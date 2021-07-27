УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4013 відвідувачів онлайн
Новини
3 263 38

Хрещення Київської Русі-України: через хресну ходу в центрі столиці посилять заходи безпеки й обмежать рух

Хрещення Київської Русі-України: через хресну ходу в центрі столиці посилять заходи безпеки й обмежать рух

У вівторок 27 липня в Києві буде посилено безпеку і тимчасово обмежено рух транспорту на центральних вулицях через масові заходи з нагоди святкування 1033-річчя Хрещення Київської Русі-України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

27 липня, згідно з поданими заявками, відбудеться хресна хода, присвячена 1033-й річниці Хрещення Київської Русі. У зв’язку з цим, правоохоронці заступлять на посилене чергування вулиць столиці. Також з метою запобігання правопорушенням у місцях масового скупчення громадян за порядком стежитимуть працівники поліції діалогу, вибухотехнічної служби, кінологи зі службовими собаками та інших профільних служб.

Окрім того, патрульна поліція попереджає про обмеження руху транспорту у центрі Києва із проведенням заходів.

Зокрема, з 6:00 буде перекрито рух:

на вулиці Хрещатик (від вулиці Богдана Хмельницького до Європейської площі);

на вулиці Михайлівська (від вулиці Хрещатик до вулиці Велика Житомирська);

на вулиці Великій Житомирській (від вулиці Володимирська до Володимирського проїзду);

на вулиці Трьохсвятительській (від Михайлівської площі до Європейської площі);

на Володимирському узвозі (від Європейської площі до Почтової площі);

на вулиці Михайла Грушевського (від вулиці Садової до Європейської площі);

на Парковій дорозі (від вулиці Михайла Грушевського до алеї Герої Крут).

Також читайте: ПЦУ через пандемію не проводитиме цього року ходу до Дня Хрещення Русі-України

З 14:00 буде перекрито рух:

на вулиці Михайла Грушевського (від вулиці Садової до вулиці Московської);

на вулиці Івана Мазепи (від вулиці Московська до площі Слави);

на вулиці Лаврська (від площі Слави до вулиці Цитадельної);

на алеї Героїв Крут (від площі Слави до Дніпровського узвозу);

на Дніпровському узвозі (від алеї Героїв Крут до Набережного шосе).

"Київські правоохоронці звертаються до водіїв із проханням бути уважними та планувати свій маршрут руху з врахуванням вищезазначеної інформації", - зазначили у відомстві.

Автор: 

Київ (20192) Нацполіція (15507) Хрещення Київської Русі (71)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
Как вы задолбали! То бегут, то на велосипедах катаются, то с хоругвями ходят - джунгли, а не город! Я бы запретил в Конституции перекрывать города! Хотите ходить, бегать, ползти, плыть - пожалуйста, есть поля, реки, моря, болота ВОКРУГ ГОРОДОВ!
показати весь коментар
27.07.2021 09:08 Відповісти
+11
"хода" секти сатаната з краденої історії створення Київської Русі
показати весь коментар
27.07.2021 09:06 Відповісти
+8
С утра на Печерскои гвардейцев с ментами, как опарышей в выгребной яме. Автобусами московские попа навезли стада. Вспышка КОВИДа обеспеченна. Гуляй "Дельта" собирай жатву смерть.
показати весь коментар
27.07.2021 09:08 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Слово "русь" нужно дерусифицировать.
Или парашу переименовать.
Лариса Николаевна, вообще, слышать его не может.
Её от слова "русь" начинает трясти.
показати весь коментар
27.07.2021 09:00 Відповісти
Русь-это территория современной Украины, и со словом Россия у нее общего только две буквы. Нечего своей историей разбрасываться!
показати весь коментар
27.07.2021 10:11 Відповісти
Да? Зачем тогда уточнять через дефис Русь-Украина?
Ведь между Русью и россией только то и общего, что две буквы.
показати весь коментар
27.07.2021 10:14 Відповісти
Мой махнарылый друг, а что общего у Руси с Русенборгом?
показати весь коментар
27.07.2021 10:34 Відповісти
Видимо для малограмотных напоминаютют,что Русь это Украина.
показати весь коментар
27.07.2021 10:35 Відповісти
"хода" секти сатаната з краденої історії створення Київської Русі
показати весь коментар
27.07.2021 09:06 Відповісти
Как вы задолбали! То бегут, то на велосипедах катаются, то с хоругвями ходят - джунгли, а не город! Я бы запретил в Конституции перекрывать города! Хотите ходить, бегать, ползти, плыть - пожалуйста, есть поля, реки, моря, болота ВОКРУГ ГОРОДОВ!
показати весь коментар
27.07.2021 09:08 Відповісти
А там вони навіщо? Люди відпочивають, спілкуються з Природою, а тут - на тобі з тупотом і завиваннями кодло суне...
показати весь коментар
27.07.2021 09:14 Відповісти
В Европе также перекрывают центр ради марафонов,каких то гуляний,соревнований, но это всегда на выходные или офмциальный выходной, чтоь свести к минимуму пробки
показати весь коментар
27.07.2021 09:49 Відповісти
С утра на Печерскои гвардейцев с ментами, как опарышей в выгребной яме. Автобусами московские попа навезли стада. Вспышка КОВИДа обеспеченна. Гуляй "Дельта" собирай жатву смерть.
показати весь коментар
27.07.2021 09:08 Відповісти
пусть сами платят за то шо их охранять надо.
Вчера Невзорова слушал - дачники предоставляли рабам свои сортиры, но потом туда просто не могли зайти т.к. те после предоставления были забиты "удобрениями"
нормально как раз для вируса - слюнявые бабки лижут руки попам, а потом все "прикладываются" и "ликам", а потом плачут - че Аллах(или кто там главарь на "тверди" щас?) забрал внука, это все вирус виноват и врачи - залечили кровинушку
показати весь коментар
27.07.2021 09:09 Відповісти
РПЦ-ФСБ заплатить за те, щоб кожного дня ходити. Вас це влаштує? Мене - ні.
показати весь коментар
27.07.2021 09:12 Відповісти
б*же, та можно им стока нарушений присвоить, даже и не особо пользуясь "припайкой".
но куда там, если притоны попов Гундяя даже не обыскивали, несмотря на бригады "верующих"(титушек) и литературу а-ля Дугин. да шо там если Гиркин так ездил с попами и "пристреливался".

