Найбільшою проблемою є не хабарі, а схеми, що дозволяють роками виводити з бюджету мільйони, - НАБУ
У Національному антикорупційному бюро розповіли, який насправді вид корупції є найбільш небезпечним для країни.
Як розповіла "Українській правді" детектив НАБУ Надія Полховська, часто корупція сприймається в Україні, перш за все, як отримання хабарів тими чи іншими посадовими особами, передає Цензор.НЕТ.
Насправді ж, як зазначила детектив, найбільшу загрозу становлять справи-схеми, які діють роками і завдають країні величезних збитків.
"Схемні справи - це найбільша загроза. В Україні більшість громадян сприймають корупцію як хабарі. Але насправді, значно більше зло - це схемні справи, які дозволяють роками виводити кошти з бюджету", - розповіла детектив.
Надія Полховська додала, що боротьбі саме зі схемами, що дозволяють збагачуватися тривалий час, і повинна приділятися основна увага.
"Ось це є загрозою для країни, а не 20 тис. доларів хабаря. Тому що схеми дозволяють вимивати мільйони з бюджету роками і роками на них збагачуватися", - зазначила детектив.
