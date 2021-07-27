УКР
На Кіровоградщині дефіцит лікарів: бракує 178 медиків, а роботодавці готові платити від 2,3 тис. до 17,4 тис. грн

На Кіровоградщині налічується 178 вакансій медиків.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє пресслужба обласної служби зайнятості.

Роботодавці готові платити від 2361 до 17 450. Різниця в зарплаті пояснюється вимогами до кваліфікаційного рівня, категорії працівника, стажу роботи тощо.

Зокрема, до лікарень області в найбільшій кількості потрібні ветеринари, лікарі загальної практики, офтальмологи, невропатологи, терапевти, педіатри, хірурги та стоматологи.

+17
Цілих дві тисячі, і ніхто не йде. Це ж треба.
27.07.2021 07:43
27.07.2021 07:43 Відповісти
+13
27.07.2021 08:12
27.07.2021 08:12 Відповісти
+11
Странно, что только 178... Треба на суддів вчитися.. Их тоже не хватает, не хотят 80 тысяч пенсии получать.. Маловато будет
27.07.2021 07:48
27.07.2021 07:48 Відповісти
2361..когда минималка 6 !!!
27.07.2021 07:40
27.07.2021 07:40 Відповісти
У них там свій розвід, підставки і тд. Плюс ця сума грязними, людина отримає ще менше.
27.07.2021 07:45
27.07.2021 07:45 Відповісти
Пів ставки.
27.07.2021 08:02
27.07.2021 08:02 Відповісти
На папірцях пів ставки. А роботи буде на цілу ставку, якщо не більше. І на ці пів ставки заповнювати тонни паперів, десятки журнальчиків реєстрації, дублюючи це все в глюкавій системі eHealth, сервера якої нормально працюють тільки ввечері.
27.07.2021 08:36
27.07.2021 08:36 Відповісти
І ще в деяких лікарнях кабінет помити треба, технічних працівників позвільняли.
27.07.2021 08:39
27.07.2021 08:39 Відповісти
зарплаты в Украине приближаются к Польским, сказал клован ...
27.07.2021 08:56
27.07.2021 08:56 Відповісти
Цілих дві тисячі, і ніхто не йде. Це ж треба.
27.07.2021 07:43
27.07.2021 07:43 Відповісти
А ще посада медсестри 300-500 єнотів коштує
27.07.2021 08:58
27.07.2021 08:58 Відповісти
Странно, что только 178... Треба на суддів вчитися.. Их тоже не хватает, не хотят 80 тысяч пенсии получать.. Маловато будет
27.07.2021 07:48
27.07.2021 07:48 Відповісти
в больницы области в наибольшем количестве требуются ветеринарыИсточник: https://censor.net/ru/n3279308, - про що далі можна говорити?
27.07.2021 07:49
27.07.2021 07:49 Відповісти
ты не понял, там лечат животных...
27.07.2021 07:52
27.07.2021 07:52 Відповісти
В Украине скоро останутся только пенсионеры и депутаты.
27.07.2021 07:51
27.07.2021 07:51 Відповісти
не, еще будут меры, министры и таможня.
27.07.2021 07:53
27.07.2021 07:53 Відповісти
Пока врачей будут приравнивать к ветеринарам дефицит первых будет только увеличиваться.
27.07.2021 07:54
27.07.2021 07:54 Відповісти
Взагалі то ветеринари в містах значно більше отримують. Якесь можновладне чмо за укол своєму удавчику запросто відвалить зарплату головного лікаря.
27.07.2021 08:00
27.07.2021 08:00 Відповісти
В нашей стране, где 73% животных проголосовало за наркомана как раз ветеринары только и нужны
27.07.2021 10:46
27.07.2021 10:46 Відповісти
А себе работодатели сколько платят?
27.07.2021 08:07
27.07.2021 08:07 Відповісти
Так у роботодавців важка, напружена праця, адміннавантаження, розподіл грошових потоків. Знаєте, як це складно?
27.07.2021 08:56
27.07.2021 08:56 Відповісти
Да неужели?
27.07.2021 09:09
27.07.2021 09:09 Відповісти
Экономика в заднице,налоги платить некому,миллионы работают за границей,а у нас наглядовы рады в убыточных госпредприятиях,честные таможенники,податкивцы и судьи,для остальных работы нет и не будет.
27.07.2021 08:07
27.07.2021 08:07 Відповісти
2,3 тыс.? Учить мову или уезжайте за границу.
27.07.2021 08:09
27.07.2021 08:09 Відповісти
27.07.2021 08:12
27.07.2021 08:12 Відповісти
...темп росту 25% в місяць
27.07.2021 08:40
27.07.2021 08:40 Відповісти
2,300?- да чё уж там-бесплатно!харчеваться и спать в больничке, + больничная пижама 1 раз в 2 года! Кировоградский All inclusion!
27.07.2021 08:21
27.07.2021 08:21 Відповісти
Маразм. Зарплата пугала в супермаркеті. Кваліфікованому спецу? ))))
27.07.2021 08:25
27.07.2021 08:25 Відповісти
Нехай їх лікують фотографи і спортсмени
27.07.2021 08:29
27.07.2021 08:29 Відповісти
- Доктор, я буду ходить?
- Конечно, голубчик, но только под себя.
27.07.2021 08:32
27.07.2021 08:32 Відповісти
...і регулярно.
27.07.2021 08:41
27.07.2021 08:41 Відповісти
А знахарі їм потрібні? Я можу по телефону бісів виганяти.
27.07.2021 08:39
27.07.2021 08:39 Відповісти
Знахарь - тот кто знает!
Врач - от устаревшего "врать, заговаривать".
Лекарь - тот кто лечит.
27.07.2021 08:43
27.07.2021 08:43 Відповісти
Давайте вспомним за кого проголосовали жители кировоградщины в апреле 2019-го. Население хотело приколов - вот вам зп 2000грн - и прикол.
Зато зе может себе позволить шашлычков со шлюхами поесть на миллион, или носочков своей охране купить на 800тыс, или дверь офиса помыть за 300тыс. Поздравляю лошары, "прекрасным" выбором два года назад!
27.07.2021 08:40
27.07.2021 08:40 Відповісти
Неужели за ДВЕ тысячи никто не соглашается?! Интересно, почему??? А семнадцать тысяч - это ЗП главврача?
27.07.2021 08:40
27.07.2021 08:40 Відповісти
У головного в основному косяки, а зарплату можна і не платити
27.07.2021 08:42
27.07.2021 08:42 Відповісти
У головного - освоение б'юджета, но в кировоградской районной больнице б'юджет такой, шо там и украсть нечего.
Поетому и головним туда никто не хочет.
27.07.2021 08:51
27.07.2021 08:51 Відповісти
а какие в жопу работодатели ?? это бюджетная организация...
27.07.2021 08:43
27.07.2021 08:43 Відповісти
От странний цей нарід, йому бариґу скінулі, епоху бідності скінчили, тарифи в два рази зменшили... ЗАРПЛАТУ!!! в цілих 2300!!! дають - а він все носом крутить! Мало єму, панімаіш, давай єсчьо!...
27.07.2021 08:44
27.07.2021 08:44 Відповісти
"Не менее 20 тыс. грн для врачей": Зеленский подписал указ о повышении минимальной зарплаты медикам.
А здесь указано 2,3-17,4тыс.грн. Причем основная масса будет получать 2,3тыс.грн., а только пару человек 17,4.

