На Кіровоградщині дефіцит лікарів: бракує 178 медиків, а роботодавці готові платити від 2,3 тис. до 17,4 тис. грн
На Кіровоградщині налічується 178 вакансій медиків.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє пресслужба обласної служби зайнятості.
Роботодавці готові платити від 2361 до 17 450. Різниця в зарплаті пояснюється вимогами до кваліфікаційного рівня, категорії працівника, стажу роботи тощо.
Зокрема, до лікарень області в найбільшій кількості потрібні ветеринари, лікарі загальної практики, офтальмологи, невропатологи, терапевти, педіатри, хірурги та стоматологи.
Топ коментарі
+17 Володимир Начинка
показати весь коментар27.07.2021 07:43 Відповісти Посилання
+13 Олександр Дніпро
показати весь коментар27.07.2021 08:12 Відповісти Посилання
+11 Филлипп Лещенко
показати весь коментар27.07.2021 07:48 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- Конечно, голубчик, но только под себя.
Врач - от устаревшего "врать, заговаривать".
Лекарь - тот кто лечит.
Зато зе может себе позволить шашлычков со шлюхами поесть на миллион, или носочков своей охране купить на 800тыс, или дверь офиса помыть за 300тыс. Поздравляю лошары, "прекрасным" выбором два года назад!
Поетому и головним туда никто не хочет.
А здесь указано 2,3-17,4тыс.грн. Причем основная масса будет получать 2,3тыс.грн., а только пару человек 17,4.
Короче в Украине цены и тарифы европейские, а зарплата украинская. А указы президента - только пиар ход. Ему верить -себя обмануть.