Хрещення Київської Русі-України: через хресну ходу в центрі столиці посилять заходи безпеки й обмежать рух
У вівторок 27 липня в Києві буде посилено безпеку і тимчасово обмежено рух транспорту на центральних вулицях через масові заходи з нагоди святкування 1033-річчя Хрещення Київської Русі-України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.
27 липня, згідно з поданими заявками, відбудеться хресна хода, присвячена 1033-й річниці Хрещення Київської Русі. У зв’язку з цим, правоохоронці заступлять на посилене чергування вулиць столиці. Також з метою запобігання правопорушенням у місцях масового скупчення громадян за порядком стежитимуть працівники поліції діалогу, вибухотехнічної служби, кінологи зі службовими собаками та інших профільних служб.
Окрім того, патрульна поліція попереджає про обмеження руху транспорту у центрі Києва із проведенням заходів.
Зокрема, з 6:00 буде перекрито рух:
на вулиці Хрещатик (від вулиці Богдана Хмельницького до Європейської площі);
на вулиці Михайлівська (від вулиці Хрещатик до вулиці Велика Житомирська);
на вулиці Великій Житомирській (від вулиці Володимирська до Володимирського проїзду);
на вулиці Трьохсвятительській (від Михайлівської площі до Європейської площі);
на Володимирському узвозі (від Європейської площі до Почтової площі);
на вулиці Михайла Грушевського (від вулиці Садової до Європейської площі);
на Парковій дорозі (від вулиці Михайла Грушевського до алеї Герої Крут).
З 14:00 буде перекрито рух:
на вулиці Михайла Грушевського (від вулиці Садової до вулиці Московської);
на вулиці Івана Мазепи (від вулиці Московська до площі Слави);
на вулиці Лаврська (від площі Слави до вулиці Цитадельної);
на алеї Героїв Крут (від площі Слави до Дніпровського узвозу);
на Дніпровському узвозі (від алеї Героїв Крут до Набережного шосе).
"Київські правоохоронці звертаються до водіїв із проханням бути уважними та планувати свій маршрут руху з врахуванням вищезазначеної інформації", - зазначили у відомстві.
