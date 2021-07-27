За добу у світі виявили 446 тис. нових випадків COVID-19, померли 7,4 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих перевищила 195 млн. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 27 липня у світі зареєстрували 446 935 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 7404 особи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 195 389 114 випадків інфікування, з них 446 935 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 4 183 299 осіб, з них 7404 за минулу добу.

Побороли хворобу і вилікувалися 177,2 млн осіб.

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія та Франція.

Україна розташовується на 18-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 90-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 20-ту, за летальними випадками - 84-ту і 12-ту позицію відповідно.