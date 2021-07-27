Рейсовий автобус "Київ-Кишинів" і вантажівка зіткнулися на Одещині: одна людина загинула, шістьох госпіталізовано. ФОТО
У ніч на вівторок на автодорозі М 05 "Київ-Одеса" в Подільському районі Одеської області в результаті зіткнення рейсового автобуса сполученням "Київ-Кишинів" і вантажного автомобіля загинула 1 особа і госпіталізовано шістьох.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі ДСНС.
"27 липня о 3:45 поблизу с. Знам’янка Подільського району на автодорозі М 05 "Київ-Одеса" внаслідок зіткнення рейсового автобусу сполученням "Київ-Кишинів" (перебувало 20 пасажирів) та вантажного автомобіля, загинула 1 особа та постраждало 6 осіб (з них 1 дитина 2008 р.н.), яких з травмами різного ступеню тяжкості госпіталізовано", - йдеться в повідомленні.
Як попередньо встановили правоохоронці, водій автобуса, який їхав з Молдови, не впорався з керуванням і зіткнувся з вантажним автомобілем (зрновозом МАN), який стояв на узбіччі.
Нині на місці ДТП працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції, медики надають допомогу пасажирам. Рух транспортних засобів на 309 кілометрі автодороги ускладнено.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
п.с. не думаю що водій рейсового порушував швидкісний режим, бо у нього графік це раз, і чим більша швидкість тим більша витрата палива то два.
я не заперечую втому водія, саме тому аварія і сталась, відволікся на декілька миттєвостей і зачепив фуру, яка там НЕ мала права перебувати.
просто у нас культура водіння відсутня. Одні зупиняються де захочуть, інші ганяють як по трасам F1, є унікуми які по трасам "летять" 50 км, створюючи більше аварійних ситуацій ніж гонщики, а ще кожна друга бляха тонована(що обмежує видимість не тільки власнику а і водіям що рухаються позаду) і фари налаштовані аби як, бо на ТО всі клали великий болт.
Если сравнивать с "отсутствием дорог", то это дороги. Если мы говорим о дорогах, согласно мировых стандартов, то то что сейчас делается называется "Большой распил бабла". Они не соответствую даже нашим ДБН, которые срисована с СССРовских ГОСТов и абсолютно не соответствуют современным реалиям.
В Украине 180 000 км. дорог. Из них 80% убиты или не соответствуют современным реалиям (потоку автомобилей, их скорости, нагрузки на ось и пр.). С бетонной основой одна дорога Киев - Днепр. И это всего 180 км и она только строиться. Т.е. это 0,1% дорог. Это не "потихоньку строятся". Это распил чистейшей воды. С такими темпами не то что наши дети, наши правнуки дорог не увидят. А причина простая - коррупция! Дорога, которая должна быть построена за 6 мес. делается 3 года. Потому что так выгодно подрядчику. А т.к. откат платит именно он, то и условия он диктует.
Начиная от похода в туалет.
по всіх трасах знаки висять, але Ви напевно з міста ніколи влітку не виїздили, чи може ПДР не здавали.
це ж не спрінтер який заробітчан возить влетів у зупинену у забороненому місці фуру
водій фури не мав права там зупинятись, а якщо зупинився то пинен був знак зупинки виставити.
на якому жопу узбіччі, якщо метр фури за суцільною лінією(почитайте ПДР чи дозволела зупинка в таких місцях).......
спробуй в Європі зупинитись на фурі на трасі поза межами АЗС чи спецмайданчика.
https://twitter.com/GeogeOrwellLive
https://twitter.com/GeogeOrwellLive
https://twitter.com/GeogeOrwellLive
https://twitter.com/GeogeOrwellLive
Orwell was right
@GeogeOrwellLive
·https://twitter.com/GeogeOrwellLive/status/1419787087818207232 9 год
На Бориспільській трасі ДТП з трупом. Освітлення нема. Розмітки нема. https://twitter.com/hashtag/%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE?src=hashtag_click #велике_будівництво Зеленського - вбив@є українців.
По педеде фура там могла стоять - тут вопросов нет.
А по здравому смыслу - не стоило там вставать. В туалет сейчас на заправках ходят. Ну разве что сломался. Так включи ж аварийку, чё за жлобство то!
ЗЫ: и вот поэтому стараюсь в тёмное время никуда не ездить.