За те, що "не заходить", не голосуватиму, - Вірастюк пообіцяв не підтримувати "катастрофічні" законопроєкти "слуг"

Народний депутат України від "Слуги народу" Василь Вірастюк розповів, що не голосуватиме за законопроєкти своєї політсили, якщо буде з ними принципово не згоден.

Як інформує Цензор.НЕТ, про він повідомив на телеканалі "Україна 24".

На запитання, чи буде він голосувати за ініціативи своєї фракції, які не підтримує, Василь Вірастюк відповів: "Звичайно, якщо буде щось таке катастрофічне, що мені абсолютно не заходить, як журналісти люблять говорити, "червоні лінії", я не буду голосувати".

Нагадаємо, відомий український стронгмен Василь Вірастюк був обраний до Верховної Ради від партії "Слуга народу" на довиборах в окрузі №87 в Івано-Франківській області.

Голосування відбулося 28 березня. Підрахунок голосів на Прикарпатті супроводжувався скандалами, лунали заяви про фальсифікації та спроби зриву виборів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вірастюк про перший день у Раді: Які кнопки натискати, мені пояснили колеги. Планую відвідати буфет

22 квітня ЦВК назвала Василя Вірастюка переможцем. Це рішення оскаржувалося в судах його конкурентом на довиборах Олександром Шевченком.

5 червня Велика палата Верховного Суду визнала законним обрання Вірастюка нардепом. 15 червня Василь Вірастюк склав присягу у Раді та в підсумку став народним депутатом.