УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9895 відвідувачів онлайн
Новини Боротьба з коронавірусом
8 487 55

Голубовська заявила, що в Україні не розслідуються випадки поствакцинальних ускладнень: Весь світ рапортує, а в нас тиша і спокій

Голубовська заявила, що в Україні не розслідуються випадки поствакцинальних ускладнень: Весь світ рапортує, а в нас тиша і спокій

В Україні не розслідуються випадки ускладнень після вакцинації проти коронавірусу, хоча побічні ефекти від вакцин фіксуються у всьому світі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю УНН розповіла головна інфекціоністка, заслужена лікарка України Ольга Голубовська.

"Мені б, наприклад, дуже хотілося, щоб все-таки розслідували кількість побічних ефектів. Не для того, щоб лякати людей, навпаки, для того, щоб вивчати питання і мінімізувати ті чи інші ризики для кожної людини. Ви ж бачите — весь світ рапортує", — сказала вона.

Вона нагадала, що з 2017 року в Україні закрита медична статистика.

"З 2017 року Супрун закрила нам медичну статистику. Але я зараз говорю про те, що у нас не розслідуються, практично не розслідуються, або дуже мало розслідуються поствакцинальні реакції та ускладнення, і вони не потрапляють в статистику. Ви подивіться, навіть Pfizer, AstraZeneca всі обговорюють: скільки тромбозів, міокардитів ... Ми бачимо це по публікаціям, але у нас же тиша і спокій. Експерти вже жартують — це що ж, чорнозем хороший на нас впливає, що абсолютно немає ніяких побічних ефектів. А вони ж є. Я, наприклад, консультувала молоду людину 30-ти років, у якого після вакцинації Pfizer розвинулося важке ураження центральної нервової системи — стовбурової енцефаліт, і він у важкому стані лежить в реанімації. Я буду займатися тим, щоб всі ці випадки розслідувалися, принаймні — рапортувалися і вносилися в статистику", — наголосила лікарка.

Також читайте: Голубовська про небезпеку "дельта"-штаму коронавірусу: Може вислизати від імунної системи

Вона нагадала, що в Україні все ж був випадок визнання небажаного явища після вакцинації. Однак, визнала його не комісія Міністерства охорони здоров’я.

"Я знаю, у нас в країні єдиний випадок, коли комісія визнала небажане явище, що потягло за собою смерть — це була трагедія в Краматорську з Антоном Тищенком. І тоді це визнала не комісія МОЗ, а комісія академії наук і тимчасова слідча комісія Верховної Ради. І розслідувати такі випадки повинна незалежна комісія", — вважає медик.

Голубовська пояснила, що подібний розголос і розслідування поствакцинальних ускладнень мають на меті не відвернути населення від вакцинації, а навпаки.

"Це ж не робиться для того, щоб підірвати прихильність до вакцинації, як до методу, ні. Навпаки, якщо люди будуть відчувати, що країна ці речі відстежує і якщо раптом щось трапляється, то держава готова хоча б допомогти якось людям, це підніме довіру до державних інституцій. Це ж наше з вами життя, навіть не здоров’я. Крім того, ще ніхто не знає віддалених наслідків. А у нас всі сили витрачаються тільки на пропаганду вакцинації і це правильно, але у людей до кінця не буде довіри, поки держава не буде виконувати всі свої функції по відношенню до людей", — пояснила лікарка.

Голубовська також додала, що вивчення цієї тематики важливе і для подальшого розвитку медичної науки.

Автор: 

