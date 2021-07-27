УКР
За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 126 096 осіб, загалом - 3 177 763, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) 1 760 835 осіб.

Про це повідомляє МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

"126 096 людей вакциновано проти COVID-19 за добу 26 липня 2021 року. Одну дозу отримали 78 052 людини, повністю імунізовані - 48 044 людини.

Протягом доби працювали: 710 мобільних бригад, 2540 пунктів щеплення; 347 центрів вакцинації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні за добу від COVID-19 померли 27 осіб, зафіксовано 681 новий випадок зараження, 515 осіб одужали

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 3 177 763 людини, з них отримали одну дозу – 3 177 761 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 1 760 835 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 4 938 596 щеплень", - розповіли в МОЗ.

вакцина (4419) карантин (18172) МОЗ (5423) статистика (2256) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
А до дня Независимости осталось 29 дней. А зе абещаль большинство вакцЫнировать к 30 летию
27.07.2021 08:58 Відповісти
я ровно вчера чипировался пфайзером, вообще без проблем и я ненавижу зенарика но тут был приятно удивлен
27.07.2021 09:18 Відповісти
Желаю пережить цитокиновые штормы осенью. И не говори, что не предупреждали о цитотоксичности спайк-протеинов.
27.07.2021 11:06 Відповісти
Цитобредни не неси. Если бы при ковиде у вакцинированных наблюдался цитокиновый шторм, то и на стадии клинических испытаний и на практике в Израиле это давно бы зафиксировали.
27.07.2021 17:22 Відповісти
Вот когда клинические испытания завершатся, тогда и поговорим.
И почему только при ковиде? При любой ОРВИ. Но кому эта статистика по ОРВИ сейчас интересна? В СМИ только одна болезнь обсуждается.
07.08.2021 09:39 Відповісти
Бредни не неси.
" В тяжёлых случаях https://ru.wikipedia.org/wiki/COVID-19 COVID-19 также наблюдаются повышенные уровни цитокинов, что характеризуется как цитокиновый штормhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%88%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC#cite_note-8 [8] ." Но именно сильное снижение тяжелых случаев протекания ковида и характерно для вакцинированных. Это важный фактор снижения летальности у вакцинированных мы видим на примере Израиля. Если бы было не так - давно бы заметили еще на стадии испытаний вакцины.
07.08.2021 11:30 Відповісти
Ну, конечно же, надо свято верить фарме. И в то, что состав субстанций идентичен при клинических исследованиях, и при массовой вакцинации. Надо просто слепо верить.
показати весь коментар
Состоянием на 01.07.2021 г. количество полностью вакцинированных (две дозы) в Украине составляло 116 817 человек.
показати весь коментар
