За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 126 096 осіб, загалом - 3 177 763, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) 1 760 835 осіб.
Про це повідомляє МОЗ, передає Цензор.НЕТ.
"126 096 людей вакциновано проти COVID-19 за добу 26 липня 2021 року. Одну дозу отримали 78 052 людини, повністю імунізовані - 48 044 людини.
Протягом доби працювали: 710 мобільних бригад, 2540 пунктів щеплення; 347 центрів вакцинації.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 3 177 763 людини, з них отримали одну дозу – 3 177 761 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 1 760 835 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 4 938 596 щеплень", - розповіли в МОЗ.
И почему только при ковиде? При любой ОРВИ. Но кому эта статистика по ОРВИ сейчас интересна? В СМИ только одна болезнь обсуждается.
" В тяжёлых случаях https://ru.wikipedia.org/wiki/COVID-19 COVID-19 также наблюдаются повышенные уровни цитокинов, что характеризуется как цитокиновый штормhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%88%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC#cite_note-8 [8] ." Но именно сильное снижение тяжелых случаев протекания ковида и характерно для вакцинированных. Это важный фактор снижения летальности у вакцинированных мы видим на примере Израиля. Если бы было не так - давно бы заметили еще на стадии испытаний вакцины.