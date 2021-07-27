УКР
Затримання "слуги народу" Брагара: поліцейським, які зупинили нардепа оголосили догану, а їхнього начальника - понизили в посаді

Затримання "слуги народу" Брагара: поліцейським, які зупинили нардепа оголосили догану, а їхнього начальника - понизили в посаді

Національна поліція оголосила догану двом патрульним поліцейським, які зупинили автомобіль нардепа "Слуги народу" Євгенія Брагара, а їхнього начальника - командира роти - понизила в посаді.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в поліції повідомили "Українським новинам".

"Службове розслідування завершено. Двом патрульним - догану, командиру роти - пониження, а командиру батальйону - зауваження", - сказав представник Нацполіції.

Дисциплінарне стягнення застосовано до співробітників поліції через те, що вони порушили інструкцію і не включили під час зупинки нагрудні камери (відеореєстратори), керівництво покарано також за порушення інструкції.

Після виконання дисциплінарного стягнення всі вони повернуться до виконання своїх безпосередніх службових обов'язків.

Нагадаємо, 4 липня ЗМІ повідомили, що напередодні ввечері в Києві патрульна поліція зупинила автомобіль Toyota Camry, за кермом якого сидів народний депутат від партії "Слуга народу" Євген Брагар. Зупинили народного обранця за не підсвічений державний номер автомобіля. Однак під час перевірки поліція запідозрила, що Брагар перебуває в наркотичному сп'янінні і запропонували йому пройти медичне обстеження.

Заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що поліцейські не увімкнули камеру і до них також є питання.

