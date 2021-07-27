УКР
Україна й Ізраїль домовляються про взаємне визнання свідоцтва про вакцинацію проти COVID-19

Україна й Ізраїль працюють над взаємним визнанням свідоцтв про вакцинацію проти коронавірусу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на посольство України в Ізраїлі.

26 липня відбулася онлайн-зустріч представників міністерств і відомств України та Ізраїлю (технічних команд), задіяних у заходах щодо впровадження "ковідних сертифікатів" для подорожей за кордон.

Сторони обмінялися інформацією про стан їх опрацювання, зокрема приведення технічного змісту сертифікатів у відповідність до правил обох країн і норм Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Наголошується на необхідності якнайшвидшого підписання міжурядової угоди про взаємне визнання паспортів вакцинації проти COVID-19, що, серед іншого, дозволить організувати безпечне відвідання України ізраїльськими паломниками під час святкування єврейського Нового року Рош ха-Шана.

Читайте: Ізраїль відклав на невизначений термін дозвіл на в'їзд вакцинованим іноземцям

"Проєкт зазначеної угоди ще в травні був переданий ізраїльською стороною на погодження і фактично повністю опрацьований", - підкреслив посол.

вакцина (4419) Ізраїль (1829) коронавірус (19923)
"Работают над взамным признанием ковид-паспортов...." - работают в "поте-лица и денно, и нощно...", но пока результата нет...
27.07.2021 03:29 Відповісти
"Ашан" и ха-Шан - это одно и то же ?
Филологический интерес.
27.07.2021 07:16 Відповісти
а что же такое ха-Шан?) филологический интерес.
27.07.2021 11:48 Відповісти
Значит опять признают в очерелной раз Холокост.
27.07.2021 08:53 Відповісти
Ждите, ждите. В Израиле нафик перекрыто все.
27.07.2021 11:04 Відповісти
 
 