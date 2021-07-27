За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 126 096 осіб, загалом - 3 177 763, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) 1 760 835 осіб.

Про це повідомляє МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

"126 096 людей вакциновано проти COVID-19 за добу 26 липня 2021 року. Одну дозу отримали 78 052 людини, повністю імунізовані - 48 044 людини.

Протягом доби працювали: 710 мобільних бригад, 2540 пунктів щеплення; 347 центрів вакцинації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні за добу від COVID-19 померли 27 осіб, зафіксовано 681 новий випадок зараження, 515 осіб одужали

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 3 177 763 людини, з них отримали одну дозу – 3 177 761 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 1 760 835 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 4 938 596 щеплень", - розповіли в МОЗ.





