Хрещення Київської Русі-України: через хресну ходу в центрі столиці посилять заходи безпеки й обмежать рух

У вівторок 27 липня в Києві буде посилено безпеку і тимчасово обмежено рух транспорту на центральних вулицях через масові заходи з нагоди святкування 1033-річчя Хрещення Київської Русі-України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

27 липня, згідно з поданими заявками, відбудеться хресна хода, присвячена 1033-й річниці Хрещення Київської Русі. У зв’язку з цим, правоохоронці заступлять на посилене чергування вулиць столиці. Також з метою запобігання правопорушенням у місцях масового скупчення громадян за порядком стежитимуть працівники поліції діалогу, вибухотехнічної служби, кінологи зі службовими собаками та інших профільних служб.

Окрім того, патрульна поліція попереджає про обмеження руху транспорту у центрі Києва із проведенням заходів.

Зокрема, з 6:00 буде перекрито рух:

на вулиці Хрещатик (від вулиці Богдана Хмельницького до Європейської площі);

на вулиці Михайлівська (від вулиці Хрещатик до вулиці Велика Житомирська);

на вулиці Великій Житомирській (від вулиці Володимирська до Володимирського проїзду);

на вулиці Трьохсвятительській (від Михайлівської площі до Європейської площі);

на Володимирському узвозі (від Європейської площі до Почтової площі);

на вулиці Михайла Грушевського (від вулиці Садової до Європейської площі);

на Парковій дорозі (від вулиці Михайла Грушевського до алеї Герої Крут).

Також читайте: ПЦУ через пандемію не проводитиме цього року ходу до Дня Хрещення Русі-України

З 14:00 буде перекрито рух:

на вулиці Михайла Грушевського (від вулиці Садової до вулиці Московської);

на вулиці Івана Мазепи (від вулиці Московська до площі Слави);

на вулиці Лаврська (від площі Слави до вулиці Цитадельної);

на алеї Героїв Крут (від площі Слави до Дніпровського узвозу);

на Дніпровському узвозі (від алеї Героїв Крут до Набережного шосе).

"Київські правоохоронці звертаються до водіїв із проханням бути уважними та планувати свій маршрут руху з врахуванням вищезазначеної інформації", - зазначили у відомстві.