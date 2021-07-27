УКР
Сім українських воїнів зазнали поранень і травм на Донбасі. За добу - 15 порушень "тиші", ворог застосовував ПТРК, 122-мм артилерію та заборонені міномети

Сім українських воїнів зазнали поранень і травм на Донбасі. За добу - 15 порушень "тиші", ворог застосовував ПТРК, 122-мм артилерію та заборонені міномети

Минулої доби, 26 липня, зафіксовано 15 порушень режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони із посиланням на дані пресцентру ОС.

Так, поблизу населеного пункту Водяне, що біля Донецька, противник 4 рази вів вогонь з мінометів 120- та 82-мм калібру, протитанкових ракетних комплексів і станкових протитанкових гранатометів.

Біля Авдіївки російські окупанти обстрілювали позиції ЗСУ зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

У районі Причепилівки збройні формування Російської Федерації обстрілювали українські позиції з ручних протитанкових гранатометів.

У напрямку села Галицинівка ворог застосовував артилерію калібру 122-мм.

Неподалік Опитного окупанти вели вогонь з мінометів 82-мм калібру.

Біля Старогнатівки російські найманці обстрілювали позиції ЗСУ з артилерії калібру 122-мм і мінометів 120- та 82-мм калібру.

У районі населеного пункту Південне ворог вів вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.

Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, російські окупанти обстрілювали українські позиції з автоматичних станкових гранатометів.

У напрямку селища Кам’янка противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

В районі Широкиного російські окупанти вели вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.

Крім того, у Донецькій та Луганській областях були зафіксовані прольоти двох ворожих безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

Читайте: Зенітки, БТР, БРЕМи і 120-мм міномети "Сани": війська РФ розміщують важку техніку в житлових районах на Донбасі

"Внаслідок ворожих обстрілів чотири військовослужбовці зазнали осколкових поранень, ще троє - бойових травмувань. Поранені перебувають у лікувальному закладі. Стан здоров’я одного військовослужбовця - тяжкий, одного - середньої тяжкості, п’ятьох - задовільний.

На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що станом на 7:00 ранку 27 липня зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.

Поблизу Золотого-4 ворог відкрив вогонь з мінометів 120-мм калібру.

Неподалік Водяного, що біля Донецька, противник обстріляв українські позиції з мінометів 120-мм калібру.

"Бойових втрат серед військових Об’єднаних сил немає", - повідомили у відомстві.

Також повідомляється, що про всі дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців Українська сторона СЦКК повідомила представників СММ ОБСЄ через встановлений координаційний механізм.

"Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил повністю контрольована українськими військовими", - додали у відомстві.

Почему вражеские БПЛА безнаказанно летают над головами и корректируют огонь артиллерии? Где так называемый "главнокомандующий"?
27.07.2021 07:35 Відповісти
Для него это не событие.Вот если сватов или голобородько заставят перевести на гос.язык,вот тогда вы увидите заседание РНБО!
27.07.2021 08:30 Відповісти
Говнокомандующий в ОПе, как обычно. Пока не будет из нашей артиллерии, включая системы залпового огня, прилетать на место открытия огня орками раза в три больше эти орковские веселушки будут продолжаться бесконечно.
27.07.2021 08:02 Відповісти
Почему вражеские БПЛА безнаказанно летают над головами и корректируют огонь артиллерии? Где так называемый "главнокомандующий"?
27.07.2021 07:35 Відповісти
Говнокомандующий в ОПе, как обычно. Пока не будет из нашей артиллерии, включая системы залпового огня, прилетать на место открытия огня орками раза в три больше эти орковские веселушки будут продолжаться бесконечно.
27.07.2021 08:02 Відповісти
доник писал про беспилотники шо наши не могут сбить, а тов. Хомчак молчит(обосрался?)
https://site.ua/skitalec/37189-zdobuttya-ruslana-borisovicha-homchaka-v-pvo-na-fronte/

пусть Байден даст дроны-истребители, не думаю шо их нет. были даже такие шо сетками стреляют во вражескую леталку
27.07.2021 07:37 Відповісти
помню несколько лет назад над Лисичанском ПВО збивала беспилотники...ракетами.. и нормально было Вата правда обосралась..т.к когда была горячая фаза они в Крыму отсиделись или у ,,Братів"
27.07.2021 07:44 Відповісти
почитай по ссылке. толку стрелять если они теперь выше дальности Осы. а других Хомчак не дает
27.07.2021 08:48 Відповісти
А Говнокомандуючий щось скаже з цього приводу? Чи йому пох.?
27.07.2021 07:44 Відповісти
Желаю скорейшего выздоровления, быстрого восстановления и возвращения в строй нашим защитникам, смерти и тяжелых ранений русским наемникам! Убить как можно больше русских - основная задача каждого воина ВСУ. Убей русского!!!

