Фальшива інтерпретація історії Путіним про те, що українці - це росіяни, приречена на провал, - заступник міністра закордонних справ Польщі Пшидач

Спроби спотворити історію, як це робить Кремль, зокрема за допомогою пропагандистської статті Путіна про Україну, "приречені на поразку, оскільки не спираються на правду".

Про це Польському радіо заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Марцін Пшидач, передає Цензор.НЕТ.

Чиновник нагадав, що "суперечка пам'яті" між народами Центральної / Східної Європи та Росією нікуди не зникла.

"Прикладом цього послужила негайна реакція Володимира Путіна, який у своїй статті відразу після нашої декларації прагнув показати, що українці насправді – росіяни чи малороси, як хочуть представити це сьогоднішні ідеологи Москви. Тож суперечка триватиме, але мені здається, що історію неможливо спотворити цілком, не можна змінити ніякими спробами фальшивої інтерпретації, які намагається робити Москва. Вони приречені на поразку, оскільки не спираються на правду", - зазначив він.

Заступник голови МЗС Польщі нагадав, що "останні 200 років усі ці країни і народи перебували під російською окупацією", до того ж Москва при СРСР також "намагалася показувати окремість народів Східної Європи від культури Західної Європи і встановлювати переважання російської культури". "Я вже не буду згадувати про ідею панславізму, але навіть сьогодні вона ще десь пробивається в московському мисленні", - додав він.

За словами Пшидача, Литва в 90-х роках і Україна "в період попередніх урядів намагалися базувати свою політику на окремій національній ідентичності".

"Гадаю, зараз вони вже на дещо іншому етапі; зміцнивши своє переконання про окремість, вони можуть собі дозволити звернутися до історії, яка нас об'єднує без ресентиментів, іноді антипольських, які десь у 90-х роках існували в Литві, а у 2000-х - в Україні", - сказав він.

Зараз, вважає заступник міністра закордонних справ Польщі, Україна й Литва "заново відкривають величезний потенціал, який міститься в нашій спільній історії: історії толерантності, співпраці, демократії. Сьогодні ми можемо разом будувати наше майбутнє".