вакцина (4419) COVID-19 (19768) Голубовська Ольга (71)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
опять супрун виновата..чего ж вы не открыли статистику..
показати весь коментар
27.07.2021 11:16 Відповісти
+11
Ох уж эта Супрун!
Снова всё зелёное кодло страдает если не от Порошенко, то Супрун везде достанет.
показати весь коментар
27.07.2021 11:23 Відповісти
+11
Голубовская заявила, что в Украине не расследуются случаи поствакцинальных осложнений: Весь мир рапортует, а у нас тишина и спокойствие - Цензор.НЕТ 4741
показати весь коментар
27.07.2021 11:26 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А зачем шуметь? Колите себе что попало-зелени главное побольше.
показати весь коментар
27.07.2021 11:13 Відповісти
для того зеленский и подписал закон о "снятии ответственности с изготовителей вакцин"... Откат он и компания получили, ответственность на себя ен взяли...
ну а люди... а зеленскому наплевать на людей (главное - деньги!).. вместо компенсаций - они "хоть поржут"
показати весь коментар
27.07.2021 11:24 Відповісти
Нужно признать, что в Украине не расследовались случаи поствакцинальных осложнений никогда. Более того, для ухода от ответственности, после тяжелых осложнений, доходило до вырванных страниц из истории болезни.
показати весь коментар
27.07.2021 12:01 Відповісти
У знакомой был инсульт, после вакцинации прошла неделя(1доза) хотя у нее гипертония...в общем никто ничего ни с чем не связывает..40лет
показати весь коментар
27.07.2021 12:14 Відповісти
ужас. Какая вакцина?
показати весь коментар
27.07.2021 14:55 Відповісти
это ЛОЖЬ. В Украине ВСЕГДА расследуют ВСЕ поствакцинальные осложнения. Если вы или Голубовская об этом не говорят - не значит что все слепые и глухие.
Вопрос в том, кто и зачем пугает украинцев чтобы они вообще вакцинироваться перестали?

Голубовская - тварь, присосавшаяся к тендерам, кроме побалаболить о том как она во всех международных комиссиях участвовала (за баблишко чтобы зарабатывать на своем имени баблишко) - больше ничегоне знает и не умеет.
трепло.
показати весь коментар
27.07.2021 12:55 Відповісти
> это ЛОЖЬ. В Украине ВСЕГДА расследуют ВСЕ поствакцинальные осложнения.
Это шутка такая? Тогда не смешно.
показати весь коментар
27.07.2021 13:02 Відповісти
А навіщо...І так сойдьот !
показати весь коментар
27.07.2021 11:14 Відповісти
не могу понять старая кошелка "еврейского разлива" бабулька Смерть Супрунишка...в штанишках... закрыла своим НЕЗАКОННЫМ....а ОНА САМА БЫЛА ЗА МЕЖАМИ ВСЕХ ЗАКОНОВ И КОНСТИТУЦИЙ--медицинскую статистику-- ввела по сути-статус- Секретно!!нарушая наше КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО на получение любой ПУБЛИЧНОЙ И НЕ ТОЛЬКО информации.. вот откуда надо плясать.... с Открытия!!!!!! всех данных для широкой общественности, каждого, кому этот вопрос нужен... согласно закона о гостайне медицинская статистика, как и согласно Закона о статистике-- НЕ является закрытой и секретной и не подлежит регламентации со стороны СБУ....
показати весь коментар
27.07.2021 11:25 Відповісти
У нас всюди тиша, лише піарять найвеличнішого.
показати весь коментар
27.07.2021 11:14 Відповісти
Для меня по сей день является загадкой вопрос, как случалось, что обычное ничтожество, пфук, которое просекло, что может без напряга и специального образования, стричь (с помощью гримас дебильноватого лица и хрени, которую среднестатистический недоумок считает юмором), бабло со стада баранов, стал президентом. Впрочем я понимаю КАК, но не понимаю ПОЧЕМУ за него проголосовало стадо.
показати весь коментар
27.07.2021 11:29 Відповісти
Ну всі ж відповідь знають.
показати весь коментар
27.07.2021 12:24 Відповісти
Знать то знают, но скажите мне, КАК человек в здравом рассудке мог проголосовать за это ничтожество и сброд партейки СН? КАААААК???!!!!
показати весь коментар
27.07.2021 13:16 Відповісти
по сравнению со всем миром мы как дворняжки. иммунитет посильнее будет. поэтому и проблем возможно меньше.
показати весь коментар
27.07.2021 11:15 Відповісти
Проблем больше и возросший на 20% уровень смертности за первые полгода 2021 по отношению к 2020 очень однозначно об этом говорит. Просто интеры, плюсы и остальные г+г тебе об этом не сообщают, дабы не разрушать твой оптимизм и хорошее настроение.
показати весь коментар
27.07.2021 11:19 Відповісти
опять супрун виновата..чего ж вы не открыли статистику..
показати весь коментар
27.07.2021 11:16 Відповісти
Та нинішню владу не сприймайте як людей розумних, просто як нашестя макак на пальму з бананами.
показати весь коментар
27.07.2021 12:30 Відповісти
зачем? какой уже в этом смысл?
показати весь коментар
27.07.2021 11:16 Відповісти
страшилки рассказать..
показати весь коментар
27.07.2021 11:18 Відповісти
чтобы перестали вакцинироваться и те кто собирался. Тварина эта Голубовская, от ее мелькания на экранах уже тошнит. за все хорошее против всего плохого, причем хорошее по ее словам только одно - то что есть она такая цаца, которая сейчас расскажет как надо, только постоянно сама **** противоречит. На каждом слове.
тьфу, надоела.
показати весь коментар
27.07.2021 12:57 Відповісти
А может быть тогда нужно подойти с другого конца, научится государству нести ответственность?