27.07.2021 08:04 Відповісти
Спасибо косовортке за мир в глазке ***** . Блд .
27.07.2021 08:13 Відповісти
27.07.2021 08:15 Відповісти
Интересно говнокомандующий отреагирует?
27.07.2021 08:16 Відповісти
Для него это не событие.Вот если сватов или голобородько заставят перевести на гос.язык,вот тогда вы увидите заседание РНБО!
27.07.2021 08:30 Відповісти
а как после убийств и ранений украинских солдат себя самопочувает министыр обороны баран таран, отдавший приказ не отвечать на огонь противника? к сожалению, Земля все еще носит на себе этого ублюдка...
27.07.2021 08:58 Відповісти
за місяць у сраного милотворця - взвод вбитих та поранених!
а говнокомандувач знову никається від "воєнкомату", вже вп"яте, як мінімум..
- 73% бійці-приколісти та наївняки ще не готові влаштувати генеральному дезертиру "прыжки с хлопками" или другую индивидуально-воспитательную работу?..
27.07.2021 09:19 Відповісти
Вот это тишина!семь 300тых.
27.07.2021 09:28 Відповісти
А что скажет наш главнокомандующий?
27.07.2021 09:33 Відповісти
Ездить на фронт для очередной фотосессии и при этом не решать элементарные проблемы армии для президента - это просто позор
Сегодня в 6.30 российские войска обстреляли командный пункт 13-го батальона 58-й механизированной бригады в районе Донецка. По данным источников, по украинским позициям было выпущено не менее 25 снарядов, калибра 122 - 152 мм, обстрел вели российские САУ прямо из поселка Лозовое под Донецком. Об этом на своей странице в Facebook пишет журналист Юрий Бутусов.

В результате обстрела 1 военнослужащая получила тяжелое ранение (состояние стабильное), 3 военнослужащих получили легкие ранения, 3 получили баротравмы от близких разрывов.

Обстрел корректировался с российского беспилотника.

В результате прямого попадания уничтожена в капонире грузовая машина ЗИЛ-131, еще четыре грузовых машины, также укрытые в капонирах, получили легкие повреждения от осколков, поврежденная техника ремонтируется в полевых условиях.

Наши войска в данном районе открыли ответный огонь по выявленным огневым точкам и наблюдательным пунктам противника. Однако по позициям российских САУ в Лозовом огонь не вели, во избежание попаданий по домам мирных жителей.

В это же время российское командование наращивает масштабы боевых действий и приступило к обстрелу пунктов управления ВСУ.

Так, 13 июля противник осуществил обстрел командного пункта 17-го батальона 57-й бригады, тогда 1 украинский воин погиб и 1 воин позднее умер в госпитале от ран, полученных при обстреле.

Очевидно, что командные пункты других украинских батальонов и бригад в зоне досягаемости российской артиллерии могут стать следующими целями обстрелов.

Вызывает возмущение, что возможности украинских войск по ведению огня по противнику на данный момент ограничены из-за прекращения поставок 120 мм мин для минометов в боевые подразделения.

Поставки 120 мм мин для минометов в армию Минобороны Украины полностью провалило. Это существенно снижает возможности для ведения ответного огня на передовой. Также Минобороны провалило программу ремонта и модернизации зенитно-ракетных комплексов и систем ПВО.

27 июля 2020-го года Верховный Главнокомандующий Владимир Зеленский объявил об установлении перемирия на Донбассе, и говорил об этом как об одном из своих достижений, которое спустя год завершились провалом. Как и предупреждали.

Теперь Зеленский обязан немедленно объявить заседание СНБО для заслушивания доклада о проблемах армии на Донбассе, о проблемах Минобороны.

Ездить на фронт для очередной фотосессии и при этом не решать элементарные проблемы армии для президента это просто позор.
27.07.2021 10:58 Відповісти
а наш придурок уже видосик записал?
27.07.2021 14:55 Відповісти
 
 