Нацполіція (15507) Брагар Євген (44)
Топ коментарі
+96
Вони були ввімкнені. Але записи швидко прибрали.
Слуга наркоман ні в чому нє увінават...
27.07.2021 10:10 Відповісти
+72
На фига нам такие слуги?
27.07.2021 10:07 Відповісти
+56
Задержание "слуги народа" Брагара: Остановившим нардепа полицейским объявили выговор, а их начальника - понизили в должности - Цензор.НЕТ 2901
27.07.2021 10:06 Відповісти
Гадаю нагрудна камера (хоч одна) була увімкнена. Але записане відео створювало незручності для зеленого депутана. Тому з поліціянтами або домовились, або на них тиснули та прибрали наркоманське кіно.
28.07.2021 00:36 Відповісти
В СМИ идёт дискуссия: завоюет рашка Украину или нет. Оставьте споры. Это уже произошло. Если за арест шестёрки из властной банды гоняют полицейских и срывают погоны с начальства - это уже рашка..даже не сомневайтесь
27.07.2021 13:45 Відповісти
"Всі тварини рівні, але деякі рівніші"
27.07.2021 13:46 Відповісти
Може цим копам на карту шось кинути?
27.07.2021 14:02 Відповісти
Вы шо ((Уки зелёные творите 😠
27.07.2021 14:24 Відповісти
Официальный документ, именуемый должностной инструкцией , наверняка предусматривает процедуру, которая способна сохранять паритеты равенства в любых ситуациях.
Если же официальный документ, именуемый должностной инструкцией, нарушается сторонами конфликта, или одной из сторон конфликта, более разумного решения, чем здравомыслие и адекватный подход еще никто и никогда не придумывал, даже с учетом того, что велосипед о должностных инструкциях защитников покоя и спокойствия граждан, больше на "баян" похож ( раз возникают такие ситуации) нежели на должностную инструкцию.
27.07.2021 14:26 Відповісти
Ibo *****.
27.07.2021 14:31 Відповісти
ожидаемый результат-рыба гниёт с головы...
27.07.2021 14:50 Відповісти
скажу просто - ПИЗ*ЕЦ......
27.07.2021 15:00 Відповісти
ХА!!! в лучших традициях..... совка
27.07.2021 15:04 Відповісти
Там корені глибше, як мінімум із Російської імперії. Пздць жандарму чи городовому, який насмілиться з@лупнутися на якесь "високоблагородіє".
27.07.2021 18:20 Відповісти
73% шо вы молчите? где горячая поддержка правильного курса партии на всё шо можно поло
жить? где плачущие от щастя мамки истерички рвущие на себе волосы и скупая мужская соп
ля размазанная от уха до копчика? где вы шо вы щас делаете? а ну быро все на стадион!!!!!!!
27.07.2021 15:10 Відповісти
Как то нужно все это ******** уже систематизировать на дорогах общего пользования ,если законы не для всех. Про камеры не включенные улыбнуло , наверное вовремя забыли выключить.
27.07.2021 15:10 Відповісти
Затримання "слуги народу" Брагара: поліцейським, які зупинили нардепа оголосили догану, а їхнього начальника - понизили в посаді - Цензор.НЕТ 4915
27.07.2021 15:45 Відповісти
неподсвеченный
27.07.2021 16:04 Відповісти
Хаха, як вони посміли зупинити авто нардепа-нарізка??
27.07.2021 16:33 Відповісти
Нардепа-наріка
27.07.2021 16:34 Відповісти
Это показывает, что все, кто был во власти до этого года, должны безвозвратно уйти в прошлое и всю систему гнилую забрать с собой! Закон должен быть, что во власти нельзя быть дольше 1 срока, об этом еще Аристотель писал и Платон, потому что задержавшись у власти, они начинают ей пользоваться для своего личного использования. А в Украине вся власть и система - это одна банда. То, что Брагар первый раз у власти и уже чудит, то эта проблема всей возникла из за того, что система власти не меняется в Украине, Брагар присоединился к системе гнилой. Закон - не дольше 1 срока можно быть у власти! Тогда система начнет меняться. И главная проблема еще - олигархи, которые выстроили эту систему и коррумпировали весь госаппарат. У олигархов не должно быть власти, а по справедливости - они должны сидеть, ибо они бандиты и путь их бандитский должен быть наказан, но они коррумпировали госаппарат. Какой-то адский круг, который нужно разорвать в клочья, по всем составным круга. Олигархи создали агрегат из Украины, при помощи которого они используют Украину, как свою собственность. Они, как цари или даже боги в Украине, а народ порабощен ими. Но олигархи - это не боги, они из плоти и крови и их меньшинство, и народ может их прикончить, только нужно это осознать и сплоченность и единомыслие должно быть и тогда государство станет свободным и государство будет принадлежать народу и все будет делаться в Украине не для олигархов, а для всего государства, а государство - это и есть народ, без народа не будет государства.
27.07.2021 17:03 Відповісти
Уже выбрали один раз НОВЫЕ ЛИЦА. Хватит!!!
Теперь будем выбирать с умом, с известной биографией, с доказательством того, что человек многие годы имеет позицию и он за народ, за Украинское государство.
27.07.2021 17:43 Відповісти
у нас возле подьезда баба валя рассказывает подругам что в даунбасе одно село воюет с другим селом . перед выборами вякала тварь что это порошенко начал войну . сейчас **** жалуется что кварплата непосильная --- и таких тварей без мозгов миллионы . а парни в 20 . 30 . 45 лет за этих ****** на фронте жизни свои отдают ---- а мы все удивляемся как наш нарид мог проголосовать за это зеленое ничтожество . а вот так смог --- думали что войны не будет . газ подешевеет . калломойских посадят и мешки со счастьем . которые прятал ПОРОХ в подвале зельц откроет и заживем . но пока такие как баба валя овощи будут голосовать . наше будущее так в тех мешках в подвале и останется
27.07.2021 18:34 Відповісти
отвали с рощенком банки ОГРАБИЛИ МЯ ПОМНЮ А ТЫ
27.07.2021 19:07 Відповісти
Я вот до сих пор удивляюсь, КАК могло людям в голову, в 2014-м году проголосовать за Порошенко.
27.07.2021 20:41 Відповісти
Ты, видимо, в силу умственного убожества, по вите «долларповосемь» скучаешь? И удивляешься, «КАК могло людям в голову» выгнать такого чодкого поцанчега. Зато в 19-м твои «люди» исправились - уж выбрали так выбрали. Теперь жрите, то есть, сосите.
27.07.2021 23:46 Відповісти
Не надо скулить. Справедливость восторжествовала!
27.07.2021 17:47 Відповісти
А что-же на счёт этого новый министр молчит???
27.07.2021 18:53 Відповісти
горе побеждёным нам
27.07.2021 19:05 Відповісти
ЗЕЛЕНСЬКИЙ - ПІДАРАC#
В цій країні ще хтось вірить в закон і справедливість?

