УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9895 відвідувачів онлайн
Новини
5 006 42

Фальшива інтерпретація історії Путіним про те, що українці - це росіяни, приречена на провал, - заступник міністра закордонних справ Польщі Пшидач

Фальшива інтерпретація історії Путіним про те, що українці - це росіяни, приречена на провал, - заступник міністра закордонних справ Польщі Пшидач

Спроби спотворити історію, як це робить Кремль, зокрема за допомогою пропагандистської статті Путіна про Україну, "приречені на поразку, оскільки не спираються на правду".

Про це Польському радіо заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Марцін Пшидач, передає Цензор.НЕТ.

Чиновник нагадав, що "суперечка пам'яті" між народами Центральної / Східної Європи та Росією нікуди не зникла.

Читайте: США про статтю Путіна: "Вся мета агресії Кремля - ​​це підрив прагнень України"

"Прикладом цього послужила негайна реакція Володимира Путіна, який у своїй статті відразу після нашої декларації прагнув показати, що українці насправді – росіяни чи малороси, як хочуть представити це сьогоднішні ідеологи Москви. Тож суперечка триватиме, але мені здається, що історію неможливо спотворити цілком, не можна змінити ніякими спробами фальшивої інтерпретації, які намагається робити Москва. Вони приречені на поразку, оскільки не спираються на правду", - зазначив він.

Заступник голови МЗС Польщі нагадав, що "останні 200 років усі ці країни і народи перебували під російською окупацією", до того ж Москва при СРСР також "намагалася показувати окремість народів Східної Європи від культури Західної Європи і встановлювати переважання російської культури". "Я вже не буду згадувати про ідею панславізму, але навіть сьогодні вона ще десь пробивається в московському мисленні", - додав він.

За словами Пшидача, Литва в 90-х роках і Україна "в період попередніх урядів намагалися базувати свою політику на окремій національній ідентичності".

Також читайте: Режим Путіна слабшає, одного разу внутрішні тріщини остаточно зруйнують його, - Financial Times

"Гадаю, зараз вони вже на дещо іншому етапі; зміцнивши своє переконання про окремість, вони можуть собі дозволити звернутися до історії, яка нас об'єднує без ресентиментів, іноді антипольських, які десь у 90-х роках існували в Литві, а у 2000-х - в Україні", - сказав він.

Зараз, вважає заступник міністра закордонних справ Польщі, Україна й Литва "заново відкривають величезний потенціал, який міститься в нашій спільній історії: історії толерантності, співпраці, демократії. Сьогодні ми можемо разом будувати наше майбутнє".

Автор: 

історія (1076) Польща (9000) путін володимир (24841) МЗС Польщі (217) Пшидач Марцін (24)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+18
Фальшивая интерпретация истории Путиным о том, что украинцы – это русские, обречена на провал, - замглавы МИД Польши Пшидач - Цензор.НЕТ 4023
показати весь коментар
27.07.2021 10:48 Відповісти
+15
Як же лапті хочуть примазатись до нас.
показати весь коментар
27.07.2021 10:48 Відповісти
+15
Фальшива інтерпретація історії Путіним про те, що українці - це росіяни, приречена на провал, - заступник міністра закордонних справ Польщі Пшидач - Цензор.НЕТ 1690
показати весь коментар
27.07.2021 11:04 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Як же лапті хочуть примазатись до нас.
показати весь коментар
27.07.2021 10:48 Відповісти
Фальшивая интерпретация истории Путиным о том, что украинцы – это русские, обречена на провал, - замглавы МИД Польши Пшидач - Цензор.НЕТ 4023
показати весь коментар
27.07.2021 10:48 Відповісти
Фальшива інтерпретація історії Путіним про те, що українці - це росіяни, приречена на провал, - заступник міністра закордонних справ Польщі Пшидач - Цензор.НЕТ 3670
показати весь коментар
27.07.2021 11:36 Відповісти
Интересно слушать от потомков мордвы,чуди и меря о своей русскости..
показати весь коментар
27.07.2021 10:49 Відповісти
ну, Довгорукий всеж слов*янин, хоч й вігнаний з Київа
показати весь коментар
27.07.2021 12:59 Відповісти
Фальшивая интерпретация истории Путиным о том, что украинцы – это русские, обречена на провал, - замглавы МИД Польши Пшидач - Цензор.НЕТ 2501
показати весь коментар
27.07.2021 10:49 Відповісти
...пропагандистской статьи Путина об Украине, "обречены на поражение, поскольку не опираются на правду".