Например, как это работает в Польше:
"В частности, за пребывание в больнице в течение более 14 дней в результате побочного действия вакцины человек сможет обращаться о возмещении от государства в размере более 10 тыс. злотых (более 75 тыс. грн). В случае серьезных последствий для здоровья это возмещение может вырасти даже до 100 тыс. злотых (более 750 тыс. грн). О компенсации за негативные последствия от вакцинации против COVID-19 люди в Польше смогут обращаться к представителю прав пациента, который на протяжении 60-ти дней должен принять решение по этому делу."

Как это работает у нас:
"У знакомой был инсульт, после вакцинации прошла неделя(1доза) хотя у нее гипертония...в общем никто ничего ни с чем не связывает..40лет"
показати весь коментар
27.07.2021 16:55 Відповісти
укр чинуши подмахнули бамажку "отказ от претензий" и сейчас начнут пилить "сук"
показати весь коментар
27.07.2021 11:25 Відповісти
мы ж эти, как их, чемпионы по борьбе с ковидом..., а тут вдруг какие-то последствия..., у людей и так в голове полно тараканов разных, а будут говорить про последствия - вообще перестанут вакцинироваться...
показати весь коментар
27.07.2021 11:16 Відповісти
У нас что повальная безграмотность или вакцины уже к нам поступают без инструкций.
Любой медицинский препарат по закону может использоваться только при наличии инструкции с указанием состава и описанием побочек.
Неужели люди колются без ознакомления с инструкцией?
Может кто-то здесь предъявить инструкцию хотя бы одной из вакцин?
показати весь коментар
27.07.2021 11:49 Відповісти
заслуженный врач Украины\\\\\\\\\\\\

Кабыздох тоже заслужил что то...

\\\\\\\\"С 2017 года Супрун закрыла нам медицинскую статистику. Но я сейчас говорю о том, что у нас не расследуются, практически не расследуются, или очень мало расследуются поствакцинальные реакции и осложнения, и они не попадают в статистику. Вы посмотрите, даже Pfizer, AstraZeneca все обсуждают: какое количество тромбозов, миокардитов... Мы видим это по публикациям, но у нас же тишина и спокойствие. Эксперты уже шутят - это что же, чернозем хороший на нас влияет, что совершенно нет никаких побочных эффектов. А они же есть. Я, например, консультировала молодого человека 30-ти лет, у которого после вакцинации Pfizer развилось тяжелейшее поражение центральной нервной системы - стволовой энцефалит, и он в тяжелом состоянии лежит в реанимации. Я буду заниматься тем, чтобы все эти случаи расследовались, по крайней мере - рапортовались и вносились в статистику", - отметила врач. Источник: https://censor.net/ru/n3279341\\\\\\\

так шо я не знаю, вот Вася перед стопариком самогона, проклял бабку Надю = на тридцатый день упал с хлева и сломал корову - Надя бабка оказывается ведьма, Витя видел как она окуна 5кг. вытащила на удочке, а Витя просто карася. Ведьма же
показати весь коментар
27.07.2021 11:18 Відповісти
безусловно даные о последствиях собирать и публиковать необходимо . вакцина на всех действует по разному . у меня после первой прививки ни каких побочных эффектов . а у мамы давление скаконуло . сутки маялась . а сегодня бодрячком
показати весь коментар
27.07.2021 11:18 Відповісти
то фигня - ватники сказали шо к концу года опубликуют исследования.... то есть, рабов тупо прививают как шимпанзе - потом увидим шо казать - либо Ой, Путин победил вирус , либо Ой, Путин продолжает исследования передвижных крематориев
показати весь коментар
27.07.2021 11:28 Відповісти
ЗАКОН УКРАЇНИ
ПРО ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ ВІД ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ
Стаття12. Профілактичні щеплення

