Найбільшою проблемою є не хабарі, а схеми, що дозволяють роками виводити з бюджету мільйони, - НАБУ

У Національному антикорупційному бюро розповіли, який насправді вид корупції є найбільш небезпечним для країни.

Як розповіла "Українській правді" детектив НАБУ Надія Полховська, часто корупція сприймається в Україні, перш за все, як отримання хабарів тими чи іншими посадовими особами, передає Цензор.НЕТ.

Насправді ж, як зазначила детектив, найбільшу загрозу становлять справи-схеми, які діють роками і завдають країні величезних збитків.

"Схемні справи - це найбільша загроза. В Україні більшість громадян сприймають корупцію як хабарі. Але насправді, значно більше зло - це схемні справи, які дозволяють роками виводити кошти з бюджету", - розповіла детектив.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На заході закликають створити "список Магнітського" для корумпованих українських суддів

Надія Полховська додала, що боротьбі саме зі схемами, що дозволяють збагачуватися тривалий час, і повинна приділятися основна увага.

"Ось це є загрозою для країни, а не 20 тис. доларів хабаря. Тому що схеми дозволяють вимивати мільйони з бюджету роками і роками на них збагачуватися", - зазначила детектив.