они не есть неизменными, они вырабатываются на протяжении десятилетий
да, Саддам попытался их порушить в 1990-м - и его через год за это наказали
но какого хрена нужно было США через 12 (!!!) лет после этого вторгаться в Ирак и его оккупировать на протяжении 20 лет???
а теперь в том регионе очень сильно усилится ИРАН - что полностью ломает столетние балансы, когда Турция и Англия сдерживали его расширение
так что именно США развалили весь ближневосточный и средневосточный баланс
а ты мне напоминаешь детсадовца, неспособного понимать политику - игру ВЗРОСЛЫХ дядей
27.07.2021 08:24 Відповісти
ДД ты просто рюзгэ потомушо во всех тегеранах того времени "правила" установила
ещё царская ымперия а штаты их порушили и с какой целью я написал вашему при-
освещенству только это написанное скольнуло тебе по ушам ты его кагбэ низаметил
а низаметил ты попытку создать там блок типа наты.... только маджахеды не домино
у них дырочки них...я не совпадаютЪ
27.07.2021 08:52 Відповісти
царская империя закончилась в 1917-м
а я о том балансе на ближнем и среднем востоке, который был сформирован по итогам распада колониальной системы, т.е. в 50-е
которая и была развалена штатами в 2000-е
и теперь мы будем иметь беспрецедентное усиление ирана (в т.ч. в ираке) и исламистов (прежде всего талибан)
27.07.2021 09:55 Відповісти
она не закрнчилась в 1917 - если ты умеешь сокращать дроби сократи 100лет кто
тогда были владельцами активов земель и всех богатств и кто стал пусть даже и
чеоез сто лет...... и кто делал революцию не забудь.... а на тех теренах внешнюю
политику просто унаследовали потому я и вспомнил про батюшку-царя и матушку-
-расисю........ о каком балансе можно говорить если там войны не заканчиваются
тупо никогда Индия-Пакистан, Иран-Ирак, Афган сам с собой, курды сами с собой
и Турцией в Сирии вообще мрак как только туда влезла расися "миротворческая"
до этого были мелкие стычки и рпи этом везде мутит Китай - ну вот хотя бы это
https://daily.rbc.ua/rus/show/ostrov-razdora-kitay-narushaet-status-quo-1453107779.html

где ты там увидел баланс или а чьи сказки поверил ???
27.07.2021 10:32 Відповісти
пы.сы. на катар саддам не нападал, он нападал на кувейт
видишь, насколько ты невежественен! и даже неспособен погуглить, чтобы не показывать себя в общении дурачком
учи матчасть прежде, чем вылазить со своим "сверхценным" (на самом деле нет) мнением
27.07.2021 08:35 Відповісти
да... сплоховал.... изините.... Кувейт но сути не меняет так шо матчасть тут нипричом....
мы не про меня невежду мы вроде про штаты по сути вопроса блестните нам плз вашым
несравненным фюзюляжем.....
27.07.2021 08:47 Відповісти
очень сильно меняет по сути
где географически кувейт - ты в курсе?
27.07.2021 09:53 Відповісти
Угу. Эту страну США кинут следом за Афганистаном.
27.07.2021 07:53 Відповісти
Сирия, Афганистан, Ирак ...
Кто же будет нести им Демократию?
*****?
27.07.2021 08:11 Відповісти
ага
суверенную демократию
27.07.2021 08:32 Відповісти
Не в коня оказался корм.
27.07.2021 08:54 Відповісти
Когда этот олигофрен байден сдохнет? Кремлёвская подстилка.
27.07.2021 08:17 Відповісти
Смысл нахождения американцев в Ираке терялся дважды. Первый раз после казни Саддама Хуссейна, второй раз - после ликвидации ИГИЛ.
27.07.2021 08:53 Відповісти
дык, ИГИЛ и возник, как реакция иракцев-суннитов на американскую оккупацию
27.07.2021 09:56 Відповісти
да... рейтинг бидона опускается все ниже и ниже.....
27.07.2021 14:54 Відповісти
 
 