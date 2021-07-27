УКР
За те, що "не заходить", не голосуватиму, - Вірастюк пообіцяв не підтримувати "катастрофічні" законопроєкти "слуг"

Народний депутат України від "Слуги народу" Василь Вірастюк розповів, що не голосуватиме за законопроєкти своєї політсили, якщо буде з ними принципово не згоден.

Як інформує Цензор.НЕТ, про він повідомив на телеканалі "Україна 24".

На запитання, чи буде він голосувати за ініціативи своєї фракції, які не підтримує, Василь Вірастюк відповів: "Звичайно, якщо буде щось таке катастрофічне, що мені абсолютно не заходить, як журналісти люблять говорити, "червоні лінії", я не буду голосувати".

Нагадаємо, відомий український стронгмен Василь Вірастюк був обраний до Верховної Ради від партії "Слуга народу" на довиборах в окрузі №87 в Івано-Франківській області.

Голосування відбулося 28 березня. Підрахунок голосів на Прикарпатті супроводжувався скандалами, лунали заяви про фальсифікації та спроби зриву виборів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вірастюк про перший день у Раді: Які кнопки натискати, мені пояснили колеги. Планую відвідати буфет

22 квітня ЦВК назвала Василя Вірастюка переможцем. Це рішення оскаржувалося в судах його конкурентом на довиборах Олександром Шевченком.

5 червня Велика палата Верховного Суду визнала законним обрання Вірастюка нардепом. 15 червня Василь Вірастюк склав присягу у Раді та в підсумку став народним депутатом.

Автор: 

Вірастюк Василь (76) ВР (15237) Слуга народу (2857)
+32
Так и скажи...все зависит от толщины конверта...это будет хотя бы честно...
27.07.2021 08:33
+29
А если будет заходить так, то Вася проголосует за, что угодно.
За то, что "не заходит" голосовать не буду, - Вирастюк пообещал не поддерживать "катастрофические" законопроекты "слуг" - Цензор.НЕТ 7746
27.07.2021 08:33
+27
Будешь, вася, будешь.
27.07.2021 08:32
За то, что "не заходит" голосовать не буду, - Вирастюк

Та ладно, Вася. Ты вон какой кабан. Тебе что угодно зайдёт.
27.07.2021 08:31
зачем вы так, если доллары США, или даже гривна, то зайдёт,
но есть совсем дешёвые деньги, те не заходят ...
27.07.2021 08:52
Будешь, вася, будешь.
27.07.2021 08:32
Так и скажи...все зависит от толщины конверта...это будет хотя бы честно...
27.07.2021 08:33
Вася не дури лохторат, ти вже за пайку "танцевал за раасию", за пайку і будеш голосувати як треба
27.07.2021 08:33
Ага, так и сказал: за то что не заносят - голосовать не буду. Я ж тоже не лох какой то. Просто у журналиста со слухом плохо
27.07.2021 08:33
А если будет заходить так, то Вася проголосует за, что угодно.
За то, что "не заходит" голосовать не буду, - Вирастюк пообещал не поддерживать "катастрофические" законопроекты "слуг" - Цензор.НЕТ 7746
27.07.2021 08:33
"З язика зняв!!!"
27.07.2021 08:57
Вирастюка взяли чтоб Киву трамбовать))
27.07.2021 08:33
Фуфло толкает.
27.07.2021 08:34
Фільм "Ідіократія" 2005 року перетворився в реальність. Це жахливо.
П.С.
"не заходить йому"
27.07.2021 08:34
За то, что "не заходит" голосовать не буду, - Вирастюк пообещал не поддерживать "катастрофические" законопроекты "слуг" - Цензор.НЕТ 8098
27.07.2021 08:41
с тестом справились все, при этом разделившись на очень умных и очень сильных.
27.07.2021 08:58
За п'ять штук баксів потрібно нажати одну кнопочку і все. Ти ж туди за тим йшов.
27.07.2021 08:35
А если смазать, то зайдёт?
показати весь коментар
хм... глубокая мысль...
27.07.2021 08:38
Ну так..
27.07.2021 08:45
Правильно, Василий! Не голосуй! И объясни нам заодно, на кой хрен ты туда так рвался? Плевать в руку, которая вас, слуг урода, всех там кормит?!
27.07.2021 08:38
Еге ж. Як зверху скажуть- так і проголосує.
27.07.2021 08:39
-Да ни за какие миллионы,ни за рубли,ни за два!
-А за три рубля?
-Давай за три с полтиной!
х/ф "Джек Восьмеркин-американец".
27.07.2021 08:40
Заходит,не заходит,нашел критерий,очередное пустое место в зале.
27.07.2021 08:41
Конечно вирастюк не будет голосовать, если зарплату $20тыс из партийной кассы не будут платить вовремя.
27.07.2021 08:43
За те, за що не заносять, голосувати не буду
27.07.2021 08:43
Але чесно, справедливо і сміливо
27.07.2021 08:45
За то, что "не заходит" голосовать не буду! /За то, что "НЕ ЗАНОСИТ" голосовать не буду, - Вирастюк. Это вам не какой-то... интеллектуал... "Он человек прямой, без выкрутасов. Посмотри ему в горло и выглянешь из дырки в его же заднице.(с)
27.07.2021 08:46
Там подскажут,что принимать-что бы "заходило".
27.07.2021 08:48
А якого ... ти туди заліз?!!! Заклавши руки чекати ,щоб принесли і тоді зайде ?!!! Зайде ,зайде помажуть і зайде по самі гланди !!!
27.07.2021 08:49
Он не будет голосовать ТОЛЬКО за катастрофические законопроекты.
За всё остальное - "ЗА".
Почувствовали разницу с названием статьи?
27.07.2021 08:54
слуги нарота на прикорме у охметовской падали, мрази
27.07.2021 08:54
Эх, Вася, Вася... Ты такой Вася... Ну хоть драки у трибуны будет кому разнимать.
27.07.2021 08:55
не надейтесь)))... как только драка - он с юзиком быстро перебирают ножками в сторону столовки (когда в зале кипишь , значит в столовке очереди нет))))
27.07.2021 10:49
очередная брехня от прэзэдэнта