МЕДИЧНІ ПРАЦІВНИКИ, ЯКІ ПРОВОДЯТЬ ПРОФІЛАКТИЧНІ ЩЕПЛЕННЯ, повинні мати відповідну підготовку з питань їх проведення та

ЗОБОВЯЗАНІ НАДАТИ ОБЄКТИВНУ ІНФОРМАЦІЮ ОСОБАМ, ЯКИМ ПРОВОДИТЬСЯ ЩЕПЛЕННЯ, або їх законним представникам про ефективність профілактичних щеплень та
ПРО МОЖЛИВІ ПОСТВАКЦИНАЛЬНІ УСКЛАДНЕННЯ.


ПРОФІЛАКТИЧНІ ЩЕПЛЕННЯ ПРОВОДЯТЬСЯ ПІСЛЯ МЕДИЧНОГО ОГЛЯДУ
(что конкретно входит в огляд не указано! Анализ крови, иммунограмма, невролог, ендокринолог?) ОСОБИ в разі відсутності у неї відповідних медичних протипоказань.
показати весь коментар
27.07.2021 11:55 Відповісти
Ох уж эта Супрун!
Снова всё зелёное кодло страдает если не от Порошенко, то Супрун везде достанет.
показати весь коментар
27.07.2021 11:23 Відповісти
Та запросто теперь как минимум 3 министра после Супрун проскочат как фанера! Всё спишут на бабушку из Америки. Но она в Америке сегодня. А мы все здесь. Кто угадал?
показати весь коментар
27.07.2021 11:31 Відповісти
К слову пару недель назада видел Супрун в обычном кафе, неподалеку от м.Палац Спорту.
Зато степашка очень хорошо прибарахлится, как и гончарук и вся свора папередников: тот во франции, тот в сша...
показати весь коментар
27.07.2021 11:38 Відповісти
Супрун - отличный специалист. Таким как она везде будет хорошо - и в США и в любой цивилизованной стране.
Кроме Украины конечно.
показати весь коментар
27.07.2021 12:59 Відповісти
А я о ней плохого не писал. А о том что как всегда *папередники* завалили---как мол не стараемся, но хрен что выходит. И в это верят. Это хуже всего. А Супрун отличный специалист высочайшего уровня даже для США. Причём в очень больной у нас теме. Она радиолог. Это всё то что связано с болезнями от радиации. Онкология в том числе. Там у неё такой послужной список где училась, защищалась, в каком университете работала---что вся вместе наша радиология не попадает. Хотя примерно 65-55 лет назад именно в Украине, в Харькове был один из двух кажись центров радиологии той страны. Институт медицинской радиологии с клиникой, по сей день работает, как чернобыльская клиника. Как всегда профукали профессионала.
показати весь коментар
27.07.2021 22:14 Відповісти
Голубовская заявила, что в Украине не расследуются случаи поствакцинальных осложнений: Весь мир рапортует, а у нас тишина и спокойствие - Цензор.НЕТ 4741
показати весь коментар
27.07.2021 11:26 Відповісти
Мне неделю назад вкололи вторую дозу Спутника(белорусского разлива)После первой,месяц назад на пару часов поднялась температура и нехило так пронесло.Зато,после второго укола вообще без последствий.Векторные вакцины(любые)-не безобидны,реакция организма есть,они отличаются даже от сезонной прививки от гриппа.
показати весь коментар
27.07.2021 11:30 Відповісти
Тяжести в голове не наблюдается?
показати весь коментар
27.07.2021 11:47 Відповісти
Вата майже нічого не важить.
показати весь коментар
27.07.2021 12:02 Відповісти
это не осложнения, это - нормальная реакция
показати весь коментар
27.07.2021 13:00 Відповісти
весь світ звітує, а в нас - президент Зеленський
показати весь коментар
27.07.2021 11:33 Відповісти
очень, очень вовремя. только .... ээээ... неумные люди, да, начали мириться с необходимостью вакцинации, дык мы подкинем сюжетец о парне, который умер после прививки. потом, правда, выяснится, что он пьяным утонул, но это такое, главное - донести до народа правду!
показати весь коментар
27.07.2021 11:38 Відповісти
именно. антивакцинаторша какая-то.

