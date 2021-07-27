В Україні за добу від COVID-19 померли 27 осіб, зафіксовано 681 новий випадок зараження, 515 осіб одужали

УКР
В Україні зафіксовано 681 новий випадок зараження COVID-19 станом на ранок 27 липня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ

"За добу 26 липня 2021 року в Україні зафіксовано 681 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 37, медпрацівників – 5).

Також за минулу добу:

За добу протестовано:

За весь час пандемії в Україні:

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (188), Одеській (68), Донецькій (57), Харківській (42) та Луганській (41) областях", - розповіли в МОЗ.

карантин (18172) МОЗ (5423) статистика (2256) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Нет статистики и какой процент вакцинированных болел ковидом
средней тяжести и тяжело .
То есть какова же эффективность от вакцинации в Украине и есть ли она .
Скільки померло привитими. Де статистика.
В тому то й справа що ефективності мабуть нема. Во5и б на кожному розі це нам тикали. До речі на днях у нас людина померла від вакцини.
Скільки померло привитими. Де статистика.
А скока здаровеньких умерло?
щас в речке тонет больше чем от короны умирает. Ну и в ДТП тоже очень много погибших. Ну оно й не дывно, все таки период отпусков.
Чому ваш нік українською, а пишите російською?
Нет статистики и какой процент вакцинированных болел ковидом
средней тяжести и тяжело .
То есть какова же эффективность от вакцинации в Украине и есть ли она .
В тому то й справа що ефективності мабуть нема. Во5и б на кожному розі це нам тикали. До речі на днях у нас людина померла від вакцини.
Ну да, їй же 70 років назад від віспи щеплення зробили...
снова рост заболеваний - напривозили с южных морей
Не згоден. Переважання кількості нових випадків над кількістю вилікуваних почалося з 11.07. А європейські країни почали відкриватись для українців після 16.07. Та й те, авіарейси до щойно відкритих авіаперевізники та ТО ще не додали
о стата підїхала, волинь тернопіль понолям схід центр рулят, а чому, а тому що везуть не з европи яка більщість привита а з азії московіїї