"4 липня 2021 року на урочистостях приурочених Дню ВМС ЗС України президент України Володимир Зеленський озвучив інформацію про закладу першого корвету."
"Так само цю інформацію озвучив і Командувач ВМС України Олексій Неїжпапа у своєму привітанн "

на разі Генконсул в Стамбулі Олександр Гаман НЕ ПІДТВЕРДИВ закладку першого корвету для ВМС ЗС України у Туреччині. как обычно Зеля сбрехал
Україна підписала з Туреччиною рамкову угоду на будівництво двох корветів класу Ada для потреб ВМС ЗС України . подписать договор о намерении и заложить это принципиально разные вещи
27.07.2021 08:56
спочатку треба туркам заплатити.
Але бабла в казні - катма.
Нема бабла від слова "зовсім" на держоборонзамовлення.
27.07.2021 09:40
за то Бубочка попиарился . зебилы похлопали в ладоши . скажу честно даже я повелся на этот обман . начал всерьез рассматривать этот вариант как пополнение для ВМСУ
27.07.2021 10:04
Як віслюк Іа : - "Входит и выходит"
27.07.2021 08:58
Істерика мєньшевіков з будь-якого приводу - все так же радує.))
27.07.2021 09:00
Большевіки радіють ...
Як і століття тому.
27.07.2021 09:04
За ТИХ большевіков майже ніхто не голосував. Так само, як і за ЦИХ мєньшевіков. )))
27.07.2021 09:19
Ті більшовики і нинішні однаково ненавидять Україну.
27.07.2021 09:32
Це у вас галюцинації, бо цього немає.
27.07.2021 09:39
По фотографіях своїх батьків вони так само товчуть ногами, як і по прапору України?

