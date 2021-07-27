Інформація про відставку Шевченка з посади голови НБУ не відповідає дійсності, - радник президента Устенко
Інформація про підготовку відставки керівника Національного банку України Кирила Шевченка не відповідає дійсності.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив радник президента Володимира Зеленського з економічних питань Олег Устенко.
"Я б сказав, що ця інформація не відповідає дійсності з багатьох причин. Перша - переговори з МВФ проводить не тільки НБУ, там задіяна досить велика кількість інституцій, Міністерство фінансів, Міністерство юстиції, енергетики, весь Кабмін. Якщо це проблема - то точно не одна людина відповідає. По-друге, ми сподіваємося на прогрес з МВФ, очікуємо для підписання попередньої угоди в найближчі тижні. Критика НБУ щодо згортання програми довгострокового рефінансування - тут просто нема чого коментувати, програма триває. Програма "5-7-9" - президентська, і кошти, що перекривають процентну ставку, йдуть з держбюджету, а не від Нацбанку", - пояснив радник президента.
Коментуючи останні рішення Нацбанку щодо збільшення облікової ставки, Устенко зазначив, що "це абсолютно нормальні дії будь-якого регулятора".
"І головне - Національний банк України, як і будь-який центробанк, є абсолютно незалежним інститутом", - підкреслив він.
Нагадаємо, раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що главу Національного банку України Кирила Шевченка можуть відправити у відставку.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ой, а я пригадую, як щодо відставки Гончарука спростовували...