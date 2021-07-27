УКР
Колишнього військового прокурора засуджено до 7 років в'язниці за заволодіння речовими доказами - $38 тис. і 60,5 тис. грн

Колишнього військового прокурора засуджено до 7 років в'язниці за заволодіння речовими доказами - $38 тис. і 60,5 тис. грн

Колишнього прокурора військової прокуратури засуджено до 7 років ув'язнення за заволодіння речовими доказами - 38 тис. доларів США та 60,5 тис. гривень.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Офісу Генерального прокурора.

"За публічного обвинувачення прокурорів Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Офісу Генерального прокурора судом визнано винним колишнього прокурора військової прокуратури Дарницького гарнізону у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем.

Вироком Дарницького районного суду міста Києва йому призначено покарання – 7 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані із виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, строком на 3 роки та з конфіскацією всього належного на праві власності майна", - йдеться в повідомленні.

У суді прокурори довели, що колишній прокурор військової прокуратури, здійснюючи процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні за підозрою командира однієї з військових частин, з квітня по жовтень 2015 року заволодів речовими доказами – грошовими коштами у сумі 38,8 тис. доларів США та 60,5 тис. грн, вилученими під час обшуку, та розпорядився ними на власний розсуд.

не завладел, а взял во временное пользование)))
27.07.2021 11:10 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=HDnJbNsvfHI

27.07.2021 11:28 Відповісти
а фамилия прокурора где ???
27.07.2021 11:16 Відповісти
І фото!!!!! Як "рубінгудів" взяли - то даже не "замилили" - а як прокуровів, суддів чи "авторитетів - то зразу "захист прав"....
27.07.2021 11:23 Відповісти
https://sudreporter.org/vijskovogo-prokurora-yakyj-zagubyv-40-tys-rechovyh-dokaziv-zasudyly-do-7-rokiv-iz-konfiskacziyeyu/
27.07.2021 11:29 Відповісти
это ж смешно, такие суммы..., люди вон вагонами крадут и ниче..., думаю восстановится в прокуратуре после отсидки, такой кадр без дела сидеть не будет...
27.07.2021 11:19 Відповісти
"Судья, на руке которого часы дешевле 100000 долларов, плохой судья!" - высказывания судьи времён бандюковоща "хама". Когда нынешних будем сажать на нары, а не в кресла?
PS: Вроде как бы есть значок " ₴ ", к чему он?
27.07.2021 12:26 Відповісти
Хорошо, что мелких прокуроров начали сажать.
Когда дойдет очередь до крупных?
27.07.2021 14:00 Відповісти
 
 