https://wz.lviv.ua/img/870x480/0/15983781027886-806b9b79182c34b12dc4a66fab540c74.jpg
27.07.2021 09:45
Подіум для святкової події, пофарбований у кольори державного прапора, використовувався у багатьох демократичних країнах. Таке естетичне рішення.
А ось це... Це Львів, 2014 рік. Вбитих везуть з війни щодня. У Львові пофарбовано в кольори Державного Прапора дерева, біля яких часто зупиняються собаки, та бордюри (парєбрікі по вашому), по яких не тільки топчуться, а й некультурно харкають деякі некультурні львів'яни і такі ж гості міста.
Ви одна з некультурних людей, які використовують надумані, дурні приводи для фальшивих звинувачень.
https://s.citysites.ua/upload/images/news/intext/538/adb0ba2a22/82de0e5f18cb08fed4f8772c934b0a12.jpg
27.07.2021 18:18
За те, що "не заходить", не голосуватиму, - Вірастюк пообіцяв не підтримувати "катастрофічні" законопроєкти "слуг" - Цензор.НЕТ 501
27.07.2021 18:19
Ну ви-то свою квартальну культуру демонструєте в усій красі...
Перехід на особистості, коли на вашу адресу нічого не писалось.
Чисто як Зєля, який стібався як завгодно з України, політиків та їхніх родичів.
А як прийшов до влади, почав скиглити "Не чіпайте сім'ю!!!".

З бордюрами у Львові перебор, але по них так демонстративно не товчуть ногами, як Зєля та його друзі Сердючка та ватяно-ригівська Могилевська.
Є приклад де президент Польщі, наприклад, ходить ногами по стилізовані під прапор сцені чи підлозі?
27.07.2021 19:46
Ви реально неадекватна людина, бо надумуєте щось таке, такий абсурд, в чому відсутній сенс. В пофарбованому до державного свята в жовтий і блакитний колір подіумі вам ввижається як не зрада, то наруга. А в Польщі в багатьох місцях пофарбовано в біло-червоні кольори державного прапора пішоходні переходи. І істерики немає. А у вас є. Я не закликаю задуматись чи схаменутися, бо відносно подібних людей немає сенсу в цих закликах.
27.07.2021 21:34
Неадекватні ті, хто не бачить різниці між прийнятими в багатьох країнах сигнальних, попереджувальних червоно-білих позначках і свідомим вистеланням підлоги сцени до дня Незалежності, по яких потім скачуть голодупі ригівські пєвічкі, кольорами прапора країни.
Небезпечні ділянки на тротуарах, дорогах, ділянках, де іде ремонт, також огороджують червоно-білими стрічками. Але ніхто не пов'язує їх із прапором Польщі.
27.07.2021 22:20
"Голодупі пєвічкі..." Ви просто давно не були голодупою. Звідси ваша ненависть до всього навколишнього. Варто спробувати вирішити цю проблему, щоб не нищити свої нерви.
27.07.2021 22:28
Занадто бурхлива у вас фантазія. Мабуть, проблеми у вас в цій сфері.

Всьому є місце та час. Підстаркувата шалава Могилевська може трусити голою дупою десь в іншому місці, але не має цього робити над державним прапором на день Незалежності, за який катували і вбивали українців.
Це дозволив їй робити квартальний, який і сам ******** знущатись над Україною та навіть трагічними сторінками її історії.
27.07.2021 22:35
У мене немає проблем, жодних. Проблеми у вас, бо ви і подібні намагаєтесь відволікати увагу від таких речей, про які в 2020 році писала Дойче Велле:

"На складах Державного агентства резерву України в Тернопільській області виявили нестачу 150 тисяч тонн зерна (2700 вагонів) вартістю понад 800 мільйонів гривень."

Зерно було вкрадено при Порошенку. В Тернопільській області, де в кожній хаті є візитка Яроша. А тепер продовжуйте про дупи і шалав, і сплюндрований прапор.
27.07.2021 22:51
З чого ви взяли, що зерно вкрали ще при Порошенку?
27.07.2021 23:10
З елеваторів.
27.07.2021 23:20
Проблеми з розумінням української мови?
Перефразую.
Чому ви вирішили, що зерно вкрали ще при Порошенку?
27.07.2021 23:25
Бо у вас проблеми з календарем.
28.07.2021 01:21
У вас проблеми.
Нестачу виявили влітку 2020, коли вже більше року президентом був Зєля.
28.07.2021 08:53
С вас, дебилов дырявых, ржут
27.07.2021 09:10
Чучело, иди уже польские сортиры мой и подтирай панские дупы.
27.07.2021 09:16
Будешь подыхать на немытом унитазе с неподтёртой дупой (а ведь будешь, карма - она такая!) - черкани пару слов. Посмеюсь.
27.07.2021 09:23
Что тебе не заходит? Получишь первую зарплату от зедебилов и сразу все зайдет.
27.07.2021 09:01
Українофобський закон Васі зайшов.
В перший же його день у Верховній Раді.