и кстати, это же не при Зеле было то. просто за рейтинг срутся - обидь попов - те завизжат и бабушки за тя голос не дадут. а то шо попы боевиков скрывают = "ну так как же в храме да обыски проводить то? бохнокажед ведь"
показати весь коментар
27.07.2021 09:20 Відповісти
То влаштує, чи ні? Без бла-бла-бла.
показати весь коментар
27.07.2021 09:43 Відповісти
а я те разве не ответил шоле?
или те по буквам распечатать как для, извини, шимпанзе на экспериментах?
совершенно законно опустить даже ниче не нарушая. вот щас просто - карантин, штраф, и веруны идут по домам клясть Зелю именем его б*га
показати весь коментар
27.07.2021 10:24 Відповісти
Карантин. Дуже слушна нагода не дозволяти цієї клоунади ************ попів. Та де ж там...
показати весь коментар
27.07.2021 09:09 Відповісти
https://mobile.twitter.com/dimo4ki

паломники як біологічна зброя

https://mobile.twitter.com/dimo4ki Макальондра @dimo4ki

https://mobile.twitter.com/dimo4ki https://mobile.twitter.com/dimo4ki



До речі, в Москві хресного ходу не буде, бо важка епідемобстановка.
А у Києві рпцмп проводить. При цьому на інтері Бойко каже, треба вивчати досвід інших країн і готуватися до чергової хвилі, а за секунду - реклама ходи.
Якийсь пздц
показати весь коментар
27.07.2021 11:01 Відповісти
Коли в Чернігові стояли кам"яні храми, на місці Москви жаби квакали!..." (Президент України Петро Порошенко Виступ перед студентами Чернігівського педуніверситету 2014 р)
показати весь коментар
27.07.2021 09:19 Відповісти
https://censor.net/ru/user/420666, а ты согласен с утверждением Петра Алексеевича?
показати весь коментар
27.07.2021 10:01 Відповісти
А у тебе є заперечення? Стосовно чого саме? Що він та сказав? Дочка товариша - студентка, це чула сама
Чи що "жаби квакали"? Так історію Москви тобі в руки!!!
Кацап! Спочатку історію вивчи, а потім лізь мені "у сраці колупаться"!!!
показати весь коментар
27.07.2021 10:15 Відповісти
https://censor.net/ru/user/420666 Не лайся))) як я можу заперечувати Петру Олексійовичу? Просто мене розчулює ця фраза про жаб))) стосовно Чернігова. Коли на місці Москви, була ... Москва, то Чернігова взагалі не було, він в 1239 був повністю спалений ордами онука Чингізхана. Відновлювати Дитинець почали литовці, в 14 столітті, після чого він (Дитинець) був захоплений татарами, яких в 1500 році прогнали війська великого князя Московського Івана III, і місто знову почали відновлювати. В якому місці треба говорити про жаб?))) Та й взагалі, порівнювати треба, що зараз, а не що було 1000 років тому. А взагалі, думати треба про те що при п'ятому Президентові України, населення Чернiгова стало 286 000 чол, тобто зменшилося, за 4 роки на 10 000, а це багато.
показати весь коментар
27.07.2021 10:56 Відповісти
Коли Русь хрестилася, москви ще не існувало в природі. Зруйноване місто (Чернігів) - то не доказ того, що москва історично древніша за Чернігів (Київ, Галич),... та ін. міста Русі, до якої московія не має жодного стосунку ні в просторі, ні в часі. Московію "нарекли" Руссю лише в 1721 році по відомому указу царя Петра, а до того москва не була Руссю, а москалі (московитяни) - русами, русичами, русинами. Так же московський говор (діалект) ніколи не був руською мовою (це визнавав навіть Даль та ін.), московська церква ніколи не була древнішою "канонічнішою" за Київську бо в часи Древньої Київської Русі її ще не існувало в природі...
показати весь коментар
27.07.2021 11:33 Відповісти
