Третя медаль України: стрільці Костевич і Омельчук завоювали бронзу на Олімпіаді в Токіо. ФОТОрепортаж

Українська збірна завоювала третю медаль на Олімпійських іграх у Токіо.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН.

Як повідомляють у Національному олімпійському комітеті, скарбничка нашої збірної поповнилася бронзовою нагородою. Її вибороли у змаганнях змішаних команд у стрільбі з пневматичного пістолета (дистанція 10 м) Олена Костевич та Олег Омельчук, перемагаючи в малому фіналі сербів Зорану Аруновіч і Даміра Мікеца (16 очок проти 12).

Третя медаль України: стрільці Костевич і Омельчук завоювали бронзу на Олімпіаді в Токіо 01

Наших олімпійців уже привітав президент НОК Сергій Бубка. Тренерському штабу та Федерації стрільби України на чолі з Олегом Волковим Бубка побажав і надалі радувати своїми результатами Україну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українську тріатлоністку Єлістратову відсторонили від участі в Олімпіаді

Третя медаль України: стрільці Костевич і Омельчук завоювали бронзу на Олімпіаді в Токіо 02

Нагадаємо, на Олімпіаді в Токіо Україну представляють 157 спортсменів. Вони виступлять у 29 видах.

На церемонії відкриття Ігор прапор України несли Олена Костевич і Богдан Нікішин.

Третя медаль України: стрільці Костевич і Омельчук завоювали бронзу на Олімпіаді в Токіо 03

За золоті медалі на Олімпіаді українські спортсмени отримають 125 тисяч доларів, за срібні - 80, за бронзові - 55.

Першу медаль у Токіо Україні принесла дзюдоїстка Дар'я Білодід. Вона виграла бронзу. У другий день змагань бронзову нагороду виграв шпажист Ігор Рейзлін.

Третя медаль України: стрільці Костевич і Омельчук завоювали бронзу на Олімпіаді в Токіо 04
Фото: сайт sport.ua

Олімпіада (689) стрілянина (1834) Токіо (61)
+8
Молодцы. Стрелки нам будут нужны.
27.07.2021 07:17 Відповісти
27.07.2021 07:17 Відповісти
+4
Вітання нашим медалістам !

Ох, хотілося б розбавити метал і нагороди !
Перемог олімпійцям-українцям !
27.07.2021 08:16 Відповісти
27.07.2021 08:16 Відповісти
+3
Дуже приємно що перемогли саме москалів!
27.07.2021 07:20 Відповісти
27.07.2021 07:20 Відповісти
Молодцы. Стрелки нам будут нужны.
27.07.2021 07:17 Відповісти
27.07.2021 07:17 Відповісти
ещё нужнее ракетчики а стрелки только для того чтоб их охранять
показати весь коментар
27.07.2021 07:29 Відповісти
Стрелки главнее, они на район Печерска нацелены - без этого ракетчики будут
стрелять не туда или просто перестанут стрелять.
показати весь коментар
27.07.2021 07:38 Відповісти
аргумент однако
показати весь коментар
27.07.2021 08:01 Відповісти
Дуже приємно що перемогли саме москалів!
показати весь коментар
27.07.2021 07:20 Відповісти
сербов они победили а не касабов.... можно конечно приравнять но вся штука в том что я
будучи в еропах на зароботках потёрся с беглыми югами тогда война в самом разгаре была
беженцев была куча не только сербов но они плевались страшенно на милошевича и даже
говорили что им стыдно что они сербы.....
показати весь коментар
27.07.2021 07:36 Відповісти
https://sport.nv.ua/ukr/olympic/olimpiada-2020-roku-vernyayev-privitav-rosiyan-novini-ukrajini-50173784.html Український гімнаст, олімпійський чемпіон 2016 року Олег Верняєв привітав росіян із золотою медаллю на Олімпійських іграх-2020 в Токіо

А цей привітав
показати весь коментар
27.07.2021 07:39 Відповісти
https://gordonua.com/news/sport/ministr-sporta-ukrainy-sudil-finalnyy-poedinok-mezhdu-fehtovalshchicami-iz-rossii-na-olimpiade-2020-1564569.html Министр спорта Украины судил финальный поединок между фехтовальщицами из России на Олимпиаде 2020

А цей просто судив
показати весь коментар
27.07.2021 07:41 Відповісти
а чому він мав не судити? судді інколи судять поєдинки
показати весь коментар
27.07.2021 11:31 Відповісти
Брати по допінгу.
показати весь коментар
27.07.2021 08:12 Відповісти
показати весь коментар
27.07.2021 08:16 Відповісти
Ага, а ще Верняєв не мельдонії попався... Соупадєніє?
показати весь коментар
27.07.2021 08:24 Відповісти
Добре, що це лайно не пустили на олімпіаду. Сподіваюся, він більше не буде виступати.
показати весь коментар
27.07.2021 09:24 Відповісти
Дуже приемно, що у москалив уже 5 золотая медаль при этом)
показати весь коментар
27.07.2021 08:00 Відповісти
хм.... а косоглазые точнее.... хмммм.....
показати весь коментар
27.07.2021 07:28 Відповісти
Молодцы ребята!
показати весь коментар
27.07.2021 07:33 Відповісти
Суд ЕСПЧ отказал РАБссии в претензиях против Украины... Мавзорлейные депилы пишите кляузу в ООН и НАТО
показати весь коментар
27.07.2021 07:40 Відповісти
в спортлото - шансов больше.
показати весь коментар
27.07.2021 07:58 Відповісти
та они своё вымутят там меркели с шайтанмайерами и микронами помогут
показати весь коментар
27.07.2021 08:02 Відповісти
Пока не отказал
показати весь коментар
27.07.2021 08:14 Відповісти
У нас идут медали в боевых видах спорта. Не хочу сглазить, но это очень хороший признак.
показати весь коментар
27.07.2021 08:15 Відповісти
Вітання нашим медалістам !

Ох, хотілося б розбавити метал і нагороди !
Перемог олімпійцям-українцям !
показати весь коментар
27.07.2021 08:16 Відповісти
Кацапы могли выиграть золото. Все решил промах мужика на последнем выстреле.
показати весь коментар
27.07.2021 08:30 Відповісти
Триатлоністку з України Єлістратову відсторонили від участі у змаганнях на Олімпіаді ....за тест на допінг . .
показати весь коментар
27.07.2021 09:00 Відповісти
Треба менше хімію жерти. Це мала бути її 4 олімпіада. Краще після третьої пішла б, але амбіції та жадібність.
показати весь коментар
27.07.2021 09:18 Відповісти
Краще 1 золота, ніж сотня бронзових. У Косово вже 2 золотих медалі. Не факт, що у нас буде хоча б два золота, тож у підсумковій таблиці ми будемо нижче за Косово.
показати весь коментар
27.07.2021 09:15 Відповісти
Молодці, вітаю!
показати весь коментар
27.07.2021 14:40 Відповісти
 
 