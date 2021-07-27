Третя медаль України: стрільці Костевич і Омельчук завоювали бронзу на Олімпіаді в Токіо. ФОТОрепортаж

Українська збірна завоювала третю медаль на Олімпійських іграх у Токіо.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН.

Як повідомляють у Національному олімпійському комітеті, скарбничка нашої збірної поповнилася бронзовою нагородою. Її вибороли у змаганнях змішаних команд у стрільбі з пневматичного пістолета (дистанція 10 м) Олена Костевич та Олег Омельчук, перемагаючи в малому фіналі сербів Зорану Аруновіч і Даміра Мікеца (16 очок проти 12).

Наших олімпійців уже привітав президент НОК Сергій Бубка. Тренерському штабу та Федерації стрільби України на чолі з Олегом Волковим Бубка побажав і надалі радувати своїми результатами Україну.

Нагадаємо, на Олімпіаді в Токіо Україну представляють 157 спортсменів. Вони виступлять у 29 видах.

На церемонії відкриття Ігор прапор України несли Олена Костевич і Богдан Нікішин.

За золоті медалі на Олімпіаді українські спортсмени отримають 125 тисяч доларів, за срібні - 80, за бронзові - 55.

Першу медаль у Токіо Україні принесла дзюдоїстка Дар'я Білодід. Вона виграла бронзу. У другий день змагань бронзову нагороду виграв шпажист Ігор Рейзлін.



Фото: сайт sport.ua