А на правду и не надо. Надо на баранов, которые это схавают.
показати весь коментар
27.07.2021 10:50 Відповісти
Я бы не стал так уверенно заявлять о провале, имея в стране аудиторию которая не желает смотреть Сватов на украинском языке....
показати весь коментар
27.07.2021 10:50 Відповісти
Сам факт, что в стране имеется аудитория, которая вообще желает смотреть "Сватов", уже настораживает.
показати весь коментар
27.07.2021 11:03 Відповісти
Свати створювались парускі щоб лапті сміялись з дуркуватих хахлів, які старанно шокають. І це смішно, а українською це вже буде не те.
показати весь коментар
27.07.2021 11:05 Відповісти
Не треба діду тут дурню рашистську розповсюджувати - де повідомлення, що та "аудиторія" влаштовувала маніфестації хоча б на декілька сот хвостів? Звісно, кацяпські шовіністи обурені, що їх позбавили можливості постібатись над "хохлами", але їх обмаль. Основній ватній массі аудиторії "сватів" бара-бір на якій мові жувати ту жуйку, а якщо пару-трійко акторів там будуть квакати московською говіркою, то аудиторії добавиться, бо вата, всеж-таки, а українська і постібається над кацяпами ще з більшим задоволенням, ніж над собою.
показати весь коментар
27.07.2021 22:08 Відповісти
Беда в другом. Проголосовав за зеленского украинцы поставили под удар понимание того, кем они сами являются. Отбросив Путина(что правильно) выбросили на помойку и самих себя(что не лезет ни в какие рамки логики и здравого смысла). Потому вопрос украинства, который в современные времена был поднят Ющенко, и на который вроде бы ответили два Майдана, снова открыт. Видимо ответы были неполными, неточными и требуют обновления.
показати весь коментар
27.07.2021 10:53 Відповісти
можно было бы фото поляка вставить, а не лысого гномика. гномика и так все знают, а вот того кто его опустил в статье - кто?
сцыкло на микролифтовых каблуках, вывозящее за собой отходы, опускающее ватников(правда им это нравится, увы)
показати весь коментар
27.07.2021 10:57 Відповісти
Фальшивая интерпретация истории Путиным о том, что украинцы – это русские, обречена на провал, - замглавы МИД Польши Пшидач - Цензор.НЕТ 8431