Короче в Украине цены и тарифы европейские, а зарплата украинская. А указы президента - только пиар ход. Ему верить -себя обмануть.
27.07.2021 08:50
27.07.2021 08:50 Відповісти
а вот жюльке тимошенко 150 лимонов компенсации за то что эта тварь не досидела в качановке выплатили --- взяла и не подавилась сердешная --- а медсестре 3000грн
27.07.2021 08:58
27.07.2021 08:58 Відповісти
топ чиновникам по 300-450 тыщ платить бабки есть? скоро все медики будут сиделками у итальянских и нимецких инвалидов за 1500 евро а то и больше а нас будут лечить знахарьки
27.07.2021 09:06
27.07.2021 09:06 Відповісти
Боюсь что сейчас и пенса, за 2,3 тыщи, на 1 час просто посидеть в поликлинике, не вытащишь...
27.07.2021 09:13
27.07.2021 09:13 Відповісти
ветеринары?
27.07.2021 09:22
27.07.2021 09:22 Відповісти
А вдруг кацап придёт? Кто лечить должен?
27.07.2021 09:49
27.07.2021 09:49 Відповісти
Врач за 2300? А как же минималка которой хвалятся зелёные аферисты? А почему ФОП не может платить 2300))))))
27.07.2021 09:33
27.07.2021 09:33 Відповісти
27.07.2021 09:49
27.07.2021 09:49 Відповісти
мой знакомый врач за время пандемии купил две квартиры, машину и дачу.... нечего бедноты нагонять
27.07.2021 10:01
27.07.2021 10:01 Відповісти
Ну то йдіть і працюйте, також купите собі квартири і машини за рік.
27.07.2021 10:57
27.07.2021 10:57 Відповісти
Я дам Вам две ысячи ублей! (с)
27.07.2021 10:39
27.07.2021 10:39 Відповісти
 
 