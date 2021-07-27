Третя медаль України: стрільці Костевич і Омельчук завоювали бронзу на Олімпіаді в Токіо. ФОТОрепортаж
Українська збірна завоювала третю медаль на Олімпійських іграх у Токіо.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН.
Як повідомляють у Національному олімпійському комітеті, скарбничка нашої збірної поповнилася бронзовою нагородою. Її вибороли у змаганнях змішаних команд у стрільбі з пневматичного пістолета (дистанція 10 м) Олена Костевич та Олег Омельчук, перемагаючи в малому фіналі сербів Зорану Аруновіч і Даміра Мікеца (16 очок проти 12).
Наших олімпійців уже привітав президент НОК Сергій Бубка. Тренерському штабу та Федерації стрільби України на чолі з Олегом Волковим Бубка побажав і надалі радувати своїми результатами Україну.
Нагадаємо, на Олімпіаді в Токіо Україну представляють 157 спортсменів. Вони виступлять у 29 видах.
На церемонії відкриття Ігор прапор України несли Олена Костевич і Богдан Нікішин.
За золоті медалі на Олімпіаді українські спортсмени отримають 125 тисяч доларів, за срібні - 80, за бронзові - 55.
Першу медаль у Токіо Україні принесла дзюдоїстка Дар'я Білодід. Вона виграла бронзу. У другий день змагань бронзову нагороду виграв шпажист Ігор Рейзлін.
стрелять не туда или просто перестанут стрелять.
будучи в еропах на зароботках потёрся с беглыми югами тогда война в самом разгаре была
беженцев была куча не только сербов но они плевались страшенно на милошевича и даже
говорили что им стыдно что они сербы.....
А цей привітав
А цей просто судив
Ох, хотілося б розбавити метал і нагороди !
Перемог олімпійцям-українцям !