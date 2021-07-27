Затримання "слуги народу" Брагара: поліцейським, які зупинили нардепа оголосили догану, а їхнього начальника - понизили в посаді
Національна поліція оголосила догану двом патрульним поліцейським, які зупинили автомобіль нардепа "Слуги народу" Євгенія Брагара, а їхнього начальника - командира роти - понизила в посаді.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в поліції повідомили "Українським новинам".
"Службове розслідування завершено. Двом патрульним - догану, командиру роти - пониження, а командиру батальйону - зауваження", - сказав представник Нацполіції.
Дисциплінарне стягнення застосовано до співробітників поліції через те, що вони порушили інструкцію і не включили під час зупинки нагрудні камери (відеореєстратори), керівництво покарано також за порушення інструкції.
Після виконання дисциплінарного стягнення всі вони повернуться до виконання своїх безпосередніх службових обов'язків.
Нагадаємо, 4 липня ЗМІ повідомили, що напередодні ввечері в Києві патрульна поліція зупинила автомобіль Toyota Camry, за кермом якого сидів народний депутат від партії "Слуга народу" Євген Брагар. Зупинили народного обранця за не підсвічений державний номер автомобіля. Однак під час перевірки поліція запідозрила, що Брагар перебуває в наркотичному сп'янінні і запропонували йому пройти медичне обстеження.
Заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що поліцейські не увімкнули камеру і до них також є питання.
Если же официальный документ, именуемый должностной инструкцией, нарушается сторонами конфликта, или одной из сторон конфликта, более разумного решения, чем здравомыслие и адекватный подход еще никто и никогда не придумывал, даже с учетом того, что велосипед о должностных инструкциях защитников покоя и спокойствия граждан, больше на "баян" похож ( раз возникают такие ситуации) нежели на должностную инструкцию.
жить? где плачущие от щастя мамки истерички рвущие на себе волосы и скупая мужская соп
ля размазанная от уха до копчика? где вы шо вы щас делаете? а ну быро все на стадион!!!!!!!
Теперь будем выбирать с умом, с известной биографией, с доказательством того, что человек многие годы имеет позицию и он за народ, за Украинское государство.
В цій країні ще хтось вірить в закон і справедливість?
P.S ...ЗЕЛЕНСЬКИЙ - ПІДАРАC#
Ще одне P.S...ЗЕЛЕНСЬКИЙ - ПІДАРАC#
И им за это НИЧЕГО НЕ БУДЕТ!!!
"Особая" эуспертиза и "честная" полиция их от всего ОТМАЖЕТ.
За это сабаков давал повышения и награды!
А за выполнение должностных обязанностей, конечно, следует бить по рукам. А то ваще опухли депутан трясти!