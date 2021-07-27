УКР
Новини
Найбільшою проблемою є не хабарі, а схеми, що дозволяють роками виводити з бюджету мільйони, - НАБУ

Найбільшою проблемою є не хабарі, а схеми, що дозволяють роками виводити з бюджету мільйони, - НАБУ

У Національному антикорупційному бюро розповіли, який насправді вид корупції є найбільш небезпечним для країни.

Як розповіла "Українській правді" детектив НАБУ Надія Полховська, часто корупція сприймається в Україні, перш за все, як отримання хабарів тими чи іншими посадовими особами, передає Цензор.НЕТ.

Насправді ж, як зазначила детектив, найбільшу загрозу становлять справи-схеми, які діють роками і завдають країні величезних збитків.

"Схемні справи - це найбільша загроза. В Україні більшість громадян сприймають корупцію як хабарі. Але насправді, значно більше зло - це схемні справи, які дозволяють роками виводити кошти з бюджету", - розповіла детектив.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На заході закликають створити "список Магнітського" для корумпованих українських суддів

Надія Полховська додала, що боротьбі саме зі схемами, що дозволяють збагачуватися тривалий час, і повинна приділятися основна увага.

"Ось це є загрозою для країни, а не 20 тис. доларів хабаря. Тому що схеми дозволяють вимивати мільйони з бюджету роками і роками на них збагачуватися", - зазначила детектив.

Автор: 

