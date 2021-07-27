В Україні за добу від COVID-19 померли 27 осіб, зафіксовано 681 новий випадок зараження, 515 осіб одужали
В Україні зафіксовано 681 новий випадок зараження COVID-19 станом на ранок 27 липня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ
"За добу 26 липня 2021 року в Україні зафіксовано 681 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 37, медпрацівників – 5).
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 266 осіб;
летальних випадків – 27;
одужало – 515 осіб.
За добу протестовано:
методом ПЛР – 22 330 осіб,
методом ІФА – 8918 осіб,
експрес-тестами – 13 491 особа.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 249 344 особи;
одужало – 2 184 880 осіб;
летальних випадків – 52 876;
проведено ПЛР-тестувань – 11 301 274.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (188), Одеській (68), Донецькій (57), Харківській (42) та Луганській (41) областях", - розповіли в МОЗ.
