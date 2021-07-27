За те, що "не заходить", не голосуватиму, - Вірастюк пообіцяв не підтримувати "катастрофічні" законопроєкти "слуг"
Народний депутат України від "Слуги народу" Василь Вірастюк розповів, що не голосуватиме за законопроєкти своєї політсили, якщо буде з ними принципово не згоден.
Як інформує Цензор.НЕТ, про він повідомив на телеканалі "Україна 24".
На запитання, чи буде він голосувати за ініціативи своєї фракції, які не підтримує, Василь Вірастюк відповів: "Звичайно, якщо буде щось таке катастрофічне, що мені абсолютно не заходить, як журналісти люблять говорити, "червоні лінії", я не буду голосувати".
Нагадаємо, відомий український стронгмен Василь Вірастюк був обраний до Верховної Ради від партії "Слуга народу" на довиборах в окрузі №87 в Івано-Франківській області.
Голосування відбулося 28 березня. Підрахунок голосів на Прикарпатті супроводжувався скандалами, лунали заяви про фальсифікації та спроби зриву виборів.
22 квітня ЦВК назвала Василя Вірастюка переможцем. Це рішення оскаржувалося в судах його конкурентом на довиборах Олександром Шевченком.
5 червня Велика палата Верховного Суду визнала законним обрання Вірастюка нардепом. 15 червня Василь Вірастюк склав присягу у Раді та в підсумку став народним депутатом.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Та ладно, Вася. Ты вон какой кабан. Тебе что угодно зайдёт.
но есть совсем дешёвые деньги, те не заходят ...
П.С.
"не заходить йому"
-А за три рубля?
-Давай за три с полтиной!
х/ф "Джек Восьмеркин-американец".
За всё остальное - "ЗА".
Почувствовали разницу с названием статьи?
"4 липня 2021 року на урочистостях приурочених Дню ВМС ЗС України президент України Володимир Зеленський озвучив інформацію про закладу першого корвету."
"Так само цю інформацію озвучив і Командувач ВМС України Олексій Неїжпапа у своєму привітанн "
на разі Генконсул в Стамбулі Олександр Гаман НЕ ПІДТВЕРДИВ закладку першого корвету для ВМС ЗС України у Туреччині. как обычно Зеля сбрехал
Україна підписала з Туреччиною рамкову угоду на будівництво двох корветів класу Ada для потреб ВМС ЗС України . подписать договор о намерении и заложить это принципиально разные вещи
Але бабла в казні - катма.
Нема бабла від слова "зовсім" на держоборонзамовлення.
Як і століття тому.
https://wz.lviv.ua/img/870x480/0/15983781027886-806b9b79182c34b12dc4a66fab540c74.jpg
А ось це... Це Львів, 2014 рік. Вбитих везуть з війни щодня. У Львові пофарбовано в кольори Державного Прапора дерева, біля яких часто зупиняються собаки, та бордюри (парєбрікі по вашому), по яких не тільки топчуться, а й некультурно харкають деякі некультурні львів'яни і такі ж гості міста.
Ви одна з некультурних людей, які використовують надумані, дурні приводи для фальшивих звинувачень.
https://s.citysites.ua/upload/images/news/intext/538/adb0ba2a22/82de0e5f18cb08fed4f8772c934b0a12.jpg
Перехід на особистості, коли на вашу адресу нічого не писалось.
Чисто як Зєля, який стібався як завгодно з України, політиків та їхніх родичів.
А як прийшов до влади, почав скиглити "Не чіпайте сім'ю!!!".
З бордюрами у Львові перебор, але по них так демонстративно не товчуть ногами, як Зєля та його друзі Сердючка та ватяно-ригівська Могилевська.
Є приклад де президент Польщі, наприклад, ходить ногами по стилізовані під прапор сцені чи підлозі?
Небезпечні ділянки на тротуарах, дорогах, ділянках, де іде ремонт, також огороджують червоно-білими стрічками. Але ніхто не пов'язує їх із прапором Польщі.
Всьому є місце та час. Підстаркувата шалава Могилевська може трусити голою дупою десь в іншому місці, але не має цього робити над державним прапором на день Незалежності, за який катували і вбивали українців.
Це дозволив їй робити квартальний, який і сам ******** знущатись над Україною та навіть трагічними сторінками її історії.
"На складах Державного агентства резерву України в Тернопільській області виявили нестачу 150 тисяч тонн зерна (2700 вагонів) вартістю понад 800 мільйонів гривень."
Зерно було вкрадено при Порошенку. В Тернопільській області, де в кожній хаті є візитка Яроша. А тепер продовжуйте про дупи і шалав, і сплюндрований прапор.
Перефразую.
Чому ви вирішили, що зерно вкрали ще при Порошенку?
Нестачу виявили влітку 2020, коли вже більше року президентом був Зєля.
В перший же його день у Верховній Раді.
Нардеп Вірастюк у перший робочий день потрапив у скандал.
Вірастюк проголосував за включення в порядок денний русифікаторських законопроєктів 5554 і 5554-1
Сьогодні Василь Вірастюк, який щойно став депутатом, заплямував свою репутацію, проголосувавши за просування антиукраїнського законопроєкту. Народний депутат Володимир В'ятрович на своїй сторінці у Facebook висловив обурення такими діями.
«Нині найсильніша людина світу Василь Вірастюк таки підняла найбрудніший в Україні мандат і відразу скористався ним на користь «руського міра» - проголосував за включення в порядок денний русифікаторських законопроєктів 5554 і 5554-1», - написав він.
https://glavcom.ua/news/u-pershiy-den-v-radi-virastyuk-potrapiv-u-skandal-762820.html
Злидні стукають в вікно
В кожну нашу хату,
Обіцяло Вам Воно
Велику зарплату.
Обіцяло, що кінець
Прийде зубожінню,
А виходить скрізь капець
По лохів велінню.
Пів вареника взяли?
Виросла зарплата?
Гроші «бариг» віддали?
За дурість розплата.
Ще боргів Вам наберуть
Гарні мародери,
Дітки у раби підуть,
А їхні у мери.
Як там їздить лісапед?
Разом всіх зробили?
Не потрапив в ротік мед?
Дьогтю Вам налили?
Запитаєш «Вашу мать»
Що ж Ви наробили?
А вони усі кричать,
Що всі не ходили.
Вибори пройшли без них
Вони були вдома,
Польща їх чекає всіх
А нас їхня втома.
Де ті грізні «сметуни»,
Що більше кричали?
Вони такі ж брехуни,
Всі дружно втікали.
Хто підлогу підмете,
Там де Ви насрали?
Кого цей раз «зметете»,
«Теліка» васали?
19.07.2021 р.Анатолій Березенський
Будешь брыкаться -- снимут с довольствия -- перестанешь брыкаться и будешь голосовать как надо.
Открою "тайну":
Даже ОПЗЖ не голосуют за законы с которыми " принципиально не согласны"!
У КАЖДОГО депутата в Раде есть "принципы"... Вот только у каждого они СВОИ СОБСТВЕННЫЕ.
Есть даже депутаты с "твердым принципом":
"100 тысяч за нажатие кнопки".
І вася - також.
большое тело не всегда большой мозг, добрая душа не всегда безгрешна..