НАБУ (5503) корупція (4795)
+5
Приклад?
"Державна" Укрнафта і каломойша.
показати весь коментар
27.07.2021 09:58 Відповісти
+4
каломойша в "схемах" чемпіон.
Його подільники лиси Аліси та його Буратіни охороняють ці схеми.
показати весь коментар
27.07.2021 09:56 Відповісти
+4
У простого парня из народа есть свое монобольниство в раде, свой глава сбу,мвд, свой генпрокурор, свой верховный суд, свое гбр. Но опять порохоботы ему мешают навести порядок в стране. А может он вообще пришел к власти, чтобы прибарахлится, а на лошар73% которые страдают от коррупции ему насрать.
показати весь коментар
27.07.2021 09:58 Відповісти
Хоть бы объяснила чо за схемы на конкретном примере. Или если сдавать рабочие схемы, то потом можно по шее получить от руководства?
показати весь коментар
27.07.2021 09:53 Відповісти
Приклад?
"Державна" Укрнафта і каломойша.
показати весь коментар
27.07.2021 09:58 Відповісти
США потому и поддержали СП-2. Они не могли дать Бене возможность монополистически зарабаывать на государственной трубе.
показати весь коментар
27.07.2021 10:17 Відповісти
ОФФШОРИЗАЦИЯ страны.
показати весь коментар
27.07.2021 10:08 Відповісти
каломойша в "схемах" чемпіон.
Його подільники лиси Аліси та його Буратіни охороняють ці схеми.
показати весь коментар
27.07.2021 09:56 Відповісти
Більшість,це 73%. (додано як довідка).
показати весь коментар
27.07.2021 09:57 Відповісти
І скільки таких схем НАБУ закрили з 2015 року?
показати весь коментар
27.07.2021 09:58 Відповісти
Государственный институт не может бороться с государством. Поэтому в статье употребляется нейтральное понятие "страна"
показати весь коментар
27.07.2021 10:23 Відповісти
У простого парня из народа есть свое монобольниство в раде, свой глава сбу,мвд, свой генпрокурор, свой верховный суд, свое гбр. Но опять порохоботы ему мешают навести порядок в стране. А может он вообще пришел к власти, чтобы прибарахлится, а на лошар73% которые страдают от коррупции ему насрать.
показати весь коментар
27.07.2021 09:58 Відповісти
Що змінили 3 революції в Україні? НІЧОГО!...На нову вільну від корупції,демократичну країну заслуговують лише захисники на фронті,лікарі,які їх лікують і волонтери.Решта,включаючи і мене,не зробили нічого, щоб вичистити від сміття власний дім.Україна поділена на 2 категорії населення-ті,які беруть (або крадуть) гроші, і ті-які дають гроші.Все!!! Це і є економіка і політика так називаємої держави! Це і є основна проблема всіх наших негараздів.Це і є проблемою нашої деградації.Проблемою того,що з цієї країни хочеться втекти,а не вкладати в неї кошти.Проблемою того,що від нас відвертається весь цивілізований світ,якому вже набридло чекати від владних покидьків виконання хоч яких взятих на себе обіцянок.Намагаючись обдурити Захід,обдурити вдасться тільки самих себе!Закінчиться все це дуже і дуже погано. Біда в тому,що у нас так і не народилась українська нація. Вдягання вишиванок і "Слава Україні" це символи,перетворені в фікцію.І навіть локальна війна на Сході,яку не відчуває більшість населення не здатна створити українську націю,без якої неможлива повноцінна держава.Тільки велика війна здатна її народити.А її вже чекати недовго.Так що готуйтесь всі ті,до кого ще це не доходить!
показати весь коментар
27.07.2021 10:00 Відповісти
"Ми не раби", це не про україців. Рабська ментальність, яку нам насаджують із 1654 року, причина всіх наших негараздів.
показати весь коментар
27.07.2021 10:06 Відповісти
Згоден.Період козацтва,то мабуть був найславетніший час в історії України.
показати весь коментар
27.07.2021 10:16 Відповісти
Пока молчит народ, его будут грабить. На Майдане перестреляли кучу простого народа, а результата никакого. Мы сами виноваты, что даём издеваться над собой. Совок.
показати весь коментар
27.07.2021 11:12 Відповісти
Самой большой проблемой являются не взятки, а схемы, позволяющие годами выводить из бюджета миллионы.............не взятки, схемы а Ыллита у Корыта
показати весь коментар
27.07.2021 10:02 Відповісти
Якщо НАБУ знає про існування таких схем, але нічого не робить для їх ліквідації, то ЩО ЦЕ ТАКЕ?
показати весь коментар
27.07.2021 10:03 Відповісти
мафія
показати весь коментар
27.07.2021 10:09 Відповісти
Взятки в законе,легально.слава Украине.
показати весь коментар
27.07.2021 10:04 Відповісти
Разговор о том, что со схемами в Украине никто бороться не может, а взятки надо легализовать.
показати весь коментар
27.07.2021 10:18 Відповісти
"Большинство населения"! Да, это примитивное "большинство", не только такое не понимает, оно похлеще коленца откидывает на выборах.
показати весь коментар
27.07.2021 10:37 Відповісти
Ну вона й тупа. Хабар це взагалі не проблема, проблема що тобі за цей хабар дають вкрасти.
показати весь коментар
27.07.2021 10:42 Відповісти
Самым серьезным видом коррупции является получение депутатами ВР зарплаты в конвертах. Все остальное - это следствия.
показати весь коментар
27.07.2021 11:04 Відповісти
Задолженность вот ОРДЛО (перед всеми поставщиками) за использованную электроэнергию по состоянию на 01.06.2021 г. составила 19 320 477 155 гривен.
Задолженность ОРДЛО за использованную воду и услуги водоводов (перед Украиной) по состоянию на 01.06.2021 г. составила 1 901 452 000 гривен.
По состоянию на 01.06.2021 г. 540 864 жителей ОРДЛО получили гражданство РФ (без учета выехавших на пмж в РФ)
показати весь коментар
27.07.2021 11:05 Відповісти
дура. и то и другое страшно.... страшно что нету наказания за преступления. за все что не совершил можно откупиться...
показати весь коментар
27.07.2021 11:06 Відповісти
Найбільшою проблемою є не хабарі, а схеми, що дозволяють роками виводити з бюджету мільйони, - НАБУ - Цензор.НЕТ 5905
показати весь коментар
27.07.2021 11:07 Відповісти
Когда перестанут разделять на своих и чужих,то автоматически пропадут и взятки,и схемы,и коррупция.
показати весь коментар
27.07.2021 11:49 Відповісти
Найпростіша схема: величезні кошти за надумані консалтингові послуги перераховуються на фіктивну фірму. І гроші в кишені, ще й ПДВ 20% повертається з бюджету. Злочинний Закон придумав Пинзеник. А великий грузинський "реформатор" лише зарплату отримує нізащо.
показати весь коментар
27.07.2021 13:33 Відповісти
 
 