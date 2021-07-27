Населення доросло до того, щоб сортувати сміття, - глава Спеціалізованої екологічної прокуратури Мельник

Територіальні громади необхідно зобов'язати створювати умови для вивезення сміття.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив глава Спеціалізованої екологічної прокуратури (СЕП) Олексій Мельник.

"На мій погляд, населення доросло до того, щоб сортувати сміття. От я приїхав у село до мами. У неї, бачу, стоїть бак для сортування відходів, територіальна громада спромоглася це забезпечити. Чому це не можна зробити в інших регіонах? Це все залежить від менеджменту обраних представників місцевої громади, які мають за це відповідати. Та це лише побутове сміття, а є ж промислові й інші відходи. Наприклад, агрохімікати, які прострочено, іноді зберігаються на складах. Зараз ми розбираємося з транскордонним перевезенням відходів, тобто, які відходи до нас завозяться і навіщо. Щоб Україна не стала світовим сміттєзвалищем", - наголосив глава СЕП.

За його словами, головне, щоб люди почали відповідальніше ставитися до таких питань.

"Коли ти можеш викинути це сміття в певні баки, це теж створення умов для людей. І в гірських населених пунктах немає елементарного - не забезпечений своєчасний вивіз сміття. Для того, щоб він був, треба, щоб працювали територіальні громади, щоб були розроблені логістичні маршрути", - заявив Мельник.

Інтерв'ю з главою Спеціалізованої екологічної прокуратури Олексієм Мельником для Цензор.НЕТ читайте тут.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держекоінспекція виявила 80 нелегальних сміттєзвалищ на Київщині. Їхня загальна площа - 900 га