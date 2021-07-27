Сім українських воїнів зазнали поранень і травм на Донбасі. За добу - 15 порушень "тиші", ворог застосовував ПТРК, 122-мм артилерію та заборонені міномети

Минулої доби, 26 липня, зафіксовано 15 порушень режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони із посиланням на дані пресцентру ОС.

Так, поблизу населеного пункту Водяне, що біля Донецька, противник 4 рази вів вогонь з мінометів 120- та 82-мм калібру, протитанкових ракетних комплексів і станкових протитанкових гранатометів.

Біля Авдіївки російські окупанти обстрілювали позиції ЗСУ зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

У районі Причепилівки збройні формування Російської Федерації обстрілювали українські позиції з ручних протитанкових гранатометів.

У напрямку села Галицинівка ворог застосовував артилерію калібру 122-мм.

Неподалік Опитного окупанти вели вогонь з мінометів 82-мм калібру.

Біля Старогнатівки російські найманці обстрілювали позиції ЗСУ з артилерії калібру 122-мм і мінометів 120- та 82-мм калібру.

У районі населеного пункту Південне ворог вів вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.

Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, російські окупанти обстрілювали українські позиції з автоматичних станкових гранатометів.

У напрямку селища Кам’янка противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

В районі Широкиного російські окупанти вели вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.

Крім того, у Донецькій та Луганській областях були зафіксовані прольоти двох ворожих безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

"Внаслідок ворожих обстрілів чотири військовослужбовці зазнали осколкових поранень, ще троє - бойових травмувань. Поранені перебувають у лікувальному закладі. Стан здоров’я одного військовослужбовця - тяжкий, одного - середньої тяжкості, п’ятьох - задовільний.

На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що станом на 7:00 ранку 27 липня зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.

Поблизу Золотого-4 ворог відкрив вогонь з мінометів 120-мм калібру.

Неподалік Водяного, що біля Донецька, противник обстріляв українські позиції з мінометів 120-мм калібру.

"Бойових втрат серед військових Об’єднаних сил немає", - повідомили у відомстві.

Також повідомляється, що про всі дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців Українська сторона СЦКК повідомила представників СММ ОБСЄ через встановлений координаційний механізм.

"Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил повністю контрольована українськими військовими", - додали у відомстві.