P.S ...ЗЕЛЕНСЬКИЙ - ПІДАРАC#

Ще одне P.S...ЗЕЛЕНСЬКИЙ - ПІДАРАC#
27.07.2021 19:07 Відповісти
Спасибо Брагару - теперь всем можно под наркотой на ворованной машине гонять под 200 км/час в городе..... И если какой-нибудь наркуша размажет по асфальту Брагара или кого-нибудь из его близких, суд со спокойной совестью извинится перед наркоубийцей за беспокойство и закроет дело.... Есть прецедент...
27.07.2021 19:44 Відповісти
Размажет брагара?! Хертамплавал! Размажет пересичного зебаната, или личинку его, с вероятностью 73%. И ничего ему за это не будет: меты извинятся перед шОфером, лохторат будет послан нах@й, куда и пойдет мелкими шагами.
27.07.2021 23:50 Відповісти
Ахахахах)))) Ось вам правосуддя по-зебуїнськи
27.07.2021 20:08 Відповісти
Ну теперь все "Слуги" под НАРКОТОЙ могут смело ДАВИТЬ ЗЕ-ТЫПИЛОВ.
И им за это НИЧЕГО НЕ БУДЕТ!!!
"Особая" эуспертиза и "честная" полиция их от всего ОТМАЖЕТ.
27.07.2021 20:33 Відповісти
Молодець, Зеля: ,,Ви на кого руку підняли, на моїх орлів? Скажіть спасибі, що під суд не віддав, і не вигнав з роботи, як вашого Авакова".
27.07.2021 20:54 Відповісти
Стидобище, мать його...!
27.07.2021 21:24 Відповісти
це небезпечний прецедент
27.07.2021 21:48 Відповісти
Вы все еще боитесь прихода "русского мира"? Вы просто не замечаете что уже очень давно в нем живете )
27.07.2021 21:57 Відповісти
Зелений торчек кришует своих.
27.07.2021 22:03 Відповісти
хотьбыкокнулидипутата
28.07.2021 01:32 Відповісти
Затримання "слуги народу" Брагара: поліцейським, які зупинили нардепа оголосили догану, а їхнього начальника - понизили в посаді - Цензор.НЕТ 9453
28.07.2021 06:24 Відповісти
Шоб вы ублюдки в погонах так наказывали, своих шавок когда они нагло игнорируют преступления, отказываются принимать заявления и что либо делать .
28.07.2021 07:23 Відповісти
>игнорируют преступления, отказываются принимать заявления и что либо делать .
За это сабаков давал повышения и награды!
А за выполнение должностных обязанностей, конечно, следует бить по рукам. А то ваще опухли депутан трясти!
28.07.2021 09:23 Відповісти
??
28.07.2021 15:16 Відповісти
Шоб вы так ублюдки в погонах наказывали своих недокопов когда у них должна быть нагрудная камера - а ее нет. От слова совсем. Но вы ,продажные суки,даже не обращаете на такое внимание ,когда такое случается с обычным рядовым гражданином. Только когда с жирной сволочью из верхушки власти. Двуличные ублюдки в погонах. И у вас ,мразей ,еще рука поднимается за такое спамить и удалять коммент? И у вас язык поворачивается говорить что вы народу служите ? TO SERVE & PROTECT ? Давайте удаляйте коммент продажные шлюхи,вам все вернется.
28.07.2021 07:32 Відповісти
слуги 73 % получили,теперь они элита неприкасаемая.
28.07.2021 09:04 Відповісти
Затримання "слуги народу" Брагара: поліцейським, які зупинили нардепа оголосили догану, а їхнього начальника - понизили в посаді - Цензор.НЕТ 3183
30.07.2021 01:10 Відповісти
