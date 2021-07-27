Україна й Ізраїль домовляються про взаємне визнання свідоцтва про вакцинацію проти COVID-19
Україна й Ізраїль працюють над взаємним визнанням свідоцтв про вакцинацію проти коронавірусу.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на посольство України в Ізраїлі.
26 липня відбулася онлайн-зустріч представників міністерств і відомств України та Ізраїлю (технічних команд), задіяних у заходах щодо впровадження "ковідних сертифікатів" для подорожей за кордон.
Сторони обмінялися інформацією про стан їх опрацювання, зокрема приведення технічного змісту сертифікатів у відповідність до правил обох країн і норм Всесвітньої організації охорони здоров’я.
Наголошується на необхідності якнайшвидшого підписання міжурядової угоди про взаємне визнання паспортів вакцинації проти COVID-19, що, серед іншого, дозволить організувати безпечне відвідання України ізраїльськими паломниками під час святкування єврейського Нового року Рош ха-Шана.
"Проєкт зазначеної угоди ще в травні був переданий ізраїльською стороною на погодження і фактично повністю опрацьований", - підкреслив посол.
