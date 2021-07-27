УКР
Рейсовий автобус "Київ-Кишинів" і вантажівка зіткнулися на Одещині: одна людина загинула, шістьох госпіталізовано. ФОТО

У ніч на вівторок на автодорозі М 05 "Київ-Одеса" в Подільському районі Одеської області в результаті зіткнення рейсового автобуса сполученням "Київ-Кишинів" і вантажного автомобіля загинула 1 особа і госпіталізовано шістьох.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі ДСНС.

"27 липня о 3:45 поблизу с. Знам’янка Подільського району на автодорозі М 05 "Київ-Одеса" внаслідок зіткнення рейсового автобусу сполученням "Київ-Кишинів" (перебувало 20 пасажирів) та вантажного автомобіля, загинула 1 особа та постраждало 6 осіб (з них 1 дитина 2008 р.н.), яких з травмами різного ступеню тяжкості госпіталізовано", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: 15-річний хлопець із батьком загинули внаслідок ДТП на Вінниччині, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автобуса, який їхав з Молдови, не впорався з керуванням і зіткнувся з вантажним автомобілем (зрновозом МАN), який стояв на узбіччі.

Нині на місці ДТП працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції, медики надають допомогу пасажирам. Рух транспортних засобів на 309 кілометрі автодороги ускладнено.

Рейсовий автобус Київ-Кишинів і вантажівка зіткнулися на Одещині: одна людина загинула, шістьох госпіталізовано 01
Рейсовий автобус Київ-Кишинів і вантажівка зіткнулися на Одещині: одна людина загинула, шістьох госпіталізовано 02
Рейсовий автобус Київ-Кишинів і вантажівка зіткнулися на Одещині: одна людина загинула, шістьох госпіталізовано 03
Фото: сайт поліції

+9
ДТП не от качества дорог зависят а от культуры вождения.
показати весь коментар
27.07.2021 08:19 Відповісти
+6
Если водила дебил, то дорога тут на причем.
показати весь коментар
27.07.2021 08:43 Відповісти
+2
Фурам как раз днем запретили ездить...если температура выше 28...а ночью ни каких запретов нет..
показати весь коментар
27.07.2021 08:24 Відповісти
Зелень со своим "великим крадевнитством" построили дороги-убийцы. Ездию в Павлоград 2 раза в неделю. Каждый раз вижу ДТП. Слава богу без жертв.
показати весь коментар
27.07.2021 08:09 Відповісти
ДТП не от качества дорог зависят а от культуры вождения.
показати весь коментар
27.07.2021 08:19 Відповісти
Согласен на 100%! Все должны ездить со скоростью 40 км/ч и тогда ДТП вообще практически не будет. Да и вообще "качественные дороги" - это для западной буржуазии, которая, как известно, с жиру бесится.
показати весь коментар
27.07.2021 09:58 Відповісти
Дороги обязаны быть качественными и добротными.По всем заявлениям правительства из 1 литра топлива на дороги отчислялось 50 коп.Но небыло ни дорог ни денег.Теперь вопреки нареканиям начали строится добротные дороги за весь послевоенный,ВОВ.период.Да только они не для наших водителей которых скорость движения ограничивают не знаки а глубина ********* на дороге.
показати весь коментар
27.07.2021 10:26 Відповісти
водій фури НЕ мав права там зупинятись, якщо захотів в туалет то для того є заправки.
п.с. не думаю що водій рейсового порушував швидкісний режим, бо у нього графік це раз, і чим більша швидкість тим більша витрата палива то два.
показати весь коментар
27.07.2021 10:32 Відповісти
Ви не берете до увагу хронічну втому водіїв,як я писав вище,вони просто не встигають відновитися а вже треба їхати в рейс.Візьміть статистику аварій автобусів хочаби за 3 місяці так то вже чатвертий чи пятий випадок і всі на дальних рейсах.
показати весь коментар
27.07.2021 10:41 Відповісти
знаю, тих видіїв. Один знайомий на Рим їздить кожного тижня, правда займається перевозками "передач" а не людей.
я не заперечую втому водія, саме тому аварія і сталась, відволікся на декілька миттєвостей і зачепив фуру, яка там НЕ мала права перебувати.
просто у нас культура водіння відсутня. Одні зупиняються де захочуть, інші ганяють як по трасам F1, є унікуми які по трасам "летять" 50 км, створюючи більше аварійних ситуацій ніж гонщики, а ще кожна друга бляха тонована(що обмежує видимість не тільки власнику а і водіям що рухаються позаду) і фари налаштовані аби як, бо на ТО всі клали великий болт.
показати весь коментар
27.07.2021 11:05 Відповісти
Як що знаєте водія то маєте і знати що він ніколи не відпочиває а їде знову в дорогу.Та тльки він працює сам на себе і якщо хоче то може і не поїхати на відміну від водіїв автобусів які якщо відмовляться то втратять роботу та незможуть прогодувати свої сімї.
показати весь коментар
27.07.2021 11:34 Відповісти
Ты абсолютный дилетант в автодорожном строительстве, если на полном серьезе считаешь, что "Теперь вопреки нареканиям начали строится добротные дороги за весь послевоенный,ВОВ.период".

