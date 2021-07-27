Фальшива інтерпретація історії Путіним про те, що українці - це росіяни, приречена на провал, - заступник міністра закордонних справ Польщі Пшидач
Спроби спотворити історію, як це робить Кремль, зокрема за допомогою пропагандистської статті Путіна про Україну, "приречені на поразку, оскільки не спираються на правду".
Про це Польському радіо заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Марцін Пшидач, передає Цензор.НЕТ.
Чиновник нагадав, що "суперечка пам'яті" між народами Центральної / Східної Європи та Росією нікуди не зникла.
"Прикладом цього послужила негайна реакція Володимира Путіна, який у своїй статті відразу після нашої декларації прагнув показати, що українці насправді – росіяни чи малороси, як хочуть представити це сьогоднішні ідеологи Москви. Тож суперечка триватиме, але мені здається, що історію неможливо спотворити цілком, не можна змінити ніякими спробами фальшивої інтерпретації, які намагається робити Москва. Вони приречені на поразку, оскільки не спираються на правду", - зазначив він.
Заступник голови МЗС Польщі нагадав, що "останні 200 років усі ці країни і народи перебували під російською окупацією", до того ж Москва при СРСР також "намагалася показувати окремість народів Східної Європи від культури Західної Європи і встановлювати переважання російської культури". "Я вже не буду згадувати про ідею панславізму, але навіть сьогодні вона ще десь пробивається в московському мисленні", - додав він.
За словами Пшидача, Литва в 90-х роках і Україна "в період попередніх урядів намагалися базувати свою політику на окремій національній ідентичності".
"Гадаю, зараз вони вже на дещо іншому етапі; зміцнивши своє переконання про окремість, вони можуть собі дозволити звернутися до історії, яка нас об'єднує без ресентиментів, іноді антипольських, які десь у 90-х роках існували в Литві, а у 2000-х - в Україні", - сказав він.
Зараз, вважає заступник міністра закордонних справ Польщі, Україна й Литва "заново відкривають величезний потенціал, який міститься в нашій спільній історії: історії толерантності, співпраці, демократії. Сьогодні ми можемо разом будувати наше майбутнє".
А на правду и не надо. Надо на баранов, которые это схавают.
сцыкло на микролифтовых каблуках, вывозящее за собой отходы, опускающее ватников(правда им это нравится, увы)
....
руSSкому міру повірити....себе обманути!!
Россияне (золотая Орда) это кочевой народ, который не привык ничего толковое делать, всегда живет за счет собирательства (охоты, рыбалки), за счет грабежей других народов, за счет войны, не привязан к конкретному месту и не имеет Родины. Россияне стыдятся своей истинной истории, своих предков. Но протяжение веков нападали на Украину, уничтожали ее государственность, лучших ее сынов и дочерей, ввели крепостное право, искусственно организовали голодомор, репрессии, развязали с Гитлером 2 мировою войну, уничтожили миллионы украинцев. Даже название «Россия» украдено у Украины.
Поэтому это совершенно разные народы с разным укладом жизни. С таким же успехом Путин может заявить, что россияне и китайцы это один народ.
й зникають люди та світи ,
кацапи - то гроби та мертві,
раби, могили та хрести .
и писсатель и кидарасс