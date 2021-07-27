Сім українських воїнів зазнали поранень і травм на Донбасі. За добу - 15 порушень "тиші", ворог застосовував ПТРК, 122-мм артилерію та заборонені міномети
Минулої доби, 26 липня, зафіксовано 15 порушень режиму припинення вогню.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони із посиланням на дані пресцентру ОС.
Так, поблизу населеного пункту Водяне, що біля Донецька, противник 4 рази вів вогонь з мінометів 120- та 82-мм калібру, протитанкових ракетних комплексів і станкових протитанкових гранатометів.
Біля Авдіївки російські окупанти обстрілювали позиції ЗСУ зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
У районі Причепилівки збройні формування Російської Федерації обстрілювали українські позиції з ручних протитанкових гранатометів.
У напрямку села Галицинівка ворог застосовував артилерію калібру 122-мм.
Неподалік Опитного окупанти вели вогонь з мінометів 82-мм калібру.
Біля Старогнатівки російські найманці обстрілювали позиції ЗСУ з артилерії калібру 122-мм і мінометів 120- та 82-мм калібру.
У районі населеного пункту Південне ворог вів вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.
Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, російські окупанти обстрілювали українські позиції з автоматичних станкових гранатометів.
У напрямку селища Кам’янка противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
В районі Широкиного російські окупанти вели вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.
Крім того, у Донецькій та Луганській областях були зафіксовані прольоти двох ворожих безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.
"Внаслідок ворожих обстрілів чотири військовослужбовці зазнали осколкових поранень, ще троє - бойових травмувань. Поранені перебувають у лікувальному закладі. Стан здоров’я одного військовослужбовця - тяжкий, одного - середньої тяжкості, п’ятьох - задовільний.
На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що станом на 7:00 ранку 27 липня зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.
Поблизу Золотого-4 ворог відкрив вогонь з мінометів 120-мм калібру.
Неподалік Водяного, що біля Донецька, противник обстріляв українські позиції з мінометів 120-мм калібру.
"Бойових втрат серед військових Об’єднаних сил немає", - повідомили у відомстві.
Також повідомляється, що про всі дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців Українська сторона СЦКК повідомила представників СММ ОБСЄ через встановлений координаційний механізм.
"Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил повністю контрольована українськими військовими", - додали у відомстві.
пусть Байден даст дроны-истребители, не думаю шо их нет. были даже такие шо сетками стреляют во вражескую леталку
а говнокомандувач знову никається від "воєнкомату", вже вп"яте, як мінімум..
- 73% бійці-приколісти та наївняки ще не готові влаштувати генеральному дезертиру "прыжки с хлопками" или другую индивидуально-воспитательную работу?..
Мнения / Общество 27-июл, 00:349 1 523 0
Сегодня в 6.30 российские войска обстреляли командный пункт 13-го батальона 58-й механизированной бригады в районе Донецка. По данным источников, по украинским позициям было выпущено не менее 25 снарядов, калибра 122 - 152 мм, обстрел вели российские САУ прямо из поселка Лозовое под Донецком. Об этом на своей странице в Facebook пишет журналист Юрий Бутусов.
В результате обстрела 1 военнослужащая получила тяжелое ранение (состояние стабильное), 3 военнослужащих получили легкие ранения, 3 получили баротравмы от близких разрывов.
Обстрел корректировался с российского беспилотника.
В результате прямого попадания уничтожена в капонире грузовая машина ЗИЛ-131, еще четыре грузовых машины, также укрытые в капонирах, получили легкие повреждения от осколков, поврежденная техника ремонтируется в полевых условиях.
Наши войска в данном районе открыли ответный огонь по выявленным огневым точкам и наблюдательным пунктам противника. Однако по позициям российских САУ в Лозовом огонь не вели, во избежание попаданий по домам мирных жителей.
В это же время российское командование наращивает масштабы боевых действий и приступило к обстрелу пунктов управления ВСУ.
Так, 13 июля противник осуществил обстрел командного пункта 17-го батальона 57-й бригады, тогда 1 украинский воин погиб и 1 воин позднее умер в госпитале от ран, полученных при обстреле.
Очевидно, что командные пункты других украинских батальонов и бригад в зоне досягаемости российской артиллерии могут стать следующими целями обстрелов.
Вызывает возмущение, что возможности украинских войск по ведению огня по противнику на данный момент ограничены из-за прекращения поставок 120 мм мин для минометов в боевые подразделения.
Поставки 120 мм мин для минометов в армию Минобороны Украины полностью провалило. Это существенно снижает возможности для ведения ответного огня на передовой. Также Минобороны провалило программу ремонта и модернизации зенитно-ракетных комплексов и систем ПВО.
27 июля 2020-го года Верховный Главнокомандующий Владимир Зеленский объявил об установлении перемирия на Донбассе, и говорил об этом как об одном из своих достижений, которое спустя год завершились провалом. Как и предупреждали.
Теперь Зеленский обязан немедленно объявить заседание СНБО для заслушивания доклада о проблемах армии на Донбассе, о проблемах Минобороны.
Ездить на фронт для очередной фотосессии и при этом не решать элементарные проблемы армии для президента это просто позор.