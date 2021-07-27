УКР
Новини
991 7

Інформація про відставку Шевченка з посади голови НБУ не відповідає дійсності, - радник президента Устенко

Інформація про відставку Шевченка з посади голови НБУ не відповідає дійсності, - радник президента Устенко

Інформація про підготовку відставки керівника Національного банку України Кирила Шевченка не відповідає дійсності.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив радник президента Володимира Зеленського з економічних питань Олег Устенко.

"Я б сказав, що ця інформація не відповідає дійсності з багатьох причин. Перша - переговори з МВФ проводить не тільки НБУ, там задіяна досить велика кількість інституцій, Міністерство фінансів, Міністерство юстиції, енергетики, весь Кабмін. Якщо це проблема - то точно не одна людина відповідає. По-друге, ми сподіваємося на прогрес з МВФ, очікуємо для підписання попередньої угоди в найближчі тижні. Критика НБУ щодо згортання програми довгострокового рефінансування - тут просто нема чого коментувати, програма триває. Програма "5-7-9" - президентська, і кошти, що перекривають процентну ставку, йдуть з держбюджету, а не від Нацбанку", - пояснив радник президента.

Коментуючи останні рішення Нацбанку щодо збільшення облікової ставки, Устенко зазначив, що "це абсолютно нормальні дії будь-якого регулятора".

"І головне - Національний банк України, як і будь-який центробанк, є абсолютно незалежним інститутом", - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що главу Національного банку України Кирила Шевченка можуть відправити у відставку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НБУ: посилюємо роботу з Мінфіном США з повернення активів збанкрутілих банків

Автор: 

НБУ (10688) відставка (1485) Шевченко Кирило (226) Устенко Олег (70)
Не встигли узгодить "одкупні"?
27.07.2021 09:37 Відповісти
Б/я інфа від зєлайна це лайно.
27.07.2021 09:39 Відповісти
Кто знает...Было бы неплохо спросить самого Шевченко: оно ему надо? Гетманцев убеждает самого Шевченко, что оно ему надо. Но учитывая ситуацию, Шевченко думает, что оно ему не надо. Его не уволят, он сам уйдет Тем более, что сегодня в Оман по ослиную шкуру приехали американцы из минфина и госдепартамента. Сдается мне, что оттяпанные ослиные роги и уши украсят кабинет трофеев Белого дома. Про шкуру не уверен. Шкуры убитых животных кладут перед камином, но речь идет о благородных животных: медведи, тигры ит.д. Шкуры же тупых вислюков утилизируют на помойках истории. Истории...Самый важный предмет, поважнее математики, физики, химии...Помните, зебобики, что говорили вам более двух лет назад? Вот это оно самое.
27.07.2021 09:45 Відповісти
сабакова також довго "берегли".
Ой, а я пригадую, як щодо відставки Гончарука спростовували...
27.07.2021 09:55 Відповісти
Зеля снимает руководиелей когда может нагадить стране. А что Шевченко? Он што есть, што его нет !
27.07.2021 10:26 Відповісти
Устенко, така ж вражина та злодій, як і "шевченко". Хоча інших, у команді ВАЗеленського, немає і не може бути.
27.07.2021 10:34 Відповісти
Последних подельников Гонтаревой в тень уводят с концами..
27.07.2021 10:54 Відповісти
 
 