Ну почти уговорил))) Спор кто более Русь, меня смешит, я вообще этнический грек))). Хотя русские на эту тему вообще не заморачиваются, для них все очевидно, и в доказательствах не нуждается. Была Киевская Русь, которую крестил князь Псковский, Суздальский, и Киевский, Владимир. Киев захватили татары, м русские ушли в Москву. Петр I переименовал Русь, в Россию, так она и есть до сих пор. Что-то не так?
показати весь коментар
27.07.2021 12:37 Відповісти
Зомбиброжение.
показати весь коментар
27.07.2021 09:22 Відповісти
Здається 27-го *московський пархат * блукати буде ..Українська церква святкує 28-го .
показати весь коментар
27.07.2021 09:23 Відповісти
да 1 сотона - "крещение руси" было кровавым. это как зомби любят сралинскую "индустриализацию " проклятого совка. но сралин хотя бы идею имел(извращенную, но идею), а "крещение" = бабло в сЦарьгород и харчевание местному дуповенству + князек стал "святым". а рабы как всегда - все это обеспечивают(рабыни еще нарожают)
показати весь коментар
27.07.2021 09:27 Відповісти
Хода худоби московського сатанату, який немає жодного відношення до нашої Русі.
показати весь коментар
27.07.2021 09:30 Відповісти
московский сатанат,созданный Сралиным, имеет такое-же отношение к христианству, как гонорар к гонорее.
показати весь коментар
27.07.2021 09:59 Відповісти
Це головна антиукраїнська опора діючої влади, підтримується всебічно за рахунок українців(((
показати весь коментар
27.07.2021 09:43 Відповісти
Всегда интересовал один вопрос - что нужно было сделать и как нагрешить что бы постоянно так вымаливать прощение? Может проще к мусульманам переметнуться? Там можно все с чистого листа начать, без косяков...
показати весь коментар
27.07.2021 09:43 Відповісти
Я колись цікавився питанням у професіонала.

У них виходить, що ми грішні за визначенням: по факту народження (тобто оскільки народжені), крім того десь колись щось подумали, зробили, або не подумали і не зробили, десь пукнули, десь щось не те з'їли. І від всього цього тягаря нас і спас Ісус. АЛЕ не все так просто, він спас нас не просто так. Треба постійно каятися, молитися, причащатися, башляти і цілувати в пуп попа кудлатого. Ось так приблизно.
показати весь коментар
27.07.2021 10:04 Відповісти
Главарь этой секты, созданой Сралиным, РПЦ - поп Гандон или Гвидон, точно не помню его погремуху, нет, кажется Гундос... нет все таки поп Гундяй, - слуга лукавого. Хвост и копыта этот старый дрыщ прячет под рясой. А поднялся он на продаже контрабандных сигарет и паленного алкоголя. Вот такой у репоедов главный поп, слуга лукавого, а в Украине, филиале этих нечистых, ПЦУ московского паханата рулит поп Онуфрий, преданный слуга репоедов.
показати весь коментар
27.07.2021 09:56 Відповісти
Знову вся нечиста сила і її прихильники вийде на парад.
показати весь коментар
27.07.2021 10:00 Відповісти
А скільки путлєровців приіде з Мокшандіі на цей "гундяєвський шабаш". А там по 20 000 заражень на добу.Мізки хоть у кого є?
показати весь коментар
27.07.2021 10:15 Відповісти
І яка церква ходити буде? ПЦУ чи рпц?
показати весь коментар
27.07.2021 10:21 Відповісти
Чтобы московские попы походили полгорода закрыли. Ну не идиоты?
показати весь коментар
27.07.2021 11:56 Відповісти
Всі проросійські організації в Україні давно повинні бути заборонені!
Всі проросійські організації потрібно розглядати, як ворожу агентуру під час війни.
показати весь коментар
27.07.2021 11:58 Відповісти
 
 