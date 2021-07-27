ТКГ підбила підсумки року режиму "тиші" на Донбасі: стало удвічі менше смертей, майже втричі менше обстрілів

Рік тому набув чинності режим припинення вогню на Донбасі. За цей час було зафіксовано 1 995 обстрілів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram Тристоронньої контактної групи в Мінську.

У ТКГ зазначили, що в результаті оголошеного перемир'я, на Донбасі стало удвічі менше смертей українських військовослужбовців, втричі менше поранених, майже втричі менше обстрілів порівняно з періодом з липня 2019 по липень 2020.

З 27 липня 2019 року до 27 липня 2020 року збройні формування Російської Федерації 4257 разів здійснювали обстріли, 88 українських військовослужбовців загинуло, 494 – дістали поранення.

За час діі режиму припинення вогню з 27 липня 2020 року до 27 липня 2021 року зафіксовано 1995 обстрілів, загинуло 45 та 163 військовослужбовця отримали поранення (дані Штабу ООС).

"Дотримуватися режиму припинення вогню в ході збройного конфлікту - найбільш складний різновид військових дій. Україна залишається вірною своїм зобов'язанням щодо політико-дипломатичного шляху врегулювання збройного конфлікту на сході України. ... Все це було оплачено високою ціною", - заявили в ТКГ.





