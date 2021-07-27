Костевич про бронзову нагороду на Олімпіаді в Токіо: Говорили, що прапороносець не може здобути медаль. Я ніколи не вірила в це

Бронзова призерка Олімпіади в Токіо Олена Костевич після медального виступу розповіла, що ця нагорода на вагу золотої.

"Ми довго та наполегливо йшли до цієї нагороди. І сьогодні все ж був нелегкий день – удача змінювала невдачу і навпаки", – поділилася Олена Костевич, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Також спортсменка знала і про "прокляття прапороносців", яке вона першою в Україні і "зруйнувала".

"Говорили, що прапороносець не може здобути медаль. Я ніколи не вірила в це. Мала за велику честь нести прапор своєї держави й щаслива, що нам вдалося вибороти цю нагороду для країни", – зазначила Костевич.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський привітав Костевич і Омельчука з бронзовою нагородою на Олімпіаді в Токіо: Ще одна медаль від українських спортсменів. ФОТО

Українські стрільці Олена Костевич і Олег Омельчук виграли бронзу на Олімпіаді в Токіо в стрільбі з пневматичного пістолета з дистанції 10 метрів.

Медаль у Токіо стала для Костевич четвертою. І за цим показником вона вийшла на друге місце серед інших українських олімпійців. Лідером за кількістю здобутих нагород на Олімпіаді залишається Яна Клочкова, яка має 5 нагород, з них 4 золоті.

На церемонії відкриття Ігор прапор України несли Олена Костевич і Богдан Нікішин.

Раніше стрільці Костевич і Омельчук завоювали бронзу на Олімпіаді в Токіо. Першу медаль в Токіо Україні принесла дзюдоїстка Дар'я Білодід. Вона виграла бронзу. У другий день змагань бронзову нагороду виграв шпажист Ігор Рейзлін.