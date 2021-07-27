В Україні за добу від COVID-19 померли 27 осіб, зафіксовано 681 новий випадок зараження, 515 осіб одужали

В Україні зафіксовано 681 новий випадок зараження COVID-19 станом на ранок 27 липня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ

"За добу 26 липня 2021 року в Україні зафіксовано 681 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 37, медпрацівників – 5).

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 266 осіб;

летальних випадків – 27;

одужало – 515 осіб.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 22 330 осіб,

методом ІФА – 8918 осіб,

експрес-тестами – 13 491 особа.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 249 344 особи;

одужало – 2 184 880 осіб;

летальних випадків – 52 876;

проведено ПЛР-тестувань – 11 301 274.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (188), Одеській (68), Донецькій (57), Харківській (42) та Луганській (41) областях", - розповіли в МОЗ.