Если сравнивать с "отсутствием дорог", то это дороги. Если мы говорим о дорогах, согласно мировых стандартов, то то что сейчас делается называется "Большой распил бабла". Они не соответствую даже нашим ДБН, которые срисована с СССРовских ГОСТов и абсолютно не соответствуют современным реалиям.
показати весь коментар
27.07.2021 14:05 Відповісти
Ты говориш распил,да за 30-ть лет не пилили а разворовывали.А теперь пилят и строят.Если считаеш что 20-25-см бетона под двумя слоями по 10-15-см асфальта это туфта то Вы просто идиот или намереный вредитель и саботажник.У нас в Украине потихоньку появляются дороги а не только направления,как сказал Черчиль про СССР.-..У них нету дорог а есть только направления,,
показати весь коментар
27.07.2021 14:17 Відповісти
Воровство народных денег не простительно в любом случае. Но если бы грамотно строили и воровали, это можно было бы понять хотя бы. Но ведь делают-то все через жо...пу, да еще и воруют!
В Украине 180 000 км. дорог. Из них 80% убиты или не соответствуют современным реалиям (потоку автомобилей, их скорости, нагрузки на ось и пр.). С бетонной основой одна дорога Киев - Днепр. И это всего 180 км и она только строиться. Т.е. это 0,1% дорог. Это не "потихоньку строятся". Это распил чистейшей воды. С такими темпами не то что наши дети, наши правнуки дорог не увидят. А причина простая - коррупция! Дорога, которая должна быть построена за 6 мес. делается 3 года. Потому что так выгодно подрядчику. А т.к. откат платит именно он, то и условия он диктует.
показати весь коментар
27.07.2021 17:39 Відповісти
Если водила дебил, то дорога тут на причем.
показати весь коментар
27.07.2021 08:43 Відповісти
Если я не ошибаюсь, то грузовой автомобиль стоит на половину проезжей части а не полностью на обочине.
показати весь коментар
27.07.2021 10:23 Відповісти
Нашим дурням тільки по ямах їздити... Нормальні дороги для адекватних людей
показати весь коментар
27.07.2021 10:37 Відповісти
Интересно почему водителям фур передвижение глубокой ночью запрещено а водители автобусов которые перевозят людей ездят без ограничений.Да ведь людей везут а не зерно.
показати весь коментар
27.07.2021 08:18 Відповісти
Фурам как раз днем запретили ездить...если температура выше 28...а ночью ни каких запретов нет..
показати весь коментар
27.07.2021 08:24 Відповісти
Фурам запретили въезд в дневное времья в города когда асфальт нагревается выше определенной температуры да и то это только решение на месном уровне.А у водителей фур фиксируется на диаграме сколько он ехал сколько отдыхал и когда,с какой скоростью и в какое времья суток.
показати весь коментар
27.07.2021 08:38 Відповісти
P.S.Как думаете почему зерновоз глубокой ночью стоял на обочине а не ехал?
показати весь коментар
27.07.2021 08:40 Відповісти
Причин может быть миллион.
Начиная от похода в туалет.
показати весь коментар
27.07.2021 08:44 Відповісти
В туалет нужно ходить в туалете а не как быдло в кустики. Замахался дочке объяснять что дядя делает возле колеса....
показати весь коментар
27.07.2021 09:05 Відповісти
Водіям грузових авто заборонено рухатись в денну пору доби, при температурі більше 28.
по всіх трасах знаки висять, але Ви напевно з міста ніколи влітку не виїздили, чи може ПДР не здавали.
показати весь коментар
27.07.2021 08:47 Відповісти
