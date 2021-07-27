Рейсовий автобус "Київ-Кишинів" і вантажівка зіткнулися на Одещині: одна людина загинула, шістьох госпіталізовано. ФОТО

У ніч на вівторок на автодорозі М 05 "Київ-Одеса" в Подільському районі Одеської області в результаті зіткнення рейсового автобуса сполученням "Київ-Кишинів" і вантажного автомобіля загинула 1 особа і госпіталізовано шістьох.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі ДСНС.

"27 липня о 3:45 поблизу с. Знам’янка Подільського району на автодорозі М 05 "Київ-Одеса" внаслідок зіткнення рейсового автобусу сполученням "Київ-Кишинів" (перебувало 20 пасажирів) та вантажного автомобіля, загинула 1 особа та постраждало 6 осіб (з них 1 дитина 2008 р.н.), яких з травмами різного ступеню тяжкості госпіталізовано", - йдеться в повідомленні.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автобуса, який їхав з Молдови, не впорався з керуванням і зіткнувся з вантажним автомобілем (зрновозом МАN), який стояв на узбіччі.

Нині на місці ДТП працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції, медики надають допомогу пасажирам. Рух транспортних засобів на 309 кілометрі автодороги ускладнено.







Фото: сайт поліції