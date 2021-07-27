УКР
Костевич про бронзову нагороду на Олімпіаді в Токіо: Говорили, що прапороносець не може здобути медаль. Я ніколи не вірила в це

Бронзова призерка Олімпіади в Токіо Олена Костевич після медального виступу розповіла, що ця нагорода на вагу золотої.

"Ми довго та наполегливо йшли до цієї нагороди. І сьогодні все ж був нелегкий день – удача змінювала невдачу і навпаки", – поділилася Олена Костевич, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Також спортсменка знала і про "прокляття прапороносців", яке вона першою в Україні і "зруйнувала".

"Говорили, що прапороносець не може здобути медаль. Я ніколи не вірила в це. Мала за велику честь нести прапор своєї держави й щаслива, що нам вдалося вибороти цю нагороду для країни", – зазначила Костевич.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський привітав Костевич і Омельчука з бронзовою нагородою на Олімпіаді в Токіо: Ще одна медаль від українських спортсменів. ФОТО

Українські стрільці Олена Костевич і Олег Омельчук виграли бронзу на Олімпіаді в Токіо в стрільбі з пневматичного пістолета з дистанції 10 метрів.

Медаль у Токіо стала для Костевич четвертою. І за цим показником вона вийшла на друге місце серед інших українських олімпійців. Лідером за кількістю здобутих нагород на Олімпіаді залишається Яна Клочкова, яка має 5 нагород, з них 4 золоті.

На церемонії відкриття Ігор прапор України несли Олена Костевич і Богдан Нікішин.

Раніше стрільці Костевич і Омельчук завоювали бронзу на Олімпіаді в Токіо. Першу медаль в Токіо Україні принесла дзюдоїстка Дар'я Білодід. Вона виграла бронзу. У другий день змагань бронзову нагороду виграв шпажист Ігор Рейзлін.

нагорода (1314) Олімпіада (689) спорт (1644)
ВІТАЄМО !
Костевич о бронзовой награде на Олимпиаде в Токио: Говорили, что знаменосец не может получить медаль. Я никогда не верила в это - Цензор.НЕТ 8541

...
показати весь коментар
27.07.2021 11:25 Відповісти
Также спортсменка знала и о "проклятии знаменосцев", которое она первой в Украине и "разрушила". Источник: https://censor.net/ru/n3279342\\\\\\\

Майк Тайсон прочитав это:

Костевич о бронзовой награде на Олимпиаде в Токио: Говорили, что знаменосец не может получить медаль. Я никогда не верила в это - Цензор.НЕТ 3366

Можно еще бы знаменосцем поставить Тупицкого, ой, Макгрегора(если бы было там дисциплина)
А потом кричать шо "ссуеверие разрушено" и знаменосец всех отправил от вируса лечиться к стоматологам
показати весь коментар
27.07.2021 11:25 Відповісти
Понравилась картинка и теперь ее нужно вставлять повсюду по поводу и без?
показати весь коментар
27.07.2021 11:28 Відповісти
тебе не смешно от суеверий?
мне тоже смешно
картинку первый раз такую вставил, так шо не знаю - пользуйтесЬ.
повода нету? ах оставьте - по тексту - любому чуваку доверяют "нести", так значит шо он может быть хоть Вирастюком, который всегда побеждает и вообще - при чем тут шаурма, то есть Мендель, да ну вас, иду на совещание(ваш депутат Тищенок)
показати весь коментар
27.07.2021 11:31 Відповісти
Слава богу,что кошка с пустым ведром ей допогу во время выхода со знаменем не перебежала.
показати весь коментар
27.07.2021 11:32 Відповісти
 
 