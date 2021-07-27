На Кіровоградщині дефіцит лікарів: бракує 178 медиків, а роботодавці готові платити від 2,3 тис. до 17,4 тис. грн

На Кіровоградщині налічується 178 вакансій медиків.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє пресслужба обласної служби зайнятості.

Роботодавці готові платити від 2361 до 17 450. Різниця в зарплаті пояснюється вимогами до кваліфікаційного рівня, категорії працівника, стажу роботи тощо.

Зокрема, до лікарень області в найбільшій кількості потрібні ветеринари, лікарі загальної практики, офтальмологи, невропатологи, терапевти, педіатри, хірурги та стоматологи.

Також дивіться: "Владо, хай вас лікують футболісти", - медики, яким заборгували 5,8 млн грн зарплати, перекривали трасу на Харківщині. ФОТОрепортаж