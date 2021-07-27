Голубовська заявила, що в Україні не розслідуються випадки поствакцинальних ускладнень: Весь світ рапортує, а в нас тиша і спокій
В Україні не розслідуються випадки ускладнень після вакцинації проти коронавірусу, хоча побічні ефекти від вакцин фіксуються у всьому світі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю УНН розповіла головна інфекціоністка, заслужена лікарка України Ольга Голубовська.
"Мені б, наприклад, дуже хотілося, щоб все-таки розслідували кількість побічних ефектів. Не для того, щоб лякати людей, навпаки, для того, щоб вивчати питання і мінімізувати ті чи інші ризики для кожної людини. Ви ж бачите — весь світ рапортує", — сказала вона.
Вона нагадала, що з 2017 року в Україні закрита медична статистика.
"З 2017 року Супрун закрила нам медичну статистику. Але я зараз говорю про те, що у нас не розслідуються, практично не розслідуються, або дуже мало розслідуються поствакцинальні реакції та ускладнення, і вони не потрапляють в статистику. Ви подивіться, навіть Pfizer, AstraZeneca всі обговорюють: скільки тромбозів, міокардитів ... Ми бачимо це по публікаціям, але у нас же тиша і спокій. Експерти вже жартують — це що ж, чорнозем хороший на нас впливає, що абсолютно немає ніяких побічних ефектів. А вони ж є. Я, наприклад, консультувала молоду людину 30-ти років, у якого після вакцинації Pfizer розвинулося важке ураження центральної нервової системи — стовбурової енцефаліт, і він у важкому стані лежить в реанімації. Я буду займатися тим, щоб всі ці випадки розслідувалися, принаймні — рапортувалися і вносилися в статистику", — наголосила лікарка.
Вона нагадала, що в Україні все ж був випадок визнання небажаного явища після вакцинації. Однак, визнала його не комісія Міністерства охорони здоров’я.
"Я знаю, у нас в країні єдиний випадок, коли комісія визнала небажане явище, що потягло за собою смерть — це була трагедія в Краматорську з Антоном Тищенком. І тоді це визнала не комісія МОЗ, а комісія академії наук і тимчасова слідча комісія Верховної Ради. І розслідувати такі випадки повинна незалежна комісія", — вважає медик.
Голубовська пояснила, що подібний розголос і розслідування поствакцинальних ускладнень мають на меті не відвернути населення від вакцинації, а навпаки.
"Це ж не робиться для того, щоб підірвати прихильність до вакцинації, як до методу, ні. Навпаки, якщо люди будуть відчувати, що країна ці речі відстежує і якщо раптом щось трапляється, то держава готова хоча б допомогти якось людям, це підніме довіру до державних інституцій. Це ж наше з вами життя, навіть не здоров’я. Крім того, ще ніхто не знає віддалених наслідків. А у нас всі сили витрачаються тільки на пропаганду вакцинації і це правильно, але у людей до кінця не буде довіри, поки держава не буде виконувати всі свої функції по відношенню до людей", — пояснила лікарка.
Голубовська також додала, що вивчення цієї тематики важливе і для подальшого розвитку медичної науки.
Например, как это работает в Польше:
"В частности, за пребывание в больнице в течение более 14 дней в результате побочного действия вакцины человек сможет обращаться о возмещении от государства в размере более 10 тыс. злотых (более 75 тыс. грн). В случае серьезных последствий для здоровья это возмещение может вырасти даже до 100 тыс. злотых (более 750 тыс. грн). О компенсации за негативные последствия от вакцинации против COVID-19 люди в Польше смогут обращаться к представителю прав пациента, который на протяжении 60-ти дней должен принять решение по этому делу."
Как это работает у нас:
"У знакомой был инсульт, после вакцинации прошла неделя(1доза) хотя у нее гипертония...в общем никто ничего ни с чем не связывает..40лет"
Любой медицинский препарат по закону может использоваться только при наличии инструкции с указанием состава и описанием побочек.
Неужели люди колются без ознакомления с инструкцией?
Может кто-то здесь предъявить инструкцию хотя бы одной из вакцин?
ПРО ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ ВІД ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ
Стаття12. Профілактичні щеплення
МЕДИЧНІ ПРАЦІВНИКИ, ЯКІ ПРОВОДЯТЬ ПРОФІЛАКТИЧНІ ЩЕПЛЕННЯ, повинні мати відповідну підготовку з питань їх проведення та
ЗОБОВЯЗАНІ НАДАТИ ОБЄКТИВНУ ІНФОРМАЦІЮ ОСОБАМ, ЯКИМ ПРОВОДИТЬСЯ ЩЕПЛЕННЯ, або їх законним представникам про ефективність профілактичних щеплень та
ПРО МОЖЛИВІ ПОСТВАКЦИНАЛЬНІ УСКЛАДНЕННЯ.
ПРОФІЛАКТИЧНІ ЩЕПЛЕННЯ ПРОВОДЯТЬСЯ ПІСЛЯ МЕДИЧНОГО ОГЛЯДУ
(что конкретно входит в огляд не указано! Анализ крови, иммунограмма, невролог, ендокринолог?) ОСОБИ в разі відсутності у неї відповідних медичних протипоказань.
А что, она не могла проще сказать "откройте медстатистику для свободного доступа."
А вообще дно, что творится. Она права.
Если я, млять, пришёл в оликлинику, привился - и ногой под зад. А через неделю у меня поднялась температура - и КТО будет это связывать с прививкой?
Ні, не цікавить. Вони проводять дослідження.