....
показати весь коментар
27.07.2021 10:57 Відповісти
Имеет ли право клоун наркоман управлять страной!
показати весь коментар
27.07.2021 11:02 Відповісти
Якщо лохи його обрали, то має.
показати весь коментар
27.07.2021 11:08 Відповісти
и о чем думали те 73% избирателей? )))
показати весь коментар
27.07.2021 11:09 Відповісти
Фуйло не дурачок, щоб просто робити заяви на порожньому місці. Він явно веде свою гру і готується. Нагадати, скільки в нас зросійщеного населення ? Їх всіх фуйло вважає росєянами. Українці ж не поспішають йому заперечувати. Слухають росіску попсу і реп, дивляться їхні серіали, користуються їхніми соцмережами, ходять в церкву МП, не поспішають вивчати українську мову. Тобто фуйло цілковито має право на свою думку.
показати весь коментар
27.07.2021 10:58 Відповісти
Ще нагадаю скільки в нас виборців " какая разніца", які продинамили на виборах найважливіші для держави постулати. От фуйло і задумався - може їм вже какая разніца як називається територія їхнього проживання - Україна чи Малоросія.
показати весь коментар
27.07.2021 11:00 Відповісти
Фальшива інтерпретація історії Путіним про те, що українці - це росіяни, приречена на провал, - заступник міністра закордонних справ Польщі Пшидач - Цензор.НЕТ 1690
показати весь коментар
27.07.2021 11:04 Відповісти
может быть до 2013 я бы и подумал об общих корнях с россиянами и что-то типа этого, но после всех событий знать не хочу это говнище...
показати весь коментар
27.07.2021 11:04 Відповісти
Согласен. Но кацапы тридварасами не "оказались". Они всю свою историю ими и были.
показати весь коментар
27.07.2021 11:15 Відповісти
во времена,когда мАцковский князь лизал дупу монголо-татарам,были так называемые улусы,в которых племена ерзя,мокши,мордва и прочяя хрень.работали на хана. так вот их,работников так и звали,улусские,то есть из улуса. вот оттуда и пошло это слово-руССкий...солянка сборная,мать их ети. или как говорю я-каша,мёд,говно и пчёлы.
показати весь коментар
27.07.2021 11:10 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!
показати весь коментар
27.07.2021 11:18 Відповісти
По больной логике кацапов у них и чеченцы-"русские". И якуты и татары и чукчи и тому подобное. Дичь и абсурд.
показати весь коментар
27.07.2021 11:18 Відповісти
Пора Украине на украинском, русском , польском.. английском языках выдать исторический труд под названием " От мокши до улуса монгольского хана и данника Крыма - история становления Московии-Татарии"
показати весь коментар
27.07.2021 11:19 Відповісти
Имхо, не надо ничего нового -- уже есть хорошее старое: хотя бы Владимир Белинский "СТРАНА МОКСЕЛЬ".
показати весь коментар
27.07.2021 11:26 Відповісти
У них все краденное - 1) историю украли у Киева ( Украины) 2) Флаг ( еще Алексей Михайлович папашка Петра 1 у голландцев) 3) Герб у Рима ( Византии) 4) форму правление у монгольских ханов ( Золотой орды) 4) гимн ( до 1917) у Англии 5) Религию и то через Византию - Киев.
показати весь коментар
27.07.2021 11:48 Відповісти
Фальшива інтерпретація історії Путіним про те, що українці - це росіяни, приречена на провал, - заступник міністра закордонних справ Польщі Пшидач - Цензор.НЕТ 121
показати весь коментар
27.07.2021 11:20 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/27014213.html Якось невдобно вийшло

Фальшива інтерпретація історії Путіним про те, що українці - це росіяни, приречена на провал, - заступник міністра закордонних справ Польщі Пшидач - Цензор.НЕТ 2631

Днями уряд Італії прийняв рішення, згідно з яким з 6 серпня, аби потрапити до закладів харчування, театру та кіно, взяти участь у різноманітних спортивних заходах, відвідати басейн, тренажерну залу, ярмарок, ділову зустріч, парк розваг, ігрову кімнату тощо необхідно мати так званий COVID-паспорт.

Це, своєю чергою, означає проблеми для жителів Сан-Марино - республіки-анклаву, розташованої в італійському регіоні Емілія-Романья. Їх сертифікати про щеплення не визнаються в Італії, оскільки російський Sputnik V, яким вони були щеплені, не був схвалений для використання Європейським агентством з лікарських засобів. На практиці це означає, що громадян цієї республіки не будуть впускати до громадських місць, наприклад, на прилеглих італійських курортах, таких як Ріміні та Річчоне.

В одній з найстаріших і найменших країн світу, де серед 30 000 людей була проведена масова кампанія вакцинації, зростає занепокоєння, адже більшість громадян щоденно відвідують Італію.

