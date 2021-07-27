УКР
За добу у світі виявили 446 тис. нових випадків COVID-19, померли 7,4 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих перевищила 195 млн. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 27 липня у світі зареєстрували 446 935 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 7404 особи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 195 389 114 випадків інфікування, з них 446 935 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 4 183 299 осіб, з них 7404 за минулу добу.

Побороли хворобу і вилікувалися 177,2 млн осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мінцифри про визнання COVID-сертифікатів: Україна проходить технічну валідацію, потім буде ще два етапи

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія та Франція.

Україна розташовується на 18-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 90-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 20-ту, за летальними випадками - 84-ту і 12-ту позицію відповідно.

карантин (18172) статистика (2256) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
вчера видео видел - высеры руснявых киселевых шо в Индии - сжигают всех и даже на парковках, нету мест, кошмар, ужас, Фредди Меркурюгер, Чужой и адъ на земле.
Потом - чел что там живет в том городе - ходит по всем местам из воплей пропагандонов - в крематориях - пусто и даже закрыто, на парковках - спокойно индусы снуют, на пляже - речка как речка, трупами не завалена.
так и тут - даже Эль Мюридка чуть не обосралась от ненависти к "масонам" или кому это выгодно то
27.07.2021 08:01 Відповісти
Афера глобалістів під назвою "пандемія", метою якої є загнати людство в кошару, триває.
27.07.2021 16:45 Відповісти
 
 