трудно понять что за ПДР??и какие такие ,,ограничения"в зависимости от температуры??нет не слышал о таких ,,чудесах"движения по дорогам! когда читаеш то семимильными шагами строятся лучшие дороги а ездить оказывается по ним низзя??(как это всё увязать??)
показати весь коментар
27.07.2021 09:10 Відповісти
ну не знаю може тому що у цивілізованих країнах за перегруз несе відповідальність "гривнею" водій.
показати весь коментар
27.07.2021 10:24 Відповісти
нуу,как говориш в цивилизованных всё гораздо проще!!о ,,перегрузе"как таковом уже давно речи не идёт(так как платят все,начиная с фирмы которая отгрузила,грузчик который грузит, следит чтоб не было перегруза на ось и правильность крепежа груза(на пару с водителем)в итоге все следят как бы друг за другом,как итог не всё идеально однако +/- порядок) как то так(думаю такую систему не составит труда просто скопировать и внедрить примеров вагон и маленькая тележка просто выбрать наиболее подходящую либо взять какой либо за основу и усовершенствовать) а так похоже кого то у вас утраивает ход такого бардака.(иначе это не объяснить)
показати весь коментар
27.07.2021 11:36 Відповісти
"почему зерновоз глубокой ночью стоял на обочине а не ехал" ---------- вопрос в лоб! если при этом водителя буса подслепили, то кто виноват в трагедии --- большой вопрос! Тем более, та трасса с хорошим покрытием(скорость) и в основном узкая и много мест со сплошной линией посередине
показати весь коментар
27.07.2021 08:55 Відповісти
А не кажется ли Вам что уж больно часто в последнее время ,,ослепляют,,водителей автобусов с пасажирами но никто не говорить об сне за рулем и об хроничной усталости водителей?Посмотрите на плотность графика движения автобусов водителям между рейсами на отдых остается не более 6-7-ми часов а в дороге они сутки и более и так ежедневно.
показати весь коментар
27.07.2021 09:03 Відповісти
на таких маршрутах працює мінімум ДВА водії.
це ж не спрінтер який заробітчан возить влетів у зупинену у забороненому місці фуру
показати весь коментар
27.07.2021 10:27 Відповісти
шо за трактування події....
водій фури не мав права там зупинятись, а якщо зупинився то пинен був знак зупинки виставити.
показати весь коментар
27.07.2021 08:52 Відповісти
Кто сказал? Он на обочине...И шо стенки света недостаточно
показати весь коментар
27.07.2021 11:13 Відповісти
о водій фури намалювався, та хоч гірляндами обвішай свою тарандайку, аварійний знак повинен бути виставлений згідно ПДР, якщо це була екстренна зупинка у разі поломки, а якщо пішов у кущі посрати чи вирішив покімарити, то він вбив людину. Все крапка.
на якому жопу узбіччі, якщо метр фури за суцільною лінією(почитайте ПДР чи дозволела зупинка в таких місцях).......
спробуй в Європі зупинитись на фурі на трасі поза межами АЗС чи спецмайданчика.
показати весь коментар
27.07.2021 11:30 Відповісти
Вже скільки таких аварій було - через припарковані на узбіччі грузові машини. Нічому життя не вчить, невже важко хоч габарити з аварійкою включати. Або робити стоянку на спеціальних майданчиках
показати весь коментар
27.07.2021 10:39 Відповісти
Штож тут сказать то.
По педеде фура там могла стоять - тут вопросов нет.
А по здравому смыслу - не стоило там вставать. В туалет сейчас на заправках ходят. Ну разве что сломался. Так включи ж аварийку, чё за жлобство то!

ЗЫ: и вот поэтому стараюсь в тёмное время никуда не ездить.
показати весь коментар
27.07.2021 11:43 Відповісти
 
 