показати весь коментар
27.07.2021 13:00 Відповісти
"Мені б, наприклад, дуже хотілося, щоб все-таки розслідували кількість побічних ефектів. Не для того, щоб лякати людей, навпаки, для того, щоб вивчати питання і мінімізувати ті чи інші ризики для кожної людини. Ви ж бачите - весь світ рапортує", - сказала вона.

А что, она не могла проще сказать "откройте медстатистику для свободного доступа."
показати весь коментар
27.07.2021 11:46 Відповісти
Ну да..американские вакцины плохие. Вакцинируйтесь Спутник V.
показати весь коментар
27.07.2021 11:47 Відповісти
По прогнозам Голубовской вся Украина умерла от Covid-19 уже месяц назад.
показати весь коментар
27.07.2021 11:54 Відповісти
это не ед. случай смерти, что она упоминает. Она забыла про мужика из Винницы после пфайзера, тетку из ВСУ после Астры. Это как минимум.
А вообще дно, что творится. Она права.
показати весь коментар
27.07.2021 14:59 Відповісти
А скажыте мне, млять, КАК В РЕАЛЬНОСТИ может выглядеть "расследование осложнений от прививки"?
Если я, млять, пришёл в оликлинику, привился - и ногой под зад. А через неделю у меня поднялась температура - и КТО будет это связывать с прививкой?
показати весь коментар
27.07.2021 17:42 Відповісти
выше есть новость, как рапортировать подобные события через ДЭЦ
показати весь коментар
27.07.2021 23:16 Відповісти
КТО должен рапортовать?
показати весь коментар
28.07.2021 10:20 Відповісти
вы обращаетесь к вашему леч. врачу, он формирует извещение в ДЭЦ
показати весь коментар
28.07.2021 13:59 Відповісти
Єдина розумна річ, яку ця тьотка сказала. Але замовчують, не розслідують і не пов'язуть наслідки з вакцинками скрізь. Проривається вже тоді, коли ніяк не можна приховати. Про проблеми з місячними взагалі жінки крик підняли в соцмережах і тільки тоді = борці= вилізли з = поясненнями=. Тільки верещать - негайно на укольчик і все.
показати весь коментар
27.07.2021 20:04 Відповісти
Тут ще одно. Потрапили на очі давнішні статті про віруси, де кажуть, шо їх ніколи прискипливо не вивчали, цікавились тільки патогенними видами, тобто кількість видів може налічувати мільйони. Виявилось, що існують віруси-бактеріофаги, і людський організм уявляє собою цілу досконалу еко-систему. Хто знає, як подіють ці новомодні вакцинки на людських вірусів-помічників? Чи це нікого не цікавить? А противірусні препарати, яки жеруть тоннами, як діють вони?
показати весь коментар
27.07.2021 20:39 Відповісти
Саме так. Тому я й писала тут не раз, базуючись на власному досвіді, що потрібно знати і відчувати свій організм, оскільки він ще далекий до досконалого вивчення, а найголовніше - ІНДИВІДУАЛЬНИЙ.
Ні, не цікавить. Вони проводять дослідження.
До речі, я писала про змішані вакцинки і подорожі, пам*яєте ? Так от, вчора повідомили, що вже майже 4 тисячі придурків отримали третю дозу. Уявляєте ? І йдуть далі, то в окремих пунктах їм відмовляють і вони підняли скандал. Ну, барани. Хіба ні ? Отара.
показати весь коментар
27.07.2021 21:11 Відповісти
Не дивує. Моя подруга-учілка ширнулась двічі, хоч їх сильно не примушують, і дві третини поки відмовились. Нехай роблять, шо хочуть, задовбали.
показати весь коментар
27.07.2021 21:17 Відповісти
 
 