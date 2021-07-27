Колишнього військового прокурора засуджено до 7 років в'язниці за заволодіння речовими доказами - $38 тис. і 60,5 тис. грн

Колишнього прокурора військової прокуратури засуджено до 7 років ув'язнення за заволодіння речовими доказами - 38 тис. доларів США та 60,5 тис. гривень.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Офісу Генерального прокурора.

"За публічного обвинувачення прокурорів Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Офісу Генерального прокурора судом визнано винним колишнього прокурора військової прокуратури Дарницького гарнізону у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем.

Вироком Дарницького районного суду міста Києва йому призначено покарання – 7 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані із виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, строком на 3 роки та з конфіскацією всього належного на праві власності майна", - йдеться в повідомленні.

У суді прокурори довели, що колишній прокурор військової прокуратури, здійснюючи процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні за підозрою командира однієї з військових частин, з квітня по жовтень 2015 року заволодів речовими доказами – грошовими коштами у сумі 38,8 тис. доларів США та 60,5 тис. грн, вилученими під час обшуку, та розпорядився ними на власний розсуд.