Нардеп Вірастюк у перший робочий день потрапив у скандал.


Вірастюк проголосував за включення в порядок денний русифікаторських законопроєктів 5554 і 5554-1

Сьогодні Василь Вірастюк, який щойно став депутатом, заплямував свою репутацію, проголосувавши за просування антиукраїнського законопроєкту. Народний депутат Володимир В'ятрович на своїй сторінці у Facebook висловив обурення такими діями.

«Нині найсильніша людина світу Василь Вірастюк таки підняла найбрудніший в Україні мандат і відразу скористався ним на користь «руського міра» - проголосував за включення в порядок денний русифікаторських законопроєктів 5554 і 5554-1», - написав він.

https://glavcom.ua/news/u-pershiy-den-v-radi-virastyuk-potrapiv-u-skandal-762820.html
27.07.2021 09:03
27.07.2021 09:19
За те, що "не заходить", не голосуватиму, - Вірастюк пообіцяв не підтримувати "катастрофічні" законопроєкти "слуг" - Цензор.НЕТ 3076
27.07.2021 09:05
ЗРОБИЛИ ВСІХ РАЗОМ?
Злидні стукають в вікно
В кожну нашу хату,
Обіцяло Вам Воно
Велику зарплату.

Обіцяло, що кінець
Прийде зубожінню,
А виходить скрізь капець
По лохів велінню.

Пів вареника взяли?
Виросла зарплата?
Гроші «бариг» віддали?
За дурість розплата.

Ще боргів Вам наберуть
Гарні мародери,
Дітки у раби підуть,
А їхні у мери.

Як там їздить лісапед?
Разом всіх зробили?
Не потрапив в ротік мед?
Дьогтю Вам налили?

Запитаєш «Вашу мать»
Що ж Ви наробили?
А вони усі кричать,
Що всі не ходили.

Вибори пройшли без них
Вони були вдома,
Польща їх чекає всіх
А нас їхня втома.

Де ті грізні «сметуни»,
Що більше кричали?
Вони такі ж брехуни,
Всі дружно втікали.

Хто підлогу підмете,
Там де Ви насрали?
Кого цей раз «зметете»,
«Теліка» васали?
19.07.2021 р.Анатолій Березенський
27.07.2021 09:09
+++++
27.07.2021 15:32
А за те що заносять , теж голосувати не будеш ? 😅😂🤣😭🥳
27.07.2021 09:10
Буде, ще й як!
27.07.2021 09:11
ахренеть! мы будем жить по законам которые "заходят" или "не заходят" людям, которые мозгами только тяжести умеют поднимать ! жаль неньку....ох жаль....зебилы, это вы все наделали, идиоты гундявые...
27.07.2021 09:14
Ой, насмешил!
Будешь брыкаться -- снимут с довольствия -- перестанешь брыкаться и будешь голосовать как надо.
27.07.2021 09:18
Ну что сказать хотел?!
Открою "тайну":
Даже ОПЗЖ не голосуют за законы с которыми " принципиально не согласны"!
У КАЖДОГО депутата в Раде есть "принципы"... Вот только у каждого они СВОИ СОБСТВЕННЫЕ.
Есть даже депутаты с "твердым принципом":
"100 тысяч за нажатие кнопки".
27.07.2021 09:24
брехня - це ареал існування 73/43%зебілів та прислуги уродів. Якщо вийняти їх звідти - враз вони стануть розшукуваними злочинцями.

І вася - також.
27.07.2021 09:37
А що може "не заходити" чуваку, який вляпався у зелену плісняви? Це вже діагноз...
27.07.2021 09:42
З ваЗЕліном-заскоче!
27.07.2021 09:51
не зайдет - затолкают. проголосуешь как миленький, за что скажут, за то все и проголосуешь.
27.07.2021 10:33
зачем он это прошелестел ?
большое тело не всегда большой мозг, добрая душа не всегда безгрешна..
27.07.2021 10:51
Денежка не зашла - голоса нет
27.07.2021 11:59
Щоб зайшло, треба занести...
27.07.2021 12:36
Василий, а если конвертик поднесут? проголосуешь за то, что "не заходит"?
27.07.2021 12:56
правильно.
27.07.2021 21:25
 
 