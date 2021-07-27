Голубовська заявила, що в Україні не розслідуються випадки поствакцинальних ускладнень: Весь світ рапортує, а в нас тиша і спокій

В Україні не розслідуються випадки ускладнень після вакцинації проти коронавірусу, хоча побічні ефекти від вакцин фіксуються у всьому світі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю УНН розповіла головна інфекціоністка, заслужена лікарка України Ольга Голубовська.

"Мені б, наприклад, дуже хотілося, щоб все-таки розслідували кількість побічних ефектів. Не для того, щоб лякати людей, навпаки, для того, щоб вивчати питання і мінімізувати ті чи інші ризики для кожної людини. Ви ж бачите — весь світ рапортує", — сказала вона.

Вона нагадала, що з 2017 року в Україні закрита медична статистика.

"З 2017 року Супрун закрила нам медичну статистику. Але я зараз говорю про те, що у нас не розслідуються, практично не розслідуються, або дуже мало розслідуються поствакцинальні реакції та ускладнення, і вони не потрапляють в статистику. Ви подивіться, навіть Pfizer, AstraZeneca всі обговорюють: скільки тромбозів, міокардитів ... Ми бачимо це по публікаціям, але у нас же тиша і спокій. Експерти вже жартують — це що ж, чорнозем хороший на нас впливає, що абсолютно немає ніяких побічних ефектів. А вони ж є. Я, наприклад, консультувала молоду людину 30-ти років, у якого після вакцинації Pfizer розвинулося важке ураження центральної нервової системи — стовбурової енцефаліт, і він у важкому стані лежить в реанімації. Я буду займатися тим, щоб всі ці випадки розслідувалися, принаймні — рапортувалися і вносилися в статистику", — наголосила лікарка.

Вона нагадала, що в Україні все ж був випадок визнання небажаного явища після вакцинації. Однак, визнала його не комісія Міністерства охорони здоров’я.

"Я знаю, у нас в країні єдиний випадок, коли комісія визнала небажане явище, що потягло за собою смерть — це була трагедія в Краматорську з Антоном Тищенком. І тоді це визнала не комісія МОЗ, а комісія академії наук і тимчасова слідча комісія Верховної Ради. І розслідувати такі випадки повинна незалежна комісія", — вважає медик.

Голубовська пояснила, що подібний розголос і розслідування поствакцинальних ускладнень мають на меті не відвернути населення від вакцинації, а навпаки.

"Це ж не робиться для того, щоб підірвати прихильність до вакцинації, як до методу, ні. Навпаки, якщо люди будуть відчувати, що країна ці речі відстежує і якщо раптом щось трапляється, то держава готова хоча б допомогти якось людям, це підніме довіру до державних інституцій. Це ж наше з вами життя, навіть не здоров’я. Крім того, ще ніхто не знає віддалених наслідків. А у нас всі сили витрачаються тільки на пропаганду вакцинації і це правильно, але у людей до кінця не буде довіри, поки держава не буде виконувати всі свої функції по відношенню до людей", — пояснила лікарка.

Голубовська також додала, що вивчення цієї тематики важливе і для подальшого розвитку медичної науки.