Секретар закордонних справ Сан-Марино Лука Беккарі висловив переконання, що їх сертифікати визнають в ЄС, але Європейська комісія категорично це заперечує.
https://bykvu.com/ua/bukvy/zhyteliam-san-maryno-**********-sotsialna-izoliatsiia-cherez-vaktsynatsiiu-sputnik-v/ Джерело
показати весь коментар
27.07.2021 11:22 Відповісти
если граждане сша и великобритании говорят на английском . да и канадцы тоже. это не значит что они один народ --- кто бы пояснил ******** в кремле . что русскоговорящие граждане УКРАИНЫ ЭТО УКРАИНЦЫ . а один народ с русскими в рф это чечены . якуты . буряты . чуваши . марийцы . ингуши . татары и тд и тп и как только будет возможность этот ..единый.. народ разбежится в разные стороны --- хватит кормить москву скажут якуты и будут правы . мы давимся боярышником . а дерипаска не может 5ти палубную яхту в порт завести --- посадка не позволяет . а яхта куплена на алмазы . нефть и газ ..единого народа..
показати весь коментар
27.07.2021 11:25 Відповісти
Украинцы и россияне, совсем разные народы. Украинцы ведут оседлый образ жизни, живут за счет сельского хозяйства, привязаны к своей земле, дорожат ею. Украинцы дорожат своей историей, уважают, сохраняют память о своих славных предках. Никогда не нападали на Россию.
Россияне (золотая Орда) это кочевой народ, который не привык ничего толковое делать, всегда живет за счет собирательства (охоты, рыбалки), за счет грабежей других народов, за счет войны, не привязан к конкретному месту и не имеет Родины. Россияне стыдятся своей истинной истории, своих предков. Но протяжение веков нападали на Украину, уничтожали ее государственность, лучших ее сынов и дочерей, ввели крепостное право, искусственно организовали голодомор, репрессии, развязали с Гитлером 2 мировою войну, уничтожили миллионы украинцев. Даже название «Россия» украдено у Украины.
Поэтому это совершенно разные народы с разным укладом жизни. С таким же успехом Путин может заявить, что россияне и китайцы это один народ.
показати весь коментар
27.07.2021 11:31 Відповісти
там де кацап, там прагнуть - зжерти,
й зникають люди та світи ,
кацапи - то гроби та мертві,
раби, могили та хрести .
показати весь коментар
27.07.2021 11:36 Відповісти
Сербські "історики" вважають, що хорватів вигадали в Ватикані, а бошняків - турки, щоб роз'єднати "великий сербський народ". Турецькі "історики" заперечують існування курдів бо вважають їх "гірськими турками" які не мають права на власну державу. Болгари вимагають у македонців визнати себе "македонськими болгарами", німці колись вважали себе "одним народом" з голландцями, а їх мову - "нижньонімецькою". Путін теж вирішив скористатися цим трюком для обгрунтування і виправдання своїх загарбницьких планів.
показати весь коментар
27.07.2021 11:40 Відповісти
)(уйло на все горазд:
и писсатель и кидарасс
показати весь коментар
27.07.2021 11:47 Відповісти
Україна знаходиться на краю загибелі. З такими керівниками, що не бажають завдавати удару на удар (як мінімум) - пуйло за допомогою посібників всередині України може найближчим часом розхитати ситуацію всередині і напасти ззовні.
показати весь коментар
27.07.2021 11:52 Відповісти
А ведь он в чём то прав. В Кацапстане же нет ни одного русского.Зато есть русины в Закарпатье и автохонное племя русов жило в Переяславе.
показати весь коментар
27.07.2021 12:11 Відповісти
Вони говорять,що українці - це руські,ми говоримо,що руські - це українці...Може,ми справді один народ?..
показати весь коментар
27.07.2021 12:11 Відповісти
Нет, мы говорим украинцы - подразумеваем Киевская Русь, а московщина это монголо-татарский улус Золотой Орды.
показати весь коментар
27.07.2021 12:14 Відповісти
 
 